Какой окажется новая «Феррари»? Презентация болида Хэмилтона и Леклера — LIVE

Про «Скудерию» ходило много разных слухов. Что-то узнаем сегодня. Начало — в 13:00 мск.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Впереди представление машины уже шестой команды Формулы-1 перед сезоном-2026. Ранее раскрыли свои ливреи «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз», показали рендеры «Хаас» и — несколько издевательски — «Ауди», а накануне проехал по трассе новый «Мерседес». Сегодня на очереди «Феррари», которая, как ожидается, покажет настоящую машину и даже проедет на ней несколько кругов по трассе во Фьорано. Ждём с нетерпением!