«Больше нет оправданий». Сможет ли аутсайдер Ф-1 отыграться с новой машиной?

Сезон Формулы-1 всё ближе, и в преддверии первых тестов команды всё активнее проводят презентации. «Альпин» в этом смысле отличилась: впервые презентация команды Формулы-1 прошла на круизном лайнере. Правда, новую машину французы пока не показали, представив лишь ливрею — и заявление о намерениях.

Сезон-2025 команда «Альпин» завершила на последней позиции Кубка конструкторов — так низко команда из Энстоуна ещё никогда не оказывалась. Но Флавио Бриаторе уверен, что в предстоящем году всё изменится.

«В этом году «Альпин» вернётся»

«Игра не меняется, и вне зависимости от того, какие действуют правила, мы должны быть быстры. И единственный способ добиться этого — это понять регламент, — начал своё выступление на презентации глава команды Флавио Бриаторе. — В этот раз у нас было немало времени на подготовку машины, а три дня назад мы успешно провели шейкдаун.

Уверен, в этом году мы будем конкурентоспособны. Формула-1 в последние годы активно развивается — телевизионные рейтинги невероятно высокие. И мы должны следовать этому тренду. И когда я говорю «следовать», я имею в виду, что мы должны быть впереди соперников. И такова наша цель на 2026 год. Обещаю, этот сезон будет фантастическим. Но пока что трудно оценить, где мы находимся относительно соперников. Перед первой гонкой все — чемпионы мира, но лишь после этапа в Австралии можно будет делать выводы. Но я уверен, что мы будем конкурентоспособны. В этом году «Альпин» вернётся».

Ливрея «Альпин» на сезон-2026 Фото: BWT Alpine F1 Team

Как рассказали представители команды на презентации, в прошлом году в Энстоуне довольно рано сделали ставку на создание шасси 2026 года, отказавшись от развития проблемной A525. По словам управляющего директора Стива Нильсена, в отдельных департаментах даже ввели ночные смены. Команда в буквальном смысле работала круглосуточно.

«Свет просто не выключался. Приезжаешь утром, а парковка забита. Уезжаешь вечером — она всё ещё забита. Вдохновляюще видеть такую самоотдачу. Все хотят вывести команду на более высокий уровень и доказать, что прошлый год был исключением», — сказал он.

Шейкдаун прошёл успешно

Одним из результатов этой работы стало то, что в «Альпин» одними из первых провели шейкдаун нового шасси — заезды прошли несколько дней назад в Сильверстоуне.

«Было довольно холодно — один-два градуса, но нужно отметить, что команда блестяще поработала, чтобы провести эти тесты. И они прошли очень-очень здорово, — поделился Гасли. — Я проехал много кругов, получил первое представление о машине. Трасса была очень мокрой, но это всё равно был важный момент в преддверии старта сезона. Прошлый год получился для нас трудным, но мы сблизились, пытаясь разобраться в проблемах, и сегодня мы намного сильнее».

Ливрея «Альпин» на сезон-2026 Фото: BWT Alpine F1 Team

В этом году в силу вступает новый технический регламент, и всем командам предстоит работать с совершенно новой техникой. Но в случае «Альпин» перемены ещё более радикальные: французская команда переходит на двигатели «Мерседес» и, по словам технического директора Давида Санчеса, одной из главных задач инженеров была интеграция силовой установки. «Мы вложили много сил, чтобы добиться наилучшей компоновки и тем самым дать специалистам по аэродинамике максимально возможную свободу», — сказал он.

Кадры с шейкдауна: Видео Новая «Альпин» A526 впервые выехала на трассу в Сильверстоуне

Колапинто под давлением

Франко Колапинто дебютировал в Формуле-1 в 2024 году, однако для него это была первая в карьере презентация. Как отметил аргентинец, он ещё ни разу не участвовал в разработке машины в качестве основного пилота команды. По идее, это должно помочь аргентинцу в подготовке к сезону, однако, судя по словам Флавио Бриаторе, Франко находится под большим давлением. Флав недвусмысленно намекнул на то, что Колапинто необходимо прибавлять.

«В этом году у нас не будет оправданий. У нас совершенно новая машина, хорошие гонщики. Франко много работал зимой и, я надеюсь, добьётся более высоких результатов и сможет конкурировать с Пьером, — сказал Бриаторе. — Чтобы продолжать расти, нам нужны два конкурентоспособных гонщика. Чего бы ни добились инженеры, финальный элемент пазла — это гонщик. Пьер и Франко готовились вместе, они дружат. Ну, по крайней мере в данный момент, после двух-трёх гонок, дружбы, может, станет и поменьше. В общем, мы рассчитываем, что у нас будут два хороших гонщика и хорошая машина, великолепные спонсоры. Другими словами, у нас есть всё необходимое, чтобы быть успешными».

Гасли и Колапинто в комбинезонах на сезон-2026 Фото: BWT Alpine F1 Team

«Машина выглядит отлично. Красивые машины обычно быстры, и мы надеемся, что в этом году наш болид будет очень быстр, — добавил сам Колапинто. — Шейкдаун в Сильверстоуне прошёл хорошо. Команда вложила очень много сил, работала по ночам, и я очень благодарен всем за это. Надеюсь, мы сможем принести результаты, которых команда заслуживает».

Первый сезон новой команды

В «Альпин» не называют конкретных целей на предстоящий сезон, но можно предположить, что прорыв в середину пелотона на уровень, скажем, прошлогоднего «Уильямса» стал бы для Энстоуна успехом. В то же время в период радикальных перемен в техническом регламенте расстановка сил может измениться не менее радикально. В конце концов, в прошлом году чемпионат выиграла команда с клиентскими моторами «Мерседеса», и «Альпин» в сезоне-2026 будет такой же.

Болид «Альпин» в окружении дорожных машин марки Фото: BWT Alpine F1 Team

«Я с нетерпением жду предстоящего сезона, для всех нас это хорошая возможность, — отмечает Гасли. — В этом году нам предстоит адаптироваться к новым правилам, многому научиться. Но это захватывающе. Мы хотим побеждать, зимой команда провела невероятную работу, подготовилась настолько хорошо, насколько это возможно. Шейкдаун прошёл отлично, это хорошее начало».

В Энстоуне возлагают на предстоящий сезон огромные надежды. Правда, то же самое было и перед стартом сезона-2022, под который в команду вернулся Фернандо Алонсо, но в итоге коллектив собственных ожиданий не оправдал. Сейчас, впрочем, это уже совсем другая команда — с другими пилотами, инженерами и руководством. И совсем скоро — на стартующем через 44 дня Гран-при Австралии — мы и узнаем, получилось ли у Энстоуна в этот раз.