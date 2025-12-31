Рейтинг: 14 лучших гонщиков 2025 года. Решите, кто же круче всех!

Во всевозможных рейтингах гонщиков Формулы-1 бесспорное первое место занял Макс Ферстаппен. Но вот если мы примем во внимание все ведущие автоспортивные и мотогоночные чемпионаты, точно ли пилот «Ред Булл» круче всех? У нас ведь «в меню» и великое возвращение на вершину Марка Маркеса, и невероятный девятый титул Себастьена Ожье, и доминирование Алекса Палоу в IndyCar… Так кто же провёл сезон-2025 мощнее всех? Решать вам, а мы кратко расскажем о каждом из претендентов!
Себастьен Ожье
Ещё один пример гоночного величия в 2025 году. Ожье, слишком ценящий время в кругу семьи, принял участие только в 11 из 14 этапов чемпионата мира по ралли — и все равно в девятый раз завоевал чемпионское звание! Секрет прост: шесть побед и 10 подиумов из 11 возможных! В том числе Себ грамотно отработал финал сезона в Саудовской Аравии, где, в отличие от соперников, сберёг технику и набрал «золотые» очки.
Макс Ферстаппен
Эх, какая это была погоня! Ферстаппену удалось отыграть огромное отставание от Пиастри, но, увы, параллельно набрал форму и Норрис, так что сотворить один из величайших камбэков в истории Ф-1 не вышло. Так или иначе, это был очень сильный сезон в исполнении Макса, даже если в нём случались отдельные сбои вроде аварии с Расселлом в Барселоне.
Роберт Кубица
Он всё-таки сделал это! Не добравшись до вершин Формулы-1 из-за травмы руки, польский пилот покорил «24 часа Ле-Мана» — легендарный марафон, победа на котором куда престижнее и важнее, чем звание чемпиона мира по гонкам на выносливость. Не преуменьшаем заслуг напарников Роберта по клиентскому экипажу «Феррари», но всё же отметим, как чётко именно Кубица отработал Ле-Ман. Среднее время Роберта на круге было на три десятые лучше, чем у ближайшего по темпу коллеги по «Феррари» в лице Антонио Джовинацци — показательно.
Марк Маркес
Кажется, после постоянных травм и депрессивных финальных сезонов с «Хондой» в Марка Маркеса уже почти не верили — мол, его время ушло, здоровье уже не то, в MotoGP появились новые герои. Но стоило испанцу получить актуальный заводской байк «Дукати», и возник совсем другой вопрос: «А где же вы, конкуренты?!» Маркес просто доминировал в сезоне-2025: он выиграл 11 из первых 18 этапов чемпионата и гарантировал себе титул после 19 из 24. В этом году в MotoGP были Марк и все остальные.
Алекс Палоу
Испанец, так и не добравшийся до Формулы-1 с «Маклареном», продолжил доминировать по ту сторону океана. Причём ситуация для конкурентов стала ещё более тревожной: если прежде Палоу хотя бы на овалах чувствовал себя не слишком уютно, то в 2025-м впервые в карьере выиграл «Инди-500». У Алекса восемь побед и 13 подиумов в 17 этапах — ну какие тут шансы у конкурентов? И это в моноформуле.
Ландо Норрис
Чемпион есть чемпион! К сезону Норриса хватает вопросов, но в решающий момент Ландо отработал на высочайшем уровне: стабильно давал результат, как мог сдерживал переживания, в нужный момент проявил адекватную жёсткость в борьбе с напарником.
Оскар Пиастри
Австралиец смазал решающую часть сезона, допустив ряд грубых ошибок, но давайте не забывать, кто из пилотов «Макларена» долгое время выглядел предпочтительнее и какое-то время выступал настолько стабильно, словно вообще не знает такого понятия, как нервы. Опять же, пресловутые «правила папайи» нередко не обеспечивали равенство внутри «Макларена», а просто вредили Пиастри.
Джордж Расселл
После ухода Хэмилтона и решения боссов взять на его место зелёного Антонелли Расселл должен был доказать, что способен стать лидером команды — и без проблем сделал это. Британец отработал сезон близко к идеалу, а знаменитый мем «ничего не сделал и оказался на подиуме» лишь показывает, насколько эффективен был Джордж. Не взбаламутила Расселла и ситуация с контрактом, когда «Мерседес» упорно намекал, что хоть британец и хорош, но вот Ферстаппен все равно является вариантом-мечтой.
Шарль Леклер
Не располагая сколько-нибудь чемпионской техникой, монегаск сделал в прошедшем сезоне практически максимум возможного. В частности, своими результатами — особенно по субботам — регулярно вгонял в депрессию Льюиса Хэмилтона и показал: на данный момент «Феррари» — команда Леклера, а вовсе не семикратного чемпиона мира, несмотря на все регалии и зарплату последнего. Плюс на счету Леклера, вероятно, лучший обгон сезона Ф-1.
Денни Хэмлин
Правила плей-офф NASCAR и в целом американский подход к гонкам показал свою несправедливость. Именно Хэмлин смотрелся сильнее всех в финальной гонке сезона и должен был наконец впервые в карьере взять титул. Однако взрыв колеса на машине Байрона отправил гонку в овертайм, где неверное решение сменить все четыре колеса отбросило Дэнни слишком далеко назад и в итоге стоило ему чемпионства. Титула нет, а вот место в нашем рейтинге найдётся.
Леонардо Форнароли
Если гонщик завоёвывает чемпионство в Формуле-2 в первый же сезон, то он просто обязан попасть в наш рейтинг лучших пилотов года. К тому же Лео завоевал титул уверенно, с запасом в 36 очков от ближайшего преследователя. Правда, хотелось бы большего, чем одна победа в основной гонке, но в то же время отметим три поул-позишен.
Рафаэл Камара
Член академии «Феррари» досрочно, за один этап до конца чемпионата, завоевал титул. На счету бразильца сразу четыре победы в 10 основных гонках и пять поул-позишен — наглядная демонстрация заслуженности чемпионского звания. И места в нашем рейтинге.
Оливер Роуленд
Британский пилот уверенно стал чемпионом мира в «электроформуле», решив все вопросы ещё на предпоследнем этапе сезона в Берлине. А если бы не неудачное выступление на финале в Лондоне, то отрыв гонщика «Ниссана» от второго места был бы даже больше, чем в любом случае солидное 31 очко. На счету Роуленда четыре победы, три вторых места и два поула.
Алекс Маркес
На фоне доминирования в MotoGP Марка Маркеса его брат стал «лучшим из простых смертных». И не стоит недооценивать это достижение Алекса: да, в его распоряжении был байк «Дукати», но прошлогодний, а кроме братьев Маркесов, в пелотоне были ещё четыре «дукатиста». Алекс уверенно стал вице-чемпионом, выиграв три основные гонки. Его достижение ещё значительнее с учётом того, как тяжело Маркесу-младшему дались три дебютных сезона в MotoGP в составе «Хонды».