«Мерседес» — на полсекунды впереди? Итоги первых тестов Ф-1 в Бахрейне

В Бахрейне завершилась первая серия предсезонных тестов команд Формулы-1 — испытания в Барселоне, напомним, считались шейкдауном, да и погода в те дни в Каталонии была слишком прохладной для серьёзных заездов. Теперь же команды сосредоточились на работе с базовыми настройками и получили возможность проверить машины в более релевантных условиях. Итоги трёх дней тестов — в обзоре «Чемпионата».

Лучшее время — за «Мерседесом»

После шейкдауна в Барселоне в паддоке называли фаворитом «Мерседес» — Расселл и Антонелли уверенно держались на трассе и проехали немало кругов. После переезда в Бахрейн статус «Серебряных стрел» как фаворитов несколько пошатнулся: в первый день лучшее время было за «Маклареном», во второй блеснула «Феррари», а сами представители немцев в один голос заговорили о чудо-моторе «Ред Булл», который привозит соперникам на прямых чуть ли не секунду.

Но под занавес тестов «Мерседес» снова стал выглядеть лучше всех: Антонелли и Расселл показали два лучших времени, причём своим быстрейшим кругом Кими опередил все машины соперников более чем на полсекунды! Загвоздка, однако, в том, что в Бахрейне у немцев постоянно возникали технические проблемы и по числу пройденных кругов «Мерседес» опережает лишь «Астон Мартин». И проблемы у «Мерседеса» не столько с двигателем, поскольку «Макларен» и «Уильямс» проехали рекордное число кругов.

Льюис Хэмилтон на тестах в Бахрейне Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Феррари» в Бахрейне тоже выглядела здорово и преодолела достаточно кругов — лишь на один меньше, чем «Макларен» с «Уильямсом». В каждый из дней пилоты «Скудерии» были в топ-3, однако к поведению шасси есть некоторые вопросы — гонщики регулярно блокировали колёса, причём если в большинстве случаев речь идёт о передних, то у Хэмилтона возникали подобные проблемы и с задними. «Макларен» в Бахрейне уступал в скорости «Мерседесу» и «Феррари», но машина из Уокинга смотрелась на трассе очень стабильно и, кажется, была для пилотов удобной в управлении.

Что до «Ред Булл», то тесты в Бахрейне команда закончила на четвёртом месте рейтинга лучших кругов. При этом, как и в случае с «Феррари», специалисты отмечали некоторую нервозность в поведении шасси на трассе. В то же время следует отметить, что лучший круг «Ред Булл» был поставлен в первый из трёх дней заездов, и потенциально шасси из Милтон-Кинса куда сильнее, чем показывают цифры.

Лучшие круги* команд за три дня тестов:



1. «Мерседес» — 1:33.669 (Антонелли, третий день).

2. «Феррари» — 1:34.209 (Хэмилтон, третий день).

3. «Макларен» — 1:34.549 (Пиастри, третий день).

4. «Ред Булл» — 1:34.798 (Ферстаппен, первый день).

5. «Хаас» — 1:35.394 (Берман, второй день).

6. «Альпин» — 1:35.806 (Колапинто, третий день).

7. «Ауди» — 1:36.291 (Хюлькенберг, третий день).

8. «Уильямс» — 1:36.793 (Албон, третий день).

9. «Рейсинг Буллз» — 1:36.808 (Лоусон, третий день).

10. «Кадиллак» — 1:36.824 (Боттас, второй день).

11. «Астон Мартин» — 1:38.165 (Стролл, третий день)

* — все лучшие круги установлены на шинах С3.

В середине пелотона блистает «Хаас»

Главной неожиданностью тестов в Бахрейне стал удивительно высокий темп «Хааса». До лидеров американская команда, конечно, не дотягивалась, но стабильно была быстрее других середняков, а во второй день Оливер Берман и вовсе был третьим. Похоже, пилотам комфортно пилотировать шасси уже в базовом варианте, при этом благодаря надёжному двигателю «Феррари» «Хаас» проехал за три дня 390 кругов — это четвёртый результат среди всех команд чемпионата.

По чистой скорости неплохо выглядела в Сахире и команда «Альпин», завершившая тесты на шестом месте в рейтинге лучших кругов команд. Однако у французов возникли некоторые сложности с надёжностью, а по пройденной дистанции «Альпин» опередила лишь явно проблемные «Мерседес» и «Астон Мартин». Впрочем, назвать катастрофой ситуацию в Энстоуне нельзя — в среднем Гасли и Колапинто проезжали на двоих по 130 кругов в день.

Нико Хюлькенберг на тестах в Бахрейне Фото: Joe Portlock/Getty Images

«Ауди» удивила паддок, подготовив к тестам в Бахрейне радикально обновлённое шасси. Первыми в глаза бросились необычные боковые понтоны с вертикальным воздухозаборником, но, по словам Маттиа Бинотто, изменилась почти вся машина. Бинотто даже назвал болид версией «Б». В плане скорости на круге особенно похвастаться «Ауди» пока нечем, хотя машина выглядит более конкурентоспособной, чем прошлогодний «Кик-Заубер». Зато 354 пройденных за три дня круга — вполне достойный для совершенно новой силовой установки результат.

Не блещет пока и «Уильямс». Со стороны машина выглядит довольно сложной в управлении и немного неуклюжей — специалисты связывают это с лишним весом, от которого, по слухам, страдает болид из Гроува. Зато Албон с Сайнсом проехали рекордное количество кругов. Медленнее всех в середине пелотона пока выглядит «Рейсинг Буллз» — ни Лоусон, ни Линдблад ни в один из дней тестов не дотянулись до топ-10.

Общее число пройденных кругов:



1. «Макларен» — 422 круга.

2. «Уильямс» — 422.

3. «Феррари» — 421.

4. «Хаас» — 390.

5. «Ауди» — 354.

6. «Ред Булл» — 343.

7. «Рейсинг Буллз» — 327.

8. «Кадиллак» — 320.

9. «Альпин» — 318.

10. «Мерседес» — 282.

11. «Астон Мартин» — 206.

«Астон Мартин» медленнее «Кадиллака»

«Астон Мартин» AMR26 — самый ожидаемый болид межсезонья и главный провал тестов в Бахрейне. Команда Лоуренса Стролла и Эдриана Ньюи столкнулась с постоянными полоками и фактически не смогла выполнить свою программу. Судя по заявлениям пилотов, основная проблема машины — двигатель.

По слухам, силовая установка от «Хонды» перегревается и в принципе не способна развивать такие же обороты, как двигатели соперников. Фернандо Алонсо в одном из интервью сказал, что непосредственно к шасси претензий у команды нет, но, по одной из версий, проблемы с двигателем спровоцированы чересчур плотной компоновкой задней части, спроектированной Эдрианом Ньюи.

Лэнс Стролл на тестах в Бахрейне Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

За все три дня тестов машина «Астон Мартин» ни разу не проехала круг быстрее 1:38 — даже «Кадиллаку», совершенно новой команде, собранной с нуля и построившей своё первое шасси, удалось показать время 1:36.824. Ожидается, что «Кадиллак» ввиду отсутствия опыта будет в этом сезоне главным аутсайдером, и выходит, машина Эдриана Ньюи в данный момент ещё медленнее.

По словам Алонсо, проблемы «Астон Мартин» связаны с фактическим пропуском шейкдауна, хотя тому же «Уильямсу», вообще не появившемуся в Барселоне, это, кажется, мешает не так сильно. Будем надеяться, что собранная информация позволит «Астон Мартин» как следует подготовиться ко вторым бахрейнским тестам и на следующей неделе дела у команды будут идти получше.