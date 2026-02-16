«После переворота подольше повисел — запомнить ощущения». Большое интервью с Цареградцевым

Действующий победитель Гран-при Российской Дрифт Серии Аркадий Цареградцев постоянно генерирует новые инфоповоды, даже когда в RDS GP межсезонье. На недавней «Гонке чемпионов» Царь попал в аварию, накопилось у нас и множество вопросов на другие темы…

«В момент полёта думаю — неужели наконец-то «крыша» случится?»

— Аркадий Петрович, в этом году на «Гонке чемпионов» у вас случились первые в карьере «уши». Как так вышло?

— Завёз слишком много скорости в первый поворот. Думаю, что-то у меня медленно получается ездить — попробую побыстрее. Ну и полным ходом залетел. Уже в повороте: «О, скорее всего, воткнусь в бруствер бампером!» Ну и продолжаю газ жать. А в итоге настолько сильно врезался, что меня подкинуло — прямо в момент полёта думаю, неужели наконец-то «крыша» случится? И она действительно случается.

Я такой — ага, что делать. Машину заглушил, секунду подумал и телефон снимать достаю. Потом эвакуировался — необычное ощущение из-за того, что непривычно действует гравитация, я же вверх ногами редко бываю. Я даже подольше повисел, чтобы запомнить ощущения.

Понятно, что когда у тебя не несколько машин, а одна, лучше так не делать, но в целом… Особенно когда нет вокруг деревьев, мягкий снежок — это очень безопасно. Меня доктора забрали к себе — говорят, пойдём давление хотя бы измерим. Спрашивают: «Какое у тебя стандартное?» Я говорю, что с утра 120 на 80 — измерили, те же 120 на 80. Всё безопасно, мягко и необычно, а уж с учётом того, что на «Гонке чемпионов» машин много!

— После переворота какие для себя сделали выводы?

— Я вообще с удовольствием вернулся за руль, потому что понимал, где не нужно везти много скорости. И перестал так делать. В итоге под конец дня в третьем заезде даже очень хорошее время показал. Но выступление плохое, потому что я всё забываю за год и не помню, как ездить на переднем приводе — каждый раз нужно учиться с нуля, и, естественно, на это просто нет времени.

Если действительно участвовать на результат, во-первых, нужно здесь оставаться, много кататься с ребятами из Lada Sport Rosneft и тренироваться. Хотя бы 100 кругов сделать, потому что они делают 100 кругов каждый год уже на протяжении многих-многих-многих лет, а я делаю шесть кругов перед гонкой — вот такая разница.

— Кроме «ушей», у вас в этом году случилось знакомство с рейдовой Lada Niva Sport Turbo, которая участвовала в «Шёлковом пути» – 2025. Понравился автомобиль?

— Вот на «Ниве» ездить мне было очень понятно, потому что это полный привод, она управляется газом. У меня большой опыт езды на полноприводных машинах, так что на «Ниве» было классно ездить. Но рейдовая машина на «Ниву», конечно, похожа отдалённо, потому что это просто кузов от «Нивы» хоть и с ВАЗовским мотором, но всё остальное там спортивное. 450 момента, 320 сил — едет очень бодро.

А вот дорожная Lada Niva Sport — очень классный автомобиль. У неё хороший мотор, который уже готов к установке турбо, и классный шифтер коробки передач, потому что на «Ниве» это главная боль, особенно с пятой передачей, которую очень неудобно включать. Здесь это всё пофикшено. Нормальная машина, более задорная «Нива». У меня уже есть «Нива», обычная Legend, но я и с 16-клапанным мотором хочу, но сразу сделать турбо, чтобы 300 сил, на антилаге, городскую машину.

«Гонка чемпионов» в Сосновке Фото: Lada Sport

— Как у вас в целом проходит межсезонье после завоевания второго титула в RDS GP?

