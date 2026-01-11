Аль-Аттия чуть не упустил лидерство на «Дакаре»! Звезду «Дачии» спасло невезение соперника

День отдыха на ралли «Дакар» позади — участники проверили технику и с новыми силами бросились в бой. В рамках седьмого этапа экипажам предстояло добраться из Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, в Вади-ад-Давасир. Суммарная протяжённость этапа — 877 км, из которых 459 пришлись на зачётный спецучасток.

Bike: Бенавидес догоняет лидеров

Первым на трассу спецучастка в воскресенье ушёл Рики Брабек, но вскоре его догнал товарищ по заводской команде «Хонды» Тоша Шарейна, и к финишу они поехали вместе. Лидер общего зачёта Дэниел Сандерс на KTM в начале спецучастка допустил ошибку и потерял пару минут, однако после зоны дозаправки смог нагнать соперников и к финишу приехал почти сразу после них. За счёт этого по итогам этапа Сандерс даже отыграл у Брабека чуть более трёх с половиной минут.

Лучшее же время осталось за Лусиано Бенавидесом — аргентинец с первых же километров задавал темп пелотону и оказался почти на пять минут быстрее всех. Вторым на этапе классифицирован Эдгар Канет, третье место осталось за Адриеном ван Бевереном, Дэниел Сандерс в конце концов оказался четвёртым, а Рики Брабек — 10-м.

Сандерс оторвался от Брабека, но совсем ненамного Фото: Red Bull Content Pool

В общем зачёте Сандерса и Брабека теперь разделяют 4 минуты 25 секунд, но к их борьбе подключился Бенавидес — после победы на седьмом этапе аргентинец отстаёт от лидера на 4 минуты 40 секунд. Четвёртую строчку по-прежнему занимает Тоша Шарейна, ондако он отстаёт уже на 15 с небольшим минут, тогда как все остальные – уже в получасе и более.

В классе Rally2 быстрейшим на этапе стал Майкл Дочерти — причём его времени хватило, чтобы стать шестым в «абсолюте». Увы, после падения на четвёртом этапе Дочерти за победу уже не борется. Возглавляет же генеральную классификацию Престон Кэмпбелл. Тони Мулец отыграл сегодня у американца пять с половиной минут и сократил отставание в общем зачёте до 11 минут. Немного подтянулся к Кэмпбеллу и идущий третьим Конрад Дабровски, однако он по-прежнему проигрывает более 20 минут.

«Дакар»-2026. Зачёт мотоциклов после семи этапов:



1. Дэниел Сандерс (Red Bull KTM Factory Racing) — 28:47:31.

2. Рики Брабек (Monster Energy Honda HRC) +4:25.

3. Лусиано Бенавидес (Red Bull KTM Factory Racing) +4:40.

4. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda HRC) +15:06.

5. Скайлер Хоус (Monster Energy Honda HRC) +33:14.

6. Игнасио Корнехо (Hero Motorsports Team Rally) +33:25.

7. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda HRC) +55:57.

8. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +1:39:22.

9. Престон Кэмпбелл* (Monster Energy Honda HRC) +1:43:32.

10. Тони Мулец* (BAS World KTM Team) +1:54:39.



* — участник зачёта Rally2.

Car: Латеган опередил Аль-Аттию, но…

В зачёте внедорожников темп на седьмом этапе задавал Хенк Латеган, причём за 85 км до финиша экипаж «Тойоты» на восемь с лишним минут опережал Нассера Аль-Аттию и виртуально опережал катарца в общем зачёте. Однако на финальном отрезке в одной из ям у Латегана лопнул амортизатор, который пришлось менять. В итоге экипаж потерял порядка 10 минут и проиграл Аль-Аттии. Причём Хенк не только не смог опередить Аль-Аттию в генеральной классификации, но и выпал из тройки лидеров.

Экстрём, для которого это первая победа на текущем «Дакаре», если не считать пролога, был на четыре с половиной минуты быстрее всех. Второе время на седьмом этапе показал Жоао Феррейра, третьим стал Митч Гатри, четвёртое место – у Тоби Прайса, а на пятом и шестом местах расположились представители «Дачии» — Лукас Мораес и Себастьен Лёб. Аль-Аттия в классификации этапа расположился на 11-й строчке, тогда как Латеган занял лишь 13-е место.

Хенк Латеган на седьмом этапе Фото: Red Bull Content Pool

В общем зачёте продолжает лидировать Аль-Аттия, а Экстрём на фоне победы поднялся на вторую позицию и уступает катарцу менее пяти минут. На третью строчку поднялся партнёр шведа по команде «Форд» Нани Рома — испанцу отменили минутную пенализацию за превышение скорости на пятом этапе, так что теперь он лишь в семи с небольшим минутах позади лидера. Латеган же теперь занимает четвёртое место, а позади него располагаются Карлос Сайнс и Себастьен Лёб.

Экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова уступил Экстрёму менее 11 минут и показал на этапе 19-е время. В общем зачёте Ultimate выступающему под флагом Кыргызстана дуэту удалось отыграть две позиции и подняться на 37-ю строчку.

«Дакар»-2026. Зачёт Ultimate после семи этапов:



1. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) — 28:10:15.

2. Маттиас Экстрём (Ford Racing) +4:47.

3. Нани Рома (Ford Racing) +7:15.

4. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing W2RC) +7:21.

