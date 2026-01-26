Резкий прорыв в состоянии Михаэля Шумахера? Что не так с громкой новостью

Пишут, что легендарный гонщик не прикован к постели. А кто вам сказал, что раньше было по-другому?

Утро понедельника началось в российских и не только СМИ со вроде бы приятной новости: корреспондент Daily Mail Джонатан Макэвой в своём материале написал, что семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер не прикован к постели и может передвигаться по дому на инвалидной коляске. Кто-то из невнимательных журналистов даже приписал, что Шуми ездит на коляске без посторонней помощи, хотя ничего подобного Макэвой не сообщал.

Давайте быстро разберёмся, что на самом деле было изложено в материале британского издания и есть ли какие-то реальные изменения в состоянии Шумахера.

Что написал Макэвой?

Обозреватель Формулы-1 отправился на Мальорку, где находится одна из резиденций семьи Шумахер. То ли автор Daily Mail был проездом, то ли по какой-то причине не смог съездить раньше, чтобы материал вышел или к дню рождения немца 3 января, или к годовщине трагического падения на горнолыжной трассе, произошедшего 29 декабря 2013 года.

Так или иначе, Макэвой походил вдоль ограды, мило пообщался с охранниками и попробовал добыть хоть какую-то инсайдерскую информацию, хотя семья Михаэля делает всё возможное, чтобы любые сведения о здоровье пилота оставались конфиденциальными.

«Пусть Шумахеры регулярно останавливаются на Мальорке, эта балеарская резиденция не является их основной, как мне сказали. Основная — дом в швейцарском Глане, городе с населением в 13 тысяч человек на побережье Женевского озера.

После интенсивных обсуждений с рядом хорошо информированных источников Daily Mail подразумевает, что легенда Формулы-1 не прикован к постели. Он не может ходить. Но его катают по территории особняка сиделки и физиотерапевты. Вместе с тем похоже, что Шумахера всё-таки не было на свадьбе его дочери Джины — тут вновь было соблюдено его право на частную жизнь», — написал Макэвой.

И что нового?

И где же здесь прорыв и долгожданный повод для радости? После выхода Михаэля из комы, о котором было объявлено в июне 2014 года, никто и не говорил, что Шумахер прикован к постели и его нельзя возить на инвалидной коляске.

Мы годами не получаем от семьи каких-либо подробностей о том, что с немцем, однако уже давно существует определённый печальный консенсус: Михаэль не может сам передвигаться, не может говорить и даже как-то реагировать на общение с собой.

Вновь обратимся к материалу Daily Mail: «Ходит слух, что у Михаэля так называемый Синдром запертого человека, также известного как псевдокома. Это неврологическое состояние, при котором человек находится полностью в сознании, осознает всё, что происходит вокруг, но не может никак ответить, кроме как моргая.

Увы, как мне сказал ряд источников, даже такой не слишком позитивный диагноз, вероятно, неточен. «Ты не можешь быть уверен, что он понимает всё, ведь он не может никому сказать», — сказал мне один из приближённых на условиях анонимности. — Есть ощущение, что он понимает некоторые вещи вокруг, но, вероятно, не все из них».

Михаэль Шумахер Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Резюмируем: Макэвой не написал ничего, что противоречило бы прежним слухам и давало какую-то надежду на позитивную динамику в состоянии Шумахера. Увы, вся медицинская практика показывает: при подобных травмах головы прогресс наблюдается лишь в первые месяцы, после чего состояние выходит на определённое «плато».

Битва Михаэля за здоровье позволила ему выйти из комы, но, к сожалению, на большее мы рассчитывать не вправе, если в медицинской науке вновь не произойдёт прорыв в вопросе восстановления. Хотя прекрасно понимаем: всем очень хотелось бы порадоваться за легендарного гонщика.