— Я две последние гонки в том году ехал супербольной. И уже на Кубке в Ростове думал, не сойти ли мне — зачем всё это, не хочу мучиться, потому что опять дождь был. Но в итоге смог доехать до четвёртого места. А потом сразу же взялся за организацию Systeme Electric Drift Challenge. Это огромная работа, большой чемпионат, который разросся до самого крупного дрифт-события России на сегодняшний день. Большое спасибо партнёрам, которые наше начинание поддерживают.

Сама по себе гонка очень сложная и очень большая, потому что фактически всё длится три недели. Я думал, что мы начнём готовиться к сезону где-нибудь в июне, а в итоге, как обычно, всё сложилось в последний момент, и начали 1 октября. Кое-как за месяц успели всё собрать, и получилось абсолютно потрясающе.

А потом я улетел в Японию. Там очень жёсткий режим, ты ложишься поздно и встаёшь суперрано, чтобы все успеть посмотреть. Вернулся из Японии, сразу же поехал на гонки с ребёнком, а потом сразу же прилетел на мероприятие LECAR. Поэтому пока не понимаю, о каком отпуске речь может идти.

— А как выглядел бы настоящий отпуск?

— Хочу, чтобы он у меня случился, чтобы полностью отремонтировать машины ребят, свою машину перед новым сезоном, потому что они в сезон-2025, дождевой и сложный, очень сильно износились. Вода, конечно, из них все соки вымыла, приходится заново собирать.

Я думал, что мы на новых автомобилях хотя бы два сезона подряд проедем — так не получилось. Плюс были гигантские пробеги, потому что мы их просто не глушили, так что машины износились из-за этого. Даже моторы подстёрлись — мы их открыли, а там видно следы эксплуатации, чего у нас в целом не бывает.

Поэтому, да, классное слово «отпуск»… Хорошо бы привести мысли в порядок. Я этим займусь обязательно. Но мы уже в подготовке к новому сезону RDS GP, потому что у нас задача сейчас — победить в командном зачёте. И я бы очень хотел, чтобы ребята со мной на тумбе встали на первое, второе, третье место. И всё, круче результата уже быть не может. Ну, и чтобы победы в квалификации были. Будем к этому стремиться.

«Большинство гоночных машин RDS GP заткнёт за пояс любую японскую»

— Вы упомянули поездку в Японию. Что там было?

— Туризм плюс съёмки. Мне интересно было спустя семь лет вновь оказаться в Японии, посмотреть и снять ролик про то, как и что у них изменилось за это время. Хочу сказать, что по части профессионального дрифта они остались на том же уровне, что и семь лет назад. То есть машины не изменились, круче не стали, и лучше они их делать не стали — как были, так и есть, ну, может, обвесы да ливреи чуть изменились.

А вот по части автокультуры они, конечно, в космосе — их не догнать. Какие машины ездят по улицам городов, насколько они ухоженные, культура установки дисков, подвески, обвесов, какие сходки происходят! И нельзя сказать, что это у них прям суперлегально. То есть я видел сходку, которую полиция приезжала и разгоняла — нет такого, что в Японии всё можно.

И дрифт запрещён в городе, и в тюрьму можно попасть за дрифт в городе — у нас хотя бы такого нет, то есть машину заберут, но в тюрьму не попадёшь. И при всём при этом автокультура суперразвита. Понятно, что эта страна — главный автопроизводитель мира, у них огромное комьюнити развито, но в спорте мы круче.

Остальное всё… понятно, что, наверное, не догоним никогда, но, может быть, нам и не надо. Но в любом случае лучшее оттуда взять можем. Например, уход за автомобилем ежедневный.

— Что больше всего запомнилось из автомобилей?

