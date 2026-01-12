Двойная победа женщин на «Дакаре». И потери Аль-Аттии

Спецучасток восьмого этапа, раскинувшегося вокруг Вади-ад-Давасира, стал самым длинным на «Дакаре» этого года — участники гонки преодолели 481 км зачётной дистанции, а с учётом лиазона протяжённость пройти нужно было в общей сложности 717 км. Причём на этом спецучастке организаторы постарались собрать всё, что есть в Саудовской Аравии: скоростные трассы в начале дистанции привели спортсменов в дюны, затем экипажи вновь оказались на быстрых дорожках, но под финиш их ждали коварные каменистые трассы.

Bike: Бенавидес выходит вперёд

Первыми на дистанцию по традиции ушли мотоциклисты, а возглавил пелотон победитель вчерашнего этапа Лусиано Бенавидес. Поначалу аргентинец терял время и к отметке на 223 км пришёл с отставанием от Рики Брабека в четыре с половиной минуты. Однако после зоны дозаправки Лусиано переломил ситуацию и стал стремительно догонять соперников, а на финише оказался с лучшим временем — с учётом семи с половиной минут, которые Бенавидесу компенсировали за то, что он открывал трассу.

Дэниел Сандерс и Брабек, которые в последние дни сражались между собой за лидерство в гонке, в итоговой классификации проиграли Бенавидесу пять минут и оказались позади Лусиано в общем зачёте. Правда, разрыв между Бенавидесом и Сандерсом, которые представляют заводскую команду KTM, составляет лишь 10 секунд. Брабек располагается в пяти минутах позади лидера, а за Рики значатся ещё два райдера «Хонды»: Тоша Шарейна и Скайлер Хоус. Они, впрочем, отстают от нового лидера на 20 и 40 минут соответственно.

Лусиано Бенавидес вышел в лидеры общего зачёта Фото: Red Bull Content Pool

«Последние два этапа были немного быстрее других, и в таких условиях я чувствую себя довольно уверенно, — рассказал на финише Бенавидес. — Я хорошо читаю дорожную книгу и принимаю верные решения. Похоже, завтрашний день тоже должен быть для меня хорошим. Хотелось бы просто продолжать атаковать».

В зачёте Rally2 победу одержал Нильс Терик, тогда как Тони Мулец отыграл у лидирующего в гонке Престона Кэмпбелла полторы минуты и сократил отставание до девяти с половиной минут. Следом по-прежнему Конрад Дабровски и Руй Барбоса, а Мартим Вентура отыграл две позиции и вышел на пятую строчку.

«Дакар»-2026. Зачёт мотоциклов после восьми этапов:



1. Лусиано Бенавидес (Red Bull KTM Factory Racing) — 33:18:50.

2. Дэниел Сандерс (Red Bull KTM Factory Racing) +0:10.

3. Рики Брабек (Monster Energy Honda HRC) +4:47.

4. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda HRC) +20:13.

5. Скайлер Хоус (Monster Energy Honda HRC) +41:06.

6. Игнасио Корнехо (Hero Motorsports Team Rally) +45:58.

7. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda HRC) +1:03:13.

8. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +1:55:02.

9. Престон Кэмпбелл* (Monster Energy Honda HRC) +2:01:28.

10. Тони Мулец* (BAS World KTM Team) +2:11:04.



* — участник зачёта Rally2.

Car: Латеган опять не победил

Накануне Хенк Латеган чуть не вышел в лидеры зачёта внедорожников — южноафриканец шёл в высочайшем темпе, но поломка амортизатора под самый финиш обошлась его экипажу в 10 минут и лишила победы. Сегодня Латеган продолжил атаковать и намеревался поквитаться с судьбой — с середины дистанции именно Хенк задавал темп пелотону. Но, увы, выиграть этап снова не удалось: соотечественник и сокомандник Латегана Сауд Вариава тоже шёл в высочайшем темпе и на финише оказался на три секунды быстрее.

Восьмой этап, несмотря на свою протяжённость, вообще завершился очень плотными результатами: топ-12 уместилась в пять минут. На третьей строчке, позади экипажей «Тойоты», расположился Маттиас Экстрём на «Форде», четвёртым стал Сет Кинтеро, а пятую позицию занял лидер общего зачёта Нассер Аль-Аттия, который из-за ошибки потерял под финиш порядка трёх минут и в итоге уступил Экстрёму 47 секунд. Следом классифицированы Карлос Сайнс, Гийом Де Мевиус и Себастьен Лёб. В топ-10 также этап закончили Нани Рома и Брайан Барагванат.

Сауд Вариава на восьмом этапе Фото: dakar.com

В генеральной классификации отрыв Аль-Аттии от Экстрёма сократился до четырёх минут, в то время как Латеган опередил Рому и теперь проигрывает лидеру чуть более шести минут. Сам Рома, как и Сайнс, уступает порядка 10 минут, а идущий шестым Лёб — 17 с половиной. Кроме того, в получасе от лидера держатся Митч Гатри, Матье Серрадори и Лукас Мораес. До конца гонки ещё пять дней, и в принципе у каждого из этих пилотов ещё есть шанс включиться в борьбу за победу.

Экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова, несмотря на минутный штраф, показал на восьмом этапе 21-е время. В общем зачёте отставание дуэта от лидеров составляет почти семь часов, тем не менее Кротов с Жильцовым отыграли ещё две позиции и поднялись на 35-ю строчку классификации Ultimate.

«Дакар»-2026. Зачёт Ultimate после восьми этапов:



1. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) — 32:32:06.

2. Маттиас Экстрём (Ford Racing) +4:00.

3. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing W2RC) +6:08.

4. Нани Рома (Ford Racing) +9:37.

5. Карлос Сайнс (Ford Racing) +10:39.

6. Себастьен Лёб (The Dacia Sandriders) +17:25.

7. Митч Гатри (Ford Racing) +23:00.

8. Матье Серрадори (Century Racing Factory Team) +25:04.

9. Лукас Мораес (The Dacia Sandriders) +29:55.

10. Жоао Феррейра (Toyota Gazoo Racing SA) +35:08.

…35. Денис Кротов (M-Sport Rally Raid Team / Ford) +6:56:25.

В зачёте серийных внедорожников класса Т2 с техническими проблемами столкнулся Стефан Петерансель, который шёл вторым в общем зачёте, однако теперь, возможно, не сможет продолжить гонку: на момент написания материала француз не добрался до финиша. Быстрейшим же стал партнёр Петеранселя по команде «Дефендер» Рокас Бацюшка, который возглавляет общий зачёт. При этом, несмотря на потери, «Дефендер» сохраняет за собой и вторую строчку классификации: Сара Прайс опередила Рональда Бассо, оставив француза на третьей позиции.

«Дакар»-2026. Зачёт Stock после восьми этапов:



1. Рокас Бацюшка (Defender Rally) — 38:40:14.

2. Сара Прайс (Defender Rally) +2:37:51.

3. Рональд Бассо (Team Land Cruiser Toyota Auto Body) +3:24:23.

Challenger/SSV: дамы — вперёд

В зачёте Challenger на восьмом этапе не было равных представительницам прекрасного пола, которые заняли две первые позиции. Быстрее всех дистанцию преодолела Пюк Классен из Нидерландов, а на второй строчке расположилась пилотесса из Саудовской Аравии Дания Акил. Причём их экипажи разделили лишь три секунды. Лучшим из остальных стал Пауль Спирингс, опередивший Давида Силле и Игнасио Касале. Лидер общего зачёта Пау Наварро показал лишь девятое время и проиграл расположившемуся на шестой строчке Нико Кавильяссо 46 секунд.

Экипаж Пюк Классен Фото: dakar.com

В генеральной классификации их теперь разделяют две с небольшим минуты. Тем временем идущий третьим Лукас дель Рио отстал ещё на 10 минут и в общей сложности уступает почти 41 минуту. Следом располагаются Ясир Сейдан и Давид Силле, Классен сохраняет за собой шестую позицию, а Акил удерживает восьмое место. Сергей Ременник и Алексей Игнатов, которые на этом «Дакаре» выполняют роль «быстрой технички» команды BBR и страхуют товарищей, финишировали с 13-м временем. В общем зачёте экипаж занимает место в третьем десятке.

«Дакар»-2026. Зачёт Challenger после восьми этапов:



1. Пау Наварро (Odyssey Academy by BBR / Taurus) — 36:18:05.

2. Нико Кавильяссо (Vertical Motorsport / Taurus) +2:02.

3. Лукас дель Рио (BBR Motorsport / Taurus) +40:46.

4. Ясир Сейдан (Nasser Racing Team / Taurus) +42:42.

5. Давид Силле (BBR Motorsport / Taurus) +1:19:54.

В зачёте SSV быстрее всех спецучасток восьмого этапа проехал лидер общего зачёта Брок Хегер, который везёт преследователям 47 минут. Занимавший накануне вторую позицию Кайл Чейни сегодня проиграл почти 11 минут, а Ксавье де Султре, который шёл третьим, столкнулся с проблемами и потерял более часа. В итоге на вторую строчку поднялся Жоау Монтейру, а Чейни занимает третью позицию. Де Султре на момент написания материала ещё не финишировал.

«Дакар»-2026. Зачёт SSV после восьми этапов:



1. Брок Хегер (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) — 36:46:28.

2. Жоау Монтейру (Can-Am Factory Team / BRP) +46:59.

3. Кайл Чейни (Can-Am Factory Team / BRP) +51:27.

Truck: ван ден Бринк отрывается

Экипаж Митчела ван ден Бринка на восьмом этапе одержал уже третью (если считать пролог) победу на «Дакаре» этого года. Вайдотас Жала показал второе время, проиграв пять с половиной минут, а Мартин Мацик уступил более 20 минут и занял третье место. Алёш Лопрайс потерял ещё больше — почти 27 минут, чех проехал медленнее Герта и Кая Хузинков и расположился лишь на шестой строчке. В общем зачёте ван ден Бринк теперь почти на 40 минут обгоняет весь пелотон, тогда как Жала опередил Мацика, который уступает уже 50 минут, и вышел на второе место. Лопрайс проигрывает более часа и идёт четвёртым.

Митчел ван ден Бринк наращивает преимущество Фото: dakar.com

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после восьми этапов:



1. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) — 37:48:31.

2. Вайдотас Жала (Nordis Team de Rooy FPT / Iveco) +38:33.

3. Мартин Мацик (MM Technology) +50:29.

4. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +1:00:58.

5. Кай Хузинк (Kuipers Jongbloed Hybrid / Renault) +2:33:16.

Девятый этап: ещё один марафон

Во вторник, 13 января, экипажи отправятся на второй по ходу гонки марафонский этап, причём у мотоциклистов и автомобилей вновь будет разные трассы. Первым нужно преодолеть 540 км дистанции, включая 418 км спецучастка, вторым — 531 км при протяжённости зачётных трасс в 410 км. В начале спортсменам предстоит пройти каменистые трассы, а ближе к финишу — преодолеть дюны.