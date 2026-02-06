«Это была расплата». Аварии, месть и взаимные обиды в «Ред Булл» начала 2010-х

— Кажется, нашим взаимоотношением пришёл конец.

(Марк Уэббер, 11 апреля 2013 года)

Тремя неделями ранее, 24 марта 2013 года. Малайзия, автодром «Сепанг». 43-й круг гонки. Лидировавший с отрывом в три секунды над собственным напарником Марк Уэббер заезжает на свой финальный, уже четвёртый (!) пит-стоп, получает свежий комплект жестких шин и выныривает на трассу впереди остановившегося кругом ранее Себастьяна Феттеля. У Себа преимущество более мягких шин, и он незамедлительно атакует Марка, но тот сдерживает первый натиск. Кругом позже под спокойное «Себастьян, мульти-мап 21. Тебе нужно дать ему пространство, сохраняй позицию» с командного мостика трёхкратный чемпион додавливает напарника и уезжает за 27-й победой в карьере. На саркастические слова Марка в радиоэфире, что это «отличная командная работа», его инженеру оставалось только мысленно развести руками: «Мы говорили ему, Марк. Мы говорили…».

В «комнате неловкого молчания» Феттель попытался что-то сказать Уэбберу, однако тот не дал ему договорить: «Мульти 21, Себ?! Мульти 21?!». Фраза, которая станет олицетворением взаимоотношений между напарниками по «Ред Булл». Это был самый яркий, но далеко не первый их конфликт…

Эпизод 1. Командная тактика против Феттеля

В начале лета 2008 года ветеран Формулы-1 Дэвид Култхард объявил о завершении карьеры в конце сезона, что избавило руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера от необходимости принимать трудные решения: в «Торо Россо» созревал юный и очень одарённый Себастьян Феттель, не переводить которого в главную команду было бы большой ошибкой. Култхард, хоть и оставил лучшие годы карьеры позади и разгромно уступал Марку Уэбберу в квалификациях, всё ещё был неплох в гонках, однако самое важное – он тоже стоял у истоков команды, и именно он переманил ключевых инженеров, включая Эдриана Ньюи, в Милтон-Кинс.

Чем ярче выступал Феттель в «Торо Россо», тем больше ходило разговоров, что «беби-Шуми» уничтожит карьеру Уэббера. Сам Марк тоже не облегчал себе жизнь: попал в дурацкую аварию на велосипеде, которая стоила перелома ноги и трудного восстановления в межсезонье-2008/2009. В начале первого совместного сезона Себ был быстрее, принёс старшей команде первую победу в Формуле-1 и в целом выглядел единственным, кто может что-то противопоставить мега-«Браунам».

На Гран-при Турции из-за более удачной стратегии с меньшим количеством остановок для дозаправки Марк оказался вторым в заключительной части гонки позади Дженсона Баттона, но впереди стартовавшего с поула Феттеля. А тот на более свежих шинах догонял. Тогда впервые в ушах одного из гонщиков прозвучала команда сохранять позиции до финиша. Себ по радио особо спорить не стал, но командный брифинг после гонки прошёл довольно нервно и на повышенных тонах. Первый звоночек! Однако в дальнейшем по ходу чемпионата больших проблем между напарниками не было, они делили редкие победы и безуспешно пытались достать Баттона и Рубенса Баррикелло в чемпионате мира. Себастьян в тот год стал вторым по итогам сезона, Марк – четвёртым.

Гран-при Турции — 2009: Феттель позади Баттона Фото: Clive Mason/Getty Images

Эпизод 2. Авария в Турции

Сезон 2010 года Феттель начинал в качестве фаворита. Его RB6 частенько оказывался быстрее остальных в квалификациях, но в гонках из-за проблем с надёжностью были упущены победы в Бахрейне и Австралии. А тут к началу европейской части сезона раскатился и Марк, выигравший за явным преимуществом гонки в Испании и Монако. Это позволило австралийцу приехать в Турцию в ранге лидера чемпионата мира. Впрочем, у Себастьяна очков было ровно столько же. Уэббер на кураже забрал квалификацию и со старта возглавил гонку.

После первых остановок Феттель смог оказаться впереди «Макларенов» Хэмилтона и Баттона и начал давить на напарника. К середине дистанции стало понятно, что машины расходуют больше топлива, чем прогнозировалось, поэтому гонщиков попросили изменить картографию работы двигателя, дабы сберечь горючее до финиша. Сначала эта проблема коснулась пилотов «Макларена», а затем и Марка.

