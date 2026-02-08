«Я тебя чем-то расстроил?» Муки Хэмилтона в «Феррари» со своим гоночным инженером

В сезоне-2026 с британцем будет работать новый специалист, но его до сих пор не назначили.

В январе команда «Феррари» объявила, что у Льюиса Хэмилтона в сезоне-2026 будет новый гоночный инженер. При этом, несмотря на то что до Гран-при Австралии остаётся лишь месяц, его имя всё ещё не названо. Рассказываем, почему это проблема и что было не так с прежним гоночным инженером британца.

Гоночный инженер — это глаза и уши пилота во время заезда. Гоночный инженер анализирует телеметрию, находится на связи со стратегами и мотористами и в некотором роде выступает штурманом гонщика. Гонщик и его инженер должны работать как единое целое и понимать друг друга с полуслова — и это даже не метафора, если учитывать, что порой на принятие решения есть секунды — или даже меньше. Хороший пример эффективной работы пилота и его гоночного инженера — Макс Ферстаппен и Джанпьеро Ламбьязе в «Ред Булл». В «Мерседесе» у Льюиса Хэмилтона выстроились отличные рабочие отношения с Питером Боннингтоном. А вот с Риккардо Адами в «Феррари» Льюис общего языка явно не нашёл.

«Вы пока чаю попейте»

Проблемы возникли уже на первом этапе сезона. Гран-при Австралии стартовал за автомобилем безопасности, и перед рестартом Адами проинструктировал Хэмилтона, какие выставить настройки. Льюис сделал всё, как просил инженер, а также попросил его «не повторять всё подряд».

«Ты можешь использовать K1, когда приблизишься», — посоветовал Адами гонщику уже в боевом режиме. «Оставь это мне, пожалуйста», — ответил Льюис. «K1 доступна», — повторил инженер. «Да, я знаю, пожалуйста, оставь это мне», — сказал с раздражением Хэмилтон. «Попробуй зажать K1, просто для тренировки. Знаю, это трудно», — напомнил позже Адами. «Я недостаточно близко. Когда буду ближе, попробую», — услышал инженер в ответ.

Сложности в коммуникации на первом этапе сезона можно было списать на то, что Хэмилтон и Адами ещё не сработались друг с другом, но позднее случился Гран-при Майами, в котором проблемы стали более очевидными. В той гонке Льюис, в отличие от большинства пилотов, стартовал на жёстких шинах, а после перехода на «медиум» оказался позади Леклера, шедшего на «харде».

Льюис Хэмилтон на Гран-при Майами Фото: Clive Rose/Getty Images

«Как далеко пилоты впереди Шарля? Я просто стираю шины позади него», — спросил Хэмилтон Адами. «Антонелли в шести секундах впереди Шарля», — ответил инженер. «И вы хотите, чтобы я торчал тут всю гонку?» — удивился Льюис. «Держись в зоне DRS от Шарля», — скомандовал Адами. «Парни, это не самая удачная командная работа. В Китае я его пропустил, когда вы попросили», — напомнил экс-чемпион. «Принял, мы поменяем позиции», — ответил Адами. «Ага, вы пока чаю попейте», — не скрывая раздражения, сказал Хэмилтон.

Через три круга после первоначального вопроса Льюиса гонщики «Феррари» поменялись-таки позициями. За следующие 12 кругов Хэмилтон сократил отставание от Антонелли с 5,4 секунды до 2,4, после чего получил приказ от Адами вернуть позицию Леклеру — Шарль шёл непосредственно позади напарника, и его жёсткие шины на этой стадии были потенциально эффективнее.

«Вы не верите, что я догоню, или что?» — переспросил Хэмилтон. «Да», — коротко ответил Адами. Льюис пропустил Леклера, после чего инженер сообщил, что в 1,4 секунды позади идёт Сайнс. «Хотите, чтобы его я тоже пропустил?» — саркастично спросил Хэмилтон.

«Я тебя расстроил чем-то?»