— Перегон большой из Эбису в Токио, ехать часов пять. Заезжаем в какую-то деревню или небольшой городок в 7-Eleven. Очень ухоженно всё, аккуратно, по-японски. И на парковке около 7-Eleven стоит Subaru Impreza 22B STi c надписью R. И там сидит японец. Я подхожу, говорю: «Какая у тебя классная 22B!» Он такой, смотри — открывает мне гугл-переводчик и говорит, что это единственная в мире специально сделанная тюнинг-ателье 22R машина. Спецколёса, спецтормоза от Porsche, специальный мотор, куча статей во всех мировых автомобильных СМИ, а он на ней просто ездит по деревеньке и в 7-Eleven приехал! Вот такие вещи встречаются.

Плюс просто огромная площадь, заставленная суперкарами, у Liberty Walk в Нагое. Абсолютно потрясающе — куча GT-R, закорчёванных под обвес стенсовый, Ferrari F40, от которой в Маранелло пукан горит. И вот так это там живёт — выглядит всё очень невероятно, ты никогда не знаешь, насколько крутую машину можешь встретить в потоке.

Кэйити Цутия и Аркадий Цареградцев Фото: Из личного архива Цареградцева

— Если сравнивать российские проекты для автоспорта и тюнинг дорожных машин для дорог общего пользования с японскими — кто впереди?

— В части автоспорта, безусловно, большинство гоночных машин RDS GP заткнёт за пояс любую японскую профессиональную гоночную машину. И понятно, что люди не готовы это принимать — я знаю, как у меня в комментах на это реагируют, когда я что-то подобное заявляю — но я там был и видел собственными глазами.

Я понимаю, что мы делаем и что они сейчас делают. Непонятно, с чем связано, что японцы не эволюционируют в профспорте. То есть ездят хорошо, шина классная, машины мощные, а сборка неаккуратная. И технологии сборки — как 10 лет назад было, так и осталось.

Liberty Walk мы не переплюнем точно, а что с дорожными машинами, сейчас я не знаю: не смотрю сейчас и не сильно ими интересуюсь. Знаю, что ребята стали привозить кучу янгтаймеров, хороших Mercedes-Benz из Японии, Ferrari оттуда же везут. То есть их рынок немножко к нам выгребают. В этом случае, наверное, мы помаленьку развиваемся. У нас автомобильная культура очень молодая. Совсем чуть-чуть мы этим занимаемся. Нам бы чуть побольше времени, и, думаю, что лет через 30 мы тоже на мировом уровне будем. Но пока нам тяжело.

— Ваши напарники по «LECAR Одержимые Моторспорт» Владислав и Илья Поповы обмолвились, что им интересно было бы проехать соревнования в Японии. Понятно, что сейчас сделать это непросто, но планов вывезти их, например, в Оман нет?

— Чем своих ребят в Оман везти, я бы их лучше в LECAR Rally Team отдал на какие-нибудь «Белые ночи», чтобы они вкусили жизни. Сначала тебя комар ест, потом ралли ехать надо, а там снова комар ест. Вот это школа жизни!

На «Жиге», когда коробочку нужно беречь — не «секвенталку» натыкивать, а когда ты со второй на третью завёл, подождал, отпустил и повёз. Ну круто же? Это интересно! Если у тебя «Жигулей» не было — ты вообще не жил. А у ребят не было!

Оман? Дорого это всё, логистика очень сложная. Вот у нас сезон прошёл, а TimeUp два контейнера своих так и не получили — где-то арестовали, где-то просто не доехало. Если машины возить самолётом, то нужен соответствующий бюджет. Но запчасти ты всё равно контейнерами отправляешь. Парни вот свозили туда два контейнера запчастей и оба не получили обратно.

Более того, ну вот ты свозил туда автомобили и запчасти, потом к тебе обратно это всё приехало просто уничтоженное, потому что там очень жёсткие этапы. И что с этим потом делать? Ты всё получил в конце марта, а у тебя в конце апреля уже старт RDS GP, но у тебя нет техники и не на чем ехать. Поэтому под заграничные выступления нужна отдельная гоночная программа. Очень дорого — просто сезон RDS GP умножаешь на два, и получается бюджет на выездную программу в Омане.

