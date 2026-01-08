На «Дакаре» кругом штрафы! И лишь в одном классе — явный фаворит

На пятом этапе один из россиян временно вне игры, а Сайнс и Лёб не теряют надежд на победу.

В четверг, 8 января, на «Дакаре» прошла вторая часть марафонского этапа — то есть всем участникам предстояло выступать не технике, которую они обслуживали самостоятельно, максимум при поддержке партнёров по команде. Кажется, все лидеры проявили себя неплохими механиками, а вот на трассе многим вновь пришлось нелегко.

Bike: катастрофа для Канета и рывок Сандерса

В категории мотоциклов потеряли двойное лидерство Рики Брабек и Тоша Шарейна. Они адекватно провели этап, обойдясь без совсем уж серьёзных потерь, однако Шарейне после финиша присудили суровый 10-минутный штраф, из-за которого райдер опустился со второй позиции в генеральной классификации на четвёртую и вместо двух минут проигрывает 12. Неприятная, но всё ещё рабочая ситуация.

Ну а новым-старым лидером оказался Дэниел Сандерс — пусть сегодня он проиграл Лусиано Бенавидесу почти шесть минут, однако при этом проехал лучше Брабека и теперь в «абсолюте» опережает американца на две минуты. Бенавидес после сильного выступления выбрался на третью позицию. Три лучших мотогонщика умещаются в шесть минут — всё впереди!

Что же до главной неудачи дня, то её автором стал застрельщик первых этапов Эдгар Канет. Испанец, так бодро начавший ралли, и сегодня был в полном порядке по итогам 240 боевых километров, но дальше произошла катастрофа: взорвалось заднее колесо! Каким-то чудом испанец сумел его залатать, потратив порядка двух часов, а на финише спецучастка получилось четыре с половиной часа отставания. По крайней мере, Эдгар остаётся в гонке и ещё поможет коллегам по «КТМ».

«Дакар»-2026. Зачёт мотоциклов после пяти этапов:



1. Дэниел Сандерс («КТМ») — 20:58:10.

2. Рики Брабек («Хонда») +2:02.

3. Лусиано Бенавидес (КТМ) +5:55.

4. Тоша Шарейна («Хонда») +11:59.

5. Игнасио Корнехо («Хиро») +18:38.

Car: «Форды» нагоняют Латегана и Аль-Аттию

С учётом того, что трасса для мотоциклистов и всех остальных вновь отличалась, открывавшие трассу экипажи внедорожников предсказуемо теряли время — то есть те, кто выстрелил накануне, на сей раз страдали. Неудивительно, что Хенк Латеган показал лишь 16-й результат и проиграл лучшему времени дня почти 13 минут. 12 уступил ехавший вслед за ним Нассер Аль-Аттия — соответственно, в генеральной классификации Латеган всё ещё опережает катарца, однако теперь разрыв сократился до трёх с небольшим минут.

Чуть быстрее промчал Себастьен Лёб, уступивший 10 с половиной минут. По признанию француза, ему так надоели ранние проколы на предыдущих этапах, что он осознанно осторожничал на первой половине дистанции и лишь затем начал атаковать — что ж, разумная стратегия. Ещё одна раллийная легенда, Карлос Сайнс, показал шестой результат с дефицитом всего в пять минут.

Как выглядела ночёвка на удалённом бивуаке марафонского этапа Фото: Red Bull Content Pool

Ну а лучше всех провёл день Митч Гатри. Американец лидировал на всех промежуточных отсечках, но под самый финиш проиграл Нани Роме. Однако радость испанца была недолгой — 70-секундный штраф лишил Рому победы на спецучастке. Не обошёлся без наказания и экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова, выступающих под флагом Кыргызстана. Отличный пятый результат из-за 10-минутного штрафа превратился в скромный 17-й.

В общем зачёте, как мы уже анонсировали, Латеган по-прежнему опережает Аль-Аттию. К ним существенно подтянулись представители «Форда»: Экстрём сократил отставание с 13 минут до менее шести, Рома — с 18 до семи, Сайнс — с 16 до восьми с половиной. Пока всё очень плотно, и даже трудно сказать, кто достоин звания фаворита. Однозначно круто, что на победу претендуют представители сразу трёх марок.

«Дакар»-2026. Зачёт Ultimate после пяти этапов:



1. Хенк Латеган («Тойота») — 20:36:44.

