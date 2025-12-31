Рейтинг: 14 лучших гонщиков 2025 года. Решите, кто же круче всех!

Во всевозможных рейтингах гонщиков Формулы-1 бесспорное первое место занял Макс Ферстаппен. Но вот если мы примем во внимание все ведущие автоспортивные и мотогоночные чемпионаты, точно ли пилот «Ред Булл» круче всех? У нас ведь «в меню» и великое возвращение на вершину Марка Маркеса, и невероятный девятый титул Себастьена Ожье, и доминирование Алекса Палоу в IndyCar… Так кто же провёл сезон-2025 мощнее всех? Решать вам, а мы кратко расскажем о каждом из претендентов!

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.