Встречаем первую «Ауди» в Формуле-1! Презентация в Берлине — LIVE

R26 давно проехал по трассе, у нас уже была «презентация концепции ливреи», ну а теперь всё совсем официально. Начало — в 21:00 мск.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня на очереди презентация уже четвёртой команды Формулы-1 перед сезоном-2026. В один день раскрыли свои ливреи «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз», накануне показал рендеры «Хаас», а теперь настала очередь «Ауди». Заводская команда, приходящая на место «Кик-Заубера», обещала мощную церемонию в Берлине — как иначе, ведь в Формулу-1 приходит столь мощный бренд. Надеемся, нам покажут не только ливрею, но и более-менее реальную машину.