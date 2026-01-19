Третья команда Ф-1 показала ливрею на 2026-й. Пилот признался: будет заново учиться ездить

После двойного выстрела от команд концерна «Ред Булл» онлайн-презентацию провёл «Хаас», постепенно дрейфующий от «Феррари» в сторону «Тойоты». Американцы в понедельник показали рендеры машины 2026 года — возможно, даже реальные, хотя сказать сложно. Показываем и рассказываем, что раскрыл «Хаас».

Расписание презентаций команд Формулы-1:



✅ 15 января — «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» (ливреи);

✅ 19 января — «Хаас» (ливрея);

20 января – «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;

Как выглядит ливрея «Хааса» VF-26

В целом американцы не стали кардинально переделывать ливрею, однако продолжили последовательно заменять чёрный цвет на белый — по крайней мере, в тех частях машины, которые бросаются в кадр. Видимо, «Хаас» не ожидает серьёзных проблем с перевесом и потому краску не экономит — ранее доносились слухи, что к минимальной планке в 768 кг близки разве что «Ауди» и «Альпин».

Ливрея «Хааса» VF-26 Фото: TGR Haas F1 Team

Новым титульным спонсором «Хааса» стало подразделение «Тойоты» Toyota GAZOO Racing, но интересно, что с момента заключения договора и ребрендинга команды (отныне полное название — TGR Haas F1 Team) внутри «Тойоты» произошли изменения. По сути, теперь с «Хаасом» сотрудничает структура под названием Toyota Racing. Однако на новом болиде как ни в чём не бывало обильный брендинг TGR — посмотрим, как будет дальше в этом и последующем сезонах. В любом случае японцы довольно глубоко погружаются в дела команды, и многие ждут, что при следующей итерации правил «Хаас» уже может стать заводской командой «Тойоты».

«Хаас» VF-26, вид сверху Фото: TGR Haas F1 Team

Ну, это пока просто мысли вслух, пока же новый болид американцев, как обычно, построен в тесном контакте с «Феррари» и использует целый ряд элементов, разработанных командой из Маранелло. Эксперты с осторожностью смотрят на рендеры, но отмечают: похоже, с этими правилами все переходят на подвеску с толкателями как на более эффективную, хотя прежде была мода на тяги, позволявшие эффективнее загружать мощное днище. Смущают боковые понтоны: уж больно большие по нынешним меркам воздухозаборники.

Ливрея «Хааса» VF-26 Фото: TGR Haas F1 Team

Что сказало руководство

Аяо Комацу:

Машина, которую все увидят в Барселоне, не будет такой же, что потом выйдет на старт в Австралии — и я думаю, что так будет повсюду в пелотоне. Просто потому, что сейчас ещё слишком рано. Это отличается от ситуации, когда у тебя единственная тестовая сессия за две недели до первой гонки. А когда до гонки целый месяц, команды не будут останавливать развитие в аэродинамической трубе. Поэтому машины в Барселоне и даже на первой неделе в Бахрейне будут менее зрелыми по сравнению с построенными для первого Гран-при.

Разница между командами будет существенной из-за двух элементов. Первый — силовая установка, второй — аэродинамика. С ней будет быстрое развитие. Расстановка сил может проясниться за первые четыре гонки, но, думаю, сезон получится очень динамичным. Думаю, то, что вы увидите в первой-второй гонках, будет совершенно отличаться от финальных.

Андреа де Зордо, технический директор:

На самом деле всё началось во второй половине 2024 года, когда небольшая группа занималась концепцией новой машины, и так продолжалось до запуска VF-25. Перемещение ресурсов продолжало усиливаться по мере приближения программы 2026 года, и после летнего перерыва в прошлом сезоне произошёл полный переход. До первой гонки трудно давать прогнозы, но мы постоянно будем интересоваться, не пришёл ли кто-то из конкурентов к какому-то интересному решению. В этом сезоне такой подход абсолютно релевантный, ведь, по сути, вообще всё новое. Поначалу будет много работы по аэродинамике и с силовым блоком, и я ожидаю быстрой эволюции в обоих аспектах. Вот какой именно она окажется, сказать затрудняюсь.

Ливрея «Хааса» VF-26 Фото: TGR Haas F1 Team

Что думают пилоты о новом регламенте

Эстебан Окон — о первых впечатлениях на симуляторе:

Этой машиной надо управлять по-особенному. Нужно будет намного больше работать с силовой установкой, гибридом. От самой машины ощущения хорошие, неплохой баланс. Хотя, понятно, это лишь первый опыт в симуляторе — надо посмотреть, как получится в реальности. Но уровень сцепления был хорошим. Очевидно, главные изменения со стороны мотора, и подготовка к ним будет ключевой. Пилотировать надо будет по-другому. Думаю, мы можем забыть всё, чему учились, начиная с картинга — насчёт того, как надо ехать быстро. Но будет интересно изучить новый стиль пилотирования и, надеюсь, обрести с ним скорость.

Оливер Берман:

Такое ощущение, что эти изменения — самые крупные в истории Формулы-1. Это восхищает. Я впервые в жизни попадаю на смену правил. Прошлый год тоже был большим шагом для меня, но с самого начала мы знали: если направим машину в верное рабочее окно, то сможем побороться за очки. У нас было представление об уровне конкурентоспособности машины. Сейчас же нехватка знаний. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, чувствую, что сразу же могу повлиять на ситуацию, но ужасно ничего не знать! Предпочёл бы проскочить шесть месяцев и сразу увидеть, где мы находимся. Реально станет понятно только в квалификации в Австралии. Даже после этого в первых гонках надёжность машин будет играть огромную роль. С новыми правилами многие команды и гонщики станут допускать ошибки, поэтому определить реальную расстановку сил будет непросто.

Следующей презентации долго ждать не придётся: уже 20 января в Берлине пройдёт презентация «Ауди». Будет что-то мощное — всё-таки не каждый день такой бренд приходит в Ф-1. «Чемпионат», к слову, проведёт текстовую онлайн-трансляцию.