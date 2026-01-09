Шестой этап «Дакара»: новый рекорд от легенды и провал лидера грузового зачёта

В двух классах вновь перестановки наверху, а ещё в двух у фаворитов штрафы или серьёзные проблемы.

В пятницу, 9 января, на «Дакаре» прошёл последний этап перед днём отдыха. Экипажи проехали более 900 км (из них 331 — в боевом режиме), чтобы добраться до столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. Как всегда, многие столкнулись с неприятностями. А интрига во всех классах и не думает умирать.

Bike: штраф не позволил Сандерсу оторваться

В категории мотоциклов на трассе доминировал Дэниел Сандерс — с учётом бонусных секунд, которые отнимаются от результатов райдеров, открывающих для всех трассу. Гонщик «КТМ» опередил ставшего вторым Рики Брабека почти на пять минут, но вот «забрать» с собой это преимущество не сумел: судьи оштрафовали Сандерса на шесть минут за несоблюдение скоростного режима и тем самым лишили победы на спецучастке. Впрочем, в генеральной классификации Дэниел всё ещё лидирует — просто отрыв от того же Брабека теперь составляет ничтожные 45 секунд, и это при том, что уже половина ралли-марафона позади!

Лусиано Бенавидес на шестом этапе «Дакара» Фото: Red Bull Content Pool

Лусиано Бенавидес уступает лидеру шесть с небольшим минут и рассчитывает за день отдыха полностью восстановиться физически: сегодня ещё один представитель «КТМ» чуть потянул связки колена, а до этого у Бенавидеса уже болело плечо. Но он уверен, что в воскресенье окажется в боевой готовности и сможет атаковать. Явно не теряет надежд и Тоша Шарейна, который после вчерашнего сурового штрафа проигрывает Сандерсу 12 минут.

«Дакар»-2026. Зачёт мотоциклов после шести этапов:



1. Дэниел Сандерс («КТМ») — 24:41:00.

2. Рики Брабек («Хонда») +0:45.

3. Лусиано Бенавидес (КТМ) +6:15.

4. Тоша Шарейна («Хонда») +11:56.

5. Игнасио Корнехо («Хиро») +29:50.

Car: в лидеры выходят «Дачия» и Аль-Аттия

Встречаем нового лидера в классе внедорожников: Хенк Латеган, возглавлявший ралли после пяти дней, не справился с темпом Нассера Аль-Аттии, проиграл катарцу девять с половиной минут и теперь отстаёт в генеральной классификации на шесть. Для самого же Аль-Аттии пятничный успех позволил установить очередной рекорд: Нассер выигрывает хотя бы один спецучасток на «Дакаре» уже 19 лет подряд, такого не добивался никто в истории! Более того, если Нассер заберёт ещё два этапа, то опередит Ари Ватанена и Стефана Петеранселя по числу побед на спецучастках.

Вообще, день для «Дачии» вышел отличным: вторым за Нассером с отставанием в три минуты стал Себастьен Лёб, даже несмотря на замену колеса. Далее расположились три представителя «Тойоты» — Сет Кинтеро, Тоби Прайс и Жоау Феррейра. А вот лидеры «Форда» Нани Рома и Карлос Сайнс сегодня чуть сдали, став шестым и седьмым.

Тоби Прайс на шестом этапе «Дакара» Фото: Red Bull Content Pool

Денис Кротов и Константин Жильцов, выступающие под флагом Кыргызстана, сегодня блеснуть не сумели: на счету экипажа 21-е время с отставанием в 18 минут. Впрочем, напомним: Денис и Константин в любом случае не претендуют в «абсолюте» на высокие позиции из-за многочасовых потерь на одном из предыдущих этапов.

Если в целом вернуться к общему зачёту, то Аль-Аттия обладает приятным, но не слишком солидным преимуществом: пять преследователей уместились в 12 с небольшим минут, да и Лёб явно не теряет надежд, уступая 17 с половиной. По-прежнему в борьбе представители сразу трёх марок — кажется, организаторы и болельщики могут быть довольны.

«Дакар»-2026. Зачёт Ultimate после шести этапов:



1. Нассер Аль-Аттия («Дачия») — 24:18:29.

2. Хенк Латеган («Тойота») +6:10.

