Чем болид гения Ф-1 удивил конкурентов. Разбираем новое творение Ньюи

Переход Эдриана Ньюи в «Астон Мартин» в прошлом году стал сенсацией, и его первый болид в новой команде ждали с особым нетерпением. На публике AMR26 впервые появилась лишь под занавес шейкдауна в Барселоне, который прошёл на прошлой неделе, однако даже этого небольшого времени хватило, чтобы поразить экспертов паддока. Рассказываем, чем выделяется машина «Астон Мартин» 2026 года.

Носовой обтекатель

Нос и переднее антикрыло входят в число ключевых элементов автомобиля — именно они определяют то, как воздух будет обтекать болид. И носовой обтекатель у AMR26 заметно шире, чем у других машин нового сезона. Кроме того, бросается в глаза: в отличие от большинства соперников, пилоны носового обтекателя крепятся ко второму элементу антикрыла, а не к базовой плоскости. В связи с этим подвижным при активации режима X-mode будет лишь третий элемент. Схожее решение можно заметить разве что на новом «Мерседесе».

«Астон Мартин» AMR26 на шейкдауне в Барселоне Фото: Aston Martin Aramco F1 Team

Геометрия подвески

В передней и задней конструкциях подвески используется конструкция с толкателями, при этом в обоих случаях рычаги верхнего треугольника расположены необычно высоко. Одновременно с этим задний рычаг находится довольно низко — такая геометрия препятствует «клевкам» передней части на торможении. Ранее в этом смысле выделялась машина «Макларена», но в «Астон Мартин» использовали этот приём в ещё более агрессивном виде. Кроме того, такая конфигурация рычагов позволяет улучшить поток воздуха в нижней части машины.

Ещё сильнее выделяется задняя подвеска AMR26. В ней верхний рычаг тоже расположен предельно высоко и крепится к центральной стойке антикрыла. В том числе благодаря такой конструкции шасси обладает более высоким углом продольного наклона — так называемым рейком, которым отличались машины «Ред Булл» до 2022 года. И, судя по не самым качественным фотографиям с шейкдауна, у «Астон Мартин» рейк больше, чем у других машин.

«Астон Мартин» AMR26 на шейкдауне в Барселоне Фото: Aston Martin Aramco F1 Team

Миниатюрные понтоны

Вместе с носовым обтекателем AMR26 в глаза в первую очередь бросается необычная форма боковых понтонов. Так, перед воздухозаборником, который меньше, чем у других машин, вперёд выступает нижняя грань. Сами понтоны выглядят тоньше, чем у соперников, посажены чуть выше и обладают большим подрезом в нижней части. По задумке инженеров, освободившееся под понтонами пространство будет создавать меньше лобового сопротивления и позволит воздуху эффективнее перетекать в область диффузора.

Кожух двигателя

Машины Формулы-1 в этом году существенно отличаются формой воздухозаборника над головой пилота, и в «Астон Мартин» выбрали треугольный воздуховод. Кроме того, кожух двигателя выглядит компактнее, чем у других машин, и заметно сужается ближе к задней оси. В задней части «Астон Мартин» также удивляют массивные выходные каналы — они расположены ближе к кокпиту, чем у других команд, что позволяет иначе взаимодействовать с потоком воздуха к заднему антикрылу.

«Астон Мартин» AMR26 на шейкдауне в Барселоне Фото: Aston Martin Aramco F1 Team

Это самовоз?

Все в паддоке отмечают необычный и экстремальный дизайн «Астон Мартин» — Эдриан Ньюи остаётся верен своему стилю и стремится довести эффективность до предела. Впрочем, даже в карьере Ньюи были неудачные шасси, и пока рано судить, насколько хороша аэродинамика AMR26.

Кроме того, большой вопрос, насколько эффективны силовые установки «Хонды». В какой-то момент японцы объявили об уходе из Формулы-1, и даже несмотря на то, что компания вскоре передумала, больше года на этой паузе было потеряно.

Непосредственно на шейкдауне в Барселоне «Астон Мартин» не продемонстрировал высокой скорости — лучший круг Фернандо Алонсо на 4,5 секунды медленнее времени Льюиса Хэмилтона, показанного в тот же день. К тому же в день дебюта на трассе машина уже после нескольких кругов остановилась из-за технических проблем.

В любом случае оценить потенциал AMR26 будет возможно лишь на Гран-при Австралии, и совсем не факт, что на него болид приедет в том же виде, в котором был представлен в Барселоне. Тем не менее ожидания от машины очень высоки — это же, в конце концов, Эдриан Ньюи.