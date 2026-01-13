На «Дакаре» пошла жара! У грузовиков столкнулись фавориты, у внедорожников — море проблем

Первая часть так называемого марафонского этапа «Дакара» с боевой дистанцией в 410 км однозначно не разочаровала: день сильно ударил по многим фаворитам зачёта внедорожников и принёс важные изменениях в других категориях — от мотоциклов до грузовиков.

Bike: Сандерс снова отрывается

В категории мотоциклистов прервалась серия успешных выступлений Лусиано Бенавидеса. Аргентинец, только-только выбравшийся в лидеры генеральной классификации, ошибся с навигацией уже в дебюте спецучастка и стремительно потерял виртуальное лидерство. Вместе с Бенавидесом немного покружил догнавший его Рики Брабек, так что американец тоже проиграл относительно Дэниела Сандерса, который вновь возглавил «абсолют».

Лусиано Бенавидес сегодня немного заблудился Фото: Red Bull Content Pool

Теперь у австралийца на «КТМ» в запасе шесть с половиной минут от лидера «Хонды» Брабека и семь — от ещё одного обладателя «КТМ» Бенавидеса. Но завтра трассу открывать именно Сандерсу — посмотрим, насколько успешно он с этим справится.

«Дакар»-2026. Зачёт мотоциклов после девяти этапов:



1. Дэниел Сандерс («КТМ») — 37:09:17.

2. Рики Брабек («Хонда») +00:06:24.

3. Лусиано Бенавидес («КТМ») +00:07:05.

4. Тоша Шарейна («Хонда») +00:15:28.

5. Скайлер Хоус («Хонда») +00:44:15.

Car: авария Латегана, блуждания Аль-Аттии и Экстрёма

В классе внедорожников вновь всё перевернулось! Сначала Хенка Латегана подвела его «Тойота»: южноафриканцу пришлось ремонтировать гидроусилитель руля, а потом он ещё и попал в аварию, зацепив дерево. Менее глобальная, но всё же серьёзная проблема возникла у Нассера Аль-Аттии и Маттиаса Экстрёма: им не удалось с ходу разгадать навигационную загадку от организаторов, и в итоге катарец сегодня проиграл лучшему времени дня 26 минут, швед — вовсе 32!

Проблемами оппонентов мог бы воспользоваться Себастьен Лёб. На финише француз рассказал, что у его экипажа сложностей с навигацией не возникло, вот только финальные 180 км французу пришлось проехать с неработающим гидроусилителем! Неудивительно, что Лёб проиграл сегодня 28 минут и совсем не приблизился к Аль-Аттии.

Проблемы с гидроусилителем сильно помешали Себастьену Лёбу Фото: Red Bull Content Pool

Зато выгоду из неудач прямых конкурентов извлекли два представителя «Форда»: Нани Рома теперь лидирует в генеральной классификации, а легендарный Карлос Сайнс уступает ему менее минуты. Более того, Аль-Аттия всего в 13 секундах от Матадора — вот это борьба! Латеган каким-то чудом проигрывает всего шесть минут, Экстрём — 11. И очень важно, как теперь сложится вторая часть марафонского этапа: насколько выгодно будет стартовать позади, в каком состоянии у всех окажется техника, как всё пройдёт по навигации…

Если же вернуться к итогам вторника, то на девятом спецучастке победный дубль оформили Эрик и Михал Гочалы — племянник и дядя соответственно. Для Эрика Гочала это первая победа в категории внедорожников.

«Дакар»-2026. Зачёт Ultimate после девяти этапов:



1. Нани Рома («Форд») — 36:44:01;

2. Карлос Сайнс («Форд») +0:57;

3. Нассер Аль-Аттия («Дачия») +1:10;

4. Хенк Латеган («Тойота») +6:13;

5. Маттиас Экстрём («Форд») +11:19;

6. Себастьен Лёб («Дачия») +21:06;

7. Тоби Прайс («Тойота») +26:49;

8. Лукас Мораес («Дачия») +36:49;

9. Матьё Серрадори («Сенчури») +41:04;

10. Кристина Гутьеррес («Дачия») +49:22.

