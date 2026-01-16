За день до финиша ралли-марафона Брабека и Бенавидеса разделяют лишь три с небольшим минуты.

На «Дакаре» впереди развязка. «Дачия» в шаге от триумфа, у мотоциклистов ничего не решено

Предпоследний этап по традиции считается едва ли не решающим на ралли «Дакар», поскольку заключительный спецучасток обычно короткий и не слишком сложный. Однако издание 2026 года, судя по всему, станет исключением: по крайней мере в зачёте мотоциклов говорить о победителе рано, и даже короткий финишный спецучасток может изменить расстановку лидеров. С чем участники подошли к финальному дню — в нашем традиционном обзоре.

Bike: Брабек — снова впереди

Накануне Рики Брабек специально притормозил перед финишем, чтобы на предпоследнем этапе получить более выгодную стартовую позицию, и эта тактика отчасти сработала. Американский райдер «Хонды» практически весь спецучасток задавал темп и по итогам дня опередил Лусиано Бенавидеса на 3 минуты 43 секунды. Тем не менее в генеральной классификации разрыв между парой лидеров остаётся на уровне 3 минут 20 секунд, и в теории у Лусиано есть шанс отыграть их в последний день.

«Не знаю, была ли наша стратегия правильной, — признался Брабек на финише. — Я атаковал весь день, но и Лусиано ехал отлично. Я пытался создать отрыв, однако он быстро догнал лидеров и получил бонусы. Предполагалось, что последний день будет простым. Если я буду открывать трассу и хорошо справлюсь, то получу около 1,5 минуты бонусов. Посмотрим, что будет».

У Бенавидеса ещё есть шанс догнать лидера Фото: Red Bull Content Pool

«Я атаковал с самого старта, довольно быстро обогнал Эдгара Канета и со 150-го километра открывал трассу, — рассказал о своём дне Бенавидес. — На этом этапе ехать первым было непросто, так что я потерял немного времени, но в целом я доволен — выложился на все сто. Этап был очень пыльным, очень каменистым, с мягкими дюнами, в которых ты больше всего теряешь времени. Мы будем бороться до последнего километра, однако понятно, что придётся непросто».

В зачёте Rally2 в лидеры накануне вышел Тони Мулец, и сегодня райдер из Словении отыграл у Престона Кэмпбелла ещё почти четыре минуты. Так что перед финальным этапом пару лидеров разделяют шесть с четвертью минут. Тем временем в классификации Original by Motul Бенджамен Мело довёл свой отрыв от Хосепа Педро до 19 с половиной минут.

«Дакар»-2026. Зачёт мотоциклов после 12 этапов:



1. Рики Брабек (Monster Energy Honda HRC) — 48:08:12.

2. Лусиано Бенавидес (Red Bull KTM Factory Racing) +3:20.

3. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda HRC) +27:51.

4. Скайлер Хоус (Monster Energy Honda HRC) +58:21.

5. Дэниел Сандерс (Red Bull KTM Factory Racing) +58:31.

6. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda HRC) +1:06:57.

7. Игнасио Корнехо (Hero Motorsports Team Rally) +1:40:05.

8. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +2:48:15.

9. Тони Мулец* (BAS World KTM Team) +2:55:16.

10. Престон Кэмпбелл* (Monster Energy Honda HRC) +3:01:28.



* — участник зачёта Rally2.

Car: у Аль-Аттии всё под контролем

Нассер Аль-Аттия, лидирующий в категории внедорожников, накануне тоже не рвался вперёд, чтобы получить на 12-м этапе удобную стартовую позицию. Катарец в итоге стартовал во втором десятке экипажей, всю дистанцию задавал темп и одержал 50-ю в своей карьере победу на этапе «Дакара».

Главный соперник пилота «Дачии» — Нани Рома на «Форде» — в концовке спецучастка столкнулся с проблемами: сломалась подвеска. Починить её удалось уже после финиша при помощи товарищей по команде. В итоге Рома проиграл Аль-Аттие 6 минут 22 секунды и в общем зачёте отстаёт уже на 15 минут. Таким образом, перед финишем у катарца комфортное преимущество, а победа — практически в кармане. Если, конечно, не произойдёт каких-то особенно драматичных событий.

