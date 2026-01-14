Сразу у трёх лидеров «Дакара» проблемы! 10-й этап принёс несколько сенсаций

На 10-м этапе ралли «Дакар» лидеры сменились во всех основных зачётах: Дэниел Сандерс упал и получил травму, Нани Рома заплутал, открывая трассу, а Митчел ван ден Бринк и вовсе потерял более часа! Подробности дня — в нашем традиционном обзоре.

Bike: падение лидера

В зачёте мотоциклов главным событием 10-го этапа стало падение прошлогоднего победителя ралли Дэниела Сандерса, который лидировал в общем зачёте. Сандерс попал в аварию на 138-м километре и повредил левое плечо. На помощь к райдеру KTM оперативно пришли соперники из «Хонды» — Рики Брабек и Тоша Шарейна, после чего Дэниел продолжил этап и добрался до финиша, но, разумеется, о высоком темпе речи уже не шло: Сандерс потерял около получаса.

Победу на этапе одержал Адриен ван Беверен, а Брабек, которому компенсировали чуть больше полутора минут, потраченных на помощь Сандерсу, занял в итоге второе место. На третьей строчке расположился Лусиано Бенавидес, причём аргентинец, по собственному признанию, мог уже сегодня потерять все шансы: райдер застрял на одной из дюн и смог выбраться лишь при помощи соперников. К счастью, Лусиано потерял лишь несколько минут и продолжает борьбу за победу.

Рики Брабек — новый лидер зачёта мотоциклов Фото: dakar.com

В генеральной классификации на первую позицию вышел Брабек, однако он лишь на 56 секунд опережает Бенавидеса. Шарейна вышел на третье место — он уступает лидеру почти 16 минут, а Брабек с отставанием в 17 с половиной минут занимает теперь только четвёртое место. И не факт, что в оставшиеся три дня Дэниел сможет атаковать в полной мере — если вообще решит продолжать гонку.

Тем временем в зачёте Rally2 быстрейшим стал уже выбывший из борьбы за победу Майкл Дочерти, а второе время у Тони Мулеца, который отыграл у Престона Кэмпбелла 14 минут и сократил от него отставание в общем зачёте до 3 минут 23 секунд. В зачёте Original by Motul, участникам которого на протяжении всей гонки запрещена помощь механиков, на первую строчку вернулся Бенжамен Мело, который теперь опережает Хосепа Педро на 7 минут 39 секунд.

«Дакар»-2026. Зачёт мотоциклов после 10 этапов:



1. Рики Брабек (Monster Energy Honda HRC) — 41:35:13.

2. Лусиано Бенавидес (Red Bull KTM Factory Racing) +0:56.

3. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda HRC) +15:43.

4. Дэниел Сандерс (Red Bull KTM Factory Racing) +17:37.

5. Скайлер Хоус (Monster Energy Honda HRC) +38:53.

6. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda HRC) +58:25.

7. Игнасио Корнехо (Hero Motorsports Team Rally) +1:01:31.

8. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +2:21:29.

9. Престон Кэмпбелл* (Monster Energy Honda HRC) +2:28:15.

10. Тони Мулец* (BAS World KTM Team) +2:31:38.



* — участник зачёта Rally2.

Car: Аль-Аттия снова впереди

Не обошлось без потерь и в группе лидеров зачёта внедорожников. Маттиас Экстрём, который перед стартом этапа был в 11 минутах от первого места и после 90 км этапа шёл с лучшим временем, столкнулся с техническими проблемами и в итоге потерял более получаса. Ещё больше — 45 минут — уступил партнёр шведа по команде «Форд» Карлос Сайнс: из-за ошибок в навигации Матадор проехал на полчаса медленнее победителя и получил сверху 15 минут пенализации.

Экипаж Матьё Серрадори Фото: dakar.com

Сильнее всех этап провёл Матьё Серрадори, который принёс Century первую в истории победу на этапе «Дакара». Для самого француза эта победа стала второй в карьере. Второе время показал Нассер Аль-Аттия, уступивший шесть минут с четвертью, а на третьей позиции расположился Себастьен Лёб, который отстал ещё на три с небольшим минуты. А вот Нани Рома, который на середине дистанции оказался первым в пелотоне и открывал трассу, проиграл Серрадори 20 минут и потерял лидерство в гонке.

По итогам 10-го этапа на первую строчку генеральной классификации вернулся Нассер Аль-Аттия, а второе место теперь занимает Хенк Латеган, проигрывающий 12 минут. Нани Рома откатился на третью строчку — он уступает лидеру почти 13 минут. На четвёртую позицию поднялся Себастьен Лёб, а Матьё Серрадори вышел на пятое место, опередив в том числе Маттиаса Экстрёма и Карлоса Сайнса.

Кротов и Жильцов на десятом этапе Фото: dakar.com

Наконец, отметим блестящий этап в исполнении Дениса Кротова и Константина Жильцова — их экипаж на протяжении всего спецучастка шёл в темпе лидеров, а на отметке за 40 км до финиша показывал второе время. В концовке дуэт немного потерял, но приехал на финиш с шестым результатом. Правда, 10-секундная пенализация подвинула экипаж на седьмую строчку. Как бы там ни было, в общем зачёте Кротов отыграл одну позицию и теперь идёт в Ultimate 34-м.

