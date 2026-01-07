С 11-го места — в лидеры! Интрига на «Дакаре» закручивается всё сильнее

В среду, 7 января, на ралли «Дакар» состоялась первая часть марафонского этапа: спортсмены ушли на дистанцию без техничек и прибыли на удалённый бивуак, на который доступ механикам запрещён. Таким образом, многие проехали четвёртый этап осторожнее, чем обычно, ведь к старту пятого технику предстоит чинить самостоятельно.

Bike: три новых лидера

В отличие от первых дней гонки, на четвёртом этапе у мотоциклистов была отдельная от автомобилей и грузовиков трасса, и протяжённость спецучастка на ней составила 417 км. Спортсменов ждали песчаные каньоны, каменистые плато, извилистые скалистые отрезки и сложнейшая навигация. Открывал трассу победитель третьего этапа Тоша Шарейна, и испанец из заводской команды «Хонды» справился блестяще, показав лучшее время на спецучастке.

Тоша Шарейна Фото: dakar.com

Правда, много отыграть у Шарейны не получилось. Расположившиеся на втором и третьем местах товарищи по команде — Рикки Брабек и Скайлер Хоус — уступили лишь 6 и 10 секунд соответственно. Кроме того, показавший четвёртое время Росс Бранч на «Хиро» проиграл Шарейне лишь 16 секунд. И, с одной стороны, даже этого преимущества Шарейне хватило, чтобы выйти в лидеры общего зачёта, с другой — у Брабека точно такой же результат.

Кроме того, к райдерам «Хонды» достаточно близко держится Дэниел Сандерс на KTM — сегодня он проиграл Шарейне более двух с половиной минут, но в «генерале» его отставание — менее полутора. Остальные уступают более 10 минут, однако у всех в топ-7 по мере развития событий есть шанс включиться в борьбу за победу.

«Дакар»-2026. Зачёт мотоциклов после четырёх этапов:



1. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda HRC) — 16:45:40.

2. Рики Брабек (Monster Energy Honda HRC) +0:00.

3. Дэниел Сандерс (Red Bull KTM Factory Racing) +1:24.

4. Эдгар Канет (Red Bull KTM Factory Racing) +11:22.

5. Лусиано Бенавидес (Red Bull KTM Factory Racing) +13:09.

6. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +13:59.

7. Скайлер Хоус (Monster Energy Honda HRC) +14:38.

8. Игнасио Корнехо (Hero Motorsports Team Rally) +22:01.

9. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda HRC) +27:24.

10. Брэдли Кокс (Sherco Rally Factory) +1:01:23.

Тем временем в зачёте Rally2 из борьбы за победу выбыли сразу два фаворита. На середине спецучастка лидировавший на протяжении всей гонки Майкл Дочерти налетел на камень и разбил мотоцикл. Южноафриканец пытался починить технику, но в полевых условиях это было уже невозможно.

Вскоре после этого технические проблемы возникли у Мартима Вентуры, который перед стартом этапа занимал вторую позицию. Португалец потерял порядка 1,5 часа, но смог продолжить движение. В итоге новым лидером зачёта Rally2 стал Престон Кэмпбелл, а на вторую строчку поднялся Тони Мулец — партнёр Дочерти по команде BAS World KTM Team.

«Дакар»-2026. Зачёт Rally2 после четырёх этапов:



1. Престон Кэмпбелл (Monster Energy Honda HRC) — 17:54:30.

2. Тони Мулец (BAS World KTM Team) +18:38.

3. Конрад Дабровски (Duust Rally Team / KTM) +20:48.

4. Паоло Луччи (RSMoto Rally Team / Honda) +40:24.

5. Руй Барбоса (HT Rally Raid / Honda) +51:52.

Наконец, сменился лидер и в зачёте Original by Motul, участникам которого на протяжении всей гонки запрещена помощь механиков. Лидировавший всю гонку Эмануэль Гиенес потерял сегодня порядка 25 минут и откатился на пятое место общего зачёта. В лидеры вышел испанец Хосеп Педро, следом за ним – Жером Мартини, Хави Вега и Бенджамен Мело. Впрочем, и тут вся борьба впереди, ведь вся топ-5, включая Гиенеса, умещается в 10 минут.

«Дакар»-2026. Зачёт Original by Motul после четырёх этапов:



1. Хосеп Педро (Rallybikes Pedrega Team / Husqvarna) — 19:58:19.

2. Жером Мартини (Anquety Motor Sport / Honda) +1:26.

3. Хави Вега (Pont Grup Kove) +3:54.

