Что привело к кошмару команды Ньюи и Алонсо? 5 причин жуткого старта «Астон Мартин»

«Хонда», конечно, виновата, но дело не только в ней.

Весь прошлый сезон болельщики «Астон Мартин» и Фернандо Алонсо предвкушали чуть ли не повторение сезона-2009 Формулы-1. С приходом технического гения Эдриана Ньюи, новым техническим регламентом, суперсовременной базой и моторами «Хонды» воображение рисовало чуть ли не чемпионство а-ля «Браун» в 2009-м. А тут ещё на шейкдауне в Барселоне «Астон» продемонстрировал ряд решений, показавшихся уникальными по сравнению с соперниками — неужели «самовоз»?! Тем ошеломительнее оказалась реальность.

«Прямо сейчас мы в четырёх секундах от топ-команд, — холодно констатировал напарник Алонсо Лэнс Стролл по ходу зимних тестов в Бахрейне. — Это комбинация ряда вещей. Мотор, баланс машины, сцепление. Речь не идёт о какой-то одной проблеме. Что лучше всего? Ну, у машины красивая ливрея».

Так что же всё-таки случилось с «Астон Мартин» и как легко и, самое главное, быстро можно исправить навалившиеся на «зелёных» проблемы?

1. Новый мотор «Хонды» нельзя по-настоящему разгонять

Оговоримся: вся информация — это поступающие с разных сторон слухи, которые, впрочем, более-менее перекликаются и позволяют сформировать общую картину. И у инсайдеров есть консенсус: главная боль «Астона» здесь и сейчас — сырая силовая установка «Хонды». На тестах в Бахрейне команда просто не могла раскрутить японский движок хотя бы близко к уровню конкурентов.

В то время как все остальные — от авторитетного «Мерседеса» до новичков из «Ред Булл» — спокойно пересекали отсечку в 12 тысяч оборотов, «Хонду» лишь к концу испытаний начали раскручивать чуть выше 11 тысяч. Причина очевидна: недостаточная надёжность. По слухам, сколько-нибудь долгая эксплуатация силового агрегата на расчётных показателях привела бы к оперативной поломке мотора.

Конечно, какую-то работу над надёжностью до старта сезона провести можно, но не кардинальную. При этом к 1 марта все мотористы должны омологировать свои силовые установки — то есть дальше весь сезон обязаны будут использовать то, что есть, без доработок (это, правда, не касается решения проблем с надёжностью, однако по присмотром экспертов ФИА).

Относительно реальный вариант за оставшееся время — подготовка нового программного обеспечения, которое поможет решить часть проблем. Также помним о специальной системе Ф-1 ADUO: по ней отстающие мотористы получат право на дополнительные обновления по ходу чемпионата. Похоже, «Хонда» точно попадёт в эту программу.

2. Японская батарея тоже так себе

Провал «Хонды» не ограничивается работой двигателя внутреннего сгорания. Напомним, с 2026 года 45% мощности силовой установки зависит от энергии, накопленной генератором кинетической энергии. И вот гибридная составляющая японцев тоже работает так себе. По слухам, батарея «Хонды» разряжается быстрее, заряжается медленнее (тут отчасти проблема снова в ДВС) и вдобавок ко всему ненадёжна — ну просто бинго!

Неудивительно, что владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл, по слухам, уже успел провести напряжённые совещания с «Хондой» (а может, и подумать, что желание стать заводской командой, а не остаться клиентом надёжного «Мерседеса», было не такой уж и гениальной идеей).

Кто-то скажет — как же так, ведь именно «Хонда» подготовила силовую установку, позволившую Максу Ферстаппену взять с «Ред Булл» четыре титула? Всё верно, но не забывайте: в октябре 2020 года «Хонда» объявила об уходе из Формулы-1, а о партнёрстве с «Астон Мартин» объявила только в мае 2023-го. То есть было больше двух лет «разброда и шатаний» — часть сотрудников ушла, плюс японцы позже конкурентов начали разрабатывать силовую установку под новые правила. К примеру, «Ауди» официально подтвердила приход в чемпионат в августе 2022-го, а подготовку начала ещё раньше. Чудес в Ф-1 не бывает.

Новый силовой блок «Хонды» Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

3. Коробка передач не справляется

Валить всё только на слабые и ненадёжные японские моторы не стоит — команда и сама внесла лепту в стартовый провал. В частности, в Сильверстоуне впервые за долгие годы сами построили коробку передач, а не купили готовую от «Мерседеса» или «Макларена» — и премьера не удалась.