3. Нани Рома («Форд») +9:13.

4. Карлос Сайнс («Форд») +11:49.

5. Маттиас Экстрём («Форд») +12:11.

6. Себастьен Лёб («Дачия») +17:36.

7. Митч Гатри («Форд») +21:49.

8. Матье Серрадори («Сенчури») +23:29.

Challenger/SSV: Сейдан недолго побыл лидером

В категории Challenger серьёзная неудача подкараулила Ясира Сейдана. Саудовец лидировал первую часть дистанции и виртуально вернул себе лидерство в общем зачёте, однако затем был вынужден остановиться на долгий ремонт и по итогам дня проиграл почти 50 минут. В итоге вместо первой строчки «абсолюта» Сейдан обнаружил себя на четвёртой, ну а лидером остался Пау Наварро, несмотря на только шестой результат дня.

Быстрее всех сегодня промчал Игнасио Касале, однако в общем зачёте он уступает Наварро почти два часа и потому не является для него основным конкурентом. Таковым мы, без сомнения, назовём Нико Кавильяссо, который проигрывает лидеру всего пять минут — вся борьба впереди.

Российский экипаж Сергея Ременника и Алексея Игнатова показал в пятницу 15-й результат с отставанием в 37 минут — очевидно, не пришлось совсем уж долго помогать партнёрам по команде и была возможность погоняться.

«Дакар»-2026. Зачёт Challenger после шести этапов:



1. Пау Наварро (Odyssey Academy by BBR / Taurus) — 26:46:17.

2. Нико Кавильяссо (Vertical Motorsport / Taurus) +4:57.

3. Лукас дель Рио (BBR Motorsport / Taurus) +25:54.

4. Ясир Сейдан (Nasser Racing Team / Taurus) +46:30.

5. Давид Силле (BBR Motorsport / Taurus) +1:23:39.

В классе серийных мотовездеходов SSV интрига чуть обострилась. Лидер генеральной классификации Брок Хегер сегодня проиграл пять минут Ксавье де Султре — теперь разрыв между ними составляет 32 минуты. Впрочем, всё ещё немало. Вернулся в гонку после схода на четвёртом этапе и пропуска пятого экипаж новозеландца Роба Найта и россиянина Алексея Кузьмича. Из-за позднего старта экипаж к сумеркам добрался только до второго контрольного пункта, после чего благоразумно съехал на асфальт — да, получит штрафы за пропуск контрольных точек, но гарантированно продолжит гонку после дня отдыха, а не разложит багги где-то в дюнах.

«Дакар»-2026. Зачёт SSV после шести этапов:



1. Брок Хегер (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) — 26:56.33.

2. Ксавье де Султре (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) +32:20.

3. Кайл Чейни (Can-Am Factory Team / BRP) +53:18.

4. Жоау Монтейру (Can-Am Factory Team / BRP) +57:59.

Truck: Мацик теряет первую строчку

В категории грузовиков серьёзный удар подкараулил действующего чемпиона и теперь уже экс-лидера общего зачёта Мартина Мацика. Чех из-за серии проблем потерял на этапе 46 минут и проигрывает в «абсолюте» Митчелу ван ден Бринку 35. Получается, у нас новый фаворит? Отказываются сдаваться Алеш Лопрайс с Вайдотасом Жалой: после сильного выступления в пятницу чех и литовец уступают ван ден Бринку-младшему 43 и 46 минут соответственно.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после шести этапов:



1. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) — 28:04:08.

2. Мартин Мацик (MM Technology) +35:24.

3. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +46:10.

4. Вайдотас Жала (Iveco) +46:19.

5. Рихард Де Грот (MM Technology) +1:48:25.

Седьмой этап: сначала — отдых, потом — Вади-эд-Давасир

10 января участников «Дакара» ждёт заслуженный день отдыха, а значит, шанс отоспаться, отдохнуть и как следует поработать с техникой. В крупных командах заодно обсудят тактику на оставшуюся часть ралли-марафона. Ну а в воскресенье, 11 января, организаторы обещают песчаные, но весьма быстрые дороги по пути от Эр-Рияда до Вади-эд-Давасира. Ехать придётся почти 900 км, из них 462 — в боевом режиме.