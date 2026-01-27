Тотальное доминирование! Победитель «Зимнего кубка РДС» забрал все трофеи

Зимний сезон Российской Дрифт Серии официально завершён — в Москве состоялся второй этап двухэтапного «Зимнего кубка РДС» сезона-2025/2026, который определил сильнейших пилотов и команд в заездах на «Жигулях». А ещё — дал первый шанс заявить о себе подрастающим талантам.

В декабре мастера зимнего дрифта состязались в «бетонном Колизее» на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом, а в январе участники турнира перебрались в столицу в Центр технических видов спорта «Москва», оказавшийся ареной для финального сражения, участниками которого стали 32 пилота из 13 регионов России.

Всех пилотов традиционного для зимнего дрифта разделили на две группы — в подгруппу «А» вошли профессиональные пилоты Российской Дрифт Серии, а в подгруппе «Б» собрались спортсмены-любители. В квалификации пилоты каждой подгруппы боролись между собой, а вот в парных заездах профи и любители сошлись в битве друг с другом.

Победителем среди профессиональных пилотов RDS GP и RDS Open стал Данила Скоробогатов. В лучшей попытке томич получил от судей за свой проезд 99,5 балла из 100 возможных, причём для спортсмена это был единственный шанс, поскольку в первом квалификационном проезде представитель Team234 Motorsport v.2.0 допустил критическую ошибку и обнулил свою попытку.

Квалификация второго этапа «Зимнего кубка РДС» Фото: Российская Дрифт Серия

«Мне нравится погода, когда нет дождя и слякоти, что добавляет настроя. Квалификация для меня сложилась достаточно успешно, но не без стресса — в первой попытке у меня был 0, но я сделал выводы и с выверенной чёткостью и резкостью на перекладках, с усиленным контролем сделал хороший результат», — отметил Скоробогатов.

В «клуб 90+» вошли 7 из 15 профессиональных спортсменов. Тимофей Добровольский (Star Pёr Stars Aimol) выполнил судейское задание на 98,5 балла, пилоты команды Carville Racing Артём Лейтис, Антон Козлов и Иван Пальмин получили по 97,5, 96,5 и 96,5 балла соответственно. 96 баллов набрал пилот команды Team234 Motorsport Артур Зелёный, а его напарник Дмитрий Щербина с результатом 93 балла стал последним, кому покорилась отметка 90 баллов и более.

«Зимний кубок РДС» Фото: Российская Дрифт Серия

Победу среди любителей одержал московский пилот команды «ЦМРБанк» Владимир Мазаев, проехавший квалификацию на 99 баллов в лучшей попытке. «Квалификация прошла достаточно хорошо. В первой попытке я не ожидал, что будет столько зацепа, и даже не смог до конца повернуть автомобиль. Но команда подсказала мне верную стратегию, и это дало свои результаты. У меня практически не было тренировочных проездов. И, несмотря на то что ЦТВС — моя «домашняя» трасса, уже больше месяца, в зимних условиях, тренироваться здесь мне не удавалось из-за поломки автомобиля, а это значит, что на старт сегодня я вышел в равных условиях со всеми», — рассказал Мазаев.

В парных заездах Скоробогатов встретился в стадии топ-32 с Александром Леоновым и без особых усилий одержал победу, а затем в топ-16 превзошёл Михаила Меера, а в топ-8 оказался сильнее своего коллеги по RDS GP Артёма Лейтиса. В полуфинале Данила победил Александра Переведенцева, выбившего перед этим из борьбы несколько профессиональных пилотов RDS GP из гонки, а в финальной дуэли с ещё одним представителем Гран-При Российской Дрифт Серии Артуром Зелёным из команды Team234 Motorsport смог вырвать победу по итогам всего этапа.

