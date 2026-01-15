«Дакар» опять без гонщиков «КАМАЗа» и «МАЗа». Для пилотов запрета нет — в чём же дело?

Уже четвёртый год подряд грузовой зачёт ралли-марафона «Дакар» представляет собой жалкое зрелище. Заводским командам «КАМАЗа» и «МАЗа» путь на ралли закрыт, а без них категория, по сути, обезглавлена. Возможно, болельщики из Нидерландов, Чехии и Литвы с нами не согласятся – если говорить об интриге, но именно уровень зачёта однозначно упал. Как же сейчас обстоит дело с возможным возвращением россиян и белорусов в категорию грузовиков?

«Нейтральный» вопрос

Сразу оговоримся: никто не запрещал выступать на «Дакаре» пилотам из России и Беларуси. Международная автомобильная федерация сразу же, в 2022 году, отказалась от идеи отстранения российских и белорусских пилотов. Им разрешили и дальше выходить на старты международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов или под спортивными лицензиями других стран. Поначалу ещё были непонятные ситуации с выступлениями в условной Чехии, но любые спорные эпизоды, кажется, давно остались в прошлом — по крайней мере, давно не поступало информации, что кого-то куда-то не пустили.

Правда, сейчас осложняется ситуация с шенгенскими визами, что влияет на выступление пилотов в младших «формулах» и в других чемпионатах, где много гонок в Европе. Однако если мы говорим конкретно о «Дакаре», то никаких преград нет — если, конечно, пилот готов выступать без флага и подписать специальную бумагу ФИА для «нейтральных» гонщиков.

Эту бумагу много обсуждали в мире ралли-рейдов — если ряд «кольцевиков» довольно спокойно и без драм её подписал, то в ралли многие перепугались преамбулы документа, в которой сама федерация осуждает действия России на Украине. Некоторые пилоты считали и считают до сих пор: ставя свою подпись под бумагой, гонщик автоматически поддерживает позицию самой ФИА и тем самым может попасть под уголовное преследование в России. На практике всё спокойно, тем более что текст бумаги по сравнению с версией 2022 года немного переписали. Нейтральные гонщики выступают, и в предательстве родины их никто не обвиняет. Тем не менее ряд раллистов всё равно боится этого документа как чёрт ладана.

«Будем советоваться с руководством страны»

Глобально каждый отвечает за себя сам, готов ли он выступать как «нейтральный». Руководитель «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович не раз заявлял, что готов вернуться на «Дакар» только с флагом и гимном. В «КАМАЗ-мастер» до какого-то момента придерживались такой же позиции, но, кажется, готовы её смягчить. По крайней мере, такой вывод можно сделать из слов руководителя команды Эдуарда Николаева, когда он летом 2025 года был гостем редакции «Чемпионата».

«Понятно, что мы будем советоваться с руководством страны, — отвечал на гипотетический вопрос про выступления без флага Николаев. — Как говорил в частности Сергей Анатольевич Когогин, даже если для нас плюс-минус откроют возможность для участия, мы в любом случае будем советоваться. Но сейчас главная проблема — запрет на участие бренда «КАМАЗа», так что предмета для разговора просто нет.

С Вязовичем разговаривал, он так и сказал: «Даже не буду дёргаться. Вот когда они сами скажут приезжать...» Ну, у него вот такая позиция, а мы всё равно пытаемся, изучаем, не появятся ли какие-то возможности поехать, потому что многие наши молодые ребята тоже хотят попробовать.

Это я могу сказать — уже там выигрывал, чёрт с ним. Однако нашу молодёжь можно сравнить с олимпийцами: у них может быть единственная Олимпиада в жизни, а перед самым стартом говорят, что ты не можешь… А они шли к этому всю жизнь! Так же и наши ребята. Всё-таки ралли-рейды — это «Дакар», что ни говори. Команда была рождена под «Дакар», и хотелось бы, чтобы новое поколение приняло участие в легендарной гонке».

Почему никто не едет

В своей цитате Николаев указал на ту проблему, из-за которой все эти рассуждения про выступления без флага пока не несут никакого практического смысла. Сам Николаев, последний «камазовский» победитель «Дакара» Сотников, их главный конкурент Вязович и все остальные при большом желании могли бы поехать — вот только на чём?

Если россиянам и белорусам выступления не запрещены, то вот их техника до «Дакара» точно не доберётся. Санкции против завода «МАЗ» были введены Евросоюзом ещё в 2021 году на фоне политического кризиса в Беларуси, ну а «КАМАЗ» (как, к слову, и пробующий себя в ралли-рейдах «Урал») угодил в бан после начала СВО.

Пусть «Дакар» проводится в Саудовской Аравии, но его организатор — французская компания ASO, которая, разумеется, не будет нарушать правила Евросоюза и нарываться на серьёзные штрафы. Поэтому грузовикам «КАМАЗа» и «МАЗа» путь на «Дакар» заказан, а для пилотов заводских команд единственный вариант — временно расстаться с родной техникой и пересесть на условный «Ивеко». Что, конечно, делать никто не будет. Поэтому фавориты зачёта грузовиков продолжают наблюдать за «Дакаром» со стороны и прикидывать, как много они смогли бы привезти нынешним лидерам.

Недавнее потепление в отношениях между США и Беларусью намекает, что, возможно, вскоре оттает и Евросоюз, так что нельзя исключать снятие санкций с «МАЗа» (и вот там уже посмотрим на принципиальность Вязовича насчёт нейтрального статуса). Ну а камбэк «КАМАЗа» напрямую зависит от политической обстановки в мире, и можно только гадать, когда «Синяя Армада» вернётся на «Дакар».

«Да, мы очень хотим вернуться на «Дакар», но от нас мало что зависит, — разводил руками Николаев летом 2025-го. — Однако я могу сказать: если завтра скажут ехать – мы готовы. И по автомобилям, которые соответствуют регламенту «Дакара», и по форме экипажей. Мы отслеживаем все изменения, кто на чём едет — к сожалению, сильно далеко никто никуда и не ушёл. Это скорее конкуренты переживают, насколько мы дальше шагаем относительно них».