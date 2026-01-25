Суперседан от Alfa Romeo — вдохновлён красной луной и… яхтой

На первый взгляд у автомобильной марки Alfa Romeo и яхтенной команды Luna Rossa не может быть ничего общего: одни отвечают за асфальтовые трассы, а другие покоряют океанские просторы. Но в 2026 году итальянские любители скорости на суше и воде объединили свои усилия ради нового автомобиля. Суперседана Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, который впечатляет и своим дизайном, и своими возможностями.

Вообще, у современной Giulia уже есть экстремальная версия, даже две — Giulia GTA и Giulia GTAm — которые появились ещё несколько лет назад. И вообще итальянская марка в 2025 году собиралась снять седан с производства, заменив его электромобилем, однако ситуация поменялась.

Alfa Romeo продлила жизненный цикл Giulia минимум до 2027 года, пока перспективную «электричку» инженеры превращают в гибрид, а чтобы порадовать поклонников марки и ценителей классических бензиновых турбомоторов, фирма на автосалоне в Брюсселе представила Giulia Quadrifoglio Luna Rossa — первый проект подразделения Bottegafuoriserie, которое будет создавать эксклюзивные автомобили на базе моделей Alfa Romeo и Maserati.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa Фото: Alfa Romeo

Основой послужила спецверсия Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Collezione, представленная в 2025 году, но после изрядной доработки. Силовой агрегат — 2,9-литровый турбомотор V6 мощностью 520 л. с. — в связке с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач остались без изменений. Седан по-прежнему оснащён самоблокирующимся дифференциалом на задней оси, карбон-керамическими тормозами и титановым выхлопом Akrapovi. А вот над аэродинамикой инженеры потрудились всерьёз.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa Фото: Alfa Romeo

Источником вдохновения при работе над Luna Rossa стала участвующая в престижной регате Кубок Америки итальянская команда под названием — вы не поверите — Luna Rossa. С 2025 года партнёром команды стала Alfa Romeo, присоединившись в числе спонсоров к шинной компании Pirelli и модному дому Prada. По мотивам яхты Luna Rossa AC75, участвовавшей в 37-м Кубке Америки в Барселоне в 2024 году, был создан декор седана: серебристый кузов дополнен алыми акцентами и элементами из неокрашенного углепластика.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa Фото: Alfa Romeo

Фирменные логотипы Alfa Romeo впервые в истории бренда выполнены на красном фоне. В том же оттенке сделаны элементы 19-дюймовых колёс, а крыша, корпуса зеркал заднего вида и некоторые другие детали созданы из покрытого прозрачным лаком карбона. Композитную основу имеют спортивные сиденья Sparco в салоне с особой обивкой, вдохновлённой материалами и графикой спасательных жилетов, используемых экипажем яхты. На приборной панели размещена декоративная вставка, сделанная из нескольких слоёв оригинального паруса гоночной яхты, предоставленного командой специально для проекта. Но куда важнее аэродинамический обвес, созданный под впечатлением от Luna Rossa AC75.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa Фото: Alfa Romeo

Передний бампер получил дополнительные крылышки по бокам, увеличивающие нагрузку на переднюю ось. Увеличенные пороги с дополнительными элементами эффективнее работают с потоком воздуха, направляя его под профилированное днище. Ну а главной новинкой стало эффектное и эффективное раздельное антикрыло на крышке багажника — двойной профиль с парой центральных пилонов вдохновлён подводными крыльями Luna Rossa AC75, которые поднимают лодку на воду. Alfa Romeo переосмыслила это решение, перевернув секцию подводного крыла, чтобы создать прижимную силу. Инженеры разработали профиль с переменным углом атаки, чтобы эффективно направлять поток воздуха, который обеспечивал бы высокую аэродинамическую нагрузку при уменьшенной площади поверхности.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa Фото: Alfa Romeo

В итоге Giulia Quadrifoglio Luna Rossa с места до первой сотни на спидометре разгоняется за 3,9 секунды и может развивать максимальную скорость в 307 км/ч. Новый обвес генерирует около 140 кг прижимной силы на скорости 300 км/ч, что примерно в пять раз выше, чем у обычной Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Детали обеспечивают машине оптимальный аэродинамический баланс, распределяя 40% всех прижимной силы на переднюю ось. А для заднеприводного автомобиля стабильность на высокой скорости очень и очень важна.

Оценить это смогут лишь избранные клиенты. Тираж Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, которую компания позиционирует как самую экстремальную модель за всю историю линейки Quadrifoglio, ограничен лишь 10 экземплярами. Цена не названа, однако очевидно, что столь эксклюзивный автомобиль дешёвым быть не может по определению. Не исключено, что Luna Rossa окажется и одной из самых дорогих машин в истории итальянского автопроизводителя.