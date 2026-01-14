Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Швейцарец и немец выступают на ралли Дакар-2026 на Ниве — почему выбрали машину, какие результаты, комментарии

На «Ниве» — на «Дакар». Как швейцарец и немец гоняют на советской легенде и чинят её
Евгений Кустов
На «Ниве» — на «Дакар»
Комментарии
По ходу гонки уже пришлось искать генератор по всей Саудовской Аравии, но экипаж не жалуется.

Уже не первый год одной из изюминок ралли-марафона «Дакар» является зачёт Classic, в котором разрешено выступать на технике не моложе 2000 года. И в 2026-м среди участников категории вновь есть экипажи, выступающие на «Ниве». В частности швейцарец Сладжан Милич и немец Марсел Адельман. Почему они выбрали легенду из Тольятти и как для них складывается гонка?

Как всё началось?

Дакаровская «нивомания» отчасти началась именно с подачи Милича и его прежнего партнёра по экипажу Марио Якобера. У Якобера жена из России, в 2021-м они проводили новогодние праздники в Новосибирске, и Марио обратил внимание, что все вокруг гоняют на «Нивах». Тогда он и подумал — раз эти машины выдерживают суровые русские зимы, то и дакаровские испытания должны пережить.

По ходу 2021 года Якобер и Милич активно раскручивали предстоящее выступление на «Дакаре» на «Ниве» и в итоге даже смогли привлечь внимание «АвтоВАЗа», с которым до сих пор поддерживают контакты.

Материалы по теме
«Идеальная машина». Почему швейцарцы поехали на «Дакар» на старой «Ниве»
Эксклюзив
«Идеальная машина». Почему швейцарцы поехали на «Дакар» на старой «Ниве»

После выступления на «Дакаре»-2022 Милич взял паузу и теперь вернулся уже в качестве не пилота, а штурмана. Сладан объединил усилия с немцем Марселом Адельманом, назвал команду OASIS RALLY TEAM (это отсылка к первому «Дакару», который официально назывался Oasis Paris-Dakar) и, самое главное, определился с техникой. На смену обычной «Ниве» пришёл автомобиль NIVA PROTOTIPO T3 — отсылка к Lada Niva T3, выступавшей на «Дакаре» в начале 1990-х.

Милич загорелся идеей выступить на такой версии «Нивы», после того как увидел одну из оригинальных Niva T3 в музее в 2021 году. «У нас не реплика, а эволюционировавший прототип, созданный с уважением к истории и настоящей страстью», — отметил Милич, чьи слова здесь и далее в материале приводит телеграм-канал Cross-Country Rally.

Чем вдохновлялся Милич:
Как «Нива» чуть «Дакар» не выиграла. Успехи и провалы «Лады» на легендарном марафоне
Как «Нива» чуть «Дакар» не выиграла. Успехи и провалы «Лады» на легендарном марафоне

Как готовили технику?

Внешне NIVA PROTOTIPO T3 максимально похожа на Niva T3 из 1990-х, но под кузовом 1996 года, разумеется, внесены необходимые изменения: усилено шасси, улучшена подвеска, обновлена силовая установка, встроен современный каркас безопасности — всё, разумеется, в рамках регламента категории Classic.

«Эта машина принадлежит мне уже пять лет, — рассказал Милич. — Примерно два с половиной года назад я начал проект по её переделке в раллийный автомобиль. Доставать запчасти в Европе довольно просто. Мы заказываем всё из Германии, так что сейчас вообще нет никакой проблемы заказать что угодно для Lada Niva.

Это довольно юркая и маленькая машина. Она очень лёгкая и простая в управлении. Думаю, это одна из таких андердог-машин: люди склонны её недооценивать. И это мне как раз в ней и нравится, потому что на самом деле это очень живучий маленький автомобиль. Он понемногу, ползком, но проходит по любому рельефу. Мне нравится использовать этот статус андердога и показывать «большим парням», на что способна эта маленькая штука.

А вот что нам не нравится, так это мощность двигателя — нам нужно больше, намного больше мощности! Так что если есть кто-то, кто поможет доработать наш двигатель, особенно какие‑нибудь специалисты в Европе, мы будем очень рады. При этом я по-прежнему на связи с «АвтоВАЗом», с Lada Sport, мы периодически переписываемся в WhatsApp. И с фанатами тоже иногда общаемся — через соцсети или в личных сообщениях в «Телеграме». Так что мы на связи и очень рады оставаться частью этого пути маленькой Lada, продолжая эту красивую историю на «Дакаре».

«Нива» на «Дакаре»-2026

«Нива» на «Дакаре»-2026

Фото: OASIS RALLY TEAM

И как результаты?

Пока нынешний «Дакар» складывается для швейцарско-немецкого экипажа и его техники противоречиво: то сильные для класса машины результаты, то технические проблемы. После стартовых этапов отвалилась выхлопная труба, однако то была мелочь — вот потом Сладжан и Марсел намучились с генератором. Попытка заменить оригинальный на другую модель привела к проблемам, но и после возвращения прежнего генератора сильно лучше не стало. Экипаж дотянул до дня отдыха в Эр-Рияде, за который точно требовалось найти замену.

«Мы ищем запчасти, а иначе гонка закончена, — пугал Адельман. — От какой машины мог бы подойти генератор для Lada Niva 1996 года? Либо второй вариант: знаете какой-то магазин, который готов за 24 часа доставить в Саудовскую Аравию генератор?»

Подходящий генератор нашёлся-таки в Эр-Рияде, и иностранцы-«нивоводы» продолжают борьбу на «Дакаре», а мы продолжаем за ними следить.

Работа с «Нивой» во время дня отдыха

Работа с «Нивой» во время дня отдыха

Фото: OASIS RALLY TEAM

«Наша команда просто отправилась на поиски, и после многих часов всё‑таки его нашла, — рассказал Адельман. — После этого мы проехали этот огромный этап в воскресенье — примерно 950 км. Машина шла просто отлично, были только небольшие проблемы с реле стартера, которое «умерло», мы его заменили, и дальше всё было в порядке. Показали хорошее время, машина была очень стабильной. Сегодня (в понедельник. – Прим. «Чемпионата») ещё около 650 км, и всё по-прежнему: абсолютно никаких проблем. Всё хорошо, и мы очень уверенно смотрим на оставшуюся часть «Дакара».

В генеральной классификации зачёта Classic Милич и Адельман после девятого этапа занимали 87-е место, их лучший результат на спецучастке — 71-й на седьмом этапе и 70-й на коротком прологе. Но оговоримся: это «микс» из машин совсем разных классов, которые сложно, практически нереально сравнивать. Всё равно, по сути, главная цель — это просто финиш.

«Нива» на «Дакаре»-2026

«Нива» на «Дакаре»-2026

Фото: OASIS RALLY TEAM

P. S. Участвует в зачёте Classic и ещё один экипаж на «Ниве». Отец и сын Николя и Люсьен Фантены провели ребилд классической модели, причём по максимуму используя запчасти из Франции, в идеале — от компаний из Нормандии. В общем зачёте семейный экипаж Фантенов сейчас 90-й, их лучший результат на спецучастке — 78-е место.

В 2024-м была очередь испанцев:
«Нива» снова на «Дакаре»! Две машины выставили фанаты модели из Испании
Фото
«Нива» снова на «Дакаре»! Две машины выставили фанаты модели из Испании
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android