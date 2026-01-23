Какой окажется новая «Феррари»? Презентация болида Хэмилтона и Леклера — LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Впереди представление машины уже шестой команды Формулы-1 перед сезоном-2026. Ранее раскрыли свои ливреи «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз», показали рендеры «Хаас» и — несколько издевательски — «Ауди», а накануне проехал по трассе новый «Мерседес». Сегодня на очереди «Феррари», которая, как ожидается, покажет настоящую машину и даже проедет на ней несколько кругов по трассе во Фьорано. Ждём с нетерпением!
✅ 15 января — «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз»;
✅ 19 января — «Хаас»;
✅ 20 января – «Ауди»;
✅ 22 января — «Мерседес»;
23 января — «Феррари», «Альпин» (ливрея);
2 февраля — «Мерседес» (реальный болид);
3 февраля — «Уильямс»;
в ночь с 8 на 9 февраля на Супербоуле — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».
Активнейший сезон презентаций продолжается. Сегодня нас ждут «Феррари» с «Альпин», и начинаем мы с легенды из Маранелло. Ходили слухи про обновленную ливрею (другой оттенок красного), ну и, конечно, любопытно, как инженеры «Скудерии» интерпретируют новый регламент Формулы-1. Начало презентации — примерно в 13:00 мск или чуть позже.