А вот Себастьян, находясь две трети гонки в аэродинамической тени позади сначала Хэмилтона, а потом – Уэббера, сэкономил примерно на 1 кг больше топлива, чем его напарник по команде. Благодаря этому Феттель смог остаться на прежней мощности двигателя и на 40-м круге пошёл в атаку на задней прямой по внутренней траектории. Поравнявшись с напарником, Себ начал смещаться правее, дабы лучше войти в левый поворот, но Марк не подвинулся ни на сантиметр, и всё закончилось столкновением, сходом для Феттеля и финишем лишь на третьей позиции для вылетевшего и повредившего переднее антикрыло Уэббера.

Марк Уэббер гонщик «Ред Булл» «Себастьян оказался внутри. Я не собирался уступать лидерство, но в следующем повороте Себастьян определенно получил бы преимущество — в итоге я остался на траектории, стараясь задержать его на грязном асфальте, как вдруг сразу после прохождения поребрика он начал смещаться в мою сторону, после чего мы столкнулись».

Себастьян Феттель гонщик «Ред Булл» «Внутри команды мы не раз говорили, что оба гонщика имеют равный статус. Мы на трассе выясняем, кто из нас лучше — так и должно быть. В Турции всё произошло очень быстро, я хорошо вошёл в поворот, попал в воздушный мешок позади Марка и атаковал по внутреннему радиусу. Я уже вышел вперёд и начал смещаться вправо — лидер всегда определяет траекторию, но мы столкнулись, и моя гонка была окончена».

Ни один из гонщиков гонщика своей вины не признал, однако в команде неожиданно для Марка бо́льшая часть руководителей встала на сторону Себастьяна, что вынудило австралийца даже письменно обращаться к владельцу «Ред Булл» Дитриху Матешицу, который нормально воспринял эту ситуацию и потушил разгорающееся пламя.

Эпизод 3. «Ред Булл» не жертвует Феттелем ради титула Уэббера

По ходу сезона 2010 года было еще несколько конфликтных моментов между гонщиками. Знаменитое «неплохо для второго номера» от Марка после победы на Гран-при Великобритании, когда новое переднее антикрыло с болида Уэббера переставили на болид Феттеля перед квалификацией. Это антикрыло не очень понравилось гонщикам, однако давало преимущество в две десятых секунды на круге, которого хватило Феттелю, чтобы вырвать поул, но – уже по другим причинам – провалить гонку на фоне успеха напарника.

Был и заезд в Венгрии, где Себастьян то ли проспал рестарт, то ли хотел помочь Уэбберу выехать после пит-стопа впереди Фернандо Алонсо. Так или иначе, Себ за машиной безопасности оттормозил Алонсо, отстав от не заехавшего на пит-лейн напарника более чем на 10 корпусов машины, нарвался на штраф и тем самым просто отдал победу в руки Марку. Но ключевой эпизод произошёл всё же в преддверии Гран-при Бразилии – предпоследней гонки чемпионата мира.

Перед этим в сложных условиях завершился дебютный Гран-при Кореи: дождь, грязь, аварии и сумерки не облегчали жизнь гонщикам. Марк приехал на этап лидером чемпионата: у него было 220 очков в личном зачёте, второе место делили Алонсо и Феттель – по 206 баллов. Марк почти сразу после старта разбил машину, а вот Себ всё делал правильно. Стартовав с поула, он лидировал почти всю гонку, пока двигатель «Рено» не приказал долго жить. Победа, а вместе с ней и преимущество в 25 очков перешли к Алонсо. Феттель же откатился на четвёртое место в чемпионате за две гонки до конца сезона.

Феттель и Уэббер на подиуме Гран-при Бразилии — 2010 Фото: Paul Gilham/Getty Images

Перед Бразилией Уэббер инициировал встречу с руководством команды. В воскресенье утром Кристиан Хорнер, Хельмут Марко, Эдриан Ньюи и оба гонщика собрались за закрытыми дверями. Марк просил команду сделать его чётким первым номером и настаивал, чтобы Феттель, если он будет впереди ближе к финишу, отдал ему позицию. Себ в тот уикенд квалифицировался лучше Марка, хотя оба и уступили внезапному дебютанту Нико Хюлькенбергу на слабеньком «Уильямсе».

Марк Уэббер пилот «Ред Булл» «Моя точка зрения заключалась в том, что поддержка обоих пилотов в равной степени могла привести к титулу Алонсо. Я чувствовал, что Кристиан всеми силами пытался прийти к решению в пользу команды, однако Феттель и Марко твёрдо стояли на своём и всеми силами желали сохранить шансы Себа на титул. В итоге было принято их решение, что обескуражило меня. Команда была готова играть в рулетку, рискуя всем, тем самым отдав титул в руки Алонсо, но не была готова забрать шанс на титул у Феттеля. Эдриан сказал, что это было самое некомфортное собрание за всю его жизнь, однако для меня в очередной раз подтвердилось очевидное».

