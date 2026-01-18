«Феррари» в панике, а «Ред Булл» взорвётся? Последние слухи о расстановке сил в Ф-1

На прошлой неделе в Барселоне команда «Ауди» провела обкатку своего первого болида для гонок Формулы-1, «Ред Булл» в четверг представил обновлённые ливреи обеих своих команд, а «Кадиллак» вывел свою машину на трассе в Сильверстоуне. В каком-то смысле можно сказать, что сезон — пусть и неофициально — начался. И на этом фоне в преддверии других презентаций и первых тестов самое время собрать воедино слухи о подготовке команд к новому сезону.

И если верить этим слухам, то проблемы с переходом на новый технический регламент возникли буквально у всех. За исключением одной команды — и вы вряд ли догадаетесь, какой именно. Но обо всём по порядку.

Мотор «Мерседеса» не заводится?

В межсезонье одной из главных тем в Формуле-1 стал хитрый трюк инженеров «Мерседеса», которым удалось обойти ограничения на ход поршня и в обход правил добиться большей степени сжатия. Если так, то немецкие двигатели намного эффективнее используют горючее и добиваются большей мощности, чем другие мотористы. И, судя по всему, организаторы чемпионата не знают, как заставить «Мерседес» придерживаться правил.

Однако, чтобы воспользоваться этим преимуществом, двигатель сначала нужно завести — и с этим у «Мерседеса», похоже, возникли проблемы. Так, по словам Джонни Херберта, экс-пилота Формулы-1 и информированного эксперта, когда немцы установили двигатель на машину, он попросту не завёлся. «Несмотря на все слухи о том, что «Мерседес» впереди всех, дела, похоже, обстоят иначе», — сказал он.

Более того, как сообщают испанские журналисты, из-за проблем в работе двигателя «Мерседес» не смог вовремя передать необходимые данные команде «Альпин», из-за чего французы отменили запланированную на 11 января обкатку нового шасси. Теперь в «Альпин» рассчитывают провести шейкдаун в четверг, 22 января, в день презентации нового «Мерседеса».

Впрочем, паниковать по поводу возможных проблем не стоит, к тому же об успешном запуске немецкого мотора объявили в «Макларене». Однако не будем забывать, что к середине сезона двигатели, вероятно, придётся спешно переделывать, поскольку соперники и ФИА по-прежнему недовольны фокусами со степенью сжатия.

«Феррари» — на грани распада?

В Италии обсуждают слухи, что «Феррари» отстаёт от намеченного графика, из-за чего в команде якобы царит хаос. Сообщалось даже, что в Маранелло тоже не смогли запустить новый двигатель, а его мощность — существенно ниже показателей соперников. Однако 17 января команда опубликовала ролик в честь первого пуска силовой установки, а как на фоне соперников оценивали его мощность журналисты, ещё большой вопрос.

Тем не менее отрицать, что «Скудерия» находится под огромным давлением, невозможно. После, скажем прямо, провального сезона-2025 команде необходимо прибавлять, иначе её вовсе больше не будет. Разумеется, речь не о «Феррари» в целом, а о тех людях, которые работают в Маранелло. Для Фредерика Вассёра предстоящий сезон станет четвёртым во главе «Феррари» — ровно столько на этом посту продержались Маурицио Арривабене и Маттиа Бинотто.

Кроме того, в паддоке ходят настойчивые слухи, что Шарль Леклер посматривает на другие команды. Пока что какой-либо конкретики в этом смысле быть не может — сначала необходимо оценить, в какой форме будут соперники и сама «Феррари» в начале цикла технического регламента. В октябре монегаску исполнится уже 29 — и это солидный по меркам современной Формулы-1 возраст. И если в этом году «Скудерия» будет выглядеть так же, как и в прошлом, кто в случае ухода Шарля бросит в него камень?

В случае Льюиса Хэмилтона ставки ещё выше — у британца на кону продолжение карьеры. В этом году у него будет новый гоночный инженер — с Рикардо Адами Хэмилтону явно сработаться не удалось. Однако дело, разумеется, не только в гоночном инженере — Льюис и сам не оправдал возложенных на него ожиданий и должен прибавить. И если Хэмилтон не сможет оправиться, то сезон-2026 с высокой долей вероятности станет для него последним в Формуле-1.

Ньюи недоволен новым «Астон Мартин»?

«Астон Мартин» в этом году надеется войти в число топ-команд — на фоне прихода Эдриана Ньюи и обновлённой инфраструктуры коллектив Лоуренса Стролла и вовсе называют одним из фаворитов сезона-2026. Но, по данным авторитетной La Gazzetta dello Sport, как раз с инфраструктурой команда работать ещё не научилась. Так, один из источников издания сообщил, что из-за неверных настроек аэродинамической трубы команде приходится переделывать машину.

По слухам, Эдриан Ньюи ещё в середине прошлого года обнаружил, что данные, полученные в аэродинамической трубе и в результате компьютерных расчётов, оказались недостоверными. В результате пришлось сдвинуть весь график создания шасси, чтобы перекалибровать аэродинамическую трубу и переписать программное обеспечение. И когда это удалось, выяснилось, что у изначальной концепции машины есть фундаментальные недостатки. В итоге может получиться так, что сезон команда начнёт с промежуточной версией болида.

