На «Дакаре» сменились лидеры в трёх классах из пяти! У Лёба серьёзные потери

Третий этап ралли-марафона «Дакар» можно назвать первым «настоящим» — с серьёзными потерями у целого ряда лидеров, глобальными перестановками в общем зачёте и всем остальным, благодаря чему мы и следим за событиями в Саудовской Аравии каждый январь…

Bike: ответный удар от «Хонды»

В зачёте мотоциклов после раннего доминирования «КТМ» контрудар нанесли райдеры «Хонды». Тоша Шарейна и Рики Брабек оказались во вторник быстрейшими, причём Шарейна проехал лучше всех даже вопреки падению в начале спецучастка.

Тем не менее Тоша и Рики не захватили лидерство в генеральной классификации. Дэниел Сандерс остаётся первым, однако его отрыв от двух обладателей японских байков не превышает двух минут. А вот у коллеги Сандерса по «КТМ» Эдгара Канета день вышел более тяжёлым — теперь испанец проигрывает девять минут. Впрочем, ничего совсем уж страшного.

«Дакар»-2026. Зачёт мотоциклов после третьего этапа:



1. Дэниел Сандерс («КТМ») — 12:12:31.

2. Рики Брабек («Хонда») +1:07.

3. Тоша Шарейна («Хонда») +1:13.

4. Эдгар Канет («КТМ») +8:46.

5. Лусиано Бенавидес («КТМ») +11:06.

Car: доминация «Форда» и падение Аль-Аттии

О сложности третьего этапа для внедорожников наглядно говорит тот факт, что ни один из 14 экипажей, кто первыми вышел на старт, не сумел пробиться в топ-10 спецучастка. Многих подкараулили проблемы ближе к концу дня. Например, долгое время лидировавший Маттиас Экстрём потерял семь с половиной минут за финальную сотню километров. Похожий сценарий у Карлоса Сайнса-старшего и Нани Ромы.

Впрочем, у всех них проблемы всё-таки локальные, а вот у некоторых конкурентов — куда серьёзнее. Например, более часа потерял Сет Кинтеро, который выиграл накануне и шёл в общем зачёте вторым. Из-за нескольких проколов более полутора часа уступил Гийом Де Мевиус. При взгляде на их приключения более чем 20-минутные потери со стороны Нассера Аль-Аттии и Себастьена Лёба (ему пришлось осторожничать без запасных колёс) хоть и серьёзны, но тоже не выглядят катастрофой.

Третий этап ралли «Дакар»-2026 Фото: Red Bull Content Pool

Ну а кто же сегодня выстрелил? Лучше всех выступил американец Митч Гатри на «Форде», да и в целом день прошёл под знаком обладателей американской техники: второй результат на счету Мартина Прокопа на частном «Форде», а в общем зачёте в топ-5 теперь вообще только «Форды»! За Гатри идут Прокоп, Экстрём, Сайнс и Рома. Аль-Аттия с первой строчки рухнул на 10-ю, но 11 с половиной минут отставания — пока что ерунда.

Хорошо прошёл день после вчерашней катастрофы для экипажа Дениса Кротова и Константина Жильцова, выступающих под флагом Кыргызстана — 10-й результат. В общем зачёте с пассивом почти в шесть часов экипаж идёт в шестом десятке.

«Дакар»-2026, внедорожники. Общий зачёт после третьего этапа:



1. Митч Гатри (Ford) — 11:27:20.

2. Мартин Прокоп (Ford) +00:00:26.

3. Маттиас Экстрём (Ford) +00:01:08.

4. Карлос Сайнс (Ford) +00:03:34.

5. Нани Рома (Ford) +00:04:02.

6. Лукас Мораес (Dacia) +00:05:16.

7. Кристина Гутьеррес (Dacia) +00:05:59.

8. Матье Серрадори (Century) +00:09:06.

9. Сауд Вариава (Toyota) +00:10:57.

10. Нассер Аль-Аттия (Dacia) +00:11:39.

11. Хенк Латеган (Toyota) +00:14:47.

12. Себастьен Лёб (Dacia) +00:16:50.

Challenger/SSV: смена лидеров в обоих классах

Серьёзно всё изменилось и в зачёте Challenger (прежде его называли прототипные мотовездеходы). Возглавлявший гонку Давид Силле слабо провёл третий этап, проиграв более 22 минут, и упал с первой строчки на пятую. Лидерство он отдал Ясиру Сейдану — бывшему напарнику россиянина Алексея Кузьмича. У саудовца второй результат дня, ну а быстрее всех во вторник промчала девушка — Пук Классен из Нидерландов. И теперь именно она ближайшая преследовательница Сейдана в «абсолюте».

Российский экипаж Сергея Ременника и Алексея Игнатова, выступающий на нынешнем «Дакаре» в роли «боевой технички», на момент написания отчёта уступал чуть менее двух часов и продолжал движение в сторону финиша.

«Дакар»-2026. Зачёт Challenger после третьего этапа:



1. Ясир Сейдан (Nasser Racing Team / Taurus) — 12:47:51.

2. Пук Классен (G Rally Team / KTM) +2:53

3. Пау Наварро (Odyssey Academy by BBR / Taurus) +7:32.

4. Лукас Дель Рио (BBR Motorsport / Taurus) +9:45.

5. Давид Силле (BBR Motorsport / Taurus) +12:04.

Смена лидера и в категории мотовездеходов T4. Ксавье де Султре откатился на третью строчку, выпустив вперёд Брока Хегера и Гонсало Геррейро. При этом разрыв между двумя лидерами — всего 43 секунды, сущий пустяк. Особенно с учётом того, как быстро всё может измениться в этом классе. Экипаж новозеландца Роба Найта и россиянина Алексея Кузьмича, выступающего под флагом ОАЭ, на момент написания отчёта ещё находился на спецучастке, демонстрируя привычный для себя средний темп.

«Дакар»-2026. Зачёт SSV после третьего этапа:



1. Брок Хегер (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) — 13:08:47.

2. Гонсало Геррейро (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) +0:43.

3. Ксавье де Султре (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) +11:07.

4. Кайл Чейни (Can-Am Factory Team / BRP) +16:43.

5. Алешандре Пинту (Old Friends Rally / Polaris) +24:08

6. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am Factory Team Latam / BRP) +31:25.

Truck: дуэль ван ден Бринка и Лопрайса

В зачёте грузовиков всю дистанцию дня сражались Митчел ван ден Бринк и Алеш Лопрайс. Последнее слово осталось за нидерландцем, который привёз чеху чуть менее двух минут, а действующему чемпиону «Дакара» Мартину Мацику — три с половиной. Главным неудачником дня оказался Вайдотас Жала: проиграв 37 минут, литовец откатился в генеральной классификации со второй позиции на пятую.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после третьего этапа:



1. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) — 13:22:57.

2. Мартин Мацик (MM Technology) +8:21.

3. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +8:54.

4. Рихард Де Грот (Firemen Rally Team / MM Technology) +25:14.

5. Вайдотас Жала (Nordis Team de Rooy FPT / Iveco) +37:04.

Четвёртый этап: без посторонней помощи

В среду, 7 января, участников ждёт ещё один трудный и очень важный день. Организаторы вновь предложат справиться с непростыми условиями Аль-Улы, и при этом спецучасток, чья боевая протяжённость составляет 417 км, будет являться частью марафонского этапа — то есть вечером после финиша гонщики будут обязаны обслуживать машины самостоятельно, без помощи со стороны механиков. Кто сильно сломает технику, рискует нести серьёзные потери не один день борьбы, а сразу два.