Что за катастрофа с «Уильямсом»? Единственные пропускают тесты, а машина жутко тяжёлая

В эти дни в Барселоне происходит так называемый шейкдаун в рамках межсезонья Формулы-1. По сути — первые зимние тесты, которые позволят командам заранее обнаружить и устранить детские проблемы с новыми машинами и, что ещё важнее, с силовыми установками. Девять команд уже работают на трассе, сегодня весь день готовился к дебюту «Астон Мартин», и лишь одна конюшня упустила возможность протестировать технику. Насколько всё плохо у «Уильямса»? Сама команда заверяет, что никакой катастрофы с новой машиной нет…

Что случилось?

Изначально в «Уильямсе» планировали отработать шейкдаун вместе с конкурентами, даже провели голосование среди болельщиков по выбору тестовой ливреи для Барселоны. Но чем ближе подходило время тестов, тем показательнее становилась тишина с базы в Гроуве. Пока другие проводили презентации со съёмочными днями или хотя бы заводили болиды, «Уильямс» молчал. Наконец, инсайдеры сложили 2+2, поработали с источниками и констатировали: легендарная британская команда пропустит шейкдаун.

По неофициальным сведениям, «Уильямс» трижды не сумел пройти так называемые краш-тесты, проверяющие безопасность новой машины. Соответственно, пришлось дорабатывать и неизбежно утяжелять болид, чтобы сделать его прочнее. Появились страшные цифры про 20-30 кг перевеса, однако про это мы ещё поговорим отдельно.

Так или иначе, «Уильямс» подтвердил, что пропустит шейкдаун, но точно будет готов к двум оставшимся тестовым сессиям в Бахрейне, которые пройдут с 11 по 13 и с 18 по 20 февраля. Пока же команда хотя бы организовала так называемые виртуальные тесты на базе: собрала машину и проверяет работу силовой установки и других систем с помощью испытаний на виртуальной трассе.

«К машине не прикручены антикрылья, однако на месте шасси, двигатель, коробка передач, — объяснил журналистам босс «Уильямса» Джеймс Ваулз. — Проверяются под нагрузками мотор, коробка передач, система охлаждения. Вы можете даже воссоздать условия, когда впереди едет другая машина, или «отправить» машину в Сингапур или Бахрейн. Да, ничто не сравнить с работой на трассе, но это хорошее использование времени».

Точно ли «Уильямс» будет в Бахрейне?

Ваулз заверяет, что никаких проблем не возникнет. Руководитель «Уильямса» накануне объявил, что все краш-тесты пройдены. Джеймс уточнил, что именно шасси прошло эти испытания ещё несколько недель назад, так что проблемы были не в нём. Кроме того, команда запланировала съёмочный день, на котором, если будет необходимо, отловит стартовые проблемы с машиной.

Думаем, в этом вопросе Ваулзу можно поверить: шесть дней в Бахрейне «Уильямс» должен отработать.

«Вообще, мы могли бы провести тесты в Бахрейне, — заверил руководитель «Уильямса». — Да, могли. Но это оказало бы влияние на число запчастей и компонентов, на программу обновлений к Бахрейну, Мельбурну и так далее.

Когда мы оценили потенциальные тесты в холодной сырой Барселоне в сравнении с виртуальными тестами и ситуацией с запчастями, то смысла участвовать в шейкдауне абсолютно не оказалось. Мы приняли такое решение, и я уверен, что оно было верным. Благодаря ему мы будем должным образом готовы к Бахрейну и Мельбурну».

Джеймс Ваулз Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

А что там с весом машины?

Вот тут интересно. С одной стороны, Ваулз назвал слухи о серьёзнейшем перевесе машины «бормотаниями» в СМИ. С другой — опроверг эти сообщения как-то странно и неубедительно.

«Пока мы не доберёмся до Бахрейна, мы не сможем точно определить вес болида. Ни один человек на самом деле этого не знает. Это невозможно узнать, потому что для этого нужен автомобиль, собранный без датчиков в правильной конфигурации. А сегодня такой конфигурации не существует.

Если мы в итоге превысим целевой вес, то с этого момента начнётся агрессивная программа по его снижению. Однако я думаю, что сейчас всё, что вы видите в СМИ — всего лишь пустые разговоры. Я выскажусь, как только мы сами всё узнаем. Но это точно произойдёт не сегодня», — заявил Ваулз.

Не правда ли, странно? Неужели «Уильямс» не знает текущего веса машины ну хотя бы с разбросом в пару килограммов? Даже если какие-то детали ещё физически не изготовлены, есть же их проект и все расчёты… В соцсети X (ранее «Твиттер») один пользователь задался вопросом: «Но ведь Ваулз сказал, что машина уже собрана для виртуальных тестов, которые они проводят? А тут говорит, что машину не собрали. Чему верить?»

В общем, есть ощущение, что Ваулз скорее не хочет распространять негатив, нежели правда не имеет представления о хотя бы примерном весе автомобиля.

К слову, забавный факт: техническим директором «Уильямса» является Мэтт Харман, под руководством которого был построен болид «Альпин» A524, который критиковали за… лишний вес! Харман покинул французскую команду ещё перед презентацией той машины — и вот те же грабли.

Всё это приговор для сезона?

Не будем так категоричны. Положение «Уильямса» чуть исправляет тот факт, что команда использует моторы «Мерседес». На шейкдауне в Барселоне немецкие силовые установки отлично работают на машинах заводской команды, а также «Макларена» и «Альпин». Соответственно, вряд ли «Уильямс» потеряет время в Бахрейне из-за капризов двигателя. Правда, Карлосу Сайнсу и Алексу Албону придётся с нуля адаптироваться к поведению нового мотора с возросшей ролью гибрида, в то время как у остальных пилотов уже будет базовое представление, как с ним работать.

Шесть дней тестов — в теории достаточный срок, чтобы подобрать базовые настройки, оценить работу шин и не приехать в Мельбурн с пустыми руками. И пусть «Уильямс» останется в положении догоняющих, за несколько уикендов Гран-при команда уж точно наберётся достаточных знаний, чтобы дальше реализовать потенциал техники.

Вот перевес болида — это реальная проблема. Однако, во-первых, мы не знаем, насколько можно верить слухам про лишние 20-30 кг. Во-вторых, ничто не мешает автомобилю последовательно «худеть» по ходу сезона (по слухам, диета требуется и многим другим, включая «Астон Мартин»). В-третьих, если шасси окажется хоть и тяжёлым, но удачным вкупе с аэродинамикой, то это и, вероятно, сильный мотор «Мерседеса» вполне позволят «Уильямсу» не провалиться. Сказать что-то более определённое сложно, но пока осторожно отметим: пусть даже команда Ваулза допустила очевидный провал, записывать её в аутсайдеры рано.