5. Карлос Сайнс (Ford Racing) +10:26.

6. Себастьен Лёб (The Dacia Sandriders) +15:39.

7. Митч Гатри (Ford Racing) +19:20.

8. Матьё Серрадори (Century Racing Factory Team) +21:55.

9. Лукас Мораес (The Dacia Sandriders) +24:39.

10. Эрик Гочал (Energylandia Rally Team / Toyota) +25:25.

…37. Денис Кротов (M-Sport Rally Raid Team / Ford) +6:47:06.

Среди серийных внедорожников вновь не было равных экипажам команды «Дефендер». Стефан Петерансель выиграл этап, на 21 секунду опередив Рокаса Бацюшку, а Сара Прайс с отставанием в шесть с половиной минут стала третьей. Акира Миура и Рональд Бассо уступили сегодня 23 и 26 минут соответственно. В общем зачёте Бацюшку и Петеранселя по-прежнему разделяют 44 минуты, а идущий третьим Бассо отстаёт от лидера на два с четвертью часа.

«Дакар»-2026. Зачёт Stock после семи этапов:



1. Рокас Бацюшка (Defender Rally) — 33:33:48.

2. Стефан Петерансель (Defender Rally) +44:22.

3. Рональд Бассо (Team Land Cruiser Toyota Auto Body) +2:17:48.

4. Сара Прайс (Defender Rally) +2:36:07.

5. Акира Миура (Team Land Cruiser Toyota Auto Body) +48:22:28.

Challenger/SSV: лучший результат россиян

Кевин Бенавидес выиграл седьмой этап в зачёте Challenger, опередив на четыре минуты Ясира Сейдана. Следом расположились Нико Кавильяссо и Дания Акил, а лидер общего зачёта Пау Наварро показал пятое время. В общем зачёте расстановка не изменилась, правда, теперь Наварро и Кавильяссо разделяют менее трёх минут. Остальные отстают от лидера на полчаса и более.

Экипаж Пау Наварро Фото: dakar.com

Седьмой этап стал удачным для Сергея Ременника и Алексея Игнатова, российских победителей Кубка мира прошлого года. Дуэт преодолел спецучасток с 12-м временем, показав свой лучший результат в ходе этой гонки. В общем зачёте Ременник держится в третьем десятке. Напомним, Ременник и Игнатов играют роль «быстрой технички» команды BBR, а их главная цель — страховать товарищей на дистанции.

«Дакар»-2026. Зачёт Challenger после семи этапов:



1. Пау Наварро (Odyssey Academy by BBR / Taurus) — 31:17:03.

2. Нико Кавильяссо (Vertical Motorsport / Taurus) +2:48.

3. Лукас дель Рио (BBR Motorsport / Taurus) +29:09.

4. Ясир Сейдан (Nasser Racing Team / Taurus) +43:20.

5. Давид Силле (BBR Motorsport / Taurus) +1:24:40.

В зачёте SSV, в котором выступают экипажи на мотовездеходах класса Т4, четырёх лидеров этапа разделили 32 секунды. Лучшим стал Херемиас Гонсалес Фериоли, Кайл Чейни показал второе время, проиграв семь секунд, ещё на две секунды отстал Жоао Монтейро, а лидер общего зачёта Брок Хегер стал четвёртым с отставанием от лидера в 32 секунды.

Хегер продолжает лидировать в гонке с большим запасом, а вот на второе место поднялся Чейни, который теперь на полторы минуты опережает Ксавье де Султре. Экипаж Роба Найта и Алексея Кузьмича на момент написания материала до финиша ещё не добрался.

«Дакар»-2026. Зачёт SSV после семи этапов:



1. Брок Хегер (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) — 31:30.03.

2. Кайл Чейни (Can-Am Factory Team / BRP) +52:53.

3. Ксавье де Султре (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) +54:25.

4. Жоао Монтейро (Can-Am Factory Team / BRP) +57:36.

5. Гонсало Геррейро (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) +1:17:31.

Truck: Митчел ван ден Бринк держится

Среди грузовиков сильнейшим на седьмом этапе стал экипаж Вайдотаса Жалы, который почти на полторы минуты опередил Алёша Лопрайса и почти пять привёз Мартину Мацику. Лидер общего зачёта Митчел ван ден Бринк уступил Жале более 13 минут и занял на этапе лишь пятое место, нидерландец тем не менее продолжает достаточно уверенно лидировать в общем зачёте. Так, Мацик уступает ван ден Бринку-младшему 27 минут, а Жала и Лопрайс — более получаса.

Экипаж Вайдотаса Жалы на седьмом этапе Фото: dakar.com

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после семи этапов:



1. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) — 32:44:49.

2. Мартин Мацик (MM Technology) +27:05.

3. Вайдотас Жала (Nordis Team de Rooy FPT / Iveco) +33:02.

4. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +34:16.

5. Рихард Де Грот (Firemen Rally Team / MM Technology) +1:57:14.

Восьмой этап: испытание в Вади-ад-Давасире

В понедельник, 12 января, участников ралли «Дакар» ждёт кольцевой этап вокруг Вади-ад-Давасира. Общая дистанция составит 717 км, из них 481 км – зачётная дистанция, и это будет самый длинный спецучасток ралли этого года. Ожидаются скоростные трассы на ровных плато и сложная навигация в каньонах. Можно сказать, что после восьмого этапа ралли «Дакар» перейдёт в решающую фазу.