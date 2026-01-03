Скидки
Рекорды Михаэля Шумахера в Формуле-1: чемпионские титулы, победы в составе Феррари, быстрейшие круги

Михаэлю Шумахеру — 57! Вспоминаем рекорды Красного Барона, которые всё ещё не побиты
Дмитрий Захарченко
Рекорды Михаэля Шумахера в Формуле-1
Отдельные достижения не удастся превзойти вплоть до начала 2030-х!

3 января Михаэлю Шумахеру, одному из величайших гонщиков в истории автоспорта, исполняется 57 лет. В 1990-х и 2000-х немецкий пилот задавал другим планку и в каком-то смысле вёл Формулу-1 за собой. На трассе Шумахер добился беспрецедентных для своего времени результатов и завоевал десятки — если не сотни — миллионов фанатов по всему миру.

Спортивную карьеру Михаэль завершил в 2012 году, а последние 12 лет борется с последствиями полученной на горных лыжах травмы и не появляется на публике. Тем не менее многие из его рекордов по-прежнему остаются непревзойдёнными и недостижимыми. И сегодня предлагаем их вспомнить.

Семь чемпионских титулов

Почти полвека рекорд по числу титулов в Формуле-1 удерживал Хуан-Мануэль Фанхио, который в 1950-х пять раз выигрывал чемпионат мира. Шумахер в 2002-м стал первым, кому удалось повторить достижение великого аргентинца, а в следующие два года Михаэль записал на свой счёт ещё два титула и остановил новый рекорд — семь чемпионств в Формуле-1. Позднее Льюису Хэмилтону удалось повторить достижение Шумахера, но не превзойти.

Легендарная погоня за Алези:
Одна из величайших побед Шумахера: поверженный Хилл аплодировал Михаэлю
Одна из величайших побед Шумахера: поверженный Хилл аплодировал Михаэлю

Пять титулов подряд

В 2004-м, завоевав седьмое чемпионство, Шумахер установил ещё один рекорд — пять титулов подряд. В этом случае Михаэль тоже превзошёл Фанхио, который с 1954 по 1957 годы выиграл четыре чемпионата подряд. Затем к рекорду Шумахера вплотную подбирались Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен — все они побеждали по четыре года подряд, но довести серию до пяти титулов не смогли. Этот рекорд продержится как минимум до 2030 года, а если эра Ландо Норриса так и не наступит, то и ещё дольше.

Чемпион за шесть гонок до конца

Пика своего доминирования в Формуле-1 Шумахер достиг в 2002 году — тогда немец стал недосягаем для соперников в общем зачёте, когда до конца сезона оставалось шесть гонок. Более 20 лет спустя — в 2023-м — Ферстаппен повторил достижение немца, однако для этого нидерландцу понадобилось 17 этапов, тогда как Шумахеру — лишь 11.

Шумахер и Жан Тодт на подиуме Гран-при Франции 2002 года

Шумахер и Жан Тодт на подиуме Гран-при Франции 2002 года

Фото: Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images

180 стартов и 72 победы за «Феррари»

Свои первые титулы Шумахер выиграл в составе «Бенеттона» (сейчас — «Альпин»), а завершил карьеру в «Мерседесе», тем не менее в первую очередь имя Михаэля ассоциируется с «Феррари», за которую немец выступал на протяжении 11 лет. В общей сложности Шумахер 180 раз выходил на старт в цветах «Скудерии» и одержал в них 72 победы — больше, чем любой другой пилот в истории «Феррари». Рекорд по числу стартов в составе итальянской команды может побить Шарль Леклер — если останется в Маранелло хотя бы до 2027 года, а вот превзойти Шумахера по числу выигранных гонок в обозримом будущему никому из гонщиков «Феррари» не светит.

