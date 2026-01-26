Первый день новой Формулы-1. Нам показали настоящие болиды «Ред Булл» и «Макларена». LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 26 января, в Барселоне на трассе «Каталунья-Монтмело» стартует первый день так называемого шейкдауна — по сути, первых зимних тестов Формулы-1 перед сезоном-2026. В этом году в Ф-1 кардинально меняется технический регламент по части как шасси, так и двигателей, и поэтому стартовые испытания организованы как никогда рано. При этом тесты в Барселоне проходят в закрытом формате — без журналистов, с дозируемой информацией. Чтобы не шокировать болельщиков вероятным обилием технических проблем.
Давайте вместе посмотрим, как много нам всё-таки расскажут и станет ли хоть что-то понятно по итогам первого тестового дня. В нём, к слову, не примут участие «Феррари», «Макларен» и «Астон Мартин», а «Уильямс» в принципе не успел подготовить машину к шейкдауну, который продлится до 30 января (у каждой команды есть право отработать три дня из пяти). Тесты будут идти с 11:00 до 20:00 мск с перерывом на обед с 15:00 до 16:00.
Сообщают, что машины «Мерседеса», «Ауди» и «Альпин» (Колапинто) уже проехались по трассе.
Новый «Макларен» в тестовой ливрее
Ну что, тесты стартуют, а тем временем «Макларен» показывает MCL40 в специальной тестовой ливрее! Напомним, сегодня машины из Уокинга на трассе ещё не будет — вероятно, завтра дебют.
Представлен настоящий болид «Ред Булл»
Перед стартом испытаний «Ред Булл» показал свой настоящий болид RB22!
Фото: Red Bull Content Pool
Фото: Red Bull Content Pool
Фото: Red Bull Content Pool
Фото: Red Bull Content Pool
По данным The Race, с каждого дня шейкдауна команды могут публиковать не более шести фотографий своих машин. Такие вот ограничения, чтобы не «обижать» заплативших за «настоящие» тесты бахрейнцев.
При этом будет какой-то контент от пресс-службы Ф-1 — чуть-чуть хайлайтов, интервью… Но для нас самое интересное, как многое информации и, главное, инсайдов мы будем получать по ходу дня. С таймингом, видимо, будет беда — надеемся хотя бы на результаты в конце дня.
До старта испытаний 45 минут. Накануне в «Пирелли» раскрыли, какие составы резины заказали на шейкдаун все команды. Абсолютно разные подходы со стороны топ-конюшен.