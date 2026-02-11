Старт тестов Ф-1 в Бахрейне: «Мерседес» сильно испугался «Ред Булл», а впереди «Макларен»

В Бахрейне стартовала первая официальная серия предсезонных тестов Формулы-1 — пять дней испытаний в Барселоне в паддоке упорно называют шейкдауном. Впрочем, определённая логика в этом есть — в Бахрейне была более подходящая машинам Формулы-1 погода, и теперь в командах не только работали на проверку надёжности машин, но и разбирались с их настройками.

Основные итоги первого дня — в обзоре «Чемпионата».

«Ред Булл» впереди всех?

Пожалуй, самое интересное событие дня произошло не на трассе, а за её пределами: Тото Вольф, руководитель команды «Мерседес», которую подозревают в нарушении технического регламента, заявил, что на самом деле лучшая силовая установка в данный момент у «Ред Булл».

«Они способны выдавать на прямых намного больше энергии, чем кто-либо ещё. Речь идёт о секунде на круге, причём на последовательных кругах, — сказал Вольф в интервью The Race. — На одном круге мы видели такое и прежде, но теперь — на 10 кругах подряд! Примерно один и тот же уровень использования энергии на прямых. Конечно, сегодня только первый день тестов, но они установили для всех планку».

И «Ред Булл», отметим, действительно смотрелся в первый день очень сильно — Макс Ферстаппен в одиночку проехал больше кругов, чем любая другая команда, и при этом держался на первой строчке протоколов. Правда, на ней нидерландец всё же не удержался — за час с небольшим до окончания заездов время Макса превзошёл Ландо Норрис, причём действующий чемпион в той попытке использовал более жёсткие шины (С2).

Ферстаппен на последних минутах выехал ещё на одну попытку на мягкой резине (С3), и на первом секторе оказался аж на полсекунды быстрее Ландо, но проиграл британцу на втором и третьем секторах и в итоге не смог превзойти время «Макларена». Выходит, не так страшен «Ред Булл», как говорит Тото?

Ферстаппен в первый день тестов в Бахрейне Фото: Joe Portlock/Getty Images

Третье время дня осталось за Шарлем Леклером. Монегаск показал свой лучший круг на самой мягкой резине и всё равно оказался на полсекунды медленнее Норриса. Автором же самого неожиданного результата можно назвать Эстебана Окона, который под конец дня поднялся на четвёртую строчку. Пусть даже француз отстал от лидера на 0,9 секунды, для «Хааса» это очень достойный результат. К тому же Окон в одиночку прошёл за день 115 кругов. Это чуть меньше, чем у гонщиков «Феррари», но накат для двигателя из Маранелло всё равно очень и очень солидный.

«Мерседесу», который после шейкдауна в Барселоне выглядел фаворитом чемпионата, блеснуть пока не удалось. Первую половину дня Джордж Расселл закончил с третьим временем, однако на мягкой резине он проигрывал использовавшему средний состав Ферстаппену более 0,6 секунды. После обеда у «Мерседеса» возникли технические проблемы — Андреа Кими Антонелли, заменивший в кокпите Расселла, за первые три часа проехал лишь один круг, а в оставшееся время работал исключительно на жёстких шинах.

Лучшие круги команд в первый день тестов:



1. «Макларен» — 1:34.669 (шины С2).

2. «Ред Булл» — 1:34.798 (С3).

3. «Феррари» — 1:35.190 (С3).

4. «Хаас» — 1:35.578 (С3).

5. «Мерседес» — 1:36.108 (С3).

6. «Альпин» — 1:36.765 (С3).

7. «Ауди» — 1:36.861 (С3).

8. «Уильямс» — 1:37.437 (С3).

9. «Рейсинг Буллз» — 1:37.945 (С3).

10. «Кадиллак» — 1:38.828 (С2).

11. «Астон Мартин» — 1:39.883 (С2).

«Астон Мартин» снова сломался

Впрочем, проблемы «Мерседеса» не идут ни в какое сравнение с мучениями «Астон Мартин». Команда Эдриана Ньюи изначально не рассчитывала много работать в Барселоне, где AMR26 сломался уже после нескольких кругов, и намеревалась всерьёз начать работу именно в Бахрейне. Однако за весь день Лэнс Стролл проехал лишь 36 кругов — в два с лишним раза меньше, чем любая другая команда. Как сообщили в «Астон Мартин», заезды были прекращены из предосторожности, когда инженеры нашли в данных некие «аномалии». Но, по слухам, проблема была в перегреве двигателя.

С проблемами также столкнулась команда «Рейсинг Буллз», пропустившая вторую половину дня из-за утечки в двигателе. С утра Арвид Линдблад проехал 75 кругов, так что нельзя назвать день катастрофой, тем не менее для «Ред Булл» это довольно тревожный знак — похоже, новая силовая установка австрийцев не так надёжна, как им хотелось бы. Но и нельзя исключать, что проблема была вызвана особенностями шасси «Рейсинг Буллз», ведь у Ферстаппена технических проблем не было, он почти весь день находился на трассе.

Общее число пройденных кругов:



1. «Уильямс» — 145 кругов.

2. «Ред Булл» — 136.

3. «Феррари» — 132.

4. «Ауди» — 122.

5. «Хаас» — 115.

6. «Макларен» — 112.

7. «Кадиллак» — 107.

8. «Мерседес» — 86.

9. «Альпин» — 77.

10. «Рейсинг Буллз» — 75.

11. «Астон Мартин» — 36.

Красные флаги по ходу дня вывешивали дважды. В утренней части заездов остановился Франко Колапинто, программа которого в итоге составила лишь 28 кругов. После обеда «Альпин» вернулась на трассу под управлением Пьера Гасли, но и он проехал лишь 49 кругов. В общей сложности в активе французов пока лишь 77 кругов — меньше лишь у «Рейсинг Буллз» и «Астон Мартин».

После обеда перед 14-м поворотом замерла «Ауди». Правда, Нико Хюлькенберг смог перезапустить болид и своим ходом добраться до боксов, а вскоре после этого благополучно вернулся на трассу и в общей сложности намотал 73 круга. Вкупе с пройденными утром Габриэлом Бортолето кругами на счету «Ауди» достойный километраж.

Впрочем, немного потерянного времени — это мелочи. Куда больше паддок заинтересовали совершенно новые понтоны «Ауди» с вертикальными воздуховодами, не похожими на решения соперников. По словам Бинотто, в Бахрейн немецкая команда привезла фактически версию «Б» своей машины, в которой после шейкдауна в Барселоне переделано почти всё. Посмотрим, как болид покажет себя в оставшиеся дни, но пока что «Ауди» выглядит быстрее «Уильямса» и совсем немного уступает «Альпин».

Кардинально обновлённый болид «Ауди» Фото: Joe Portlock/Getty Images

Ещё два дня на этой неделе

Первая серия тестов в Бахрейне продлится до пятницы — у команд есть ещё два дня, чтобы поработать с новыми шасси, а через неделю состоится вторая серия. Наверняка нас ждёт немало сюрпризов!