Первые тесты новых машин Ф-1: лучшее время у «Феррари», но сильнее всех выглядит не она

Больше всех удивил болид от Эдриана Ньюи, однако его возможностей мы пока не увидели.

В Барселоне завершился пятидневный предсезонный шейкдаун команд Формулы-1, который фактически стал первой серией предсезонных тестов. Основная работа над машинами будет чуть позже — на тестах в Бахрейне в феврале, а пока команды лишь знакомились с болидами нового поколения и работой новых силовых установок. И вот что удалось узнать.

Пилотам нужно переучиваться

В Барселоне на этой неделе была довольно прохладная погода, порой над трассой даже моросил дождь, так что опробовать новые машины на пределе их возможностей у гонщиков возможности не было. Тем не менее стало ясно, что управлять новыми болидами нужно совершенно иначе. С точки зрения непосредственно пилотажа, по словам гонщиков, изменилось не так много, хотя с исчезновением граунд-эффекта и уменьшением передних антикрыльев повороты из-за снижения прижимной силы будут проходиться медленнее. Но главным новшеством для пилотов станет силовая установка, с которой предстоит работать совершенно иначе.

В этом году двигатели внутреннего сгорания теперь будут генерировать куда меньше мощности — только 400 кВт (544 л. с.) вместо прежних 630 (857 л. с.). Зато на долю электрической составляющей придутся внушительные 350 кВт (476 л. с.) — раньше было лишь 120 (163 л. с.). Таким образом, гонщикам придётся иначе подходить к прохождению круга, осмысленнее заряжать и разряжать батарею на дистанции. Но с этим, надо полагать, команды будут разбираться в Бахрейне, когда убедятся в надёжности машин.

У «Мерседеса» всё хорошо

Убедительнее всех в Барселоне смотрелся «Мерседес» — машина сразу показала себя надёжной и быстрой, насколько, конечно, можно об этом судить по прошедшим заездам. В каждый из дней Расселл и Антонелли общими усилиями проезжали по полторы сотни кругов, а в общей сложности новое шасси преодолело почти 500 кругов, что равносильно дистанции семи с лишним Гран-при.

Время на круге на этой неделе было нерелевантным, тем не менее отметим, что в первый день Джордж Расселл показал второе время, а в оставшиеся два дня (командам было разрешено работать не более трёх дней из пяти) «Мерседес» был быстрее всех. Кроме того, новая силовая установка, судя по всему, достаточно стабильно работала на машинах «Макларена» и «Альпин». В общем, команда Тото Вольфа может смотреть в будущее с большей уверенностью, чем многие из её соперников.

Джордж Расселл на шейкдауне в Барселоне Фото: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Лучшее время — у «Феррари»

В «Мерседесе» закончили программу в четверг, и в пятницу Льюис Хэмилтон на одну десятую секунду превзошёл лучшее время Расселла. Таким образом, формально быстрейшей на шейкдауне стала «Феррари». Повторимся, делать далеко идущих выводов из этого не стоит, особенно на фоне прохладной погоды и задач, которые инженеры ставили перед пилотами. Тем не менее этот результат выглядит обнадёживающе.

Не менее приятный момент для команды — это пройденная на этой неделе дистанция: Хэмилтон и Леклер в общей сложности проехали 433 круга, больше любой другой команды, за исключением «Мерседеса». Это означает, что новый двигатель «Скудерии» пока что не испытывает проблем с надёжностью, а инженеры собрали достаточно информации для подготовки к следующим заездам. «В этом году всё намного лучше, чем в прошлом», — отметил Льюис, которого давно не видели в паддоке таким оптимистичным.

Двигатель «Ред Булл» перегревается

Для «Ред Булл» шейкдаун в Барселоне начался с аварии Исака Хаджара, который потерял машину в 14-м повороте и задней частью врезался в заграждения. Из-за инцидента команде пришлось немного пересмотреть график работы, и, судя по всему, какое-то время из-за этого потерял Макс Ферстаппен. Впрочем, по слухам, не это стало главной проблемой австрийской команды.

