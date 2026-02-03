Многострадальный «Уильямс» наконец показал ливрею на 2026-й. И топ-спонсора. Но не машину

Легендарный «Уильямс», вынужденно проигнорировавший так называемый шейкдаун команд Формулы-1 в Барселоне, продемонстрировал гоночную ливрею, в которой в 2026 году будет выступать болид FW48. Саму машину нам по-прежнему не показали, зато за последние пару дней команда объяснила, почему не подготовила болид вовремя. Прокомментировали в «Уильямсе» и новую ливрею.

Как выглядит ливрея

«Уильямс» сохранил в роли основного цвета синий, однако теперь на переднем антикрыле, боковых понтонах и торцевых пластинах заднего антикрыла появился белый, а в передней части понтонов — голубой. То есть команда стала побратимом сине-бело-голубого «Зенита», пусть и вряд ли об этом подозревает.

В официальном пресс-релизе обращают внимание, что никуда не делся и чёрный цвет (про экономию веса никто не забывает), плюс в задней части капота идут тонкие полоски белого и красного — это отсылка к чемпионским «Уильямсам» Найджела Мэнселла (FW14B) и Деймона Хилла (FW18). К слову, титулу Хилла в этом году исполняется уже 30 лет.

Новая ливрея «Уильямса» Фото: Atlassian Williams F1 Team

На ливрее 2026 года явно выделяются логотипы нового крупного партнёра «Уильямса» — банка Barclays. Британцы заменили испанский Santander и получили довольно заметные места на болиде: передняя часть боковых понтонов (собственно, голубой — фирменный цвет банка), обратная сторона заднего антикрыла и верх носа прямо над номерами пилотов.

А вот о самой машине говорить бессмысленно — похоже, на изображениях мы видим автомобиль, не имеющий ничего общего с настоящим. У него неполноценная передняя подвеска, максимально примитивное днище и дефлекторы перед ним. Полагаем, и в случае с другими элементами никаких выводов делать не стоит.

В официальных технических спецификациях FW48 указано, что машина весит всего 772 кг – то есть на 4 кг выше минимально допустимого. Такой показатель разительно расходится со слухами, по которым «Уильямс» после провала нескольких краш-тестов будет превышать норму в лучшем случае на 20 кг. Кому верить? Только инсайдерам, которые получат информацию во время тестов в Бахрейне.

Что о ливрее думают гонщики

Алекс Албон:

«Всегда волнительно впервые увидеть новую ливрею, а FW48 выглядит просто невероятно. Дизайн действительно выделяется — он смелый, современный, и, несомненно, в нём угадывается наша команда «Уильямс». Не могу дождаться момента, когда болельщики увидят его на трассе и будут болеть за нас в 2026 году».

Карлос Сайнс:

«Ливрея FW48 — это настоящее заявление о наших планах на 2026 год. Дизайн отражает наследие команды «Уильямс» в Формуле-1, но при этом выглядит свежо и динамично в соответствии с требованиями новой эпохи. Я рад выступать в этой раскраске и разделять восторг с болельщиками во всём мире — их поддержка очень важна для нас на нашем совместном пути!»

Новая ливрея «Уильямса»: вид сбоку Фото: Atlassian Williams F1 Team

Как руководство объяснило срыв сроков создания машины

Ожидается, что «Уильямс» успеет провести обкатку машины перед её отправкой на тесты в Бахрейне, первая часть которых пройдёт с 11 по 13 февраля. Почему же команда Джеймса Ваулза не уложилась в сроки и поставила себя в положение догоняющих? Особенно с учётом того, что «Уильямс» раньше большинства конкурентов перебросил все усилия на подготовку машины под новый регламент.

«В плане проектирования этот болид гораздо сложнее чего-либо, что мы производили прежде, — попробовал объяснить Ваулз. — Он примерно в три раза сложнее. Это означает, что нагрузка на нас примерно в три раза больше, чем была, из-за чего мы начали немного отставать.

Новая ливрея «Уильямса»: вид сверху Фото: Atlassian Williams F1 Team

Да, мы пожертвовали 25-м годом ради 26-го, но это же не значит, что мы могли отправить машину в производство в феврале прошлого года. Если бы ты делаешь это слишком рано, то не используешь очень много потенциальной скорости. Ты не выдвинешь своё дело на чемпионский уровень, если не начнёшь отправлять всё в производство позднее. То, что мы видите, этот результат нашего стремления принять агрессивные решения, чтобы добавить машине как можно больше скорости.

Да, в каких-то моментах всё это так же болезненно, как в 2024-м. Но есть разница. У нас другой размер команды. Тогда был в каком-то роде организованный хаос, а сейчас всё не так. Вокруг меня спокойные личности, которые чётко мне отвечают, когда всё будет готово, когда мы получим тот или иной компонент. Абсолютно другая история. Однако надо признать: мы пытались «пропихнуть» через нашу систему больше, чем были способны. Если так происходит на протяжении недели, это можно отыграть. Но если подобное длится несколько недель, то уже не получится».

Новая ливрея «Уильямса»: вид сзади Фото: Atlassian Williams F1 Team

При этом Ваулз полагает, что неучастие в шейкдауне в Барселоне не повлечёт для «Уильямса» долгосрочных последствий. Моторы «Мерседеса» испытали три другие команды, сам «Уильямс» провёл хотя бы виртуальные испытания, плюс ещё остаются шесть дней тестов в Бахрейне.