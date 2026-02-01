Доминатор юниорских «формул» никому не нужен в Ф-1. Как так вышло?

Разве титул в главной формульной «молодёжке» вообще ничего не значит? Даже в первый сезон?

В грядущем сезоне Формулы-1 на стартовую решётку выйдет лишь один дебютант – юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад (выступать будет за «Рейсинг Буллз»). Куда меньше повезло действующему чемпиону «двушки» Леонардо Форнароли, который получил лишь статус резервного пилота «Макларена».

Почему прошлогодний триумфатор главной «молодёжки» планеты остался без места в пелотоне Ф-1 и действительно ли он так хорош?

Стал чемпионом Ф-3, не выиграв ни одной гонки

Карьера Леонардо Форнароли развивалась по восходящей. Ещё пару лет назад он и близко не котировался как потенциальный гонщик Формулы-1. В юниорских сериях Форнароли дебютировал в 2020 году, заявившись в чемпионат итальянской Ф-4.

Первый блин, откровенно говоря, вышел комом: лишь девятое место в личном зачёте. При этом за весь сезон Леонардо не одержал ни одной победы, лишь однажды финишировав в топ-3. Отчасти неудачи Форнароли можно объяснить тем, что выступал он не за доминирующую в итальянской «четвёрке» «Прему», представители которой взяли пять титулов за последние шесть лет, а за более скромную команду Iron Lynx.

В 2021 году Лео продолжил штурмовать родной чемпионат Ф-4 в составе всё той же Iron Lynx. В том сезоне он одержал дебютную победу в юниорских «формулах» на трассе «Мизано», но какого-то глобального прогресса не случилось. Второй сезон Форнароли завершил пятым. Чемпионом, к слову, стал дебютант Оливер Берман.

Следующий сезон Леонардо провёл в первенстве ФРЕКА – и провёл не очень ярко. За 20 гонок итальянец ни разу не финишировал в топ-3, лучшим результатом стало четвёртое место на «Хунгароринге». Пока доминатором «молодёжек» и не пахнет.

Несмотря на не самый убедительный сезон, Форнароли отправился на повышение – в Формулу-3. Итальянцу повезло оказаться в одной из сильнейших команд серии — «Трайденте». Впрочем, первенствовал в том году напарник Лео — Габи Бортолето. А что же до самого Форнароли, то он завершил чемпионат 11-м, лишь раз поднявшись на подиум – по итогам спринта в Барселоне.

В следующем году Лео продолжил гоняться в Ф-3, в составе всё того же «Трайдента». Сезон-2024 стал переломным и решающим в карьере молодого итальянца. Нельзя сказать, что в том году Форнароли выдал какой-то мегаперформанс или ярче всех блистал в пелотоне, но за счёт стабильности ему удалось стать чемпионом.

Что любопытно, в триумфальном сезоне Лео не одержал ни одной победы – даже в спринтах. Это какой-то нонсенс! Достижение если не историческое, то как минимум эпохальное. Сразу четыре пилота (Браунинг, Линдблад, Беганович, Мегетуниф) в том сезоне выиграли по две основные гонки, однако такой стабильностью, как у Форнароли, похвастаться не могли. Лео чаще, чем кто-либо (шесть раз) поднимался на пьедестал почёта по итогам воскресных заездов, что и обеспечило итоговый успех.

Лео Форнароли в Формуле-3 Фото: Clive Rose/Getty Images

Хотя нельзя сказать, что весь сезон итальянец провёл в режиме «доезжалы». Судьба титула решалась в последней гонке чемпионата в Монце, в которой Лео опередил в последнем повороте конкурента в борьбе за титул Габриэле Мини. Этот обгон и позволил Форнароли отпраздновать триумф.

P. S. После гонки Мини был дисквалифицирован, поэтому Форнароли в любом случае стал бы чемпионом. Но здорово, что всё решилось на трассе, в режиме онлайн.

В схожем стиле Леонардо провёл и дебютный сезон в Ф-2: итальянец стал воплощением стабильности. Если вынести за скобки финальный этап в Абу-Даби, к которому судьба титула уже была предрешена, Форнароли за весь сезон лишь в двух заездах не смог набрать очки – оба раза по причине схода с дистанции. У вице-чемпиона Кроуфорда таких гонок было девять.

С первой же попытки Форнароли взял титул в Формуле-2, причём на этот раз победы были: три в спринте и ещё одна – в основной гонке. Однако глобально этот успех карьеру итальянца не продвинул…

Лео Форнароли Фото: Dom Gibbons/Getty Images

Что не так с Форнароли?

Лео два года подряд брал титулы Ф-3 и Ф-2 прямо как какой-нибудь Леклер, но при этом остался невостребован в Формуле-1. Почему так?

Ну, во-первых, как мы сказали чуть выше, Форнароли брал титулы за счёт стабильности, а не скорости. Это, конечно, важный для гонщика навык, но его можно подтянуть по мере взросления пилота – чего не скажешь о скорости. Как говорится, проще сделать быстрого гонщика стабильным, чем наоборот. И примеры тех же Бермана и Хаджара – тому подтверждение.

Во-вторых, итальянец побеждал в составе доминирующих команд: «Трайдента» в Ф-3 и «Инвикты» – в Ф-2. На более ранних этапах карьеры Форнароли выступал в коллективах попроще и в лучшем случае сражался за очки и редкие подиумы. Проще говоря, своими титулами, взятыми в режиме «доезжалы», Форнароли не впечатлил ни одну из команд Формулы-1.

К тому же совсем недавно «Королевские гонки» приняли в свои ряды кучу новичков – мест в пелотоне банально нет. Единственное в теории вакантное место было в «Альпин» – французы до последнего тянули с подписанием Колапинто. Но в Энстоуне гонщику с туманными перспективами предпочли гонщика с туманными перспективами и мощным спонсорским пакетом. Отсутствие влиятельных спонсоров – ещё один аргумент против Форнароли.

Что дальше?

Шансы Форнароли стать боевым пилотом Ф-1 стремятся к нулю. В конце прошлого года итальянца зачислили в программу поддержки «Макларена», но к стартовой решётке «Королевских гонок» его это не приближает.

В академии «Ред Булл», если учитывать тамошнюю текучку кадров, у Лео шансов, конечно, было бы побольше. Однако именно в «Макларене» стать боевым пилотом ему будет очень непросто. Всё-таки в Уокинге нет чёткой стратегии по развитию «академиков» – лишь в редких исключениях «оранжевые» доверяют дебютантам. К тому же прямо сейчас «Макларен» обладает одним их сильнейших пилотских составов.

Поэтому у Форнароли есть три варианта развития карьеры: IndyCar, WEC и Формула-Е. У «Макларена» есть команда в «американской формуле», но попасть туда для Лео будет очень непросто. Позиции О’Уорда и Лундгора видятся незыблемыми, а место третьего пилота занимает ярко выраженный рента-драйвер Сигель.

WEC выглядит уже более вероятным вариантом. «Макларен» готовится запустить программу в гиперкарах, а значит, «оранжевым» потребуются новые пилоты, часть из которых можно забрать из собственной программы поддержки. Для начала Форнароли, конечно, потребуется провести хотя бы один сезон в GT или LMP2, но вряд ли это станет проблемой.

Вариант с Формулой-Е тоже исключать нельзя. Однако он актуален на случай, если «Макларен» не придумает, как использовать Лео на трассе, а сидеть в резервистах ему надоест. Будем следить, куда занесёт нелёгкая новоиспечённого чемпиона Формулы-2.