Александр Переведенцев против Данилы Скоробогатова Фото: Российская Дрифт Серия

«По итогам «Зимнего кубка РДС» у меня максимально положительные впечатления! Нашей команде удалось достичь действительно высоких результатов. Со своей стороны скажу, что я в гонке был полон уверенности в собственных силах. Для меня было важно технично и аккуратно проехать как лидером, так и преследователем в каждом из своих заездов. И в финале я встретился с Артуром Зелёным, которого ранее тренировал, и это стало своеобразным экзаменом, который я принял и остался очень доволен как своим результатом, так и проездом своего соперника», — заявил Скоробогатов, добившийся в ЦТВС «Москва» максимально возможного результата.

Всё потому, что в командном зачёте второго этапа «Зимнего кубка РДС» первое место досталось Team234 Motorsport v.2.0, в состав которой вошли Скоробогатов, Денис Тестоедов и Артём Перепелица.

Победители личного зачёта Фото: Российская Дрифт Серия

Победителем «Зимнего кубка РДС» – 2025/2026 также стал Скоробогатов, набравший 359 баллов по результатам двух этапов. Второе место занял Александр Переведенцев, заработавший 312 баллов, а вот победитель первого этапа соревнований в Санкт-Петербурге Денис Тестоедов (Team234 Motorsport v.2.0) с результатом 289 баллов оказался только третьим. В командном зачёте по итогам двух этапов «Зимнего кубка РДС» первое место заняла Team234 Motorsport v.2.0, второе — «ЦМРБанк», а третье место — команда Carville Racing.

Отметим, что одну награду на втором этапе вручил и «Чемпионат». Александр Переведенцев получил от нас приз в номинации «Открытие Зимнего кубка РДС сезона-2025/2026».

Александр Переведенцев с призом от «Чемпионата» Фото: Российская Дрифт Серия

Наряду с профессионалами и любителями на асфальт ЦТВС «Москва» вышли и спортсмены нового поколения. В рамках второго этапа «Зимнего кубка РДС» состоялись учебно-тренировочные сборы (УТС) для юниоров, участниками которых стали спортсмены в возрасте от 10 до 15 лет, имеющие лицензию пилота РАФ и обладающие навыком управления автомобилем на заднем приводе. В первый соревновательный день для них были проведены теоретические занятия, учебные и тренировочные заезды, а также полноценная квалификация на основной конфигурации.

Победителем среди участников УТС стал Тимофей Колобов, набравший 99 баллов из 100 возможных. Он же выиграл и парные заезды, показав действительно впечатляющие результаты и своё мастерство, наработанное за пару лет занятий дрифтом. Первый в истории юниор-победитель УТС под эгидой Российской Дрифт Серии намерен продолжать свою автоспортивную карьеру, так что не исключено, что уже совсем скоро Тимофей Колобов окажется в числе пилотов RDS Open.

Тимофей Колобов Фото: Российская Дрифт Серия

«Мне очень понравилось участвовать в «Зимнем кубке РДС», я люблю зимний дрифт, и это прекрасная возможность, тем более для юниоров, не только испытать себя, но и заявить о себе в мире дрифта. Уже несколько лет я занимаюсь дрифтом, и моя уверенность в своих силах и спокойствие помогли показать хороший результат», — подвёл итоги своих выступлений Колобов.

«В результате «Зимнего кубка РДС» нам удалось достичь поставленных целей: мы порадовали зрителей красивым дрифтом, открыли новые имена и даже дали возможность юниорам проявить себя в рамках учебно-тренировочных сборов. Юные пилоты, к слову, оставили невероятное впечатление: они показали высокий уровень управления автомобилем в заносе и выглядели на треке вполне серьёзными конкурентами даже для взрослых пилотов», — подвёл итоги турнира генеральный директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

«Зимний кубок РДС» Фото: Российская Дрифт Серия

Впереди у Российской Дрифт Серии и участников RDS Open и RDS GP подготовка к новому сезону летнего дрифта. Календарь был представлен во время уикенда «Зимнего кубка РДС» в Москве — в этом году любителей управляемого заноса ждут 13 этапов (по шесть уикендов RDS Open и RDS GP и «Суперфинал РДС») и сразу два фестиваля RDS Fest. Так что пилоты и команды готовятся к новым вызовам, а болельщики запасаются терпением в преддверии насыщенного летнего сезона.