Себастьян не дрогнул, выиграл гонку в Бразилии, а потом и Абу-Даби. Марк стал вторым на «Интерлагосе» и провалился на «Яс-Марине». Алонсо же, как мы помним, застрял за Виталием Петровым, что вкупе с победой Феттеля определило имя чемпиона мира. Самый молодой в истории Формулы-1 – отличный маркетинговый ход для Хельмута Марко и Дитриха Матешица! Но, к слову, если бы Марко не защитил Феттеля и тот отдал бы победу в Бразилии Марку, то при том же сценарии финальной гонки титул достался бы Алонсо, а гонщики «Ред Булл» поделили бы второе-третье места, отстав от испанца на три очка.

Эпизод 4. Уэббер не слушает команду

В новом сезоне сменился поставщик резины: на смену «дубовому» «Бриджстоуну» пришли капризные «Пирелли». Феттель освоился с резиной куда лучше Уэббера, а Ньюи соорудил из RB7 звездолёт, так что в том сезоне Себастьяну не было равных: 15 поулов и 11 побед в 19 гонках. Как итог: более 120 очков преимущества над ближайшим соперником – им оказался Дженсон Баттон.

Уэббер выступал заметно скромнее, но всё же был один эпизод, где Марк и Себастьян схлестнулись. В Британии привычно дождило, и гонка прошла в смешанных условиях. Фернандо Алонсо был недосягаем, и пилотам «Ред Булл» только и оставалось, что бороться с Льюисом Хэмилтоном за подиум. С гонщиком «Макларена» Себ справился с помощью андерката, а Марк прошёл Льюиса на трассе. Из-за более раннего пит-стопа шины Феттеля оказались на пару кругов старше, чем у Уэббера, и в финале заезда австралиец легко съел пять секунд отставания.

Феттель впереди Уэббера на «Сильверстоуне» Фото: Clive Mason/Getty Images

В первые годы резина «Пирелли», которую Михаэль Шумахер нелицеприятно назвал «яичной скорлупой», едва выдерживала четверть гонки на трассах со скоростными поворотами, поэтому преимущество в темпе у Марка было заметным. За два круга до финиша Марк уткнулся в диффузор напарника, провёл несколько атак, однако всё-таки не смог обогнать.

Марк Уэббер пилот «Ред Булл» «Я предпочитаю бороться до конца, а за четыре или пять кругов до финиша мне вдруг начали говорить о необходимости сохранить позицию. После всего того, что случилось в 2010 году, я просто не стал их слушать».

Себастьян Феттель пилот «Ред Булл» «Мы боролись друг с другом, и в этом нет ничего такого. Понятно, что, когда две машины спокойно едут на втором и третьем месте, а гонщики впереди и позади находятся далеко, команда подумает, что атаковать нет смысла, ведь от этого её количество очков ничуть не изменится, однако мы всё-таки поборолись».

В целом эпизод в моменте не вызвал какого-то ажиотажа: Феттель комфортно лидировал в чемпионате и после гонки довёл своё преимущество до 80 очков, а тот факт, что Уэббер ослушался приказа из боксов и продолжил атаковать, скорее, добавил ему очков в глазах болельщиков.

Эпизод 5. Уэббер мешает Феттелю в борьбе за титул

После лёгкой прогулки Себа за вторым титулом соперники дали настоящий бой в 2012-м. Сезон запомнился жёсткой конкуренцией между гонщиками — стоит ли напоминать, что первые семь этапов выиграли семь разных пилотов. У Феттеля дела шли не очень, Уэббер подтянулся и после половины сезона был даже выше Себастьяна в чемпионате. Что уж говорить про Фернандо Алонсо, который в какой-то момент каким-то чудом лидировал с преимуществом в 34 очка над Уэббером и в 44 – над Феттелем…

Фернандо в том сезоне был очень хорош, но, на его беду, в чемпионате выступали гонщики «Лотуса»: в Бельгии испанца вынес Роман Грожан, а небольшой контакт с Кими Райкконеном стоил Фернандо гонки в Японии. Себастьян собрался, отыграл всё отставание от гонщика «Феррари» и даже вышел вперёд в чемпионате перед заключительной гонкой сезона в Бразилии. 13 очков преимущества и более быстрая машина – хороший аргумент в споре за титул.

Себастьян начинал гонку с четвёртого стартового места, которое располагается на внутренней траектории к первому повороту, Марк — с третьего, а Фернандо — лишь с восьмого. Но на старте Уэббер зачем-то стал зажимать стартовавшего чуть лучше Феттеля к стене, открывая внешнюю траекторию для гонщиков «Феррари».