Так, по данным итальянского издания Autoracer, двигатель «Ред Булл — Форд», который по сути является самостоятельной разработкой «быков», страдает от перегрева. Это на программу шейкдауна не слишком повлияло, хотя инженерам и пришлось более активно охлаждать силовую установку. Однако на фоне того, что в Барселоне в конце января было достаточно прохладно, проблемы с перегревом — тревожный знак. Посмотрим, как машины «Ред Булл» будут выглядеть в Бахрейне, где температуры окажутся более привычные.

Хаджар на шейкдауне в Барселоне Фото: Red Bull Content Pool

«Макларен» дебютировал одним из последних

Команда «Макларен» прибыла на тесты в Барселоне одной из последних и впервые выехала на трассу лишь в третий день из пяти. Причём накануне завершения заездов Оскар Пиастри смог проехать лишь 49 кругов — возникла проблема в топливной системе. Таким образом, в общей сложности гонщики проехали только 285 кругов — это меньше всех остальных команд, за исключением «Ауди» и «Кадиллака», а также появившегося в последний момент «Астон Мартин».

Из этого, впрочем, тоже не будем делать далеко идущих выводов. В конце концов, упущенное время ещё будет возможность наверстать, а с точки зрения времени на круге «Макларен» держится на уровне лидеров: лучший результат Ландо Норриса лишь на четверть секунды медленнее рекорда Льюиса Хэмилтона, к тому же в последний день британец вместе с напарником намотал 163 круга.

«Астон Мартин» от Ньюи и правда отличается

Пожалуй, самой долгожданной новинкой этого года стало шасси «Астон Мартин» — первый автомобиль команды, спроектированный под руководством Эдриана Ньюи. Машину собрали в предпоследний день тестов, и тогда она проехала лишь несколько кругов, да к тому же с придушенным двигателем. Но даже так болид наделал немало шуму — он даже визуально существенно отличается от машин соперников.

Так, у нового творения Ньюи иные пропорции носового обтекателя, необычная геометрия боковых понтонов, а также выделяющаяся высоким креплением задняя подвеска. Впрочем, пока что оценить эффективность машины невозможно — Алонсо и Стролл проехали лишь 53 круга, а лучший из них был на 4,5 секунды медленнее времени Хэмилтона. Формально «Астон Мартин» был самым медленным, не считая «Кадиллака».

Новое шасси «Астон Мартин» в Барселоне Фото: Aston Martin Aramco Formula One Team

У новичков проблемы

Особое внимание на шейкдауне было приковано к новичкам сезона — дебютантам из «Кадиллака» и «Ауди», которая в этом году будет использовать собственный двигатель. И пока что у немцев не всё идёт гладко — дважды у машины возникали технические проблемы, из-за чего Габриэл Бортолето в первый день проехал лишь 28 кругов. Впрочем паниковать пока рано: в заключительный день пилоты команды совместными усилиями проехали 144 круга.

А вот «Кадиллак» пока смотрится весьма и весьма скромно. Если не считать проблем «Ауди» в первый день и явно щадящий темп «Астон Мартин», именно «Кадиллак» был в Барселоне самым медленным. К тому же из всех команд, работавших по максимальной трёхдневной программе, на счету «Кадиллака» меньше всех кругов — 164. Для сравнения, многие из соперников проезжали такую дистанцию за день. И это при том, что на «Кадиллаках» стоит мотор «Феррари», который на заводском шасси проехал вполне приличную дистанцию…

Через полторы недели — Бахрейн

Зимние тесты продолжатся в Бахрейне через полторы недели — команды ждут две трёхдневные серии. Первая из них пройдёт с 11 по 13 февраля, вторая — с 18-го по 20-е число. Надеемся, что к этому моменту команды будут готовы показать более релевантные результаты. К тому же к ним присоединится «Уильямс», который шейкдауну в Барселоне предпочёл виртуальные тесты.