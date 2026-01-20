Встречаем первую «Ауди» в Формуле-1! Презентация в Берлине — LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня на очереди презентация уже четвёртой команды Формулы-1 перед сезоном-2026. В один день раскрыли свои ливреи «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз», накануне показал рендеры «Хаас», а теперь настала очередь «Ауди». Заводская команда, приходящая на место «Кик-Заубера», обещала мощную церемонию в Берлине — как иначе, ведь в Формулу-1 приходит столь мощный бренд. Надеемся, нам покажут не только ливрею, но и более-менее реальную машину.
✅ 15 января — «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» (ливреи);
✅ 19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».
Сегодняшняя презентация «Ауди» станет уже четвёртой в этом году. Ранее «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» одновременно представили ливреи своих машин, причём на рендерах младшей команды была показана пусть и несколько упрощённое, но всё же актуальное шасси. Позднее обновлённую раскраску показал и «Хаас».
Презентация «Ауди» начнётся в 21:00 по московскому времени, и она, отметим, будет уже не первой. Так, ещё в ноябре прошлого года немцы показали своего рода концепт раскраски: базовая модель шасси была раскрашена в фирменные для спортивного отделения «Ауди» серый, красный и чёрный цвета.
Концепт ливреи «Ауди»
Фото: Пресс-служба команды «Ауди»
Сегодня же мы ждём, во-первых, если не реальный болид 2026 года, то хотя бы что-то его напоминающее, а, во-вторых, финализированную ливрею автомобиля. Даже если базовые цвета и их расположение останутся прежними, со спонсорскими наклейками выглядеть раскраска будет несколько иначе.