Так какой же он, первый «Астон Мартин» легендарного Ньюи? Презентация машины — LIVE

На очереди последняя презентация команд Формулы-1 перед новым сезоном. И надо отдать должное «Астон Мартин» и новому боссу конюшни Эдриану Ньюи: ажиотаж перед мероприятием колоссальный. Пусть мы и увидели машину краем глаза на шейкдауне в Барселоне, но не сумели рассмотреть всё её интересные технические решения — надеемся, нам покажут или живой болид, или хотя бы адекватные рендеры. Понятно, без раскрытия всех тайн, однако хотя бы можно будет оценить как следует формы. Плюс вопрос, останется ли прежней зелёная ливрея болида — ожидается добавка жёлтого цвета благодаря часовщикам Breitling…

Сначала старые Только важные Live Дмитрий Захарченко Фернандо Алонсо в новом комбинезоне «Астон Мартин» Фото: Aston Martin Aramco F1 Team В преддверии презентации в «Астон Мартин» показали комбинезоны пилотов на предстоящий сезон. Какие-то особые изменения в униформе гонщиков заметить трудно — разве что по бокам появились чёрные полосы. Посмотрим, будут ли какие-то существенные изменения в ливрее машины. 21:00 Дмитрий Захарченко На фоне прихода Эдриана Ньюи и возведении новой инфраструктуры на базе «Астон Мартин» в Сильверстоуна от команды Лоуренса Стролла ожидают ни больше ни меньше борьбы за чемпионский титул или хотя бы появления в группе топ-команд. На шейкдауне в Барселоне «Астон Мартин» работал по существенно сокращённой программе, тем не менее соперники увидели AMR26 на трассе и рассмотрели машину в деталях. И она существенно отличается от других болидов 2026 года. 20:30 Дмитрий Захарченко «Астон Мартин» — последняя команда Формулы-1, которая ещё не представила свой автомобиль (или хотя бы его ливрею) на предстоящий сезон. При этом презентация «Астон Мартин» — уже третья за последние 24 часа. Так, в ночь на понедельник во время очередного Супербоула ливрею своего первого болида Формулы-1 представил «Кадиллак», а всего парой часов ранее миру была представлена раскраска «Макларена» — с чемпионской единичкой Ландо Норриса на борту.