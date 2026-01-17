Драматичный финиш «Дакара»: две секунды решили судьбу победы!

В Саудовской Аравии завершилось 48-е издание ралли «Дакар» — крупнейшего состязания в мире ралли-рейдов. И финальный этап принёс настоящую сенсацию — в зачёте мотоциклов двух лидеров классификации после 4748 км спецучастков разделили две секунды! Подводим итоги захватывающего и непредсказуемого марафона.

Bike: роковая ошибка Брабека

В зачёте мотоциклов решающая фаза началась за два дня до финиша, когда на 11-м этапе Рики Брабек специально уступил Лусиано Бенавидесу, чтобы на следующий день за счёт более выгодной стартовой позиции нанести решающий удар. Отчасти план сработал: перед финальным этапом Брабек вернул себе лидерство, правда, с отрывом лишь в три с небольшим минуты. Отыграть их было реально, но очень непросто.

И поначалу финальный этап складывался в пользу Брабека: Бенавидес постепенно отыгрывал время, однако недостаточно быстро, чтобы перехватить лидерство в общем зачёте. Но за 3 км до финиша Брабек ошибся в навигации и уехал на 7 км от трассы — и потерял время на возвращении на правильную дорогу. Эта ошибка стала роковой: Брабек приехал на финише позже Бенавидеса и в итоге уступил аргентинцу две секунды!

Брабек на финише последнего этапа Фото: dakar.com

«Я выкладывался от старта до финиша, не переставал верить, и, когда увидел, что Рики поехал не по той дороге, понял, что победа и правда возможна, — сказал на финише Лусиано. — Перед стартом я говорил, что этот «Дакар» будет моим. Девять лет — и наконец моя первая победа. Мы с братом творим историю: он выиграл с отрывом в 43 секунды, а я — с отрывом в две. Думаю, в этом смысле я его победил. Мечта стала реальностью. Математически победить сегодня Рики было невозможно. Однако я сказал себе, что сделаю всё правильно и буду сильным до самого финиша».

Лусиано, отметим, стал вторым Бенавидесом, выигравшим «Дакар» в зачёте мотоциклов: в 2021 и 2023 годах в этом классе первенствовал его старший брат Кевин. Бенавидесы в итоге стали первыми братьями, которым удалось победить на «Дакаре» в этом классе. Отметим также, что для KTM это уже вторая подряд победа — годом ранее гонку выиграл Дэниел Сандерс, а в общей сложности австрийские мотоциклы уже в 21-й раз занимают первое место.

Тони Мулец — победитель в зачёте Rally2 Фото: Julien Delfosse/Zuma/ТАСС

К слову, представители KTM в этой гонке одержали сразу три победы. Так, в зачёте Rally2 Тони Мулец удержал преимущество над представителем «Хонды» Престоном Кэмпбеллом и выиграл с преимуществом в четыре с половиной минуты. Кроме того, среди участников Original by Motul, которым на протяжении всей дистанции была запрещена помощь механиков, сильнейшим стал Бенджамен Мело, оставивший позади Хосепа Педро на «Хускварне».

«Дакар»-2026. Итоговое положение в зачёте мотоциклов:



1. Лусиано Бенавидес (Red Bull KTM Factory Racing) — 49:00:41.

2. Рики Брабек (Monster Energy Honda HRC) +0:02.

3. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda HRC) +25:12.

4. Скайлер Хоус (Monster Energy Honda HRC) +56:41.

5. Дэниел Сандерс (Red Bull KTM Factory Racing) +1:03:15.

6. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda HRC) +1:04:46.

7. Игнасио Корнехо (Hero Motorsports Team Rally) +1:39:50.

8. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +2:49:15.

9. Тони Мулец* (BAS World KTM Team) +2:57:18.

10. Престон Кэмпбелл* (Monster Energy Honda HRC) +3:01:55.



* — участник зачёта Rally2.

Car: Аль-Аттия — шестикратный победитель «Дакара»

В зачёте внедорожников в последний день гонки обошлось без драм: Нассер Аль-Аттия, который накануне увеличил отрыв до 15 минут, благополучно преодолел финальный этап и одержал шестую победу на «Дакаре». Ранее катарец выигрывал эту гонку за рулём «Фольксвагена», «Мини» и «Тойоты», а теперь принёс первый успех «Дачии». Этот проект стартовал при поддержке «Продрайва» лишь в конце 2024 года, но в кратчайшие сроки вышел на высочайший уровень и добился победы даже быстрее, чем «Ауди».

Нассер Аль-Аттия после финиша ралли Фото: Red Bull Content Pool

Второе место по итогам гонки занял Нани Рома из команды «Форд», однако этот результат ни в коем случае нельзя считать поражением. Испанец, который ранее выигрывал «Дакар» в зачёте мотоциклов (в 2004-м) и в категории внедорожников (в 2014-м), три года назад заболел раком, но смог победить болезнь, вернулся на старт самой экстремальной гонки планеты и более того — остался в числе топ-пилотов планеты. Кроме того, на третьей строчке расположился сокомандник Ромы — Маттиас Экстрём. Второе и третье места — вполне достойный результат для американской команды.

На четвёртой строчке закончил гонку Себастьен Лёб на «Дачии». Для девятикратного чемпиона мира по классическому ралли это был уже 10-й «Дакар», но одержать победу французу никак не удаётся. Пятое место по итогам марафона завоевал Карлос Сайнс-старший, и для 63-летнего спортсмена это более чем достойный результат. Следом классифицированы Матьё Серрадори на «Сенчури» и Лукас Мораес, ещё один представитель «Дачии», а вот лучший из экипажей «Тойоты» — под управлением Тоби Прайса — на этот раз стал только восьмым.

