Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Новая команда Формулы-1 Кадиллак представила ливрею на сезон-2026 — скандал с режиссёром, спорное решение по раскраске

Новая команда Ф-1 показала ливрею — и нарвалась на суд с режиссёром «Трансформеров»
Евгений Кустов
«Кадиллак» показал ливрею машины Ф-1
Комментарии
А саму раскраску машины «Кадиллаку», возможно, придётся поменять.

«Кадиллак», ставший 11-й командой Формулы-1, показал раскраску своего первого болида. Ливрею пафосно представили с помощью рекламы во время Супербоула, а параллельно цвета показали болельщикам на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Удивительное дело: и сама ливрея, и связанный с ней рекламный ролик привели к разборкам и даже скандалу.

Что не так с ливреей?

«Кадиллак» попробовал выделиться на общем фоне команд Формулы-1 с помощью асимметричной раскраски машины: с правой страны преобладают белые цвета, с левой — чёрные. Нос переливается от белого к чёрному, плоскости заднего антикрыла полностью белые.

Асимметричная ливрея «Кадиллака»

Асимметричная ливрея «Кадиллака»

Фото: Cadillac F1 Team

В чём же проблема? Читаем регламент Формулы-1: «Ливрея должна быть в значительной степени одинаковой с обеих сторон машины». Такой пункт существует, чтобы зрители и соперники не путались и чётко представляли, что за машина перед ними.

Никак не сказать, что с двух боков болид «Кадиллака» выглядит одинаково

Никак не сказать, что с двух боков болид «Кадиллака» выглядит одинаково

Фото: Cadillac F1 Team

Позволяет ли ливрея «Кадиллака» избегать путаницы? В достаточной ли степени машина раскрашена одинаково с двух сторон? Крайне сомнительно. Нельзя сказать, что речь идёт о мелких, несущественных деталях. Надеемся, что американские новички Формулы-1 всё согласовали с ФИА и их не ждёт неприятный сюрприз, что после столь пафосного представления ливреи её придётся менять на что-то более банальное.

Первый болид «Кадиллака»

Первый болид «Кадиллака»

Фото: Cadillac F1 Team

Сразу вспоминается история из 1999 года, когда «БАР» планировал выставить в дебютном сезоне две машины в совсем разных расцветках, но нарвался на отказ от ФИА. После этого будущий «Мерседес» выступал в знаменитой ливрее с молнией посередине — и вот после неё федерация внесла уточнение в правила, что машина должна выглядеть одинаково с обеих сторон.

Ещё немного про ливреи «БАР»:
Местное время: специальная ливрея «БАР» в Шанхае
Местное время: специальная ливрея «БАР» в Шанхае

А что с роликом?

Ещё до выхода в эфир презентационного ролика «Кадиллака» стало известно об иске к команде со стороны знаменитого режиссёра Майкла Бэя — ни много ни мало на $ 1,5 млн.

Режиссёр «Трансформеров», «Армагеддона», «Пёрл-Харбора» и многих других картин в своём иске утверждает, что «Кадиллак» отказался от его услуг, по сути, просто украв уже разработанную концепцию ролика.

Ответ команды последовал оперативно: «Майкл Бэй — гений кинематографа, и мы обсуждали с ним возможность стать режиссёром нашей рекламы для Супербоула. Однако после двух встреч стало ясно, что он не укладывается в наши сроки, в итоге сотрудничество не сложилось.

Непонятно, почему он сейчас поднимает этот вопрос, ведь концепция и креатив были уже готовы, а мы рассматривали его исключительно как режиссёра. Также странно, что этот спор возникает сейчас, учитывая, что реклама ещё даже не вышла в эфир.

Мы уверены, что ситуация будет разрешена должным образом. Несмотря ни на что, мы по-прежнему восхищаемся творческим гением Майкла Бэя и будем рады возможности поработать с ним в будущем».

Первая ливрея «Кадиллака» в Формуле-1

Первая ливрея «Кадиллака» в Формуле-1

Фото: Cadillac F1 Team

Чего ждать от команды?

Дебютный сезон в Ф-1 вряд ли принесёт «Кадиллаку» высокие результаты. Новичкам всегда сложно, к тому же американцы не стали повторять путь соотечественников из «Хааса» и строить машину вокруг всех доступных компонентов «Феррари». Опытный дуэт пилотов Серхио Перес — Валттери Боттас поможет, но всё равно эксперты ждут «Кадиллак» в конце решётки.

Вероятно, так же думают и потенциальные партнёры — взгляд на ливрею демонстрирует, что заполучить крупных спонсоров пока не удалось. Центральное место занимают логотипы холдинговой компании TWG Motorsports — это совладельцы команды, строящие её совместно с General Motors. И у них впереди долгий путь до вершины.

Материалы по теме
Как не провалиться в Ф-1 «Ауди» и «Кадиллаку»? Раздаём советы мощным командам-новичкам
Как не провалиться в Ф-1 «Ауди» и «Кадиллаку»? Раздаём советы мощным командам-новичкам
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android