Что творит «Феррари»! Соперники впали в ступор от новинки, болид стартует как ракета

В Формуле-1 – новый чемпион по ярким новинкам на зимних тестах. На испытаниях в Бахрейне никто уже не обсуждает свежие аэродинамические решения Эдриана Ньюи в «Астон Мартин» — мол, вы пока добейтесь, чтобы машина могла проехать без проблем ну хотя бы 10-15 кругов, а потом уже последим за её работой. Бесспорный новый царь горы — «Феррари», которая успела удивить сразу тремя интересными инженерными решениями.

Крылышко у выхлопной трубы

Обратите внимание на пластину позади выхлопной трубы Фото: Alessio Morgese/Getty Images

Всё началось с новинки в задней части машины: на вторых тестах в Бахрейне наблюдатели заметили новую пластину, установленную позади выхлопной трубы. Горячий поток из трубы упирается в пластину и уходит вверх. Эксперты считают, что таким образом инженеры «Феррари» увеличивают эффективность работы диффузора, создавая дополнительную прижимную силу. Выигрыш в скорости — до двух десятых на круге.

Главный вопрос — а как вообще у «Феррари» получилось установить пластину в месте, где, как считается, любые аэродинамические элементы запрещены? Как всегда, дьявол в деталях регламента. Согласно правилам, подобный элемент может быть расположен не далее чем в 6 см от дифференциала машины — и «Феррари» при проектировании специально отодвинула его назад, чтобы решение оказалось легальным.

Конкуренты едва ли смогут скопировать трюк по ходу сезона: перенос дифференциала — дело хлопотное, требуется перекомпоновка задней части автомобиля, так что скорее соперники отреагируют только перед сезоном-2027. Если, конечно, в правила не внесут поправки, запрещающие идею «Скудерии».

Антикрыло-«макарена»

Про пластину забыли уже во второй день второй сессии в Бахрейне, когда увидели ещё одну мощную новинку. Как известно, с 2026 года Формула-1 отказалась от системы DRS, однако использует активную аэродинамику: на прямых переднее и заднее антикрылья опускаются, чтобы уменьшить лобовое сопротивление. В случае с задним антикрылом это по сути та же DRS, однако формулировки правил оставили командам пространство для манёвра и свежих идей, как правильнее всего «активировать» верхнюю плоскость заднего антикрыла.

Большинство команд фактически повторили проверенную DRS-схему, когда поднимается передняя часть плоскости. У «Альпин», наоборот, опускается задняя часть. Некое промежуточное решение предложила «Ауди». А «Феррари»… разработала вариант, при котором плоскость переворачивается на 225 градусов! В таком режиме крыло «Феррари» не просто решает всю ту же задачу по уменьшению лобового сопротивления, но и даже создаёт подъёмную силу, позволяя болиду «лететь» по прямой.

Заднее антикрыло «Феррари» в режиме активной аэродинамики Фото: Alessio Morgese/Getty Images

Вот впечатления от пилота «Хааса» Оливера Бермана — от первого лица: «Я ехал по трассе за Льюисом, увидел это и подумал: «Чёрт, это что только что произошло?!» Я думал, оно сломалось, но, если честно, всё это суперинновационно. Смотрится круто. Однако такая система и очень тяжёлая».

Замечание про лишний вес справедливо. Да и сама «Феррари» просит слишком уж не восторгаться: такой вариант антикрыла пока только тестируется, и команда не уверена, что он уже в ближайшее время будет использован в Гран-при. Весь финальных день тестов итальянцы провели с обычным задним антикрылом. Так или иначе, технический штаб должен быть польщён, что именно их новинка оказалась в центре внимания. К слову, в команде ей дали прозвище «Макарена» — в честь танцевального движения со взмахом руками вверх в той самой песне из 90-х.

Суперстарты

А ещё все предвкушают, как на Гран-при Австралии на первом круге лидером окажется кто-то из представителей «Феррари». Дело в том, что именно «Скудерия», судя по всему, лучше всего подготовилась к стартовой процедуре с новыми силовыми установками. Итальянцы заранее осознали, насколько трудно придётся пилотам на первых метрах дистанции, где в их распоряжении не будет мощности гибрида. Чтобы уменьшить турболаг, «Феррари» сделала выбор в пользу относительно небольшой турбины — с ней будет проще на стартах, а также на разгонах в медленных поворотах. Правда, этот вариант окажется менее выгодным на длинных прямых в условных Спа и Баку.

Реальную «максималку» «Феррари» мы ещё оценим на первых этапах сезона, ну а пока все под впечатлением от двух тренировок старта, которые провёл 19 февраля Льюис Хэмилтон: в обоих случаях британец разгонялся гораздо быстрее оппонентов и обходил их почти как стоячих. Интересно, что другие обладатели мотора «Феррари», клиенты из «Хааса» и «Кадиллака», пусть тоже стартовали неплохо, но подобной динамикой всё же похвастаться не могли. Так что тут какой-то комплексный подход.

Не уверены, что «Феррари» можно назвать фаворитом в борьбе за Гран-при Австралии, но пока есть чёткое ощущение, что квалификация в Мельбурне не будет иметь решающего значения, а обладателям самой быстрой машины (если это не SF-26) придётся иметь дело с Хэмилтоном и Леклером.