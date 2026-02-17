«Старт в Австралии запомнится всем». У новых машин Формулы-1 ещё одна серьёзная проблема

В преддверии второй серии предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне продолжаем разбираться, как новый технический регламент скажется на гонках. Новые силовые установки, которые лишены теплового генератора энергии и львиной доли мощности двигателя внутреннего сгорания, но обладают более мощными гибридами, существенно повлияли не только на то, как пилоты будут вести свои болиды. На первых тестах в Бахрейне также выяснилось, что и стартовая процедура станет для пилотов намного сложнее — и не в хорошем смысле. В паддоке даже опасаются, что старты заездов будут опасными для пилотов.

На первой неделе тестов в Бахрейне команды уделяли особое внимание тренировке старта — и эта процедура занимала куда больше времени, чем привыкли в Формуле-1. В прошлые годы в момент старта гонщикам помогала система MGU-H, которая раскручивала турбину до оптимальных оборотов и позволяла избегать турбоямы — задержки между нажатием на педаль газа и откликом турбированной силовой установки.

В отсутствие теплового генератора пилотам необходимо самостоятельно с помощью педали готовить турбину. В теории в этом мог бы помочь кинетический рекуператор MGU-K, но, согласно техническому регламенту, электрическую мощность можно задействовать лишь после отметки в 50 км/ч. В итоге во время отработки старта пилоты сначала по 10 и более секунд крутили ДВС на 12 и даже 13 тысячах оборотов, чтобы подготовить турбину.

При этом непосредственно к моменту старта усилие на газ необходимо немного ослабить — чтобы не спровоцировать пробуксовку. Предсказать момент, в который педаль нужно приотпустить, крайне трудно. Отпустишь чуть раньше — турбина потеряет необходимую энергию, отпустишь позже — возникнет пробуксовка.

Оскар Пиастри на тестах в Бахрейне Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Стартовать всем предстоит иначе, и, если честно, я не уверен, что хоть кто-то из нас знает, как именно это нужно делать, — сказал Оскар Пиастри. — В прошлом году плохой старт означал небольшую пробуксовку или медленную реакцию, в этом же году может получиться как в Формуле-2, когда включается режим, не дающий мотору заглохнуть. Ты потеряешь не просто метров пять, а шесть-семь позиций. С этим нужно что-то делать — безопасно стартовать уже непросто, не говоря уже о том, чтобы стартовать хорошо».

Согласно анализу The Race, на тестах в среднем на 20 попыток старта происходила одна ошибка. То есть, если ситуация не улучшится, в каждой гонке по крайней мере один из пилотов столкнётся с проблемами, а во время старта нет ничего опаснее, чем медленно едущая или заглохшая машина. Многие её объедут, а вот гонщик, разгоняющийся с более дальней стартовой позиции, попросту не сможет вовремя увидеть препятствие и влетит в него на огромной скорости. Можно вспомнить аварию, которая произошла в основной гонке Формулы-2 в Джидде в 2021 году. Тогда Тео Пуршер заглох на стартовой решётке и в него на полной скорости влетел Энцо Фиттипальди — оба в итоге оказались в больнице.

Кроме того, столь длительная процедура — проблема для пилотов, которые находятся в конце стартовой решётки. У них попросту может не быть времени на подготовку турбины, поскольку светофор включается уже через несколько секунд после того, как последние болиды занимают свои позиции. «Учитывая, что в Мельбурне меня ждёт штраф в пять позиций, этот момент очень беспокоит», — отметил в Бахрейне Валттери Боттас.

«Не знаю, как другие команды, но мы стали лучше понимать процедуру старта, хотя она всё ещё остаётся сложной, — добавляет Джордж Расселл. — Однако на тестах я стартую в тот момент, когда силовая установка в определённом «окне», а в гонках стартовать нужно по сигналу светофора и не тогда, когда будет готова турбина».

Команды призывают пересмотреть процедуру старта — этот вопрос будет обсуждаться в среду, 18 февраля, на заседании комиссии Формулы-1. По этому поводу есть два предложения. Первое предлагает увеличить время между моментом, в который последняя машина занимает место на стартовой решётке, и появлением первых огней на светофоре. Другое предложение подразумевает снятие ограничений на использование MGU-K на старте. Однако против изменений выступает «Феррари».

Фредерик Вассёр на тестах в Бахрейне Фото: Peter Fox/Getty Images

Сообщается, что руководитель «Скудерии» Фредерик Вассёр ещё в прошлом году предупреждал о проблемах со стартовой процедурой и предлагал изменить правила, но тогда к нему не прислушались. В итоге в Маранелло предусмотрели этот момент и, как полагает Джордж Расселл, спроектировали силовую установку с турбиной меньшего размера. Чтобы раскрутить её до необходимых оборотов, нужно меньше энергии, а потому гонщикам «Феррари», «Хааса» и «Кадиллака» на подготовку к старту требуется меньше времени.

Впрочем, не исключено, что комиссии удастся проигнорировать мнение «Скудерии»: если ФИА признает проблему угрозой безопасности пилотов, то сможет внести изменения без одобрения большинства. Посмотрим, что будет дальше, и будем ждать новостей после совещания команд и организаторов чемпионата, но понять, как именно будут выглядеть старты в предстоящем сезоне, можно будет лишь на Гран-при Австралии. «Советую быть у телевизора — старт в Австралии наверняка запомнится всем», — отметил с улыбкой Пьер Гасли.