— А если арендовать технику на месте?

— Не вариант: ребята местные такой мусор собирают, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Да и медийки у них в Омане никакой нет, чтобы на рекламе что-то отбилось, потому что это такое всё очень местечковое. Для себя если только съездить, когда ты всё попробовал, когда у тебя деньги есть, как это было у TimeUp — да, наверное, можно. Но и они в этом году не поехали. Попробовали, выиграли — всё понятно стало и не хотят возвращаться. По-моему, более перспективное направление — это Китай, там можно что-то делать.

Автомобили «LECAR Одержимые Моторспорт» Фото: «LECAR Одержимые Моторспорт»

— Чем интересен Китай для российских участников или организаторов?

— У них очень хорошая «кормовая база» по части производителей запчастей, огромное количество трасс и огромное количество пилотов, которые способны ехать. Дрифт проводится уже достаточно давно, просто несистемный. Это уже не секрет, что есть китайский РДС, который организовывает российская команда.

Это прямо RDS, потому что он называется Royal Drift Series, и уже прошёл первый этап. Ребята хотят объединить российских пилотов, китайских пилотов и со временем привезти туда мировых звёзд. Вот в эту сторону можно смотреть. Плюс они с нами на одном континенте — понятная логистика, безвизовый режим сейчас и куча трасс. Множество спонсоров может быть, потому что это огромный профицитный рынок, насыщенный деньгами. Вот туда можно смотреть — думаю, что толк будет.

Китайцы строят гоночные машины пока ужасно. Они только в самом начале пути — мы, наверное, так строили году в 2012-м. Но они проходят этот путь очень быстро. То есть они и городские-то машины недавно плохонькие делали. А буквально пять лет прошло — просто в космосе, уже не догнать. Поэтому если у них в Китае делать системные гоночные соревнования, они очень быстро подтянутся.

Там абсолютно колоссальный потенциал для развития автоспорта! Да, они ментально чуть-чуть не такие бойцовые, как мы, я бы так сказал, они чуть-чуть поспокойнее. И, может быть, именно это их чуть-чуть тормозит. В целом ребята есть хорошие, кто очень классно ездит — я их видел в деле.

— В минувшем году состоялся первый после перерыва Интерконтинентальный кубок FIA по дрифту. Какие впечатления от просмотра?

— Странный состав пилотов — почти никого из суперзвёзд там не было. То есть были хорошие пилоты, много было гонщиков совсем начинающих, но вообще FIA IDC без топ-пилотов не может существовать. Это никакой не чемпионат мира, не Кубок мира, потому что, когда он проходил в Японии, туда сильнейшие приезжали.

И если бы он у РДС остался, это всё бы продолжилось. Но, к сожалению, сейчас внешнеполитическая ситуация не позволяет РДС им заниматься, а тот организатор, который проводит… У него не получается, на мой взгляд.

— Под конец прошлого года с министром спорта России встречалась инициативная группа, предложившая провести в Санкт-Петербурге турнир с участием сильнейших дрифтеров из России, Китая, Индии, Бразилии, Ирана и других стран. Как вам идея?

— Перспектива есть, если это делать. Посмотрим, если уйдёт это дальше просто намерений или каких-то заявлений — будет круто. Пока это просто разговоры.

Аркадий Цареградцев Фото: LECAR «Одержимые Моторспорт»

«Поедем, надеюсь, всё-таки четырьмя пилотами»

— В межсезонье вы из пилота переквалифицируетесь в организатора турнира Systeme Electric Drift Challenge. Позади уже два этапа — какие предварительные итоги можно подвести?

— У нас в этот раз приехали классные ребята из медиадвижухи. Антон Лапенко внезапно вообще для меня оказался, Антон Скрипников. Но важнее, что в целом чемпионат остался очень сбалансированным. То есть топ-машины едут по 900, по 1000 сил, но с ними борются ребята на 300 силах, и у них получается. Понятно, что на тысячесильной ещё и пилоты более профессиональные, поэтому у них лучший результат, но в любом случае очень сбалансировано всё.

