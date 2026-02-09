Новая команда Ф-1 показала ливрею — и нарвалась на суд с режиссёром «Трансформеров»

«Кадиллак», ставший 11-й командой Формулы-1, показал раскраску своего первого болида. Ливрею пафосно представили с помощью рекламы во время Супербоула, а параллельно цвета показали болельщикам на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Удивительное дело: и сама ливрея, и связанный с ней рекламный ролик привели к разборкам и даже скандалу.

Что не так с ливреей?

«Кадиллак» попробовал выделиться на общем фоне команд Формулы-1 с помощью асимметричной раскраски машины: с правой страны преобладают белые цвета, с левой — чёрные. Нос переливается от белого к чёрному, плоскости заднего антикрыла полностью белые.

Асимметричная ливрея «Кадиллака» Фото: Cadillac F1 Team

В чём же проблема? Читаем регламент Формулы-1: «Ливрея должна быть в значительной степени одинаковой с обеих сторон машины». Такой пункт существует, чтобы зрители и соперники не путались и чётко представляли, что за машина перед ними.

Никак не сказать, что с двух боков болид «Кадиллака» выглядит одинаково Фото: Cadillac F1 Team

Позволяет ли ливрея «Кадиллака» избегать путаницы? В достаточной ли степени машина раскрашена одинаково с двух сторон? Крайне сомнительно. Нельзя сказать, что речь идёт о мелких, несущественных деталях. Надеемся, что американские новички Формулы-1 всё согласовали с ФИА и их не ждёт неприятный сюрприз, что после столь пафосного представления ливреи её придётся менять на что-то более банальное.

Первый болид «Кадиллака» Фото: Cadillac F1 Team

Сразу вспоминается история из 1999 года, когда «БАР» планировал выставить в дебютном сезоне две машины в совсем разных расцветках, но нарвался на отказ от ФИА. После этого будущий «Мерседес» выступал в знаменитой ливрее с молнией посередине — и вот после неё федерация внесла уточнение в правила, что машина должна выглядеть одинаково с обеих сторон.

А что с роликом?

Ещё до выхода в эфир презентационного ролика «Кадиллака» стало известно об иске к команде со стороны знаменитого режиссёра Майкла Бэя — ни много ни мало на $ 1,5 млн.

Режиссёр «Трансформеров», «Армагеддона», «Пёрл-Харбора» и многих других картин в своём иске утверждает, что «Кадиллак» отказался от его услуг, по сути, просто украв уже разработанную концепцию ролика.

Ответ команды последовал оперативно: «Майкл Бэй — гений кинематографа, и мы обсуждали с ним возможность стать режиссёром нашей рекламы для Супербоула. Однако после двух встреч стало ясно, что он не укладывается в наши сроки, в итоге сотрудничество не сложилось.

Непонятно, почему он сейчас поднимает этот вопрос, ведь концепция и креатив были уже готовы, а мы рассматривали его исключительно как режиссёра. Также странно, что этот спор возникает сейчас, учитывая, что реклама ещё даже не вышла в эфир.

Мы уверены, что ситуация будет разрешена должным образом. Несмотря ни на что, мы по-прежнему восхищаемся творческим гением Майкла Бэя и будем рады возможности поработать с ним в будущем».

Первая ливрея «Кадиллака» в Формуле-1 Фото: Cadillac F1 Team

Чего ждать от команды?

Дебютный сезон в Ф-1 вряд ли принесёт «Кадиллаку» высокие результаты. Новичкам всегда сложно, к тому же американцы не стали повторять путь соотечественников из «Хааса» и строить машину вокруг всех доступных компонентов «Феррари». Опытный дуэт пилотов Серхио Перес — Валттери Боттас поможет, но всё равно эксперты ждут «Кадиллак» в конце решётки.

Вероятно, так же думают и потенциальные партнёры — взгляд на ливрею демонстрирует, что заполучить крупных спонсоров пока не удалось. Центральное место занимают логотипы холдинговой компании TWG Motorsports — это совладельцы команды, строящие её совместно с General Motors. И у них впереди долгий путь до вершины.