На «Дакаре» впереди развязка. «Дачия» в шаге от триумфа, у мотоциклистов ничего не решено

Предпоследний этап по традиции считается едва ли не решающим на ралли «Дакар», поскольку заключительный спецучасток обычно короткий и не слишком сложный. Однако издание 2026 года, судя по всему, станет исключением: по крайней мере в зачёте мотоциклов говорить о победителе рано, и даже короткий финишный спецучасток может изменить расстановку лидеров. С чем участники подошли к финальному дню — в нашем традиционном обзоре.
- Bike: Брабек — снова впереди
- Car: у Аль-Аттии всё под контролем
- Challenger/SSV: Сейдан приближается
- Truck: Жала увеличил отрыв
- Финальный этап: финиш в Янбу
Bike: Брабек — снова впереди
Накануне Рики Брабек специально притормозил перед финишем, чтобы на предпоследнем этапе получить более выгодную стартовую позицию, и эта тактика отчасти сработала. Американский райдер «Хонды» практически весь спецучасток задавал темп и по итогам дня опередил Лусиано Бенавидеса на 3 минуты 43 секунды. Тем не менее в генеральной классификации разрыв между парой лидеров остаётся на уровне 3 минут 20 секунд, и в теории у Лусиано есть шанс отыграть их в последний день.
«Не знаю, была ли наша стратегия правильной, — признался Брабек на финише. — Я атаковал весь день, но и Лусиано ехал отлично. Я пытался создать отрыв, однако он быстро догнал лидеров и получил бонусы. Предполагалось, что последний день будет простым. Если я буду открывать трассу и хорошо справлюсь, то получу около 1,5 минуты бонусов. Посмотрим, что будет».
У Бенавидеса ещё есть шанс догнать лидера
Фото: Red Bull Content Pool
«Я атаковал с самого старта, довольно быстро обогнал Эдгара Канета и со 150-го километра открывал трассу, — рассказал о своём дне Бенавидес. — На этом этапе ехать первым было непросто, так что я потерял немного времени, но в целом я доволен — выложился на все сто. Этап был очень пыльным, очень каменистым, с мягкими дюнами, в которых ты больше всего теряешь времени. Мы будем бороться до последнего километра, однако понятно, что придётся непросто».
В зачёте Rally2 в лидеры накануне вышел Тони Мулец, и сегодня райдер из Словении отыграл у Престона Кэмпбелла ещё почти четыре минуты. Так что перед финальным этапом пару лидеров разделяют шесть с четвертью минут. Тем временем в классификации Original by Motul Бенджамен Мело довёл свой отрыв от Хосепа Педро до 19 с половиной минут.
1. Рики Брабек (Monster Energy Honda HRC) — 48:08:12.
2. Лусиано Бенавидес (Red Bull KTM Factory Racing) +3:20.
3. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda HRC) +27:51.
4. Скайлер Хоус (Monster Energy Honda HRC) +58:21.
5. Дэниел Сандерс (Red Bull KTM Factory Racing) +58:31.
6. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda HRC) +1:06:57.
7. Игнасио Корнехо (Hero Motorsports Team Rally) +1:40:05.
8. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +2:48:15.
9. Тони Мулец* (BAS World KTM Team) +2:55:16.
10. Престон Кэмпбелл* (Monster Energy Honda HRC) +3:01:28.
* — участник зачёта Rally2.
Car: у Аль-Аттии всё под контролем
Нассер Аль-Аттия, лидирующий в категории внедорожников, накануне тоже не рвался вперёд, чтобы получить на 12-м этапе удобную стартовую позицию. Катарец в итоге стартовал во втором десятке экипажей, всю дистанцию задавал темп и одержал 50-ю в своей карьере победу на этапе «Дакара».
Главный соперник пилота «Дачии» — Нани Рома на «Форде» — в концовке спецучастка столкнулся с проблемами: сломалась подвеска. Починить её удалось уже после финиша при помощи товарищей по команде. В итоге Рома проиграл Аль-Аттие 6 минут 22 секунды и в общем зачёте отстаёт уже на 15 минут. Таким образом, перед финишем у катарца комфортное преимущество, а победа — практически в кармане. Если, конечно, не произойдёт каких-то особенно драматичных событий.
