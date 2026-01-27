Яркая «Гонка чемпионов»: первые «уши» Цареградцева в карьере и фавориты без финала

13. Именно столько пилотов выигрывали «Гонку чемпионов» с момента её появления в 1996 году, поэтому интригой каждого турнира становится вопрос, пополнится ли список победителей заездов на ледовой трассе полигона «АвтоВАЗ» в Сосновке новой фамилией. И в год 30-летия «Гонки чемпионов» сенсаций не случилось — появился ещё один многократный победитель. Но не тот, на кого все ставили до начала заездов!

Шутка, что в «Гонке чемпионов» участвуют многие, а побеждает Кирилл Ладыгин, шуткой является лишь отчасти. На счету прославленного пилота уже девять побед в зимней гонке, так что никто не удивился бы, округли Ладыгин количество своих побед в юбилей состязаний. Желание увидеть легендарного спортсмена в числе триумфаторов заездов было так велико, что даже местный комментатор Сергей Питерцев — неизменный голос «Гонки чемпионов» — в заезде Аркадия Цареградцева и Виталия Петрова назвал победителем Кирилла Ладыгина.

Но с выводами несколько поторопился — Кеша, как уважительно и с любовью называют пилота его фанаты, не пробился даже в финал! Не попал туда и ещё один фаворит гонки, Владимир Шешенин (с 2019 года только они вдвоём с Ладыгиным побеждали в Сосновке!), так что впервые за много лет в сражении за победу не оказалось ни одного представителя Lada Sport Rosneft, что уже стало сенсацией соревнований.

«Гонка чемпионов» в Сосновке Фото: Пресс-служба «Гонки чемпионов»

«Вроде бы в квалификации был быстр, но в гонке всё изменилось. Если посмотреть всю хронологию, то в конце уикенда мы ехали на 12 секунд медленнее — такой деградации не было ещё, мне кажется, в истории соревнований. Вмешалась немножечко ещё судьба-злодейка, удача, так что чуть-чуть не повезло. Но в то же время я на подиуме, что тоже здорово. Ну и нужно, чтобы не один и тот же победитель был, а и другие ребята побеждали. Поздравляю Дмитрия Брагина с победой и Егора Санина — со вторым местом!» — заявил Ладыгин после финиша.

«Условия были нестандартны, — отметил Владимир Шешенин, который в этот раз занял четвёртое место. — Мы с Димой Брагиным обсуждали, что в этом году под конец уикенда была уже очень большая недостаточная поворачиваемость, потому что передние шины сильно деградировали и было очень сложно к этому адаптироваться. Может, ещё элемент удачи был — какие-то шины оказались чуть лучше, чуть хуже, и какое-то преимущество у кого-то из пилотов было. На самом деле было очень сложно ехать — баланс, к которому мы на этой гонке привыкли, в этот раз отсутствовал от слова «совсем». Ребята из Pirelli проделали большую работу над шинами для 2026 года, но, к сожалению, улучшить резину не удалось — сложности остались».

Непростой характер шипованных колёс, на которых проходит «Гонка чемпионов», признал и Виталий Петров. Прославленный спортсмен был огорчён своим выступлением и тем, что не смог выйти из группы, потому что секрет работы с резиной разгадал, уже когда было поздно. Однако о том, как для пилота SMP Racing сложился турнир, и о многом другом — в отдельном материале, который появится чуть позже, а пока — о главных героях «Гонки чемпионов». Если быть максимально конкретными, то о финалистах соревнований, которыми стали Дмитрий Брагин и Егор Санин.

«Гонка чемпионов» в Сосновке Фото: Пресс-служба «Гонки чемпионов»

Ни Брагин, ни Санин не новички в Сосновке, но если Дмитрий в заездах участвовал в статусе трёхкратного победителя «Гонки чемпионов», то на счёту Егора было лишь несколько подиумов. Так что шанс получить 14-го в истории «Гонки чемпионов» обладателя «Серебряной ладьи» был. Однако не случилось. Оба будущих финалиста легко вышли из группы, затем в четвертьфинале смогли сломить сопротивление сильных соперников — Брагин победил Михаила Симонова, а Санин взял верх над Леонидом Панфиловым, а в полуфинале каждый из них превзошёл победителей «Гонки чемпионов»! Дмитрий в плотном сражении оставил за бортом финала Ладыгина, а Егор отнял путёвку в решающую дуэль дня у Шешенина.

