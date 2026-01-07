Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Как хорошо вы помните сезон-2025 Формулы-1 — квиз про интересные моменты чемпионата мира

Квиз: насколько внимательно вы смотрели Формулу-1 в 2025 году? Ответьте на 12 вопросов
Лев Дорогов
Как хорошо вы помните сезон-2025 Формулы-1 — квиз
Комментарии
Сейчас разберёмся, можно ли вас назвать суперфанатом Ф-1.

Кажется, что минувший сезон Формулы-1 был уже где-то в прошлой жизни, хотя по факту финальная гонка в Абу-Даби на трассе «Яс Марина» прошла всего-то месяц назад — 7 декабря. Если триумф Ландо Норриса, мемы про «правила папайи», долгожданный подиум Нико Хюлькенберга и блистательный дебют четырёх новичков помнят все, то некоторые детали прошедшего чемпионата могли позабыться в праздничной суете.

Самое время проверить, насколько хорошо вы помните минувший сезон Формулы-1. Запускайте квиз «Чемпионата», чтобы ответить на 12 вопросов о главных событиях и явлениях чемпионата 2025 года. Поехали!

Если у вас не грузится квиз, вы можете пройти его по прямой ссылке:
Насколько внимательно вы смотрели Формулу-1 в 2025 году?

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android