Не раз по ходу сезона возникали ситуации, когда Хэмилтон задавал Адами один вопрос, но тот словно отвечал на какой-то другой. «Они по-прежнему в минуте впереди?» — спросил Льюис инженера на Гран-при Монако. «Шарль на «медиуме», «Макларены» на «харде», в 16-м — плотная борьба», — сказал в ответ Адами. «Ты не ответил на мой вопрос, — отреагировал Хэмилтон. — Это, я думаю, уже не так важно. Я спрашивал, в минуте ли я позади». «Он в 48 секундах впереди», — ответил наконец инженер.

Хэмилтон в Монако занял пятое место и в сообщении после финиша сказал, что это был непростой уикенд. «Но мы всё равно продолжим бороться», — добавил британец. Обычно в этот момент следует какой-то подытоживающий ответ от инженера, однако в данном случае его не последовало. «Я тебя расстроил чем-то?» — спросил после небольшой паузы Льюис. На это Адами тоже ничего не ответил.

Льюис Хэмилтон на Гран-при Монако Фото: Clive Rose/Getty Images

На протяжении всего сезона у Хэмилтона и Адами возникали проблемы. Инженер порой или вообще не отвечал на вопросы пилота, или отвечал с запозданием. Кроме того, Льюис был часто недоволен тем, что Адами передаёт много бесполезной информации и при этом не сообщает о важных вещах. Кульминации проблемы гонщика с инженером достигли на Гран-при Абу-Даби. Адами постоянно напоминал Хэмилтону, что он борется с Хюлькенбергом, или называл фамилии пилотов впереди, при том что Льюис не раз просил прекратить, подчёркивая, что он знает, с кем сражается. Но ещё более показателен радиообмен о срезках Льюиса.

На 27-м круге Адами сказал гонщику следить за границами трассы в первом повороте: «У нас уже второй страйк». «Блин, ну сказал бы мне, когда была первая!» — не выдержал Хэмилтон. Позднее Льюис переспросил: «Где у меня были срезки?». На это Адами ответил, что пятерым другим пилотам уже показали чёрно-белые флаги. Стоит ли говорить, что информация об этих пятерых пилотах Хэмилтону в тот момент была не нужна?

Кто заменит Адами?

Только в самой «Феррари» понимают, что именно пошло не так у Хэмилтона с Адами, однако факт в том, что за весь сезон они так и не смогли сработаться. Разумеется, вспышки ярости Льюиса не красят, но всё же это скорее ответственность гоночного инженера — подстроиться под пилота и давать ему информацию, с помощью которой он сможет ехать быстрее. При этом ранее Адами далеко не новичок, он довольно успешно работал в «Феррари» с Себастьяном Феттелем и Карлосом Сайнсом.

В Маранелло в итоге решили перевести Адами в молодёжную программу и поручить ему тесты на машинах предыдущего поколения. То есть фактически своё место в гоночной команде Риккардо потерял. Кто именно его заменит, пока неясно, и это довольно плохой знак, ведь времени на то, чтобы сработаться с новым гоночным инженером, осталось совсем мало.

Риккардо Адами на подиуме Гран-при Мексики 2024 года Фото: Chris Graythen/Getty Images

По слухам, вместо Адами с Хэмилтоном будет работать Седрик Мишель-Грожан, который в конце прошлого года ушёл из «Макларена». Однако Мишель-Грожан в данный момент находится в обязательном отпуске и присоединиться к «Феррари» сможет лишь в середине сезона. Получается, в первых гонках работать с Льюисом будет кто-то другой.

Переоценить значение предстоящего сезона для Хэмилтона невозможно — в этом году либо Льюис реабилитируется за неудачный 2025 год, либо в «Феррари» потеряют веру в британского чемпиона. И если всё будет развиваться по негативному для Хэмилтона сценарию, сезон-2026 может стать последним в его карьере. И задержка с назначением гоночного инженера — не лучшее начало для Льюиса.