Второй год подряд сражение за победу предстояло вести на новых Lada Iskra в жёлто-чёрной ливрее заводской команды Lada Sport Rosneft и монохромной чёрно-белой раскраске госкорпорации «Ростех», так что финалистам предоставили возможность проехать ознакомительную попытку. Гонщики преодолели половину отведённой им дистанции максимально неспешно, чтобы сохранить резину — вот что значит опыт! — и на половине круга свернули в зону пит-лейна для подготовки к главной битве дня. Началась она с фальстарта в исполнении опытного Брагина, а затем старт первой дуэли был дан, и её ход стал одним из самых ярких событий 28-й «Гонки чемпионов».

Всё дело в том, что на машине Санина возникли проблемы с фиксацией рулевой колонки — вместо того чтобы быть жёстко закреплённым, руль получил незапланированную степень свободы из-за не зафиксировавшегося до конца механизма регулировки рулевого колеса по вылету и наклону. Егор блестяще справился с необычным для себя вызовом, сумев сначала приспособиться к чрезмерно вольному в его руках рулю, а потом и практически нагнав уехавшего в отрыв Дмитрия — на финише две машины разделило три десятых секунды!

Дмитрий Брагин в борьбе на «Гонке чемпионов» Фото: Пресс-служба «Гонки чемпионов»

Но после обмена автомобилями, как это предусмотрено регламентом, вторая дуэль началась не сразу. Брагин благоразумно не стал отправляться на старт на машине, руль которой жил своей жизнью, так что какое-то время потребовалось на устранение технических проблем. А вот потом трёхкратный победитель «Гонки чемпионов» вышел на старт и показал всё, на что способен — Дмитрий на три с лишним секунды опередил Егора и на полторы секунды улучшил собственное время в первом заезде. Это могло означать лишь одно — «Гонка чемпионов» получила четырёхкратного победителя!

«Всё прошло, как всегда, на лучшем уровне с точки зрения организации. Я отдельно хотел бы отметить техническую подготовку автомобилей — вообще 0 проблем с ними было на этой «Гонке чемпионов», не считая одной заминки на «Искре». Полный потенциал новой Lada Iskra, наверное, пока не раскрыт, потому что она сильно отличается по своим параметрам от Lada Vesta, на которых мы проехали всю гонку и под неё накатали колею на трассе, которая не подходила под «Искру». Колёсная база короче, и задние колёса не попадают в наезженную траекторию, а кроме того, новая модель существенно легче, что тоже сказывается на поведении», — поделился впечатлениями от турнира Дмитрий Брагин.

Дмитрий Брагин — победитель «Гонки чемпионов» Фото: Пресс-служба «Гонки чемпионов»

«Гонка чемпионов» прошла прекрасно — я дошёл до финала, темп был хорошим и в квалификации, и в гонке, так что была хорошая уверенность в том, что удастся пройти подальше, чем борьба за третье место. В финале, да, возникла проблема с рулевой колонкой, что чуть-чуть помешало мне в первом заезде — финишировали мы с Димой плотно, но мне пришлось падать в большие достаточно углы. Сказалось ещё и то, что мы с ним не очень вкатаны в Lada Iskra, так что оба ощущали себя не в своей тарелке, однако у меня косяков вышло больше, чем у него, поэтому я второй, а не первый.

Технические изменения в Lada Vesta — вообще огонь! В принципе, секвентальная коробка намного удобнее, особенно для новичков гонки, которые не так часто используют коробки передач с поисковым механизмом. Секвентал решил проблемы для таких пилотов и устранил проблемы — люди перестали промахиваться мимо передач, моторы перестали страдать, когда вместо пятой включали третью, и — бах! — мотор перекручен. Мне кажется, решение с секвентальной коробкой передач отличное и финансово грамотное, которое сбережёт Lada Sport много денег в будущем», — резюмировал своё выступление в Сосновке Санин.

Что касается новичков, то в этом году на «Гонке чемпионов» дебютировали чемпион России по ралли в абсолютном зачёте Владимир Васильев и чемпион России по ралли-рейдам пилот команды «КАМАЗ-Мастер» Богдан Каримов. Оба гонщика сменили привычную для себя полноприводную технику на новые машины, которые заставили серьёзно потрудиться над адаптацией к переднему приводу.

