Старт в 11:00 мск. Сколько машин выедет на трассу в Барселоне и сколько кругов они смогут проехать?

Первый день новой Формулы-1. Нам показали настоящие болиды «Ред Булл» и «Макларена». LIVE

Сегодня, 26 января, в Барселоне на трассе «Каталунья-Монтмело» стартует первый день так называемого шейкдауна — по сути, первых зимних тестов Формулы-1 перед сезоном-2026. В этом году в Ф-1 кардинально меняется технический регламент по части как шасси, так и двигателей, и поэтому стартовые испытания организованы как никогда рано. При этом тесты в Барселоне проходят в закрытом формате — без журналистов, с дозируемой информацией. Чтобы не шокировать болельщиков вероятным обилием технических проблем.

Давайте вместе посмотрим, как много нам всё-таки расскажут и станет ли хоть что-то понятно по итогам первого тестового дня. В нём, к слову, не примут участие «Феррари», «Макларен» и «Астон Мартин», а «Уильямс» в принципе не успел подготовить машину к шейкдауну, который продлится до 30 января (у каждой команды есть право отработать три дня из пяти). Тесты будут идти с 11:00 до 20:00 мск с перерывом на обед с 15:00 до 16:00.