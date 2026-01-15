На «Дакаре» драма в зачёте внедорожников и спорные поддавки у мотоциклистов. Скоро финиш!

В четверг на ралли «Дакар» прошёл предпоследний «серьёзный» день. И даже по его итогам ничего не понятно в зачёте мотоциклов, а глобально лишь в одной категории есть явный доминатор. Собрали главные события.

Bike: тактические игры от одного из лидеров

В зачёте мотоциклов продолжают борьбу за победу Лусиано Бенавидес и Рики Брабек, которых в «абсолюте» разделяли 56 секунд. И в четверг решающего удара никто не нанёс, но при этом Брабек и «Хонда» занялись тактическими манёврами. Во-первых, напарник Рики по команде Адриен ван Беверен подождал Брабека на трассе, чтобы тот ехал первым и собирал бонусные секунды как открывающий трассу. Во-вторых, под финиш Брабек вовсе решил замедлиться, чтобы проехать день медленнее Бенавидеса и стартовать завтра позади аргентинца — в теории так выгоднее.

«Я немного поиграл со стратегией — надеюсь, завтра это поможет», — отметил Брабек. Сработает ли ставка? Ответ даст только пятница, при этом ревнители кристально чистой борьбы будут скорее за Лусиано и «КТМ».

Лусиано Бенавидес верит, что победит и без тактических игр Фото: Red Bull Content Pool

«В отличие от Рики, я не игрался со стратегией. А он вчера ещё и остановился у Дэниела Сандерса, чтобы подзаработать время. Но меня это не волнует. Просто будут делать, что могу, и контролировать то, что могу», — воинственно заявил Бенавидес.

За два дня до финиша «Дакара» Лусиано опережает Рики на 23 секунды — битва «КТМ» и «Хонды» во всей красе! Ещё один представитель «Хонды» Тоша Шарейна уверенно идёт третьим, а Сандерс, несмотря на травму плеча, мужественно удерживает четвёртую позицию. Сегодня же быстрее всех проехал Скайлер Хоус — это его первая в карьере победа на дакаровском спецучастке.

«Дакар»-2026. Зачёт мотоциклов после 11 этапов:



1. Лусиано Бенавидес («КТМ») — 44:48:48.

2. Рики Брабек («Хонда») +0:23.

3. Тоша Шарейна («Хонда») +15:16.

4. Дэниел Сандерс («КТМ») +23:32.

5. Скайлер Хоус («Хонда») +34:20.

Car: локальный триумф «Форда» и крах Латегана

Лидер «Дачии» Нассер Аль-Аттия, создавший накануне отрыв, грамотно его использовал: излишне не рисковал, но и не терял слишком много. К тому же ближайший преследователь катарца Хенк Латеган сегодня перестал быть таковым после серьёзных технических проблем на спецучастке: простояв три с половиной часа, представитель «Тойоты» рухнул в генеральной классификации со второго места на 23-е. А как хорошо шёл…

Если же вернуться к Аль-Аттии, то его итоги дня устроили: Нассер теперь опережает Нани Рому на восемь минут и 40 секунд. Не то что бы совсем комфортно, но завтра у Аль-Аттии хорошая стартовая позиция, что уменьшает риски. «В пятницу нам нужно делать то же самое, что и сегодня. Если мы потеряем две, три или четыре минуты, это не проблема. Нам просто нужно закончить этот «Дакар» на первой строчке».

Нассер Аль-Аттия на 11-м этапе «Дакара» Фото: Red Bull Content Pool

Себастьен Лёб после проблем Латегана вышел в «абсолюте» на третье место, уступая Аль-Аттии 18 минут и всего на три опережая Матиаса Экстрёма — именно швед проехал 11-й спецучасток шустрее всех. Вообще, сегодня в ударе были «Форды»: три первых места у Экстрёма, Ромена Дюма (его первое попадание в топ-3) и Карлоса Сайнса. Можно лишь в очередной раз отметить, насколько равными по скорости выглядят сразу три топ-марки зачёта внедорожников, чередуя успехи.

К слову, о «Форде». Денис Кротов и Константин Жильцов, представляющие Кыргызстан, хорошо проехали первую часть спецучастка, потом потеряли примерно семь минут и в итоге закончили день 19-ми. В генеральной классификации они по-прежнему идут 34-ми.