4. Бенджамен Мело (Esprit KTM) +6:19.

5. Эмануэль Гиенес (Autonet Motorcycle Team / KTM) +9:56.

Car: Латеган вырывается вперёд

Внедорожникам (и грузовикам) в рамках четвёртого этапа предстояло пройти чуть бо́льшую дистанцию — 451 км. Однако главной сложностью была не протяжённость спецучастка, а навигация, поскольку у лидеров канала в этот раз не было возможности подсматривать за траекториями мотоциклистов. И в итоге экипажи, первыми ушедшие на дистанцию, потеряли довольно много. Так, победитель вчерашнего этапа Митч Гатри проиграл 44 минуты, стартовавший следом Мартин Прокоп — 45 минут, а Гай Боттерилл — 52 минуты.

Быстрейшим же стал Хенк Латеган из заводской команды «Тойоты». Латеган ушёл на дистанцию 23-м, поддерживал высочайший темп и опередил на трассе порядка дюжины экипажей. «Вчера у нас было девять проколов — это, наверное, рекорд первых трёх дней. Я не знал, атаковать мне или ехать осторожнее, но сегодня я решил забыть про всё и атаковать. Это всё равно лотерея», — сказал на финише пилот.

Хенк Латеган на четвёртом этапе Фото: dakar.com

Второе время показал Нассер Аль-Аттия, уступивший семь минут, третье и четвёртое места на этапе заняли Марек и Эрик Гочалы из частной команды Energylandia, а топ-5 замкнул Себастьен Лёб. Также необходимо отметить технические проблемы Гийома Де Мевиуса и сход Язида Аль-Раджи. После очередного прокола действующий победитель «Дакара» остался без запасных колёс и потерял в ожидании помощи очень много времени. В итоге Аль-Раджи совместно с медиками принял решение сойти с дистанции и посвятить себя восстановлению полученной ещё на бахе Иордания травмы.

Уверенная победа на четвёртом этапе катапультировала Латегана в лидеры общего зачёта — ещё вчера Хенк занимал только 11-е место и отставал от лидера почти на 15 минут. Теперь же экипаж №202 опережает пелотон почти на четыре минуты. Вторую строчку занимает Аль-Аттия, а третье и четвёртое места у представителей «Форда» — Маттиаса Экстрёма и Карлоса Сайнса. Борьба по-прежнему идёт довольно плотная — топ-8 умещается в 20 минут, каждый в группе лидеров может включиться в сражение за победу.

Экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова, которые выступают под флагом Кыргызстана, на четвёртом этапе показал 27-е время, уступив более 50 минут. В общем зачёте дуэт проигрывает лидерам порядка 6,5 часа и располагается в районе шестого-седьмого десятков.

«Дакар»-2026. Зачёт Ultimate после четырёх этапов:



1. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing W2RC) — 16:29:15.

2. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) +3:55.

3. Маттиас Экстрём (Ford Racing) +13:00.

4. Карлос Сайнс (Ford Racing) +15:53.

5. Матье Серрадори (Century Racing Factory Team) +16:53.

6. Сауд Вариава (Toyota Gazoo Racing SA) +18:19.

7. Нани Рома (Ford Racing) +18:36.

8. Себастьен Лёб (The Dacia Sandriders) +19:57.

9. Эрик Гочал (Energylandia Rally Team / Toyota) +21:22.

10. Кристина Гутьеррес (The Dacia Sandriders) +25:18.

Экипажи Defender Rally сегодня вновь доминировали в зачёте серийных внедорожников и заняли три первых места в классификации этапа. Лучшее время показал Стефан Петерансель, второй стала Сара Прайс, а лидер общего зачёта Рокас Бацюшка расположился на третьей строчке — в 12 минутах от победителя. Главный преследователь литовца — Рональд Бассо — показал четвёртое время, отстав от лидера ещё на 13 минут. Таким образом, теперь Бацюшку и Бассо разделяют 42 с половиной минуты.

«Дакар»-2026. Зачёт Stock после четырёх этапов:



1. Рокас Бацюшка (Defender Rally) — 20:08:37.

2. Рональд Бассо (Team Land Cruiser Toyota Auto Body) +42:36.

3. Стефан Петерансель (Defender Rally) +43:55.

4. Сара Прайс (Defender Rally) +2:10:05.

5. Акира Миура (Team Land Cruiser Toyota Auto Body) +5:08:27.

