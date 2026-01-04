«Дакар» стартовал со штрафа победителю дня. Наказали и россиянина, причём жесточайше

Знаменитый ралли-марафон «Дакар» по-настоящему стартовал: накануне состоялся короткий пролог, а в воскресенье, 4 января, прошёл первый полноценный этап — «кольцевой» спецучасток вокруг Янбу с боевой дистанцией 305 км. Он принёс и первые успехи, и первые серьёзные разочарования.

Bike: первая «бумажная» победа

В категории мотоциклов быстрейшим в первый реальный день борьбы оказался Росс Бранч на «Хиро», однако после финиша райдер из Ботсваны получил шестиминутный штраф за превышение скорости и откатился с первой позиции на седьмую. Победа же на спецучастке перешла к Эдгару Канету — впервые с 2015 года представитель Испании лидирует в гонке хотя бы два дня подряд.

Второе место у ещё одного представителя КТМ, действующего победителя «Дакара» Дэниела Сандерса. Глобально все фавориты мотоциклетного зачёта «Дакара» пока обошлись без серьёзных проблем: никто не проиграл слишком много, техника цела.

«Дакар»-2026. Зачёт мотоциклов после первого этапа:



1. Эдгар Канет (КТМ) — 3:16:11.

2. Дэниел Сандерс (КТМ) +1:02.

3. Рики Брабек («Хонда») +1:32.

4. Тоша Шарейна («Хонда») +1:49.

5. Лусиано Бенавидес (КТМ) +3:47.

6. Игнасио Корнехо («Хиро») +3:59.

7. Росс Бранч («Хиро») +4.39.

8. Адриен ван Беверен («Хонда») +5.52.

9. Майкл Дочерти (КТМ) +8.58.

10. Скайлер Хоус («Хонда») +9.55.

Ultimate: потрясающая плотность, особенно от «Форда»

Бо́льшую часть дня первое место удерживал представитель «Форда» Маттиас Экстрём, однако швед потерял время за 40 км до финиша и довольствовался четвёртой позицией. Первое же место заняли Гийом Де Мевиус и его штурман Матьё Бомель — да-да, тот самый, что после потери ноги в дорожной аварии выступает на «Дакаре» с протезом! Идеальное возвращение в строй.

Легендарный Нассер Аль-Аттия показал второй результат, ещё один представитель «Форда» Мартин Прокоп стал третьим. 10 быстрейших пилотов уместились в три минуту и одну секунду, 20 — в девять с небольшим минут. Потрясающая плотность, так что вся борьба ещё впереди. Отметим сильное выступление «Форда»: пять пилотов в десятке, да и частный экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова, выступающих под флагом Кыргызстана, стал 12-м.

«Дакар»-2026. Зачёт Ultimate после первого этапа:



1. Гийом Де Мевиус (X-Raid) – 3:07:49.

2. Нассер Аль-Аттия (Dacia Sandrider) +0:40.

3. Мартин Прокоп (Ford M-Sport) +1:27.

4. Марек Гочал (Toyota Gazoo Racing) +1:38.

5. Маттиас Экстрём (Ford M-Sport) +1:38.

6. Карлос Сайнс (Ford M-Sport) +1:54.

7. Гай Боттерилл (Toyota Gazoo Racing) +2:03.

8. Хоан Нани Рома (Ford M-Sport) +2:37.

9. Митчелл Гатри (Ford M-Sport) +2:50.

10. Себастьен Лёб (Dacia Sandrider) +3:01.

...12. Денис Кротов (Ford M-Sport) +3:47.

Challenger+SSV: мелкий штраф для Ременника и колоссальный — для Кузьмича

В категории прототипных мотовездеходов аргентинец Давид Силле стабильно провёл спецучасток, лидируя практически на всех промежуточных отсечках. Правда, под финиш хорошо накатил Пауль Спирингс: нидерландец, казалось бы, перехватил победу, но получил 70 штрафных секунд за превышение скорости и остался вторым. Говорить о сколько-нибудь серьёзных разрывах пока не приходится: первая восьмёрка уместилась в 10 минутах. Российский экипаж Сергея Ременника и Алексея Игнатова с учётом четырёхминутного штрафа показал 22-й результат, отставая от лидера категории на 35 минут. Вполне рабочее начало, тем более что экипаж выполняет роль «быстрой технички» и уже сегодня потратил время на помощь партнёрам по команде.

«Дакар»-2026. Зачёт Challenger после первого этапа:



1. Давид Силле (BBR / Taurus) — 3:32:50.

2. Пауль Спирингс (Team Rebellion & Spierings / Taurus) +0:42.

3. Николас Кавильяссо (Vertical Motosport / Taurus) +2:03.

4. Пау Наварро (BBR / Taurus) +4:50.

5. Абдулазиз Аль-Кувари (Nasser Racing / Taurus) +5:30.

В классе серийных мотовездеходов Т4 быстрее всех проехал этап победитель «Дакара» 2024 года Ксавье де Султре. Действующий победитель «Дакара» в этой категории Брок Хегер стал третьим, чемпион мира по ралли-рейдам в классе мотовездеходов Александр Пинто — вторым.

Сразу возникли проблемы у российского штурмана Алексея Кузьмича, выступающего под флагом ОАЭ с новозеландским пилотом Робом Найтом: после финиша этапа они получили космический штраф в 27 часов и лишились даже теоретических шансов на высокий результат — обычно такой дают за осознанную срезку маршрута вследствие технических проблем или что-то подобное. Впрочем, для их экипажа в любом случае целью остаётся просто финиш в гонке, ведь для Найта это первый «Дакар».

«Дакар»-2026. Зачёт SSV после первого этапа:



1. Ксавье де Султре (Loeb Fraymedia Motorsport / Polaris) +3:38:45.

2. Александр Пинто (Old Friend Rally Team / Polaris) +3:34.

3. Брок Хегер (Loeb Fraymedia Motorsport / Polaris) +3:48.

4. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team / BRP) +4:02.

5. Гонсало Геррейро (Red Bull Off-Road Jr Team USA / Taurus) +4:33.

Truck: четыре фаворита впереди

Осиротевший без «КАМАЗа» и «МАЗа» грузовой зачёт «Дакара» вновь становится ареной противостояния чешских и нидерландских пилотов. Хотя, возможно, своё слово скажет и литовец Вайдотас Жала, на счету которого сегодня четвёртый результат (без двухминутного штрафа был бы третий). Быстрейшим же оказался Алеш Лопрайс, который сохранил первое место даже с учётом наказания в 130 секунд. На второй позиции юный Митчел ван ден Бринк, на третьей — действующий победитель «Дакара» Мартин Мацик. Пожалуй, эти четверо и является основными претендентами на победу в генеральной классификации.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после первого этапа:



1. Алеш Лопрайс (Iveco) – 3:42:15.

2. Митчел ван ден Бринк (MM Technology) +1:47.

3. Мартин Мацик (MM Technology) +7:19.

4. Вайдотас Жала (Iveco) +7:32.

5. Рихард де Грот (MM Technology) +11:23.

6. Мартин ван ден Бринк (MM Technology) +14:07.

7. Кай Хузинк (Renault) +15:17.

Второй этап: Янбу — Алула

В понедельник экипажи ждёт спецучасток длиной ровно 400 км. Организаторы предупреждают о «дёрганом» характере трассы: то разгоняешься, то едешь куда медленнее на каменистых участках маршрута. А вот песков будет не так много — пустынные ловушки возьмут своё позднее по ходу гонки.