«Дакар»-2026. Зачёт Ultimate после 11 этапов:



1. Нассер Аль-Аттия («Дачия») — 44:39:59.

2. Нани Рома («Форд») +8:40.

4. Маттиас Экстрём («Форд») +21:32.

5. Карлос Сайнс («Форд») +28:48.

6. Матьё Серрадори («Сенчури») +36:06.

7. Лукас Мораес («Дачия») +37:01.

8. Тоби Прайс («Тойота») +56:59.

9. Сауд Вариава («Тойота») +1:03:56.

10. Гай Боттерилл («Тойота») +1:07:43.

Challenger/SSV: Сейдан не использовал проблемы Наварро

В зачёте Challenger лидер генеральной классификации Пау Наварро накануне после финиша схлопотал 12-минутный штраф, что могло вдохновить его ближайшего преследователя Ясира Сейдана на ещё более активную погоню. Но этого не произошло: пусть Наварро показал на спецучастке только шестой результат, однако Сейдан и вовсе оказался 12-м, потеряв время под финиш. В итоге разрыв в общем зачёте вырос с 18 минут до 25, снижая давление на испанца.

Быстрейшим сегодня оказался Николас Кавильяссо, при этом борьба была захватывающей: четыре гонщика уместились в 78 секунд! Ни на одной промежуточной точке отрыв лидера не превышал 27 секунд. Россиянин Сергей Ременник показал 13-е время дня, уступив 16 минут. В общем зачёте Ременник теперь поднялся на одну строчку и идёт 19-м.

«Дакар»-2026. Зачёт Challenger после 11 этапов:



1. Пау Наварро (Odyssey Academy by BBR / Taurus) — 49:52:46.

2. Ясир Сейдан (Nasser Racing Team / Taurus) +25:08.

3. Николас Кавильяссо (Vertical Motorsport / Taurus) +44:04.

4. Лукас дель Рио (BBR Motorsport / Taurus) +45:49.

5. Пюк Классен (KTM X-Bow G Rally Team) +1:03:00.

В категории SSV всё спокойно. Брок Хегер не просто сохранил безоговорочное лидерство в генеральной классификации, но и упрочил его благодаря победе на спецучастке. Теперь Хегер опережает своего соотечественника Чейни уже на 66 минут, а француза де Сультре — на 87. Новозеландец Роб Найт и россиянин Алексей Кузьмич, выступающий под флагом ОАЭ, заработали аж три прокола колеса и повредили заднюю подвеску, но при этом показали 24-й результат и двигаются дальше, набираясь опыта.

«Дакар»-2026. Зачёт SSV после 11 этапов:



1. Брок Хегер (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) — 50:10:28.

2. Кайл Чейни (Can-Am Factory Team / BRP) +1:06:06.

3. Ксавье де Султре (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) +1:27:54.

Truck: литовец держится на вершине

Обладатели двух первых мест в грузовом зачёте Вайдотас Жала и Алеш Лопрайс оказались лучше всех и на 12-м этапе. Чех сумел победить и сократить отставание в «генерале», но явно не так сильно, как мечтал. У литовца в запасе всё ещё есть 16 с половиной минут — просто скоростью Алеш столько не отыграет, так что, по сути, всё зависит от того, насколько стабильно отработает финальные два дня Жала. Напомним, ни он, ни Лопрайс на «Дакаре» ещё не побеждали. Вайдотас, более того, ещё ни разу не входил в тройку лучших и проводит свой всего второй «Дакар» в грузовом зачёте.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после 11 этапов:



1. Вайдотас Жала (Nordis Team de Rooy FPT / Iveco) — 51:55:41.

2. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +16:24.

3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology / Iveco) +37:18.

4. Кай Хузинк (Kuipers Jongbloed Hybrid / Renault) +2:48:15.

5. Мартин Мацик (MM Technology / Iveco) +4:33:02.

12-й этап: решающий день?

Если учитывать, что финальные спецучастки «Дакара» обычно не самые длинные и сложные (в этот раз длина 13-го СУ в субботу составит 105 км), именно пятница должна стать определяющим днём для тех зачётов, где всё ещё нет очевидного претендента в борьбе на победу. От Аль-Хунакии до Янбу экипажи проедут в боевом режиме 311 км, при этом организаторы обещают узкие ветреные дороги, высохшие русла рек и даже дюны — есть где допустить роковую ошибку! Так что будем внимательно следить за происходящим.