Говорят, коробка отвратительно работает при понижении передач, а его роль в этом сезоне стало ещё важнее, ведь именно в этот момент заряжается батарея ERS. На первых тестах в Бахрейне наблюдатели обратили внимание, что многие силовые установки заряжаются лучше, если пилоты проходят повороты на более низких передачах и, соответственно, с более высокими оборотами — как вы понимаете, для техники «Астона» это не лучший рецепт.

По данным испанской Marca, в «Астон Мартин» уже приступили к разработке новой коробки передач. Но это вам не какой-то элемент аэродинамики, так что на создание нового узла уйдёт до полугода. И всё это время предстоит мучиться.

4. Сама машина ведёт себя отвратительно

Эксперты прикидывают, что из условных четырёх секунд отставания «Астон Мартин» от лидеров примерно две с половиной приходятся на силовую установку и трансмиссию. Соответственно, ещё полторы — это само шасси.

По наблюдениям авторитетного портала The Race, на первых тестах в Бахрейне именно машина «Астона» смотрелась на трассе хуже всех, включая новичков из «Кадиллака»: «Машина выглядит склонной к блокировке передних и задних колёс на торможении, жёсткой, неудобной в управлении и с недостаточным сцеплением на обеих осях. В руках Лэнса Стролла и даже величайшего Фернандо Алонсо она смотрится сложнее всех в плане управления. В лучшем случае AMR ограниченна и медленна, в худшем — просто плоха».

До уровня «Феррари» новому «Астон Мартин» пока очень далеко Фото: Joe Portlock/Getty Images

Провал со стороны Эдриана Ньюи? Не всё так просто. Во-первых, у технического штаба «Астон Мартин» банально было меньше времени на разработку болида, чем у всех остальных. Сам Ньюи присоединился к команде в марте, новая аэродинамическая труба заработала в середине апреля — вот вам три с лишним месяца отставания от коллег, которые приступили к первым продувкам проектов 2026 года в начале января.

В настоящий момент у машины перевес (говорят про 5-10 кг), плюс она банально не настроена. У команды всё ещё не было возможности проверить все базовые решения по регулировкам из-за малого количества кругов и постоянных остановок в боксах.

«У нас были круги, когда мы выигрывали или теряли из-за смены настроек от восьми десятых до секунды, — объяснял в интервью AS Фернандо Алонсо. — Так что мы ещё можем отыграть целые секунды. Надеюсь, на второй неделе тестов картина станет более ясной».

5. Проблемы с надёжностью

Чтобы было ещё хуже, AMR26 и сама по себе пока недостаточно надёжна — даже если оставлять за скобками злосчастную «Хонду». Шалит гидравлическая система, были вопросы по системе охлаждения (хотя тут инсайды разнятся, и кто-то, наоборот, уверяет, что с ней всё в порядке).

В общем, получается замкнутый круг: чем меньше машина ездит по трассе, тем меньше данных у инженеров «Астон Мартин» и «Хонды». Чем меньше данных, тем труднее устранить проблемы — как со скоростью, так и с надёжностью.

У Эдриана Ньюи впереди очень много работы Фото: Joe Portlock/Getty Images

Есть ли надежда?

Нельзя сказать, что будущее «Астон Мартин» беспросветно. Опыт всё равно накапливается, какие-то новые решения уже в процессе. Последовательный прогресс в работе с двигателем, коробкой передач и самой машиной способен позволить «зелёным» прибавить хотя бы во второй половине сезона и тем более в чемпионате-2027.

Уже очевидно, что стать новым «Брауном» у команды Строллов не вышло. Однако ничего не мешает повторить недавний путь «Макларена» — от последнего ряда квалификации до победы в Кубке конструкторов за пару лет. Вопрос только, есть ли эта пара лет в запасе у Алонсо и хватит ли терпения Строллу-старшему.

«Ньюи — всё, что нам нужно, — продолжает верить Фернандо. — Он опытный инженер, который пережил и лучшие, и более сложные времена, но я думаю, что у нас есть чёткий путь к улучшению. Нам нужно достичь желаемых результатов во второй половине сезона. Машина уже в Мельбурне будет совсем другой; я видел некоторые изображения. В нашей команде есть человек, который за 30 лет в Формуле-1 долгое время доминировал, и я верю, что в конечном счёте у нас будет лучшая машина. Это лишь вопрос времени, однако мы хотим получить её как можно скорее».