Второй этап «Дакара»: Аль-Аттия находит лидерство, а экс-соперник «КАМАЗа» — теряет

На второй «боевой» день участники ралли «Дакар» покинули Янбу и взяли курс на север — в город Аль-Ула. В этот раз протяжённость спецучастка стала ещё больше — 400 км. Первая часть трассы проходила вдоль горной цепи Эль-Хиджаз, где быстрые отрезки сменялись коварными каменистыми секциями, а ближе к Аль-Уле — после небольшого плато — экипажи заехали в первые на маршруте гонки дюны.

Bike: Сандерс и Канет остаются впереди

В зачёте мотоциклов второй этап тоже остался за пилотами заводской KTM. После вчерашней победы Эдгар Канет открывал трассу, но его быстро догнал товарищ по команде Дэниел Сандерс, после чего они вдвоём домчали до финиша. Лучшее время осталось за Сандерсом — он на полторы минуты опередил 20-летнего испанца и с преимуществом в 30 секунд возглавил общий зачёт. Ближе всех к лидерам представители «Хонды»: Рикки Брабек сохраняет третье место, Тоша Шарейна — четвёртое. Тем временем на пятую строчку поднялся Росс Бранч, отбросивший Лусиано Бенавидеса на шестое место.

Сандерс — новый лидер гонки Фото: Red Bull Content Pool

«Для нас день сложился хорошо, мне нравится ехать впереди. Навигация была непростой, мы допустили пару ошибок, но быстро их исправили и не потеряли много времени. Сегодня нужно было держать ритм и не безумствовать. Приятно выиграть этап, половину которого ты открывал трассу», — сказал на финише Сандерс.

Для Канета ехать впереди пелотона было непривычно, он признался, что пару раз даже упал с мотоцикла. «Дэниел догнал меня где-то после 150 км, мы вместе открывали трассу, и он в этом смысле справился блестяще. В целом я доволен своим пилотажем, ничего не болит, всё идеально», — добавил Канет.

В зачёте Rally2 второй этап взял Мартим Вентура на «Хонде» — португалец почти две минуты отыграл у Майкла Дочерти и сократил отставание от него в общем зачёте до 19 секунд. Тем временем в зачёте Original, участникам которого запрещена помощь механиков на всей дистанции, с преимуществом в 23 минуты лидирует двукратный и действующий победитель этого зачёта опытнейший Эмануэль Гиенес из Румынии.

«Дакар»-2026. Зачёт мотоциклов после второго этапа:



1. Дэниел Сандерс (Red Bull KTM Factory Racing) — 7:42:24.

2. Эдгар Канет (Red Bull KTM Factory Racing) +0:30.

3. Рики Брабек (Monster Energy Honda HRC) +2:18.

4. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda HRC) +4:41.

5. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +7:46.

6. Лусиано Бенавидес (Red Bull KTM Factory Racing) +10:04.

7. Скайлер Хоус (Monster Energy Honda HRC) +12:37.

8. Игнасио Корнехо (Hero Motorsports Team Rally) +13:37.

9. Майкл Дочерти* (BAS World KTM Team) +14:00.

10. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda HRC) +14:09.



* — участник зачёта Rally2.

Car: весь топ-5 за «Тойотой»

В зачёте прототипов класса Ultimate пять первых позиций остались за пилотами на внедорожниках «Тойота» — а могли взять и все шесть! На первой четверти спецучастка с лучшим временем шёл Сауд Вариава, однако затем южноафриканец немного сбавил темп, потерял порядка восьми минут и финишировал с 10-м временем на этапе. Победу же одержал Сет Кинтеро, который перехватил инициативу на 143-м километре и почти на две минуты опередил Хенка Латегана и Язида Аль-Раджи, а Тоби Прайсу и Жоау Феррейре привёз почти по шесть.

Лучшим из остальных стал Симон Витсе на Optimus MD, а вслед за ним расположились представители «Дачии» — Себастьен Лёб и Нассер Аль-Аттия. Лидер первого этапа Гийом Де Мевиус уступил сегодня Кинтеро 8 минут 20 секунд и показал лишь 12-е время. Девять с половиной минут потерял Маттиас Экстрём — лучший представитель «Форда» был сегодня только 13-м. Отметим также, что порядка 12 минут потеряли и товарищи шведа по команде Карлос Сайнс и Нани Рома. Кроме того, на 14 минут отстал от лидера Мартин Прокоп — чех в итоге выпал из топ-10 общего зачёта.

Кинтеро — победитель второго этапа Фото: Red Bull Content Pool

Не обошлось без проблем и у Дениса Кротова и Константина Жильцова — их «Форд» уже к середине дистанции дважды останавливался из-за технических неполадок. На момент написания материала экипаж потерял более пяти часов и до финиша ещё не добрался.

Тем временем в общем зачёте на первую позицию вышел Аль-Аттия, однако ближайшего преследователя — Сета Кинтеро — Нассер опережает лишь на семь секунд. Де Мевиус удержался в топ-3 и проигрывает новому лидеру немногим более минуты, Латеган держится четвёртым в полутора минутах от Аль-Аттии, а Лёб и Феррейра уступают ему порядка двух. Впрочем, вся борьба впереди: топ-12 общего зачёта разделяют менее 10 минут!

«Дакар»-2026. Зачёт Ultimate после второго этапа:



1. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) — 7:12:16.

2. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing W2RC) +0:07.

3. Гийом Де Мевиус (X-Raid Team / MINI) +1:09.

4. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing W2RC) +1:28.

5. Себастьен Лёб (The Dacia Sandriders) +1:57.

6. Жоау Феррейра (Toyota Gazoo Racing SA) +2:01.

7. Тоби Прайс (Toyota Gazoo Racing W2RC) +2:42.