Challenger/SSV: лидеры наслаждаются отрывом

В зачёте Challenger механические проблемы больно ударили по действующему победителю категории Николасу Кавильяссо. Аргентинец, которого от первой позиции отделяла лишь пара минут, на сей раз проиграл час с лишним и в генеральной классификации теперь будет идти в лучшем случае пятым.

Гораздо спокойнее себя можно чувствовать лидер класса Пау Наварро, чей отрыв теперь составляет более 40 минут. За Наварро идёт Ясир Сейдан, который сегодня мог бы существенно приблизиться к испанцу, проигравшему лучшему времени дня сразу 20 минут, но и сам Сейдан потерял 18 с половиной. Россиянин Сергей Ременник, как всегда страхующий коллег по команде, показал 13-й результат.

«Дакар»-2026. Зачёт Challenger после девяти этапов:



1. Пау Наварро (Odyssey Academy by BBR / Taurus) — 40:47:03.

2. Ясир Сейдан (Nasser Racing Team / Taurus) +41:41.

3. Лукас дель Рио (BBR Motorsport / Taurus) +57:34.

4. Давид Силле (BBR Motorsport / Taurus) +1:06:57.

5. Нико Кавильяссо (Vertical Motorsport / Taurus).

В зачёте SSV всё достаточно стабильно, особенно если мы имеем в виду лидера категории Брока Хегера. Американец показал шестое время дня, но его ближайший преследователь Жоау Монтейру проехал ещё хуже и теперь идёт в генеральной классификации третьим. Ну а на вторую позицию выбрался Кайл Чейни, так что теперь у США промежуточный победный дубль. Новозеландец Роб Найт и россиянин Алексей Кузьмич, выступающий под флагом ОАЭ, ещё находятся на спецучастке.

«Дакар»-2026. Зачёт SSV после девяти этапов:



1. Брок Хегер (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) — 41:21:53.

2. Кайл Чейни (Can-Am Factory Team / BRP) +44:08.

3. Жоау Монтейру (Can-Am Factory Team / BRP) +1:02:16.

Truck: крах действующего победителя

Прежде чем касаться девятого этапа, обратимся вновь к восьмому. Уже после публикации вчерашнего обзора стала известна важнейшая деталь проблем Алеша Лопрайса и Мартина Мацика. Оказывается, два чеха, ставших на прошлом «Дакаре» вторым и первым, столкнулись на спецучастке! Всё банально: Лопрайс вынужденно остановился за гребнем дюны, а когда на неё забрался Мацик, то у него уже не было времени отрулить и избежать аварии. Повезло, что оба сумели продолжить движение на повреждённых грузовиках.

Что ж, это цветочки по сравнению с проблемами Мацика на девятом этапе — сегодня Мартин окончательно потерял шанс сохранить звание победителя «Дакара». По ходу спецучастку чеху дважды пришлось надолго останавливаться для ремонта грузовика — возможно, это скрытые последствия вчерашней аварии. Как бы там ни было, на момент написания отчёта Мацик всё ещё был далёк от финиша и уже потерял более двух часов — полный провал.

Таким образом, Мацик отдал третье место в общем зачёте Алешу Лопрайсу, который сегодня взял этап, но отыграл у лидера генеральной классификации Митчела ван ден Бринка только три минуты. Нидерландец лидирует с запасом в 38 минут от литовца Вайдотаса Жалы и почти в 58 — от Лопрайса. Неплохой запас, хотя гарантий никаких не даёт.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после девяти этапов:



1. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) — 42:18:28.

2. Вайдотас Жала (Nordis Team de Rooy FPT / Iveco) +00:37:12.

3. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +00:57:44.

4. Кай Хузинк (Kuipers Jongbloed Hybrid / Renault) +02:41:53.

5. Ронни Де Грот (Eurol Rallysport / MM Technology) +03:46:43.

10-й этап: вторая часть марафона

В среду, 14 января, экипажи завершат марафонский этап после самостоятельного обслуживания техники. Качество этих работ может напрямую повлиять на итог спецучастка в сторону Биши. Участников ждут 420 км в боевом режиме, но есть и хорошая новость: по дорогам общего пользования предстоит ехать всего 47, так что у многих хватит времени на отдых, если они не застрянут где-то на трассе.