Уэббер пропускает Алонсо, до этого заблокировав Феттеля Фото: Mark Thompson/Getty Images

Масса с Алонсо этим воспользовались, а Феттель от греха подальше затормозил раньше и пропустил целую стаю соперников. В толчее четвёртого поворота его жёстко протаранил Бруно Сенна — хвала Ньюи и конструкторам, что машина хоть и получила сильные повреждения днища и бокового понтона, пережила аварию и позволила Феттелю отыграться с последнего места. В какой-то момент гонки Феттель вновь догнал Уэббера, и в этот раз Марк благоразумно уступил дорогу. Однако Себастьян надолго запомнил стартовый эпизод…

Кристиан Хорнер руководитель «Ред Булл» «Марк делал всё, чтобы дестабилизировать Себастьяна. Кульминация в их отношениях произошла в 2012 году, когда Себастьян боролся за титул с Фернандо Алонсо. В ходе решающей гонки Марк выдавил Феттеля в стену, а затем у Себастьяна произошло столкновение с Сенной. Всё это привело Феттеля в ярость, да и меня тоже, потому как всё это обсуждалось перед гонкой. Марк должен был помогать напарнику, так как сам уже не участвовал в борьбе за титул. Но, вероятно, тогда у Уэббера возобладали его инстинкты, и он не захотел помочь».

Эпизод 6. «Мульти-21»

На подиуме той гонки не было довольных людей. Марк был обескуражен нарушением командной тактики со стороны напарника, Себ чувствовал себя неловко и пытался извиниться перед Марком, да и Льюис Хэмилтон, который впервые поднялся на подиум за «Мерседес», сделал это не слишком уверенно в борьбе с Нико Росбергом. Там тоже были командные приказы, однако про них все быстро забыли на фоне скандала в «Ред Булл».

Но ещё больше вопросов возникло перед следующей гонкой в Китае. Себастьян не то что не признал свою ошибку — он совершенно чётко дал понять, что обогнал Марка намеренно, несмотря на приказы с командного мостика.

Себастьян Феттель пилот «Ред Булл» «Я извинился перед командой за то, что поставил свои интересы выше, но я не извинялся за победу, ведь побеждать — это моя работа, меня для этого наняли. Поступлю ли я в следующий раз так же? Возможно. Марк, вероятно, этого не заслуживал, однако он никогда мне не помогал в гонках, хотя команда в равной степени поддерживает нас обоих. Если же говорить о наших отношениях с напарником, я очень уважаю его как профессионала, но бывают ситуации, когда он мог бы и побольше помогать команде».

Комментарии Себастьяна вызвали сильное недоумение как у болельщиков, так и людей из мира Ф-1. Марк был не сказать что обескуражен — скорее, разочарован. Гонщики вроде Баттона и экс-боссы команд вроде Джордана в той или иной мере раскритиковали Феттеля. Но были и те, кто его поддержал: Берни Экклстоун и прежде всего руководство команды вплоть до уровня Дитриха Матешица. «Мы поговорили с ними обоими. Главное – пусть не сталкиваются, а если кто-то быстрее, пусть обгоняет напарника», — заключил глава «Ред Булл».

Кристиан Хорнер руководитель «Ред Булл» «Инцидент в Бразилии перетёк в конфликт в Малайзии, который, вообще говоря, произошёл через две гонки, хоть и разделённые месяцами. Марк лидировал, а поскольку шины были очень недолговечными, мы приказали гонщикам придерживаться своих позиций. Себастьян же подумал: «А не пошли бы вы нахрен?». Это на все 100% была расплата за инцидент в Бразилии. Позже сам Феттель и сказал об этом Марку».

В конце концов, каждый из гонщиков имел право настаивать на своём, вот только Уэббер окончательно понял, что уже не может рассчитывать на ту же поддержку команды, что и напарник. Марк и прежде это подозревал. Впрочем, позже он признал, что при прочих равных Себастьян просто чаще оказывался быстрее…

Феттель впереди Уэббера после скандального обгона в Малайзии Фото: Darren Heath/Getty Images

***

Ещё в начале 2013 года к Марку обратилась команда «Порше» с предложением стать их заводским гонщиком в гонках на выносливость со следующего года. «Ред Булл» был готов продолжать сотрудничество с опытным австралийцем и дальше, но тот не был готов оставаться вторым номером при вышедшем на пик своей формы Феттеле и покинул Формулу-1 в конце 2013 года.

И пусть и не в Формуле-1, но Марк смог исполнить мечту и стать чемпионом мира: в компании с Тимо Бернхардом и Брендоном Хартли они стали лучшими в чемпионате WEC в 2015 году. В то же время Себ, как ни старался, так и не смог принести титул для «Феррари» и в пятый раз стать чемпионом мира.

Феттель и Уэббер на Гран-при Бразилии — 2025 Фото: Kym Illman/Getty Images

С годами отношения Себастьяна и Марка значительно улучшились: первый повзрослел, второй остыл. Соперничество, конфликты и обиды остались в прошлом, и, кажется, теперь они искренне рады видеть друг друга!