Нассер Аль-Аттия — в шаге от победы Фото: Red Bull Content Pool

Тем временем на третью позицию общего зачёта выбрался сокомандник Ромы Маттиас Экстрём, который опередил Себастьена Лёба на «Дачии», однако у шведа преимущество куда меньше — он опережает француза лишь на 29 секунд. Пятым по-прежнему держится Карлос Сайнс, опережающий Матьё Серрадори и Лукаса Мораеса.

Денис Кротов и Константин Жильцов, представляющие на этом «Дакаре» Кыргызстан, проехали этап с 29-м временем, а в общем зачёте отыграли одну позицию и поднялись на 33-ю строчку.

«Дакар»-2026. Зачёт Ultimate после 12 этапов:



1. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) — 48:01:51.

2. Нани Рома (Ford Racing) +15:02.

3. Маттиас Экстрём (Ford Racing) +23:21.

4. Себастьен Лёб (The Dacia Sandriders) +23:50.

5. Карлос Сайнс (Ford Racing) +36:33.

6. Матьё Серрадори (Century Racing Factory Team) +53:17.

7. Лукас Мораес (The Dacia Sandriders) +53:35.

8. Тоби Прайс (Toyota Gazoo Racing W2RC) +58:24.

9. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing W2RC) +1:19:10.

10. Митч Гатри (Ford Racing) +1:27:27.

…33. Денис Кротов (M-Sport Rally Raid Team / Ford) +8:16:22.

Challenger/SSV: Сейдан приближается

В зачёте Challenger победу на 12-м этапе одержал Кевин Бенавидес, а в топ-3 вместе с ним расположились Дания Акил и Давид Силле. Лидеры общего зачёта — Пау Наварро и Ясир Сейдан — завершили день с восьмым и девятым временем соответственно. Таким образом, Наварро отыграл ещё 45 секунд и теперь опережает Сейдана в общем зачёте почти на 26 минут.

Сергей Ременник и Алексей Игнатов, в конце прошлого года выигравшие Кубок мира в зачёте Challenger, завершили этап с 10-м временем, а в общем зачёте продолжают бороться в топ-20. Напомним, главная задача экипажа, который выступает в качестве «быстрой технички», – помощь товарищам по команде BBR.

«Дакар»-2026. Зачёт Challenger после 12 этапов:



1. Пау Наварро (Odyssey Academy by BBR / Taurus) — 53:49:52.

2. Ясир Сейдан (Nasser Racing Team / Taurus) +25:53.

3. Нико Кавильяссо (Vertical Motorsport / Taurus) +37:45.

4. Лукас дель Рио (BBR Motorsport / Taurus) +39:53.

5. Пюк Классен (KTM X-Bow G Rally Team) +54:47.

Американский Брок Хегер продолжает доминировать в зачёте SSV и идёт к уверенной победе. На 12-м этапе его экипаж уступил Кайлу Чейни чуть более двух минут, тем не менее преимущество Хегера по-прежнему составляет более часа.

«Дакар»-2026. Зачёт SSV после 12 этапов:



1. Брок Хегер (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) — 54:14:13.

2. Кайл Чейни (Can-Am Factory Team / BRP) +1:03:46.

3. Ксавье де Султре (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) +1:24:25.

Truck: Жала увеличил отрыв

Среди экипажей на грузовиках быстрейшим на 12-м этапе был Митчел ван ден Бринк, однако из-за проблем в предыдущие дни нидерландец из борьбы за победу выпал. Со вторым временем к финишу шёл Алеш Лопрайс — главный преследователь лидирующего литовца Вайдотаса Жалы, но на последнем отрезке чех потерял более 10 минут и в итоге остался позади.

Экипаж Вайдотаса Жалы Фото: dakar.com

По итогам дня Жала на четыре с половиной минуты опередил Лопрайса и перед заключительным днём гонки лидирует с преимуществом в 21 минуту. Митчел ван ден Бринк остаётся третьим — он в девяти с небольшим минутах позади Лопрайса.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после 12 этапов:



1. Вайдотас Жала (Nordis Team de Rooy FPT / Iveco) — 56:01:24.

2. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +21:04.

3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +30:22.

Финальный этап: финиш в Янбу

В рамках финального этапа гонки экипажам предстоит пройти лишь 141 км, а в зачёт гонки пойдёт и того меньше — 105. Дистанция спецучастка будет состоять из двух секций: в начале спортсменов ждут гравийные трассы, а после небольшой нейтрализации возьмут курс на бивуак в Янбу, где и завершится дистанция гонки.