Нассер Аль-Аттия — в шаге от победы
Фото: Red Bull Content Pool
Тем временем на третью позицию общего зачёта выбрался сокомандник Ромы Маттиас Экстрём, который опередил Себастьена Лёба на «Дачии», однако у шведа преимущество куда меньше — он опережает француза лишь на 29 секунд. Пятым по-прежнему держится Карлос Сайнс, опережающий Матьё Серрадори и Лукаса Мораеса.
Денис Кротов и Константин Жильцов, представляющие на этом «Дакаре» Кыргызстан, проехали этап с 29-м временем, а в общем зачёте отыграли одну позицию и поднялись на 33-ю строчку.
1. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) — 48:01:51.
2. Нани Рома (Ford Racing) +15:02.
3. Маттиас Экстрём (Ford Racing) +23:21.
4. Себастьен Лёб (The Dacia Sandriders) +23:50.
5. Карлос Сайнс (Ford Racing) +36:33.
6. Матьё Серрадори (Century Racing Factory Team) +53:17.
7. Лукас Мораес (The Dacia Sandriders) +53:35.
8. Тоби Прайс (Toyota Gazoo Racing W2RC) +58:24.
9. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing W2RC) +1:19:10.
10. Митч Гатри (Ford Racing) +1:27:27.
…33. Денис Кротов (M-Sport Rally Raid Team / Ford) +8:16:22.
Challenger/SSV: Сейдан приближается
В зачёте Challenger победу на 12-м этапе одержал Кевин Бенавидес, а в топ-3 вместе с ним расположились Дания Акил и Давид Силле. Лидеры общего зачёта — Пау Наварро и Ясир Сейдан — завершили день с восьмым и девятым временем соответственно. Таким образом, Наварро отыграл ещё 45 секунд и теперь опережает Сейдана в общем зачёте почти на 26 минут.
Сергей Ременник и Алексей Игнатов, в конце прошлого года выигравшие Кубок мира в зачёте Challenger, завершили этап с 10-м временем, а в общем зачёте продолжают бороться в топ-20. Напомним, главная задача экипажа, который выступает в качестве «быстрой технички», – помощь товарищам по команде BBR.
1. Пау Наварро (Odyssey Academy by BBR / Taurus) — 53:49:52.
2. Ясир Сейдан (Nasser Racing Team / Taurus) +25:53.
3. Нико Кавильяссо (Vertical Motorsport / Taurus) +37:45.
4. Лукас дель Рио (BBR Motorsport / Taurus) +39:53.
5. Пюк Классен (KTM X-Bow G Rally Team) +54:47.
Американский Брок Хегер продолжает доминировать в зачёте SSV и идёт к уверенной победе. На 12-м этапе его экипаж уступил Кайлу Чейни чуть более двух минут, тем не менее преимущество Хегера по-прежнему составляет более часа.
1. Брок Хегер (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) — 54:14:13.
2. Кайл Чейни (Can-Am Factory Team / BRP) +1:03:46.
3. Ксавье де Султре (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) +1:24:25.
Truck: Жала увеличил отрыв
Среди экипажей на грузовиках быстрейшим на 12-м этапе был Митчел ван ден Бринк, однако из-за проблем в предыдущие дни нидерландец из борьбы за победу выпал. Со вторым временем к финишу шёл Алеш Лопрайс — главный преследователь лидирующего литовца Вайдотаса Жалы, но на последнем отрезке чех потерял более 10 минут и в итоге остался позади.
Экипаж Вайдотаса Жалы
Фото: dakar.com
По итогам дня Жала на четыре с половиной минуты опередил Лопрайса и перед заключительным днём гонки лидирует с преимуществом в 21 минуту. Митчел ван ден Бринк остаётся третьим — он в девяти с небольшим минутах позади Лопрайса.
1. Вайдотас Жала (Nordis Team de Rooy FPT / Iveco) — 56:01:24.
2. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +21:04.
3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +30:22.
Финальный этап: финиш в Янбу
В рамках финального этапа гонки экипажам предстоит пройти лишь 141 км, а в зачёт гонки пойдёт и того меньше — 105. Дистанция спецучастка будет состоять из двух секций: в начале спортсменов ждут гравийные трассы, а после небольшой нейтрализации возьмут курс на бивуак в Янбу, где и завершится дистанция гонки.