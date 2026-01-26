Скидки
Онлайн-трансляция первого дня зимних тестов Формулы-1 в Барселоне 26 января 2025 года — текст, фото

Первый день новой Формулы-1. Нам показали настоящие болиды «Ред Булл» и «Макларена». LIVE
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
,
Онлайн-трансляция шейкдауна Ф-1 в Барселоне
Старт в 11:00 мск. Сколько машин выедет на трассу в Барселоне и сколько кругов они смогут проехать?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 26 января, в Барселоне на трассе «Каталунья-Монтмело» стартует первый день так называемого шейкдауна — по сути, первых зимних тестов Формулы-1 перед сезоном-2026. В этом году в Ф-1 кардинально меняется технический регламент по части как шасси, так и двигателей, и поэтому стартовые испытания организованы как никогда рано. При этом тесты в Барселоне проходят в закрытом формате — без журналистов, с дозируемой информацией. Чтобы не шокировать болельщиков вероятным обилием технических проблем.

Давайте вместе посмотрим, как много нам всё-таки расскажут и станет ли хоть что-то понятно по итогам первого тестового дня. В нём, к слову, не примут участие «Феррари», «Макларен» и «Астон Мартин», а «Уильямс» в принципе не успел подготовить машину к шейкдауну, который продлится до 30 января (у каждой команды есть право отработать три дня из пяти). Тесты будут идти с 11:00 до 20:00 мск с перерывом на обед с 15:00 до 16:00.

Новый «Макларен» в тестовой ливрее Представлен настоящий болид «Ред Булл»
Live Евгений Кустов

Сообщают, что машины «Мерседеса», «Ауди» и «Альпин» (Колапинто) уже проехались по трассе.

11:04 Евгений Кустов

Новый «Макларен» в тестовой ливрее

Ну что, тесты стартуют, а тем временем «Макларен» показывает MCL40 в специальной тестовой ливрее! Напомним, сегодня машины из Уокинга на трассе ещё не будет — вероятно, завтра дебют.

10:37 Евгений Кустов

Представлен настоящий болид «Ред Булл»

Перед стартом испытаний «Ред Булл» показал свой настоящий болид RB22!

Фото: Red Bull Content Pool

Фото: Red Bull Content Pool

Фото: Red Bull Content Pool

Фото: Red Bull Content Pool

10:22 Евгений Кустов

По данным The Race, с каждого дня шейкдауна команды могут публиковать не более шести фотографий своих машин. Такие вот ограничения, чтобы не «обижать» заплативших за «настоящие» тесты бахрейнцев.

При этом будет какой-то контент от пресс-службы Ф-1 — чуть-чуть хайлайтов, интервью… Но для нас самое интересное, как многое информации и, главное, инсайдов мы будем получать по ходу дня. С таймингом, видимо, будет беда — надеемся хотя бы на результаты в конце дня.

10:18 Евгений Кустов

До старта испытаний 45 минут. Накануне в «Пирелли» раскрыли, какие составы резины заказали на шейкдаун все команды. Абсолютно разные подходы со стороны топ-конюшен.