2. Нассер Аль-Аттия («Дачия») +3:17.

3. Маттиас Экстрём («Форд») +5:38.

4. Нани Рома («Форд») +6:59.

5. Карлос Сайнс («Форд») +8:33.

6. Митч Гатри («Форд») +16:23.

7. Лукас Мораес («Дачия») +17:11.

8. Себастьен Лёб («Дачия») +17:55.

Challenger/SSV: конец доминации Polaris

В категории Challenger потерял лидерство Ясир Сейдан. Бывший напарник Алексея Кузьмича проиграл Пау Наварро пять минут и теперь идёт в генеральной классификации вторым. Вообще, борьба на спецучастке получилась потрясающе плотной: три быстрейших экипажа уложились в 28 секунд, четыре — в минуту!

Экипаж Сергея Ременника и Алексея Игнатова, играющий роль «быстрой технички» команды BBR и везущий запчасти для товарищей, сегодня сам столкнулся с техническими проблемами, однако до финиша доехал — пусть и с проигрышем в час и 46 минут. В «генерале» россияне идут 28-ми и продолжают набираться опыта.

«Дакар»-2026. Зачёт Challenger после пяти этапов:



1. Пау Наварро (Odyssey Academy by BBR / Taurus) — 22:39:37.

2. Ясир Сейдан (Nasser Racing Team / Taurus) +4:26

3. Нико Кавильяссо (Vertical Motorsport / Taurus) +8:25.

4. Лукас дель Рио (BBR Motorsport / Taurus) +12:23.

5. Давид Силле (BBR Motorsport / Taurus) +53:42.

В классе серийных мотовездов SSV лучшим на этапе оказался дебютант «Дакара» Кайл Чейни. Этот успех позволил американцу выбраться на третье место в генеральной классификации и одновременно прервать доминирование Polaris: четыре предыдущих этапа и пролог выиграли «послы» этой марки. И они же впереди в «абсолюте»: Брок Хегер опережает своего напарника Ксавье де Султре на полчаса. Тут всё более-менее под контролем.

Новозеландец Роб Найт и россиянин Алексей Кузьмич, выступающий под флагом ОАЭ, на старт сегодня не вышли: на четвёртом этапе на их багги полетела турбина, так что сегодняшний день был посвящён ремонту и разборкам со странным руководителем команды. Судя по всему, завтра Найт и Кузьмич вернутся в гонку.

«Дакар»-2026. Зачёт SSV после пяти этапов:



1. Брок Хегер (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) — 22:51.24.

2. Ксавье де Султре (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) +37:36.

3. Кайл Чейни (Can-Am Factory Team / BRP) +56:27

4. Жоау Монтейру (Can-Am Factory Team / BRP) +58:25.

5. Хантер Миллер (Can-Am Factory Team / BRP) +59:19.

Truck: суровый штраф для Лопрайса

В категории грузовиков быстрее всех вновь оказался действующий победитель гонки Мартин Мацик. Если накануне чех боролся с Вайдотасом Жалой, то на сей раз — с Митчелом ван ден Бринком. «Мы сражались весь этап, Митчел ехал очень хорошо, но на финальной каменистой секции не знаю, что случилось. Он поехал очень медленно, так что я его обогнал и помчал к финишу. Весь день ехали на максимальной скорости 135 км/ч», — рассказал после финиша Мацик.

Ван ден Бринк-младший в итоге проиграл Мацику пять минут, и в общем зачёте отставание нидерландца от чеха выросло до восьми с половиной. А вот дальше – практически пропасть: Алеш Лопрайс схлопотал сегодня аж 23 штрафные минуты и теперь проигрывает в «абсолюте» больше 54. Кажется, и на нынешнем «Дакаре» опытнейшему чеху не судьба победить.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после пяти этапов:



1. Мартин Мацик (MM Technology) — 23:42:03.

2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +8:29.

3. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +54:25.

4. Вайдотас Жала (Iveco) +55:36.

5. Рихард Де Грот (MM Technology) +1:16:34.

Шестой этап: продержаться до дня отдыха

9 января частников ждёт заключительный этап перед заслуженным днём отдыха в субботу. Раз так, организаторы не стали жалеть участников. Их ждёт длинный изматывающий лиазон, а затем — дюны на спецучастке длиной 331 км. Кажется, есть шанс и закопаться, и заблудиться — можно ждать серьёзных перестановок в общем зачёте!