«Дакар»-2026. Зачёт Ultimate после 10 этапов:



1. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) — 41:39:50.

2. Хенк Латеган (Toyota Gazoo Racing W2RC) +12:00.

3. Нани Рома (Ford Racing) +12:50.

4. Себастьен Лёб (The Dacia Sandriders) +23:04.

5. Матьё Серрадори (Century Racing Factory Team) +33:42.

6. Маттиас Экстрём (Ford Racing) +34:19.

7. Карлос Сайнс (Ford Racing) +39:09.

8. Лукас Мораес (The Dacia Sandriders) +39:21.

9. Тоби Прайс (Toyota Gazoo Racing W2RC) +59:36.

10. Сауд Вариава (Toyota Gazoo Racing SA) +1:09:06.

…34. Денис Кротов (M-Sport Rally Raid Team / Ford) +7:39:05.

Среди серийных внедорожников существенных изменений на 10-м этапе не произошло: Рокас Бацюшка отыграл у Сары Прайс ещё 20 минут и теперь лидирует с преимуществом в три с половиной часа, а третьим держится Рональд Бассо, которому на фоне 30-часового отставания Стефана Петеранселя ничего не угрожает.

«Дакар»-2026. Зачёт Stock после 10 этапов:



1. Рокас Бацюшка (Defender Rally) — 38:40:14.

2. Сара Прайс (Defender Rally) +2:37:51.

3. Рональд Бассо (Team Land Cruiser Toyota Auto Body) +5:17:57.

Challenger/SSV: Сейдан приближается

В зачёте Challenger второй день подряд темп соперникам задаёт Пауль Спирингс, который в начале гонки отстал на три часа и в общем зачёте далеко от лидеров. На второй строчке расположился Ясир Сейдан, который опередил Кевина Бенавидеса, Нико Кавильяссо и Данию Акил. Тем временем возглавляющий генеральную классификацию Пау Наварро показал лишь восьмое время, проиграв Сейдану 11 минут.

Экипаж Ясира Сейдана Фото: dakar.com

В общем зачёте Наварро и Сейдана теперь разделяет полчаса, третьим по-прежнему идёт Лукас Дель Рио, а вот Давид Силле потерял две позиции, пропустив Нико Кавильяссо и Пюк Классен, и теперь занимает лишь шестое место. Экипаж Сергея Ременника и Алексея Игнатова, которые выступают в качестве «быстрой технички» команды BBR, на момент подготовки материала ещё не завершил спецучасток.

«Дакар»-2026. Зачёт Challenger после 10 этапов:



1. Пау Наварро (Odyssey Academy by BBR / Taurus) — 46:15:59.

2. Ясир Сейдан (Nasser Racing Team / Taurus) +30:30.

3. Лукас Дель Рио (BBR Motorsport / Taurus) +57:48.

4. Нико Кавильяссо (Vertical Motorsport / Taurus) +1:03:24.

5. Пюк Классен (KTM X-Bow G Rally Team) +1:19:30.

Брок Хегер продолжает доминировать в зачёте SSV: американец одержал уже пятую победу по ходу гонки и увеличил отрыв от Кайла Чейни до часа с небольшим. Тем временем Жоау Монтейру столкнулся с проблемами и потерял сегодня более часа, в связи с чем на третью строчку генеральной классификации вышел Ксавье де Султре.

«Дакар»-2026. Зачёт SSV после 10 этапов:



1. Брок Хегер (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) — 46:40:17.

2. Кайл Чейни (Can-Am Factory Team / BRP) +1:01:47.

3. Ксавье де Султре (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) +1:20:54.

Truck: провал ван ден Бринка

Настоящей катастрофой обернулся 10-й этап для Митчела ван ден Бринка, который последние несколько этапов лидировал в зачёте грузовиков. Уже в начале спецучастка нидерландец потерял 40 минут, а затем — после зоны дозаправки — проиграл ещё полчаса. В общей сложности Митчел потерял 1 час 11 минут и лишился лидерства в гонке.

Первое место генеральной классификации перешло к литовцу Вайдотасу Жале, который сегодня показал второе время, уступив полторы минуты Алешу Лопрайсу. В общем зачёте Жалу и Лопрайса теперь разделяют 19 минут, тогда как ван ден Бринк откатился на третью позицию и отстаёт от нового лидера на 35 с половиной минут.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после 10 этапов:



1. Вайдотас Жала (Nordis Team de Rooy FPT / Iveco) — 48:33:11.

2. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +18:55.

3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +35:30.

4. Кай Хузинк (Kuipers Jongbloed Hybrid / Renault) +2:34:25.

5. Мартин Мацик (MM Technology) +4:25:46.

11-й этап: из Биши в Аль-Хунакию

Ралли «Дакар» постепенно приближается к своему завершению, а спецучастки с каждым днём будут становиться короче. В четверг, 15 января, экипажам предстоит добраться из Биши в Аль-Хунакию, и общий километраж этапа составит 882 км. Правда, на долю зачётного спецучастка из них выпадет лишь 347 км. Организаторы обещают, что с покрытием сложностей не будет, а главным вызовом станет навигация в лабиринте скоростных дорог.