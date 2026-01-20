Скидки
Презентация команды Формулы-1 Ауди перед сезоном-2026 — новая ливрея, фотографии, онлайн-трансляция

Встречаем первую «Ауди» в Формуле-1! Презентация в Берлине — LIVE
Дмитрий Захарченко
Презентация команды Ф-1 «Ауди» на 2026-й
Комментарии
R26 давно проехал по трассе, у нас уже была «презентация концепции ливреи», ну а теперь всё совсем официально. Начало — в 21:00 мск.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня на очереди презентация уже четвёртой команды Формулы-1 перед сезоном-2026. В один день раскрыли свои ливреи «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз», накануне показал рендеры «Хаас», а теперь настала очередь «Ауди». Заводская команда, приходящая на место «Кик-Заубера», обещала мощную церемонию в Берлине — как иначе, ведь в Формулу-1 приходит столь мощный бренд. Надеемся, нам покажут не только ливрею, но и более-менее реальную машину.

Формула-1. Расписание презентаций команд на сезон-2026:

✅ 15 января — «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» (ливреи);
✅ 19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».
Live Дмитрий Захарченко

Сегодняшняя презентация «Ауди» станет уже четвёртой в этом году. Ранее «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» одновременно представили ливреи своих машин, причём на рендерах младшей команды была показана пусть и несколько упрощённое, но всё же актуальное шасси. Позднее обновлённую раскраску показал и «Хаас».

18:00 Дмитрий Захарченко

Презентация «Ауди» начнётся в 21:00 по московскому времени, и она, отметим, будет уже не первой. Так, ещё в ноябре прошлого года немцы показали своего рода концепт раскраски: базовая модель шасси была раскрашена в фирменные для спортивного отделения «Ауди» серый, красный и чёрный цвета.

Концепт ливреи «Ауди»

Концепт ливреи «Ауди»

Фото: Пресс-служба команды «Ауди»

Сегодня же мы ждём, во-первых, если не реальный болид 2026 года, то хотя бы что-то его напоминающее, а, во-вторых, финализированную ливрею автомобиля. Даже если базовые цвета и их расположение останутся прежними, со спонсорскими наклейками выглядеть раскраска будет несколько иначе.

Комментарии
Новости. Авто
