Драматичный финиш «Дакара»: две секунды решили судьбу победы!

В Саудовской Аравии завершилось 48-е издание ралли «Дакар» — крупнейшего состязания в мире ралли-рейдов. И финальный этап принёс настоящую сенсацию — в зачёте мотоциклов двух лидеров классификации после 4748 км спецучастков разделили две секунды! Подводим итоги захватывающего и непредсказуемого марафона.
- Bike: роковая ошибка Брабека
- Car: Аль-Аттия — шестикратный победитель «Дакара»
- Challenger/SSV: Наварро и Хегер — первые
- Truck: триумф литовского пилота
Bike: роковая ошибка Брабека
В зачёте мотоциклов решающая фаза началась за два дня до финиша, когда на 11-м этапе Рики Брабек специально уступил Лусиано Бенавидесу, чтобы на следующий день за счёт более выгодной стартовой позиции нанести решающий удар. Отчасти план сработал: перед финальным этапом Брабек вернул себе лидерство, правда, с отрывом лишь в три с небольшим минуты. Отыграть их было реально, но очень непросто.
И поначалу финальный этап складывался в пользу Брабека: Бенавидес постепенно отыгрывал время, однако недостаточно быстро, чтобы перехватить лидерство в общем зачёте. Но за 3 км до финиша Брабек ошибся в навигации и уехал на 7 км от трассы — и потерял время на возвращении на правильную дорогу. Эта ошибка стала роковой: Брабек приехал на финише позже Бенавидеса и в итоге уступил аргентинцу две секунды!
Брабек на финише последнего этапа
Фото: dakar.com
«Я выкладывался от старта до финиша, не переставал верить, и, когда увидел, что Рики поехал не по той дороге, понял, что победа и правда возможна, — сказал на финише Лусиано. — Перед стартом я говорил, что этот «Дакар» будет моим. Девять лет — и наконец моя первая победа. Мы с братом творим историю: он выиграл с отрывом в 43 секунды, а я — с отрывом в две. Думаю, в этом смысле я его победил. Мечта стала реальностью. Математически победить сегодня Рики было невозможно. Однако я сказал себе, что сделаю всё правильно и буду сильным до самого финиша».
Лусиано, отметим, стал вторым Бенавидесом, выигравшим «Дакар» в зачёте мотоциклов: в 2021 и 2023 годах в этом классе первенствовал его старший брат Кевин. Бенавидесы в итоге стали первыми братьями, которым удалось победить на «Дакаре» в этом классе. Отметим также, что для KTM это уже вторая подряд победа — годом ранее гонку выиграл Дэниел Сандерс, а в общей сложности австрийские мотоциклы уже в 21-й раз занимают первое место.
Тони Мулец — победитель в зачёте Rally2
Фото: Julien Delfosse/Zuma/ТАСС
К слову, представители KTM в этой гонке одержали сразу три победы. Так, в зачёте Rally2 Тони Мулец удержал преимущество над представителем «Хонды» Престоном Кэмпбеллом и выиграл с преимуществом в четыре с половиной минуты. Кроме того, среди участников Original by Motul, которым на протяжении всей дистанции была запрещена помощь механиков, сильнейшим стал Бенджамен Мело, оставивший позади Хосепа Педро на «Хускварне».
1. Лусиано Бенавидес (Red Bull KTM Factory Racing) — 49:00:41.
2. Рики Брабек (Monster Energy Honda HRC) +0:02.
3. Тоша Шарейна (Monster Energy Honda HRC) +25:12.
4. Скайлер Хоус (Monster Energy Honda HRC) +56:41.
5. Дэниел Сандерс (Red Bull KTM Factory Racing) +1:03:15.
6. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda HRC) +1:04:46.
7. Игнасио Корнехо (Hero Motorsports Team Rally) +1:39:50.
8. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +2:49:15.
9. Тони Мулец* (BAS World KTM Team) +2:57:18.
10. Престон Кэмпбелл* (Monster Energy Honda HRC) +3:01:55.
* — участник зачёта Rally2.
Car: Аль-Аттия — шестикратный победитель «Дакара»
В зачёте внедорожников в последний день гонки обошлось без драм: Нассер Аль-Аттия, который накануне увеличил отрыв до 15 минут, благополучно преодолел финальный этап и одержал шестую победу на «Дакаре». Ранее катарец выигрывал эту гонку за рулём «Фольксвагена», «Мини» и «Тойоты», а теперь принёс первый успех «Дачии». Этот проект стартовал при поддержке «Продрайва» лишь в конце 2024 года, но в кратчайшие сроки вышел на высочайший уровень и добился победы даже быстрее, чем «Ауди».
Нассер Аль-Аттия после финиша ралли
Фото: Red Bull Content Pool
Второе место по итогам гонки занял Нани Рома из команды «Форд», однако этот результат ни в коем случае нельзя считать поражением. Испанец, который ранее выигрывал «Дакар» в зачёте мотоциклов (в 2004-м) и в категории внедорожников (в 2014-м), три года назад заболел раком, но смог победить болезнь, вернулся на старт самой экстремальной гонки планеты и более того — остался в числе топ-пилотов планеты. Кроме того, на третьей строчке расположился сокомандник Ромы — Маттиас Экстрём. Второе и третье места — вполне достойный результат для американской команды.
На четвёртой строчке закончил гонку Себастьен Лёб на «Дачии». Для девятикратного чемпиона мира по классическому ралли это был уже 10-й «Дакар», но одержать победу французу никак не удаётся. Пятое место по итогам марафона завоевал Карлос Сайнс-старший, и для 63-летнего спортсмена это более чем достойный результат. Следом классифицированы Матьё Серрадори на «Сенчури» и Лукас Мораес, ещё один представитель «Дачии», а вот лучший из экипажей «Тойоты» — под управлением Тоби Прайса — на этот раз стал только восьмым.
