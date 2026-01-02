Главные интриги нового «Дакара»: как выступят россияне и есть ли шанс у Лёба?

Новый автоспортивный сезон традиционно откроет ралли-марафон «Дакар»: 3 января пройдёт короткий пролог — что-то вроде разминки. В сезоне-2026 в Саудовской Аравии на старт выйдут больше трёх сотен участников, которые гарантированно обеспечат интригу во всех зачётах. И среди претендентов на высокие результаты будут и россияне!

Три марки в числе претендентов на победу в общем зачёте

Основное внимание традиционно будет приковано к категории топовых внедорожников T1+, где представлены сразу три заводские команды. Коллектив Toyota Gazoo Racing W2RC выставит на старт три новых пикапа DKR GR Hilux, за рулём которых поедут южноафриканец Хэнк Латеган, американец Сет Кинтеро и легендарный австралийский мотогонщик Тоби Прайс.

На модернизированных GR Hilux IMT Evo поедут южноафриканские пилоты Toyota Gazoo Racing SA Сауд Вариава и Гай Боттерил, а также их португальский напарник Жоао Феррейра. Не выйдет на старт сильный аргентинец Хуан Круз Якопини, который получил серьёзную травму на отдыхе дома… Естественно, постарается защитить свой титул араб Язид Аль-Раджи, представляющий Overdrive Racing, но конкурентов у него будет немало.

В первую очередь из заводского коллектива The Dacia Sandriders. На внедорожниках Dacia Sandrider поедут опытнейший катарец Нассер Аль-Аттия, француз Себастьен Лёб, испанка Кристина Гутьеррес и бразилец Лукаш Мораеш, который, выиграв чемпионат мира по ралли-рейдам на Toyota GR DKR Hilux EVO T1U, по окончании сезона перебрался в расположение румынской марки, серьёзно усилив команду.

Сразу пять Ford Raptor выставит команда Ford Racing для испанцев Карлоса Сайнса и Нани Ромы, шведа Маттиаса Экстрёма, американца Митча Гатри и француза Ромена Дюма, который сотрудничество с американским автопроизводителем расширяет и до стартов в ралли-рейдах.

Возвращение Матьё Бомеля и дебют Марка Матешица

В 2026 году небезынтересно будет понаблюдать за двумя (даже тремя) экипажами. В первую очередь за бельгийцем Гийомом Де Мевиусом, которому в цветах X-Raid Mini JCW будет ассистировать Матьё Бомель. Французский штурман возвращается на «Дакар» после дорожной аварии, которая стоила пятикратному победителю ралли-марафона правой ноги.

Длительная реабилитация позволила Матьё вернуться не только к обычной жизни, но и к гонкам — гонщику создали специальные протезы, а Sparco с учётом особых потребностей Бомеля сделала особое гоночное кресло для MINI JCW Rally 3.0i и адаптировала под спортсмена комбинезон. Финиш в гонке для экипажа уже будет победой.

За победу финиш сочтут и два звёздных дебютанта «Дакара» — австрийцы Марк Мустерманн и Вики Флип. За этими псевдонимами скрываются, соответственно, Марк Матешиц, совладелец Red Bull и сын Дитриха Матешица, и Виктория Сваровски, бизнесвумен, наследующая компанию Swarovski из индустрии моды и ювелирных изделий. Оба новичка поедут за команду MM Rallye, но если Марк стартует на пикапе Toyota Hilux в категории Т1+, то Виктория будет состязаться в зачёте Challenger на мотовездеходе BRP Can-Am Maverick R класса T3.

Российские экипажи на внедорожнике и мотовездеходе

Сразу два полностью российских экипажа выйдут на старт в категориях T1+ и T3. За руль внедорожника Ford Raptor в цветах команды M-Sport Rally Raid Team сядут опытнейшие пилот Денис Кротов и штурман Константин Жильцов. Гонщики, выступающие под киргизскими лицензиями, получат в своё распоряжение современную технику, а вместе с ней — реальный шанс на хорошие результаты как по итогам всей гонки, так и на отдельных спецучастках.

За команду BBR Motorsport на мотовездеходе Taurus T3 Max стартуют новоиспечённые обладатели Кубка мира ФИА по бахам в классе Challenger и обладатели третьего места абсолютного зачёта — пилот Сергей Ременник и его штурман Алексей Игнатов. При этом в списке участников пока не указано, под какой лицензией поедут спортсмены, однако в сезоне-2025 они выступали как представители ОАЭ и Кыргызстана.

14-кратный победитель «Дакара» на «серийном» внедорожнике

2026 год станет годом дебюта в ралли-марафоне для заводской команды Defender Rally — британский коллектив приходит в категорию Stock для практически серийных автомобилей. Новый Defender Dakar D7X-R на базе дорожного Land Rover Defender последнего поколения выведут на старт американка Сара Прайс, литовец Рокас Бацюшка и легендарный Стефан Петерансель — 14-кратный победитель «Дакара», пропустив гонку 2025 года, вернётся на ралли-марафон в новом для себя классе.

