На «Ниве» — на «Дакар». Как швейцарец и немец гоняют на советской легенде и чинят её

Уже не первый год одной из изюминок ралли-марафона «Дакар» является зачёт Classic, в котором разрешено выступать на технике не моложе 2000 года. И в 2026-м среди участников категории вновь есть экипажи, выступающие на «Ниве». В частности швейцарец Сладжан Милич и немец Марсел Адельман. Почему они выбрали легенду из Тольятти и как для них складывается гонка?

Как всё началось?

Дакаровская «нивомания» отчасти началась именно с подачи Милича и его прежнего партнёра по экипажу Марио Якобера. У Якобера жена из России, в 2021-м они проводили новогодние праздники в Новосибирске, и Марио обратил внимание, что все вокруг гоняют на «Нивах». Тогда он и подумал — раз эти машины выдерживают суровые русские зимы, то и дакаровские испытания должны пережить.

По ходу 2021 года Якобер и Милич активно раскручивали предстоящее выступление на «Дакаре» на «Ниве» и в итоге даже смогли привлечь внимание «АвтоВАЗа», с которым до сих пор поддерживают контакты.

После выступления на «Дакаре»-2022 Милич взял паузу и теперь вернулся уже в качестве не пилота, а штурмана. Сладан объединил усилия с немцем Марселом Адельманом, назвал команду OASIS RALLY TEAM (это отсылка к первому «Дакару», который официально назывался Oasis Paris-Dakar) и, самое главное, определился с техникой. На смену обычной «Ниве» пришёл автомобиль NIVA PROTOTIPO T3 — отсылка к Lada Niva T3, выступавшей на «Дакаре» в начале 1990-х.

Милич загорелся идеей выступить на такой версии «Нивы», после того как увидел одну из оригинальных Niva T3 в музее в 2021 году. «У нас не реплика, а эволюционировавший прототип, созданный с уважением к истории и настоящей страстью», — отметил Милич, чьи слова здесь и далее в материале приводит телеграм-канал Cross-Country Rally.

Как готовили технику?

Внешне NIVA PROTOTIPO T3 максимально похожа на Niva T3 из 1990-х, но под кузовом 1996 года, разумеется, внесены необходимые изменения: усилено шасси, улучшена подвеска, обновлена силовая установка, встроен современный каркас безопасности — всё, разумеется, в рамках регламента категории Classic.

«Эта машина принадлежит мне уже пять лет, — рассказал Милич. — Примерно два с половиной года назад я начал проект по её переделке в раллийный автомобиль. Доставать запчасти в Европе довольно просто. Мы заказываем всё из Германии, так что сейчас вообще нет никакой проблемы заказать что угодно для Lada Niva.

Это довольно юркая и маленькая машина. Она очень лёгкая и простая в управлении. Думаю, это одна из таких андердог-машин: люди склонны её недооценивать. И это мне как раз в ней и нравится, потому что на самом деле это очень живучий маленький автомобиль. Он понемногу, ползком, но проходит по любому рельефу. Мне нравится использовать этот статус андердога и показывать «большим парням», на что способна эта маленькая штука.

А вот что нам не нравится, так это мощность двигателя — нам нужно больше, намного больше мощности! Так что если есть кто-то, кто поможет доработать наш двигатель, особенно какие‑нибудь специалисты в Европе, мы будем очень рады. При этом я по-прежнему на связи с «АвтоВАЗом», с Lada Sport, мы периодически переписываемся в WhatsApp. И с фанатами тоже иногда общаемся — через соцсети или в личных сообщениях в «Телеграме». Так что мы на связи и очень рады оставаться частью этого пути маленькой Lada, продолжая эту красивую историю на «Дакаре».

«Нива» на «Дакаре»-2026 Фото: OASIS RALLY TEAM

И как результаты?

Пока нынешний «Дакар» складывается для швейцарско-немецкого экипажа и его техники противоречиво: то сильные для класса машины результаты, то технические проблемы. После стартовых этапов отвалилась выхлопная труба, однако то была мелочь — вот потом Сладжан и Марсел намучились с генератором. Попытка заменить оригинальный на другую модель привела к проблемам, но и после возвращения прежнего генератора сильно лучше не стало. Экипаж дотянул до дня отдыха в Эр-Рияде, за который точно требовалось найти замену.

«Мы ищем запчасти, а иначе гонка закончена, — пугал Адельман. — От какой машины мог бы подойти генератор для Lada Niva 1996 года? Либо второй вариант: знаете какой-то магазин, который готов за 24 часа доставить в Саудовскую Аравию генератор?»

Подходящий генератор нашёлся-таки в Эр-Рияде, и иностранцы-«нивоводы» продолжают борьбу на «Дакаре», а мы продолжаем за ними следить.

Работа с «Нивой» во время дня отдыха Фото: OASIS RALLY TEAM

«Наша команда просто отправилась на поиски, и после многих часов всё‑таки его нашла, — рассказал Адельман. — После этого мы проехали этот огромный этап в воскресенье — примерно 950 км. Машина шла просто отлично, были только небольшие проблемы с реле стартера, которое «умерло», мы его заменили, и дальше всё было в порядке. Показали хорошее время, машина была очень стабильной. Сегодня (в понедельник. – Прим. «Чемпионата») ещё около 650 км, и всё по-прежнему: абсолютно никаких проблем. Всё хорошо, и мы очень уверенно смотрим на оставшуюся часть «Дакара».

В генеральной классификации зачёта Classic Милич и Адельман после девятого этапа занимали 87-е место, их лучший результат на спецучастке — 71-й на седьмом этапе и 70-й на коротком прологе. Но оговоримся: это «микс» из машин совсем разных классов, которые сложно, практически нереально сравнивать. Всё равно, по сути, главная цель — это просто финиш.

«Нива» на «Дакаре»-2026 Фото: OASIS RALLY TEAM

P. S. Участвует в зачёте Classic и ещё один экипаж на «Ниве». Отец и сын Николя и Люсьен Фантены провели ребилд классической модели, причём по максимуму используя запчасти из Франции, в идеале — от компаний из Нормандии. В общем зачёте семейный экипаж Фантенов сейчас 90-й, их лучший результат на спецучастке — 78-е место.