Нани Рома
Фото: Red Bull Content Pool
Экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова в последний день гонки отыграл две позиции, опередив в том числе Гийома Де Мевиуса, и в итоге завершил марафон на 31-м месте зачёта Ultimate. По ходу гонки экипаж трижды занимал места в топ-12 классификации этапов, доказав, что скорость у него есть, однако дотянуться до топ-30 общего зачёта в конце концов не удалось.
1. Нассер Аль-Аттия (The Dacia Sandriders) — 48:56:53.
2. Нани Рома (Ford Racing) +9:42.
3. Маттиас Экстрём (Ford Racing) +14:33.
4. Себастьен Лёб (The Dacia Sandriders) +15:10.
5. Карлос Сайнс (Ford Racing) +28:30.
6. Матьё Серрадори (Century Racing Factory Team) +45:02.
7. Лукас Мораес (The Dacia Sandriders) +47:50.
8. Тоби Прайс (Toyota Gazoo Racing W2RC) +52:07.
9. Сет Кинтеро (Toyota Gazoo Racing W2RC) +1:15:02.
10. Сауд Вариава (Toyota Gazoo Racing SA) +1:23:36.
…31. Денис Кротов (M-Sport Rally Raid Team / Ford) +8:10:45.
В зачёте серийных внедорожников гонка завершилась триумфом «Дефендера», правда, откровенно говоря, высокой конкуренции в этой категории не было. Первое место занял литовец Рокас Бацюшка, а на второй позиции расположилась его сокомандница Сара Прайс. Топ-3 замкнул Рональд Бассо на «Тойоте», тогда как Стефан Петерансель после своих многочисленных проблем остался лишь четвёртым, уступив победителю более полутора суток.
1. Рокас Бацюшка (Defender Rally) — 58:09:45.
2. Сара Прайс (Defender Rally) +3:58:00.
3. Рональд Бассо (Team Land Cruiser Toyota Auto Body) +8:34:29.
4. Стефан Петерансель (Defender Rally) +38:16:10.
5. Акира Миура (Team Land Cruiser Toyota Auto Body) +87:42:59.
Challenger/SSV: Наварро и Хегер — первые
В зачёте Challenger первое место общего зачёта удержал испанец Пау Наварро, который по итогам гонки на 23 с лишним минуты опередил Ясира Сейдана. Тройку лидеров замкнул Николас Кавильяссо, четвёртым стал Лукас дель Рио, а на пятой позиции гонку закончила нидерландская пилотесса Пюк Классен, которая также отметилась двумя победами на этапах.
Экипаж Сергея Ременника и Алексея Игнатова, которые в конце прошлого года выиграли Кубок мира в зачёте Challenger, на этом «Дакаре» выступал в качестве «быстрой технички» команды BBR. И свои обязанности дуэт выполнял до самого финиша — судя по хронометражу, Ременник останавливался, чтобы помочь Давиду Силле. Из-за этого в итоговой классификации россияне потеряли одну позицию и заняли 21-е место. Впрочем, на фоне победы Наварро можно сказать, что свою задачу Ременник и Игнатов выполнили.
1. Пау Наварро (Odyssey Academy by BBR / Taurus) — 54:46:21.
2. Ясир Сейдан (Nasser Racing Team / Taurus) +23:22.
3. Нико Кавильяссо (Vertical Motorsport / Taurus) +35:52.
4. Лукас дель Рио (BBR Motorsport / Taurus) +37:09.
5. Пюк Классен (KTM X-Bow G Rally Team) +54:12.
Борьба в классе SSV завершилась дублем американских пилотов: сильнейшим стал Брок Хегер, а второе место, уступив соотечественнику час, занял Кайл Чейни. Тройку призёров дополнил француз Ксавье де Султре. Новозеландец Роб Найт и россиянин Алексей Кузьмич, выступающий под флагом ОАЭ, поднялись на финишный подиум. В генеральной классификации они после схода на четвёртом этапе и пропуска пятого стали 31-ми.
1. Брок Хегер (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) — 55:11:56.
2. Кайл Чейни (Can-Am Factory Team / BRP) +1:01:39.
3. Ксавье де Султре (Loeb Fraymedia RZR Factory / Polaris) +1:25:25.
Truck: триумф литовского пилота
Наконец, в зачёте грузовиков победу одержал Вайдотас Жала. На «Дакаре» литовский пилот дебютировал в 2016 году, однако вплоть до 2025-го выступал в зачёте внедорожников. Таким образом, это был лишь второй старт Жалы за рулём грузовика «Ивеко» — и за счёт стабильности в каждой из фаз гонки ему удалось оставить позади куда более опытных соперников. Это первая победа в гоночной истории Литвы!
Экипаж Вайдотаса Жалы
Фото: dakar.com
На второй позиции по итогам гонки расположился Алеш Лопрайс — чех уже 20 лет выступает на «Дакаре» и уже в пятый раз заканчивает марафон в топ-3, но ещё ни разу его не выигрывал. Третьим же стал Митчел ван ден Бринк — сын Мартина ван ден Бринка, ещё одного традиционного соперника «КАМАЗ-мастер».
1. Вайдотас Жала (Nordis Team de Rooy FPT / Iveco) — 56:58:38.
2. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +20:18.
3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +29:03.
4. Мартин Мацик (MM Technology) +4:36:06.