8. Маттиас Экстрём (Ford Racing) +4:04.

9. Сауд Вариава (Toyota Gazoo Racing SA) +4:34.

10. Карлос Сайнс (Ford Racing) +6:35.

В категории серийных внедорожников Т2 на втором этапе уверенную победу одержала Defender Rally, экипажи которой заняли три первых места. Лучше всех с дистанцией справилась Сара Прайс — она почти полторы минуты привезла Рокасу Бацюшке и Стефану Петеранселю. В общем зачёте по-прежнему лидирует Бацюшка, а на вторую позицию вышел Акира Миура, который проигрывает 11 с половиной минут. Рональд Бассо теперь третий, он ровно в 12 минутах позади лидера.

«Дакар»-2026. Зачёт Stock после второго этапа:



1. Рокас Бацюшка (Defender Rally) — 9:03:54.

2. Акира Миура (Team Land Cruiser Toyota Auto Body) +11:37.

3. Рональд Бассо (Team Land Cruiser Toyota Auto Body) +12:00.

4. Стефан Петерансель (Defender Rally) +56:53.

5. Сара Прайс (Defender Rally) +2:15:19.

Challenger/SSV: Спирингс отстаёт, Силле догоняют

Крайне драматичным получился второй этап в зачёте Challenger. Уже на первых километрах более 10 минут потерял возглавивший накануне генеральную классификацию Давид Силле. Лидерство в гонке перешло к Паулю Спирингсу, который вчера был быстрейшим, но получил пенализацию. Однако вскоре у нидерландца возникли технические проблемы: он несколько раз останавливался на трассе, потерял порядка полутора часа и откатился в конец топ-20 генеральной классификации.

Лучшее время дня в итоге осталось за Лукасом дель Рио из BBR Motorsport, а вторую строчку занял представитель Nasser Racing Team Ясир Сейдан, уступивший менее трёх минут. Третьим же стал Давид Силле, который немного отыграл под финиш, но в общей сложности потерял на втором этапе девять с половиной минут. Силле в итоге сохранил за собой первую позицию общего зачёта, однако идущие следом за ним Сейдан и дель Рио проигрывают порядка пары минут.

Увы, к моменту написания материала экипаж Сергея Ременника и Алексея Игнатова, которые на этом «Дакаре» играют роль быстрой технички BBR Motorsport, до финиша не добрались.

«Дакар»-2026. Зачёт Challenger после второго этапа:



1. Давид Силле (BBR Motorsport / Taurus) — 8:09:03.

2. Ясир Сейдан (Nasser Racing Team / Taurus) +1:58.

3. Лукас дель Рио (BBR Motorsport / Taurus) +2:22.

4. Пау Наварро (Odyssey Academy by BBR / Taurus) +6:37.

5. Абдулазиз Аль-Кувари (QMMF Team by Nasser Racing / Taurus) +8:17.

В категории мотовездеходов T4 быстрее всех дистанцию второго этапа преодолели экипажи Loeb Faymedia RZR Factory — Гонсало Геррейро показал лучшее время, а лидирующий в общем зачёте Ксавье де Султре уступил португальцу 1 минуту 46 секунд. Лучшим представителем BRP Can-Am стал Франсиско Лопес Контардо, который занял третью позицию.

Де Султре — лидер зачёта SSV Фото: dakar.com

В общем зачёте Loeb Faymedia RZR Factory на «Полярисах» занимают теперь три первые позиции: де Султре лидирует, Геррейро уступает ему без малого три минуты, а Брок Хегер — почти семь половиной. Вслед за ними — Лопес Контардо и Кайл Чейни из заводской команды Can-Am, а также откатившийся на шестую строчку Александр Пинто. Роб Найт и Алексей Кузьмич на момент написания материала до финиша не добрались.

«Дакар»-2026. Зачёт SSV после второго этапа:



1. Ксавье де Султре (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) — 8:23:16.

2. Гонсало Геррейро (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) +2:47.

3. Брок Хегер (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) +7:22.

4. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team Latam / BRP) +7:31.

5. Кайл Чейни (Can-Am Factory Team / BRP) +14:49.

Truck: Лопрайс теряет лидерство

В зачёте грузовиков на третьем этапе за победу сражались Вайдотас Жала, Мартин Мацик и Герт Хузинк — после 240 км спецучастка представителей трёх разных команд разделяло менее минуты! В итоге первую позицию в классификации этапа завоевал Хузинк, Жала уступил 42 секунды, а Мацик с отставанием в 1 минуту и 19 секунд стал третьим. Поначалу в группе лидеров шёл и Алеш Лопрайс, но давний соперник «КАМАЗ-мастер» дважды терял время и с отставанием в 13 минут занял шестую строчку — позади Митчела ван ден Бринка и Рихарда Де Грота.

В итоге Лопрайс не только потерял лидерство общего зачёта, но и вовсе выпал из топ-3. Теперь генеральную классификацию возглавляет ван ден Бринк-младший, который чуть более трёх минут везёт Жале и Мацику. Лопрайс держится четвёртым — он почти в восьми минутах позади лидера, тогда как Де Грот – уже более чем в 15.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после второго этапа:



1. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) — 8:29:58.

2. Вайдотас Жала (Nordis Team de Rooy FPT / Iveco) +3:06.

3. Мартин Мацик (MM Technology) +3:30.

4. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +7:52.

5. Рихард Де Грот (Firemen Rally Team / MM Technology) +17:39.

Третий этап: 666 км Аль-Улы

Во вторник, 6 января, караван гонки останется в Аль-Уле — спортсменам предстоит этап протяжённостью 666 км, 422 из которых составят зачётный спецучасток. Организаторы обещают живописные песчаные трассы и сложную навигацию.