Сезон презентаций Ф-1 открыт. У «Ред Булл» наконец новая ливрея и важные заявления

Старшие «быки» вернулись к истокам и считают, что в спорах про моторы — много шума из ничего.

Рано утром по московскому времени в Детройте состоялась глобальная презентация гоночного сезона концерна «Форд» и его нового важнейшего партнёра — «Ред Булл». Поэтому именно в США нам показали ливреи, в которых будут выступать две команды «быков» в сезоне-2026 Формулы-1. Собрали для вас лучшие фото (рендеры) и главные заявления участников презентации.

Как выглядит ливрея «Ред Булл» RB22

Про раскраску «Ред Булл» каждый год говорят — да что там смотреть, всё равно ничего не изменится, а саму машину до тестов нам не покажут. Однако на сей раз «быки» приятно удивили. Нет, ничего революционного, в целом цветовая гамма осталась прежней, однако синий цвет стал светлее — вероятна отсылка к сотрудничеству с «Фордом», плюс в похожем стиле были выдержаны машины «Ред Булл» в первой половине 2010-х. Также от матовой краски неожиданно вернулись к глянцевой. В общем, освежились.

Ливрея «Ред Булл» RB22 Фото: Red Bull Content Pool

Логотип «Форда» скромен по размерам — не будем забывать, что по факту «Ред Булл» сам себе строит моторы, а американский концерн скорее оказался в нужное время в нужном месте, чтобы начать сотрудничество с «быками» и получить свою долю пиара.

Ливрея «Ред Булл» RB22, вид сверху Фото: Red Bull Content Pool

Отдельно похвалим «Ред Булл» за идею показать ливрею с помощью… самолёта. Ещё в ноябре 2025 года в Чехии чемпион Red Bull Air Race 2018 года Мартин Шонка эффектно сорвал покрывало с шоу-кара «Ред Булл» — и это эффектное видео показали во время презентации.

Как выглядит ливрея «Рейсинг Буллз» VCARB 03

Показали нам и новую ливрею младшей команды «быков». Тут предсказуемо без заметных изменений. «Рейсинг Буллз» совсем недавно проводил ребрендинг, так что было странно ждать «цветных революций».

Ливрея VCARB 03 Фото: Red Bull Content Pool

При этом не до конца понятно, что за автомобиль нам показали на рендерах. Если в случае с «Ред Булл» болид вряд ли имеет что-то общее с машиной, которая выедет на первых тестах в Барселоне в конце января, то в случае с «Рейсинг Буллз» всё не так однозначно. Портал The Race уточнил, что в случае со старшей командой ливрею нанесли на шоукар, разработанный компанией Memento по спецзаказу. А вот «телята» вполне могли показать что-то реальное — с поправкой на рендеры и упрощение наиболее интересных мест машины.

Ливрея VCARB 03 Фото: Red Bull Content Pool

Что сказали руководство и пилоты

Лоран Мекис про мотор «Ред Булл»: «Было бы наивно думать, что в первый год, отправляясь на первую гонку, мы сразу окажемся на уровне [устоявшихся] конкурентов. Мы знаем, что будет немало трудностей, головных болей, бессонных ночей. Пройдём через эту борьбу. В конечном счёте мы выйдем наверх. Поддержите нас в первые несколько месяцев. Эти первоначальные трудности станут хорошим напоминанием, через что нам пришлось пройти, чтобы в итоге оказаться на вершине».

Макс Ферстаппен: «Мне нравится новая ливрея. Выглядит очень приятно, и я думаю, что она будет выделяться на трассах в этом году. Глянец — круто, такой более ретровид, и цвет мне нравится. Было чем-то особенным увидеть ливрею в реальности, я был очень впечатлён и удивлён, насколько серьёзны изменения. В целом ливрея навевает воспоминания о временах, когда я только начинал в Ф-1 и всё было в новинку. Предвкушаю управление новой машиной. Не уверен, что механики будут в восторге, когда настанет момент её мыть! Но на трассе она будет смотреться классно».

Новая ливрея «Ред Булл» Фото: Red Bull Content Pool

Алан Пермейн: «2026 год станет одним из самых масштабных с точки зрения технических обновлений в истории Формулы-1, и партнёрство с «Фордом» в самом начале этого пути имеет для нас огромное значение. Проект Red Bull Ford Powertrains объединяет инженерное мастерство мирового класса, инновации и гоночную ДНК, что ставит нас в сильную позицию по мере вступления спорта в эту новую эру. Мы тесно сотрудничали с командой и гордимся тем, что создала семья «Ред Булл». Нам не терпится увидеть этот двигатель в нашем гоночном болиде, когда мы выйдем на трассу в ближайшие недели».

Арвид Линдблад: «Честно, это сюрреалистичный момент, когда тебя представляют в качестве пилота Формулы-1 на подобном мероприятии. Это то, что я никогда не забуду. Подход команды, новый силовой блок и доверие, которое они продемонстрировали по отношению ко мне, многое для меня значат. Я готов учиться, работать и выкладываться на трассе по максимуму в момент, когда мы вместе начинаем эту новую главу».

Арвид Линдблад Фото: Red Bull Content Pool

А что там со спорами про двигатели?

Отдельно выделим комментарий руководителя моторного подразделения «Ред Булл» Бена Ходжкинсона. Во время медиабрифинга перед презентацией его попросили прокомментировать слухи, что как минимум «Мерседес» обходит новую норму регламента, согласно которой степень сжатия в цилиндрах ДВС новых силовых установок Формулы-1 должна составлять не более 16:1. Считается, что двигатель «Мерседеса» при рабочей температуре доводит степень сжатия до 18:1. При этом были подозрения, что сам «Ред Булл» тоже изучал возможность применения подобной технологии. Хотя на днях пошли утверждения, что как минимум в 2026-м мотор «быков» обойдётся без хитрой системы.

«Думаю, некоторые производители моторов нервничают, что в некоторых командах могут применяться хитрые решения. Честно говоря, не уверен, насколько ко всему этому надо прислушиваться. Я давно в этом бизнесе, и почти всегда подобные сообщения — просто шум. Всем нужно заниматься своим делом.

Я знаю, что мы делаем. И уверен: то, что мы делаем – легально. Разумеется, мы работаем на пределе того, что позволяет регламент, но буду удивлён, если другие делают по-другому. Я предполагаю, что тут много шума из ничего. Ожидаю, что все будут в пределах 16:1», — приводит слова Ходжкинсона The Race.

Верим?