«Трасса шикарная, атмосфера хорошая. Единственное, это мой первый выезд в карьере на переднем приводе! В молодости если и катался на «восьмёрках» — и то не на гоночных — но не более того. С передним приводом в гонках я только познакомился, так что не успел даже понять, как правильно ехать. Классная трасса, сделаны хорошие повороты — непростая трасса, которую надо знать, чтобы быстро ехать. Так что если ещё раз пригласят на «Гонку чемпионов», то, конечно, приеду!» — рассказал Васильев, который на протяжении всего уикенда прогрессировал от сессии к сессии. И дал своими результатами понять, что если как следует вкатится в Lada Vesta, то сможет быть серьёзным соперником на снежно-ледовой трассе.

«Гонка чемпионов» в Сосновке Фото: Пресс-служба «Гонки чемпионов»

«Абсолютно новая для меня дисциплина. Непривычная переднеприводная Lada Vesta на очень интересной трассе с перепадом высот и специально подготовленным покрытием из чистого льда. Непросто быстро почувствовать машину и вкатиться в трассу. Для своего дебюта, считаю, результат неплохой — все заезды я проехал стабильно, обошлось без аварий, но старался с каждым разом добиваться прогресса. В перерывах анализировал свои проезды, а все ребята очень открытые — подсказывают, помогают. Надо просто больше опыта и вката, чтобы всерьёз конкурировать, однако если нас ещё позовут на «Гонку чемпионов» — будем улучшать свои результаты!

Для меня самым сложным, наверное, стало преодолеть страх: после затяжной прямой заправить машину в крутой узкий поворот практически на максимальной скорости. Скорость высокая, трасса узкая, и ты понимаешь, что любая ошибка — автомобиль можно серьёзно разбить. Ведь никаких зон вылета, чтобы поэкспериментировать с траекториями, нет. Надо по чуть-чуть идти к скорости, но страх уже в ходе этой гонки побороть удалось. И надо привыкать к тому, что трасса каждый заезд меняется — появляется колея, в которой машина ведёт себя нестабильно, появляется «отработка», на которой очень сильно автомобиль тащит, что приводит к потере времени, да и сами шины деградируют от старта к старту. Надо больше опыта, чтобы быстро адаптироваться к таким изменчивым условиям», — подвёл итоги первого визита в Сосновку Каримов.

Поборол свой страх и завсегдатай «Гонки чемпионов» Аркадий Цареградцев. Двукратный чемпион RDS GP стал первым пилотом, кто уложил на крышу новую Lada Vesta — лидер «LECAR Одержимые Моторспорт» сделал «уши» на тренировках, разблокировав новое для себя автоспортивное достижение.

«Моя первая крыша в карьере! Решил дать хорошей постановки на 120 на «Гонке чемпионов» в Сосновке, а дал попа/морда о бруствер и красивейший переворот на 10 из 10! Вот теперь и Lada Sport знает главное правило Твардовского («Никогда, никогда не давайте свою тачку Цареградцеву». — Прим. «Чемпионата»).

Вполне себе мягко и безопасно получилось. Даже «сторьку» вверх тормашками успел снять, пока маршалы переживали, что со мной что-то не так, раз я долго не выхожу. Кстати выходить из такого положения для меня было в новинку, поэтому я и свалился как мешок на крышу», — сообщил Царь своим подписчикам в соцсетях. А параллельно рассказал «Чемпионату», каково впервые оказаться на «ушах», поделился впечатлениями от Niva Sport и поведал о многом другом, чему будет посвящён отдельный материал.

В целом дебют обновлённой Lada Vesta можно назвать удачным — машина получила атмосферный мотор 1,8 литра и секвентальную коробку передач, которые появились в 2025 году на Lada Iskra. Автомобиль с честью прошёл все испытания, включая незапланированный краш-тест, и понравился пилотам, которые за счёт новой трансмиссии теперь могут не тратить время на адаптацию к поисковому механизму переключения, сосредоточившись вместо этого на изучении трассы.

30-летие «Гонки чемпионов» удалось, а сейчас организаторы турнира готовятся к 30-й по счёту «Гонке чемпионов» (она не проводилась в 2009 и 2016 годах). Главная интрига в том, увеличится ли к этому моменту число победителей или кто-то из уже действующих триумфаторов парных заездов в Сосновке продолжит штамповать победы.