Challenger/SSV: меньше минуты между лидерами

В зачёте Challenger борьба за победу на четвёртом этапе развернулась между Пау Наварро и Николаса Кавильяссо — на середине дистанции их экипажи разделяли считаные секунды. Однако в концовке Кавильяссо ещё немного прибавил и в итоге опередил Наварро на две с половиной минуты.

Третье время, уступив Кавильяссо четыре минуты, показала Дания Акил, а лидер общего зачёта Ясир Сейдан финишировал с четвёртым результатом. Тем временем Пюк Классен, которая одержала победу накануне и была главным преследователем Сейдана в генеральной классификации, столкнулась с техническими проблемами, потеряла более 1,5 часа и выпала из группы лидеров.

Нико Кавильяссо на четвёртом этапе Фото: dakar.com

Теперь главный преследователь Сейдана — Наварро, причём разрыв между лидерами составляет лишь 45 секунд. Кавильяссо поднялся на третью строчку, а следом за ним располагаются Лукас дель Рио и Давид Силле.

Экипаж Сергея Ременника и Алексея Игнатова, играющий роль быстрой технички команды BBR и везущий запчасти для товарищей, на момент написания заметки этап ещё не завершил.

«Дакар»-2026. Зачёт Challenger после четырёх этапов:



1. Ясир Сейдан (Nasser Racing Team / Taurus) — 18:20:19.

2. Пау Наварро (Odyssey Academy by BBR / Taurus) +0:45.

3. Николас Кавильяссо (Vertical Motorsport / Taurus) +6:45.

4. Лукас дель Рио (BBR Motorsport / Taurus) +13:32.

5. Давид Силле (BBR Motorsport / Taurus) +53:52.

Четвёртый этап в зачёте SSV стал бенефисом Брока Хегера — американец одержал третью победу по ходу марафона и привёз соперникам четверть часа. В общем зачёте отрыв Хегера перевалил за полчаса, а на второе место на фоне проблем Гонсало Геррейро вышел Ксавье де Султре. Идущий третьим Алешандре Пинту проигрывает Хегеру 48 минут, а идущие следом Хантер Миллер и Жоао Монтейро – уже почти в часе от лидера. Экипаж Роба Найта и Алексея Кузьмича на момент подготовки материала до финиша этапа не добрался.

«Дакар»-2026. Зачёт SSV после четырёх этапов:



1. Брок Хегер (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) — 18:30.25.

2. Ксавье де Султре (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) +31:41.

3. Алешандре Пинту (Old Friends Rally Team / Polaris) +48:06.

4. Хантер Миллер (Can-Am Factory Team / BRP) +55:22.

5. Жоао Монтейро (Can-Am Factory Team / BRP) +56:52.

Truck: Мацик выходит вперёд

В категории грузовиков борьба за победу на этапе свелась к дуэли Мартина Мацика и Вайдотаса Жалы — за 70 км до финиша спецучастка их разделяли менее 1,5 минуты. Однако под финиш Жала потерял порядка 17 минут и в итоге занял только третье место. Вторым классифицировался Митчелл ван ден Бринк — к середине этапа он проигрывал Мацику почти 13 минут, однако затем смог немного отыграть и финишировал с отставанием в 12 минут 49 секунд.

Мартин Мацик Фото: dakar.com

В итоге Мацик не только выиграл четвёртый этап, но и возглавил общий зачёт гонки. Ван ден Бринк теперь лишь на втором месте, хотя чеху молодой нидерландец уступает лишь четыре с половиной минуты. Третьим по-прежнему держится Алёш Лопрайс — его отставание почти достигло получаса. Вайдотас Жала теперь в 47 минутах позади Мацика, а Рихард де Грот проигрывает более часа.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после четырёх этапов:



1. Мартин Мацик (MM Technology) — 19:11:37.

2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +4:28.

3. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +29:02.

4. Вайдотас Жала (Nordis Team de Rooy FPT / Iveco) +46:52.

5. Рихард Де Грот (Firemen Rally Team / MM Technology) +1:04:41.

Пятый этап: курс на Хаиль

В четверг, 8 января, экипажи отправятся со своих марафонских бивуаков в сторону города Хаиль, расположенного в оазисе посреди пустыни Неджд. Мотоциклистам предстоит пройти 417 км, 356 из которых составят спецучасток, а внедорожников и грузовиков ждёт путь в 428 км и 372 км зачётной дистанции. Организаторы обещают достаточно скоростные трассы, хотя на отдельных каменистых секциях спортсменам придётся сбавить темп. Впрочем, главным вызовом вновь станет навигация, и открывающим экипажам снова будет тяжелее, чем другим.