Нани Рома Фото: Red Bull Content Pool

Экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова в последний день гонки отыграл две позиции, опередив в том числе Гийома Де Мевиуса, и в итоге завершил марафон на 31-м месте зачёта Ultimate. По ходу гонки экипаж трижды занимал места в топ-12 классификации этапов, доказав, что скорость у него есть, однако дотянуться до топ-30 общего зачёта в конце концов не удалось.

«Дакар»-2026. Итоговое положение в зачёте Ultimate:



1. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) — 48:56:53.

2. Нани Рома (Ford Racing) +9:42.

3. Маттиас Экстрём (Ford Racing) +14:33.

4. Себастьен Лёб (The Dacia Sandriders) +15:10.

5. Карлос Сайнс (Ford Racing) +28:30.

6. Матьё Серрадори (Century Racing Factory Team) +45:02.

7. Лукас Мораес (The Dacia Sandriders) +47:50.

8. Тоби Прайс (Toyota Gazoo Racing W2RC) +52:07.

9. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing W2RC) +1:15:02.

10. Сауд Вариава (Toyota Gazoo Racing SA) +1:23:36.

…31. Денис Кротов (M-Sport Rally Raid Team / Ford) +8:10:45.

В зачёте серийных внедорожников гонка завершилась триумфом «Дефендера», правда, откровенно говоря, высокой конкуренции в этой категории не было. Первое место занял литовец Рокас Бацюшка, а на второй позиции расположилась его сокомандница Сара Прайс. Топ-3 замкнул Рональд Бассо на «Тойоте», тогда как Стефан Петерансель после своих многочисленных проблем остался лишь четвёртым, уступив победителю более полутора суток.

«Дакар»-2026. Итоговое положение в зачёте Stock:



1. Рокас Бацюшка (Defender Rally) — 58:09:45.

2. Сара Прайс (Defender Rally) +3:58:00.

3. Рональд Бассо (Team Land Cruiser Toyota Auto Body) +8:34:29.

4. Стефан Петерансель (Defender Rally) +38:16:10.

5. Акира Миура (Team Land Cruiser Toyota Auto Body) +87:42:59.

Challenger/SSV: Наварро и Хегер — первые

В зачёте Challenger первое место общего зачёта удержал испанец Пау Наварро, который по итогам гонки на 23 с лишним минуты опередил Ясира Сейдана. Тройку лидеров замкнул Николас Кавильяссо, четвёртым стал Лукас дель Рио, а на пятой позиции гонку закончила нидерландская пилотесса Пюк Классен, которая также отметилась двумя победами на этапах.

Экипаж Сергея Ременника и Алексея Игнатова, которые в конце прошлого года выиграли Кубок мира в зачёте Challenger, на этом «Дакаре» выступал в качестве «быстрой технички» команды BBR. И свои обязанности дуэт выполнял до самого финиша — судя по хронометражу, Ременник останавливался, чтобы помочь Давиду Силле. Из-за этого в итоговой классификации россияне потеряли одну позицию и заняли 21-е место. Впрочем, на фоне победы Наварро можно сказать, что свою задачу Ременник и Игнатов выполнили.

«Дакар»-2026. Итоговое положение в зачёте Challenger:



1. Пау Наварро (Odyssey Academy by BBR / Taurus) — 54:46:21.

2. Ясир Сейдан (Nasser Racing Team / Taurus) +23:22.

3. Нико Кавильяссо (Vertical Motorsport / Taurus) +35:52.

4. Лукас дель Рио (BBR Motorsport / Taurus) +37:09.

5. Пюк Классен (KTM X-Bow G Rally Team) +54:12.

Борьба в классе SSV завершилась дублем американских пилотов: сильнейшим стал Брок Хегер, а второе место, уступив соотечественнику час, занял Кайл Чейни. Тройку призёров дополнил француз Ксавье де Султре. Новозеландец Роб Найт и россиянин Алексей Кузьмич, выступающий под флагом ОАЭ, поднялись на финишный подиум. В генеральной классификации они после схода на четвёртом этапе и пропуска пятого стали 31-ми.

«Дакар»-2026. Итоговое положение в зачёте SSV:



1. Брок Хегер (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) — 55:11:56.

2. Кайл Чейни (Can-Am Factory Team / BRP) +1:01:39.

3. Ксавье де Султре (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) +1:25:25.

Truck: триумф литовского пилота

Наконец, в зачёте грузовиков победу одержал Вайдотас Жала. На «Дакаре» литовский пилот дебютировал в 2016 году, однако вплоть до 2025-го выступал в зачёте внедорожников. Таким образом, это был лишь второй старт Жалы за рулём грузовика «Ивеко» — и за счёт стабильности в каждой из фаз гонки ему удалось оставить позади куда более опытных соперников. Это первая победа в гоночной истории Литвы!

Экипаж Вайдотаса Жалы Фото: dakar.com

На второй позиции по итогам гонки расположился Алеш Лопрайс — чех уже 20 лет выступает на «Дакаре» и уже в пятый раз заканчивает марафон в топ-3, но ещё ни разу его не выигрывал. Третьим же стал Митчел ван ден Бринк — сын Мартина ван ден Бринка, ещё одного традиционного соперника «КАМАЗ-мастер».

«Дакар»-2026. Итоговое положение в зачёте грузовиков:



1. Вайдотас Жала (Nordis Team de Rooy FPT / Iveco) — 56:58:38.

2. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +20:18.

3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +29:03.

4. Мартин Мацик (MM Technology) +4:36:06.