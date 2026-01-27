Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Обзор второго этапа Зимнего кубка РДС — доминирование Данилы Скоробогатова, победа Team234 Motorsport v.2.0, сборы молодёжи

Тотальное доминирование! Победитель «Зимнего кубка РДС» забрал все трофеи
Михаил Дубовский
Обзор второго этапа «Зимнего кубка РДС»
Комментарии
Кроме спецприза от «Чемпионата».

Зимний сезон Российской Дрифт Серии официально завершён — в Москве состоялся второй этап двухэтапного «Зимнего кубка РДС» сезона-2025/2026, который определил сильнейших пилотов и команд в заездах на «Жигулях». А ещё — дал первый шанс заявить о себе подрастающим талантам.

В декабре мастера зимнего дрифта состязались в «бетонном Колизее» на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, а в январе участники турнира перебрались в столицу в Центр технических видов спорта «Москва», оказавшийся ареной для финального сражения, участниками которого стали 32 пилота из 13 регионов России.

Обзор первого этапа:
100 баллов и победа над лучшим представителем RDS GP. Как стартовал «Зимний кубок РДС»
100 баллов и победа над лучшим представителем RDS GP. Как стартовал «Зимний кубок РДС»

Всех пилотов традиционного для зимнего дрифта разделили на две группы — в подгруппу «А» вошли профессиональные пилоты Российской Дрифт Серии, а в подгруппе «Б» собрались спортсмены-любители. В квалификации пилоты каждой подгруппы боролись между собой, а вот в парных заездах профи и любители сошлись в битве друг с другом.

Победителем среди профессиональных пилотов RDS GP и RDS Open стал Данила Скоробогатов. В лучшей попытке томич получил от судей за свой проезд 99,5 балла из 100 возможных, причём для спортсмена это был единственный шанс, поскольку в первом квалификационном проезде представитель Team234 Motorsport v.2.0 допустил критическую ошибку и обнулил свою попытку.

Квалификация второго этапа «Зимнего кубка РДС»

Квалификация второго этапа «Зимнего кубка РДС»

Фото: Российская Дрифт Серия

«Мне нравится погода, когда нет дождя и слякоти, что добавляет настроя. Квалификация для меня сложилась достаточно успешно, но не без стресса — в первой попытке у меня был 0, но я сделал выводы и с выверенной чёткостью и резкостью на перекладках, с усиленным контролем сделал хороший результат», — отметил Скоробогатов.

В «клуб 90+» вошли 7 из 15 профессиональных спортсменов. Тимофей Добровольский (Star Pёr Stars Aimol) выполнил судейское задание на 98,5 балла, пилоты команды Carville Racing Артём Лейтис, Антон Козлов и Иван Пальмин получили по 97,5, 96,5 и 96,5 балла соответственно. 96 баллов набрал пилот команды Team234 Motorsport Артур Зелёный, а его напарник Дмитрий Щербина с результатом 93 балла стал последним, кому покорилась отметка 90 баллов и более.

«Зимний кубок РДС»

«Зимний кубок РДС»

Фото: Российская Дрифт Серия

Победу среди любителей одержал московский пилот команды «ЦМРБанк» Владимир Мазаев, проехавший квалификацию на 99 баллов в лучшей попытке. «Квалификация прошла достаточно хорошо. В первой попытке я не ожидал, что будет столько зацепа, и даже не смог до конца повернуть автомобиль. Но команда подсказала мне верную стратегию, и это дало свои результаты. У меня практически не было тренировочных проездов. И, несмотря на то что ЦТВС — моя «домашняя» трасса, уже больше месяца, в зимних условиях, тренироваться здесь мне не удавалось из-за поломки автомобиля, а это значит, что на старт сегодня я вышел в равных условиях со всеми», — рассказал Мазаев.

В парных заездах Скоробогатов встретился в стадии топ-32 с Александром Леоновым и без особых усилий одержал победу, а затем в топ-16 превзошёл Михаила Меера, а в топ-8 оказался сильнее своего коллеги по RDS GP Артёма Лейтиса. В полуфинале Данила победил Александра Переведенцева, выбившего перед этим из борьбы несколько профессиональных пилотов RDS GP из гонки, а в финальной дуэли с ещё одним представителем Гран-При Российской Дрифт Серии Артуром Зелёным из команды Team234 Motorsport смог вырвать победу по итогам всего этапа.