15 сезонов с победами подряд

Свою первую победу в Формуле-1 Шумахер одержал в 1992 году, и с тех пор вплоть до ухода из «Феррари» Михаэль в каждом сезоне одерживал хотя бы одну победу. Таким образом, на протяжении 15 лет подряд немец выигрывал в Формуле-1 хотя бы одну гонку за сезон. Предыдущий рекорд принадлежал Алену Просту, который побеждал в гонках Формулы-1 на протяжении 10 лет подряд. С рекордом Шумахера в 2021 году сравнялся Хэмилтон, но в 2022-м серия Льюиса прервалась. Побить рекорд Михаэля может Макс Ферстаппен — если нидерландец будет каждый год выигрывать хотя бы по одной гонке, то в сезоне-2031 достигнет отметки в 16 сезонов подряд.

Вспоминаем Гран-при Бельгии 2004-го:
20 лет последнему титулу Михаэля Шумахера. В 2004-м Красный Барон был недосягаем
Истории
20 лет последнему титулу Михаэля Шумахера. В 2004-м Красный Барон был недосягаем

19 подиумов подряд

С Гран-при США 2001 года по Гран-при Японии 2002-го Шумахер 19 раз подряд финишировал на подиуме и более чем в два раза превзошёл предыдущий рекорд — девять подиумов подряд в исполнении Джима Кларка в сезоне-1963. Несмотря на то что с той гонки на «Сузуке» прошло уже 20 лет, рекорд Шумахера по-прежнему стоит, хотя в разное время к нему достаточно близко подбирались Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен. У последнего, правда, есть шанс превзойти достижение Михаэля — если Макс завершит на подиуме 10 первых гонок сезона-2026, то у него будет 20 подиумов подряд.

100% финишей в топ-3 в сезоне

В том самом 2002 году Шумахер стал первым в истории Формулы-1 пилотом, который завершил на подиуме все до единой гонки сезона. Предыдущим рекордом долгое время считались девять подиумов Джима Кларка в 10 гонках сезона-1963. Очень близко к Шумахеру в 2023-м подобрался Ферстаппен, однако у Макса была неудачная гонка в Сингапуре, и тогда нидерландец завершил в топ-3 21 гонку из 22, а это 95,45% от числа этапов.

22 хет-трика

В общей сложности Шумахер выиграл в Формуле-1 91 гонку, и в 22 из них реализовал хет-трик (победа с поул-позиции и с быстрейшим кругом). Ближе всех к Михаэлю в этом рейтинге Хэмилтон, у которого 19 таких побед, а третьим идёт Ферстаппен — 14 хет-триков.

Михаэль Шумахер в 2012 году

Михаэль Шумахер в 2012 году

Фото: Mark Thompson/Getty Images​​​​​​​

51 победа без поула

В 40 гонках из 91, которые немец выиграл, он стартовал с поул-позиции, и по числу побед с первого места на решётке Михаэль уступает Хэмилтону (61). Однако оставшиеся 51 Гран-при Шумахер выиграл без поул-позиции, и по этому показателю опережает Хэмилтона (44) и всех остальных пилотов в истории.

Девять побед в домашней гонке

Формально рекорд по числу побед в домашнем Гран-при в прошлом году установил Хэмилтон, в девятый раз первенствовавший в Великобритании. Однако если считать не по названию гонки, а по месту её проведения, то ещё до Льюиса девять раз домашние этапы выиграл Шумахер: он четыре раза побеждал на Гран-при Германии и пять раз — на проходившем на «Нюрбургринге» Гран-при Европы.

77 быстрейших кругов

В Формуле-1 Шумахер провёл 307 гонок и в 77 из них показал быстрейший круг. Рекорд Михаэль установил ещё в 2001-м, когда опередил по числу лучших кругов в гонке Алена Проста. Сейчас ближе всех к Шумахеру Хэмилтон, у которого 68 быстрейших кругов, в то время как на счету Ферстаппена лишь 36.

Последние новости из жизни Михаэля:
«Он говорил, что доберётся до семьи Шумахеров». Шантажисту семьи Михаэля светит до 15 лет
«Он говорил, что доберётся до семьи Шумахеров». Шантажисту семьи Михаэля светит до 15 лет
