«Мерседес» показал новый болид Формулы-1. Позволит ли он вернуться в борьбу за титул?

Команда «Мерседес» представила свой болид Формулы-1 на сезон-2026 — немцы подчёркивают, что на рендерах изображён именно автомобиль, а не просто ливрея на базовой модели шасси. В Брэкли возлагают на эту машину большие надежды — «Мерседес» доминировал в Формуле-1 во второй половине 2010-х, но в последние годы их автомобиль с граунд-эффектом был уже не так успешен. И W17 — именно такой индекс получила новинка 2026 года — призван вернуть «Мерседес» в число претендентов на титул.

Что показали

В первую очередь стоит отметить, что это своего рода предварительная презентация и показала команда именно рендеры — смоделированные на компьютере изображения. На 2 февраля у «Мерседеса» запланировано ещё одно мероприятие, и на нём немцы обещают показать более подробные фотографии, а также видео автомобиля на трассе.

«Мерседес» W17 — шасси сезона-2026 Фото: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

На рендерах каких-то технических откровений нет. Носовой обтекатель и передние антикрылья выглядят в духе базовой модели, у воздухозаборника над головой пилота более или менее стандартная, в отличие от «Рейсинг Буллз», форма. В то же время довольно интересно выглядят боковые понтоны.

В целом машина смотрится весьма элегантно, но не будем забывать, что к началу сезона она почти наверняка претерпит существенные изменения. Вероятно, что-то новое мы увидим и 2 февраля — эта презентация пройдёт уже после первой серии тестов, и конкретики будет больше.

Зато бросается в глаза появление нового спонсора — на машинах появились логотипы Microsoft, и, предположительно, американский IT-гигант платит за них порядка $ 60 млн в год. Существенная прибавка для команды, которая, впрочем, и без того не испытывала финансовых трудностей.

«В 2026 году в Формуле-1 произойдут значительные изменения, и мы готовы к этому переходу, — приводят слова руководителя команды Тото Вольфа из пресс-релиза. — Новые правила требуют инноваций и абсолютной сосредоточенности на каждом аспекте производительности. Наша работа над автомобилем, а также долгосрочная разработка силовой установки и передовых экологически чистых видов топлива отражают этот подход. Публикация первых изображений W17 — это лишь следующий шаг этого процесса. Это результат усилий всех наших команд — в Бриксуорте и Брэкли. И в ближайшие месяцы мы продолжим упорно работать».

«Мерседес» — фаворит?

Напомним, в предстоящем сезоне команды будут использовать не только построенные по новому техническому регламенту шасси, но также и совершенно иные силовые установки и новое экологичное топливо. И долгое время ходили слухи, что в плане развития мотора «Мерседес» опережает конкурентов.

Тото Вольф в новой экипировке Фото: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Позднее появились подробности: немецкие инженеры разработали особый сплав, который по мере роста температуры увеличивает размер цилиндров, что позволяет обойти ограничение на степень сжатия смеси в камере внутреннего сгорания. Так, регламент предписывает использовать двигатели со степенью сжатия 16:1, но трюк «Мерседеса» позволяет увеличить этот показатель до 18:1. Предполагается, что это даст машинам с немецкими моторами порядка 0,3 секунды с круга. Причём хитрость заключается в том, что во время проверок двигателя — при комнатной температуре — нарушения правил не будет.

Конкуренты таким новостям не слишком обрадовались. Прошло уже несколько встреч с представителями ФИА, и в ближайшее время состоится ещё одна. Активнее других против трюка «Мерседеса» выступает «Ауди». И на недавней презентации глава проекта последних Маттиа Бинотто призвал выработать новые правила, которые позволяли бы измерять степень сжатия в том числе при рабочих температурах двигателя.

Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл в новых комбинезонах Фото: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Какое решение в итоге будет принято, неясно. Дело в том, что просто взять и заменить цилиндры невозможно. Если хитрость «Мерседеса» попадёт под запрет, немцам придётся фактически заново проектировать двигатель, а это поставит под угрозу сразу четыре команды из 11, чего в Формуле-1 тоже не хотят. Возможно, будет выработано некое компромиссное решение с ограничением мощности. В любом случае нам остаётся лишь ждать вердикта ФИА и первых предсезонных тестов.