Француз будет фаворитом зачёта STK, став главным конкурентом для японца Акиры Миуры из Team Land Cruiser Toyota Auto Body на Toyota Land Cruiser GR Sport. Японский внедорожник год за годом клепал победы на «Дакаре», не имея соперников в своём классе, но сейчас сражение среди почти стандартных автомобилей будет куда острее и интереснее для болельщиков.

KTM против Honda

В мотозачёте основной интригой будет противостояние австрийской марки KTM и японского производителя Honda, каждый из которых в топовой категории RallyGP представлен победителями «Дакара» и рядом других сильных мотогонщиков.

Лидером Red Bull KTM Factory Racing будет действующий победитель ралли-марафона австралиец Даниэль Сандерс в седле KTM 450 Rally Factory, а у Monster Energy Honda HRC фаворитом является американец Рики Брабек на Honda CRF 450, который выигрывал «Дакар» в 2020 и 2024 годах.

Восьмикратный чемпион мира в классе SSV

Среди участников гонки на мотовездеходах категории T4 нельзя не отметить экипаж команды Loeb Fraymedia Motorsport — RZR Factory Racing, в составе которого поедут Йохан Кристофферсон и Ола Флоэне. Швед является восьмикратным чемпионом мира по ралли-кроссу, а норвежец — призёром и победителем этапов мирового ралли WRC. На Polaris RZR Pro R им предстоит покорить новую для себя дисциплину.

В этом же зачёте поедет экипаж South Racing Can-Am в составе казаха Дениса Березовского и его соотечественника Артура Ардавичуса, который выступает под литовской лицензией. Для последнего это будет возвращение в гонки после коррупционного скандала с его участием — бронзовый призёр ралли-рейда «Дакар»-2012, выступавший на грузовиках «КАМАЗ», Tatra, MAN, Iveco, теперь будет штурманом на мотовездеходе BRP Can-Am Maverick R.

Есть в категории SSV и россиянин: Алексей Кузьмич, выступающий с гоночной лицензией ОАЭ, вынужденно сменил гонщика и попробует свои силы с новозеландцем Робом Найтом, дебютирующим на «Дакаре». Поэтому цель понятна: доехать до финиша, прогрессируя по ходу гонки.

Грузовики — снова без топов из России и Беларуси

В классе грузовиков на «Дакаре» ожидается привычно жёсткая и тактически сложная борьба, где решающую роль снова сыграют опыт, надёжность техники и умение ехать стабильно две недели подряд. Главными ориентирами для всех остаются чех Мартин Мацик и его команда MM Technology на Iveco Dakar EVO4. После побед и доминирующих выступлений в предыдущих сезонах именно он считается фаворитом — у него быстрый, хорошо подготовленный грузовик, «сыгранный» экипаж и умение не терять время там, где другие рискуют и ошибаются.

Основную конкуренцию Мацику вновь должны составить экипажи на Iveco. В первую очередь это нидерландский пилот Iveco Powerstar Митчел ван ден Бринк из Eurol Rallysport — один из самых прогрессирующих пилотов последних лет. Он уже показал, что способен держать темп лидера на длинных песчаных этапах и навязывать борьбу за лидерство в генеральной классификации. Рядом с ним по потенциалу находится чех Алеш Лопрайс на Iveco Powerstar, для которого «Дакар» давно стал родной стихией. Сильная сторона пилота Loprais Team De Rooy FPT — скорость на отдельных спецучастках и агрессивный стиль, но итоговый результат во многом будет зависеть от того, удастся ли ему проехать гонку без технических проблем.

В целом класс грузовиков в 2026 году снова выглядит как противостояние гоночных Iveco разных школ и философий, однако специфика грузового зачёта остаётся неизменной: здесь редко выигрывает самый быстрый на одном этапе, зато почти всегда побеждает тот, кто лучше всех бережёт технику и не допускает крупных потерь времени. Именно поэтому даже при наличии явного фаворита итоговая борьба обещает быть напряжённой до последних дней. Но без «КАМАЗ-мастер» и «МАЗ-СПОРТавто» это всё же не тот «Дакар», к которому мы привыкли…

318 экипажей (117 мотоциклов, 80 внедорожников, 77 мотовездеходов и 44 грузовика) с 3 по 17 января должны будут преодолеть 13 спецучастков. Гонщиков ждёт около 8000 км дистанции, из которых примерно 4845 км придётся на спецучастки. Маршрут интересен тем, что в 2026 году организаторы полностью отказались от знаменитого «Пустого квартала» — огромного массива дюн, ставшего классикой последних лет, и сконцентрировали трассу в западных и центральных регионах Саудовской Аравии, с разнообразным рельефом от скал до дюн и каменистых полей.

Участников «Дакара» ждут песчаные пустыни и дюны вокруг Хаиля, каменистые равнины и возвышенности Аль-Улы, пустыни к югу от Эр-Рияда, скалистые и холмистые секции ближе к Янбу. Многие спецучастки проходят по местам с минимальными ориентирующими точками — навигация станет ключом к успеху, особенно на длинных этапах. На дистанции будет два марафонских этапа, объединённые в один доп четвёртый и пятый, девятый и 10-й спецучастки, где к традиционным вызовам в виде необходимости обслуживать технику своими силами в этот раз добавится и отсутствие инфраструктуры на бивуаках…