Александр Переведенцев против Данилы Скоробогатова

Александр Переведенцев против Данилы Скоробогатова

Фото: Российская Дрифт Серия

«По итогам «Зимнего кубка РДС» у меня максимально положительные впечатления! Нашей команде удалось достичь действительно высоких результатов. Со своей стороны скажу, что я в гонке был полон уверенности в собственных силах. Для меня было важно технично и аккуратно проехать как лидером, так и преследователем в каждом из своих заездов. И в финале я встретился с Артуром Зелёным, которого ранее тренировал, и это стало своеобразным экзаменом, который я принял и остался очень доволен как своим результатом, так и проездом своего соперника», — заявил Скоробогатов, добившийся в ЦТВС «Москва» максимально возможного результата.

Всё потому, что в командном зачёте второго этапа «Зимнего кубка РДС» первое место досталось Team234 Motorsport v.2.0, в состав которой вошли Скоробогатов, Денис Тестоедов и Артём Перепелица.

Победители личного зачёта

Победители личного зачёта

Фото: Российская Дрифт Серия

Победителем «Зимнего кубка РДС» – 2025/2026 также стал Скоробогатов, набравший 359 баллов по результатам двух этапов. Второе место занял Александр Переведенцев, заработавший 312 баллов, а вот победитель первого этапа соревнований в Санкт-Петербурге Денис Тестоедов (Team234 Motorsport v.2.0) с результатом 289 баллов оказался только третьим. В командном зачёте по итогам двух этапов «Зимнего кубка РДС» первое место заняла Team234 Motorsport v.2.0, второе — «ЦМРБанк», а третье место — команда Carville Racing.

Отметим, что одну награду на втором этапе вручил и «Чемпионат». Александр Переведенцев получил от нас приз в номинации «Открытие Зимнего кубка РДС сезона-2025/2026».

Александр Переведенцев с призом от «Чемпионата»

Александр Переведенцев с призом от «Чемпионата»

Фото: Российская Дрифт Серия

Наряду с профессионалами и любителями на асфальт ЦТВС «Москва» вышли и спортсмены нового поколения. В рамках второго этапа «Зимнего кубка РДС» состоялись учебно-тренировочные сборы (УТС) для юниоров, участниками которых стали спортсмены в возрасте от 10 до 15 лет, имеющие лицензию пилота РАФ и обладающие навыком управления автомобилем на заднем приводе. В первый соревновательный день для них были проведены теоретические занятия, учебные и тренировочные заезды, а также полноценная квалификация на основной конфигурации.

Победителем среди участников УТС стал Тимофей Колобов, набравший 99 баллов из 100 возможных. Он же выиграл и парные заезды, показав действительно впечатляющие результаты и своё мастерство, наработанное за пару лет занятий дрифтом. Первый в истории юниор-победитель УТС под эгидой Российской Дрифт Серии намерен продолжать свою автоспортивную карьеру, так что не исключено, что уже совсем скоро Тимофей Колобов окажется в числе пилотов RDS Open.

Тимофей Колобов

Тимофей Колобов

Фото: Российская Дрифт Серия

«Мне очень понравилось участвовать в «Зимнем кубке РДС», я люблю зимний дрифт, и это прекрасная возможность, тем более для юниоров, не только испытать себя, но и заявить о себе в мире дрифта. Уже несколько лет я занимаюсь дрифтом, и моя уверенность в своих силах и спокойствие помогли показать хороший результат», — подвёл итоги своих выступлений Колобов.

«В результате «Зимнего кубка РДС» нам удалось достичь поставленных целей: мы порадовали зрителей красивым дрифтом, открыли новые имена и даже дали возможность юниорам проявить себя в рамках учебно-тренировочных сборов. Юные пилоты, к слову, оставили невероятное впечатление: они показали высокий уровень управления автомобилем в заносе и выглядели на треке вполне серьёзными конкурентами даже для взрослых пилотов», — подвёл итоги турнира генеральный директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

«Зимний кубок РДС»

«Зимний кубок РДС»

Фото: Российская Дрифт Серия

Впереди у Российской Дрифт Серии и участников RDS Open и RDS GP подготовка к новому сезону летнего дрифта. Календарь был представлен во время уикенда «Зимнего кубка РДС» в Москве — в этом году любителей управляемого заноса ждут 13 этапов (по шесть уикендов RDS Open и RDS GP и «Суперфинал РДС») и сразу два фестиваля RDS Fest. Так что пилоты и команды готовятся к новым вызовам, а болельщики запасаются терпением в преддверии насыщенного летнего сезона.

Материалы по теме
Российская Дрифт Серия представила календарь летнего сезона-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android