Много народа, по 80 заявок было на каждый этап, по 10 команд — это как был крупнейший дрифт-чемпионат страны, так он им и остаётся. Мы перешагнули отметку в 300 уникальных участников за всё время чемпионата, а ему всего седьмой год пошёл. И перспективы отличные.

Сейчас всё устаканилось с точки зрения календаря. Не буду больше делать зимние этапы — продолжу как сейчас, два сдвоенных этапа. Чтобы и у ребят были каникулы, и у меня в том числе. Чтобы можно было машины просто починить в межсезонье.

— В целом в профессиональном дрифте всё больше известных лиц появляется — Big Russian Boss на RDS Open, Антон Лапенко и Денис Дорохов в вашей серии. Как вам такие звёзды среди участников?

— Они приводят в дрифт совершенно новую аудиторию. Я же понимаю, что те, кто смотрят меня, они не смотрят Дорохова — и наоборот. И это перемешивает нашу аудиторию. Это очень круто. Неважно, как у них получается — как-то да получится, но их аудитория уже узнает, что дрифт существует. Перспективы как у пилотов у них есть, просто совсем нет тренировок. Они пришли буквально только что, они ещё младенцы в этом плане. Но они стремятся, у них глаза горят, поэтому толк будет.

Сложно загадывать, но выглядит так, что им нравится. Огонь в глазах есть, безусловно. Мы же их туда не затащили — они же сами пришли, изъявили желание: «Мы хотим в дрифт!». Они за советами обращаются, но проблема в том, что нужно пройти определённый путь, чтобы начать понимать те советы, которые я могу дать им как пилотам. Базовый совет — много катайтесь. Чем больше ездишь, тем больше понимаешь машину.

Участники Systeme Electric Drift Challenge Фото: Systeme Electric Drift Challenge

— При этом в RDS GP по ходу прошлого сезона произошли потери: Борис Абрамов, Никита Шиков, целая команда Predator Drift Team…

— У Бориса Абрамова кончился мотор на первом этапе и не было запчастей, чтобы дальше ехать. У Никиты Шикова кончились деньги. А у ребят на последнем этапе просто, скажем так, коллизия небольшая произошла. Не знаю, посмотрим. Может быть, вернутся все когда-то. Это вопрос к организаторам больше, это его заинтересованность, чтобы пилоты появлялись. Мы остаёмся.

— В 2026 году в Гран При Российской Дрифт Серии поедете, как я понимаю, тремя пилотами?

— Не факт. Возможно, четырьмя. Я занимаюсь этим вопросом, но ответа пока нет. Поедем, надеюсь, всё-таки четырьмя пилотами. Машина Владислава Попова сейчас у нас, мы её ребилдим. Возможно, кто-то на ней поедет.

Нет пока и новой машины. Мы строим Nissan Z для нашего друга и партнёра команды Николая Ладыгина из Systeme Electric — будет уникальный обвес, очень красивый, машина будет выглядеть безупречно. Мы на нём обкатаем автомобиль.

Помимо Z-шасси мы пока ничего не делаем, и я пока на новый Nissan Z не пересаживаюсь. Но это же не сложно сделать — берёшь на свою машину обвес ставишь, и у тебя Nissan. Не выглядит это сложно, но пока нет.

— Если техники новой не планируется, какие обновления будут хотя бы с точки зрения дизайна?

— А мне нравится очень, как выглядят наши машины. В этом сезоне мы получили награду за лучший внешний вид автомобилей. Я хочу просто добавить немножко песочно-золотистого цвета. И, возможно, одна из машин будет белая. Хочу сделать монохромную. Я всегда мечтал о монохромной машине — просто белой с чёрными контурами. Вот такое хочу сделать. Может быть, получится.