Ещё одной проблемой команды может стать двигатель. С одной стороны, моторы «Хонды» на машинах «Ред Булл» в минувшем году были достаточно конкурентоспособны, с другой — японцы, по данным The Race, выбрали консервативный и осторожный подход к созданию нового двигателя. Кроме того, отмечают британские журналисты, «Хонда» отстаёт от соперников в области аккумуляторных технологий, а гибридная составляющая в этом году будет иметь куда большее значение, чем в прошлом: по новым правилам, порядка половины мощности должно давать электричество.

В The Race также отмечают, что у компании «Арамко», которая с этого года будет поставлять команде топливо, нет опыта в разработке горючего для команд Формулы-1. Причём в сезоне-2026 командам предписано использовать синтетические смеси, что станет дополнительным вызовом.

У «Ред Булл» вообще всё не так?

Команда «Ред Булл» первой провела официальную презентацию, хотя на ней была представлена только ливрея новой машины. Одновременно показали и болид «Рейсинг Буллз», который, как полагают эксперты, чуть больше похож на реальное шасси команды. Обе эти машины будут оснащаться совершенно новыми двигателями, которые при поддержке «Форда» в «Ред Булл» разрабатывают самостоятельно. И в команде не скрывают, что переживают о своей новинке.

Как признаёт главный моторист команды Бен Ходжкинсон, эффективность силовой установки в новом сезоне станет одним из главных факторов в расстановке сил. Более того, руководитель команды Лоран Мекис предрекает коллективу сложное начало сезона: «Наивно думать, что в первый год с новым двигателем мы окажемся на уровне конкурентов». Ещё искреннее выразился Исак Хаджар, который в этом году станет новым напарником Макса Ферстаппена: «Может быть, двигатель вообще взорвётся».

Одновременно с этим Ходжкинсон отмечает, что в области аэродинамики команде тоже приходится рисковать ещё сильнее. «Аэродинамика — не моя сфера экспертизы, так что не воспринимайте это как официальное заявление, но мы переделываем всю машину — меняются не только двигатели. Так что в этом смысле тоже будет большая разница, и ещё предстоит узнать, как всё будет выглядеть», — добавил он.

Тем временем появляется всё больше сообщений, что Макс Ферстаппен может покинуть «Ред Булл» по окончании сезона. Предполагается, что в контракте нидерландца есть пункт о том, что он будет освобождён от обязательств, если к летней паузе окажется ниже второго места общего зачёта. Сам Макс заявляет, что никуда уходить не собирается, но и Хэмилтон повторял, что верен «Мерседесу»…

«Кадиллак» завёлся с трудом?

Помимо «Ауди», провести обкатку шасси успели в «Кадиллаке». Американцы проводили свои заезды в Сильверстоуне и даже опубликовали фото и видео, однако, как сообщали корреспонденты на трассе, вывести машину на трассу удалось не сразу. Инженеры заводили двигатель, но по каким-то причинам болид оставался в боксах. Впрочем, судя по всему, шейкдаун прошёл успешно — машина, по крайней мере, ездит.

Как бы там ни было, на фоне того, что команда создавалась с нуля, в паддоке ожидают, что «Кадиллак» будет главным аутсайдером чемпионата. Однако не будем забывать, что «Кадиллак» — долгосрочный проект, и говорить о каких-либо амбициях команды можно будет говорить лишь через сезон-другой, когда работа коллектива будет до конца выстроена, а наработанный опыт позволит принимать более осмысленные решения.

Поставщики топлива не успевают?

Выше уже говорилось, что в сезоне-2026 команды будут использовать новое экологичное топливо с нулевым выбросом углекислого газа, но, похоже, поставщики горючего не успевают подготовиться к первым тестам. Так, на этой неделе немецкое издание Auto Motor und Sport сообщило, что ФИА разрешила командам на первых тестах использовать стандартное топливо. Немцы, впрочем, оговариваются, что задержка может быть связана с тем, что ФИА не удаётся омологировать горючее для использования в Формуле-1 из-за сложности процесса проверок.

Как бы там ни было, это довольно плохой знак. Ведь если выяснится, что у той или иной команды какие-то проблемы с горючим, времени на исправление ошибок будет ещё меньше: вторые тесты пройдут в Бахрейне лишь через две недели после первых. Посмотрим, как справятся с этим вызовом команды и что мы в итоге увидим в первой гонке.

А у кого всё хорошо?

Если верить слухам, то, наверное, единственная команда, у которой пока что всё хорошо, это «Ауди». В отличие от «Кадиллака», немецкий коллектив не начинает с нуля, а строит свою команду на базе «Заубера» — причём уже не первый год. В то же время «Ауди», опять-таки в отличие от «Кадиллака», будет использовать собственный мотор, а двигателей для машин Формулы-1 немецкая компания ещё не строила.

Но обкатка болида прошла без проблем, а, по сообщениям некоторых инсайдеров, созданное инженерами шасси чуть ли не легче минимально разрешённого веса. То есть в команде смогут использовать балласт наиболее выгодным для себя образом. Впрочем, если говорить совсем серьёзно, то отсутствие слухов о проблемах «Ауди» скорее связано с тем, что в команде умеют держать язык за зубами и никому о своих сложностях не рассказывают. В любом случае расстановку сил мы узнаем только на Гран-при Австралии, и она может оказаться совершенно неожиданной.