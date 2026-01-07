Сейчас разберёмся, можно ли вас назвать суперфанатом Ф-1.

Квиз: насколько внимательно вы смотрели Формулу-1 в 2025 году? Ответьте на 12 вопросов

Кажется, что минувший сезон Формулы-1 был уже где-то в прошлой жизни, хотя по факту финальная гонка в Абу-Даби на трассе «Яс Марина» прошла всего-то месяц назад — 7 декабря. Если триумф Ландо Норриса, мемы про «правила папайи», долгожданный подиум Нико Хюлькенберга и блистательный дебют четырёх новичков помнят все, то некоторые детали прошедшего чемпионата могли позабыться в праздничной суете.

Самое время проверить, насколько хорошо вы помните минувший сезон Формулы-1. Запускайте квиз «Чемпионата», чтобы ответить на 12 вопросов о главных событиях и явлениях чемпионата 2025 года. Поехали!

Если у вас не грузится квиз, вы можете пройти его по прямой ссылке:

Насколько внимательно вы смотрели Формулу-1 в 2025 году?