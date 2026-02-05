Трасса прямо на крыше завода Fiat! Как придумали и что с ней сейчас

На юго-западе Турина на улице Эрманно Фенольетти есть торговый центр — гигантское пятиэтажное здание с более чем сотней магазинов, фудкортами и кинотеатром на 11 залов. Одна из жемчужин центра — Пинакотека Аньелли, художественная галерея на верхнем этаже здания. Здесь собраны картины из коллекции Джанни Аньелли, который возглавлял Fiat с 1966 года и фактически до самой смерти в 2003-м. В коллекцию музея в том числе входят работы Ренуара, Мане, Пикассо, Модильяни, Матисса и многих других.

Но главная особенность этого места — овальная трасса протяжённостью 1,5 км прямо на крыше здания. Рассказываем, как она там оказалась.

Мечта Аньелли

В 1915 году глава крупнейшей автомобильной компании Италии — Fiat — Джованни Аньелли, дедушка Джанни, вдохновившись американским заводом Ford, решил расширить и собственные производственные мощности. Так родился проект завода в Линготто — крупнейшей сборочной линии в мире.

Пятиэтажное здание было спланировано как вертикальная фабрика: на нижнем этаже собиралось шасси, на втором изготавливались и монтировались двигатели, на третьем машина получала трансмиссию, рулевое управление и другие элементы ходовой части, на четвёртом устанавливался кузов, а на пятом сотрудники проводили финальные работы по интерьеру. И после этого по винтовому пандусу готовый автомобиль отправлялся на крышу — для тестирования в движении.

Завод в Линготто в 1923 году Фото: Touring Club Italiano/Getty Images

Строительство завода, раскинувшегося на площадь 150 000 кв. м, завершилось в 1923 году, и 22 мая состоялось его открытие. Это было большое событие — не только для Турина, но и для всей Италии. Так, на запуск сборочных линий лично прибыл король Виктор Эммануил III. К 1936 году на заводе в Линготто работали более 16,8 тыс. человек, здесь собирались 80 различных моделей, включая Fiat Topolino. В одном лишь 1937 году в Линготто выпустили 54 931 автомобиль.

Вид на завод Fiat в Линготто в 1925 году Фото: Getty Images

В годы Второй мировой войны завод стал одной из главных целей союзников и был повреждён бомбардировками, однако полностью уничтожить его не удалось, и вскоре он был восстановлен и продолжил работу. На трассе, расположенной на крыше, даже прошли своего рода гонки: здесь снимался эпизод погони фильма «Ограбление по-итальянски» 1969 года.

Но к концу 1970-х годов завод в Линготто устарел, а в Fiat построили неподалёку более современный завод «Мирафьори». «Линготто» продолжал работать, но здесь собирали уже лишь небольшие модели, а в 1982-м завод закрылся окончательно. Городские власти много лет решали, что делать со зданием, и в конце концов оно было перестроено в общественное пространство по проекту Ренцо Пиано.

Трасса на крыше завода в Линготто в 2024 году Фото: Giovanni Mereghetti/Getty Images

Сборочные цеха переделали в концертные залы и офисы, появились площади для магазинов, и к 1989 году завод стал функционировать как торгово-развлекательный комплекс. Причём трассу на крыше сохранили, однако теперь она работает как пешеходная зона и арт-пространство, автомобили здесь больше не ездят.