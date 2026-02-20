Настал год «Феррари»? Итоги финальных тестов команд Формулы-1

В Бахрейне завершилась вторая серия предсезонных тестов новых машин Формулы-1 — в следующий раз команды соберутся вместе уже в Мельбурне, где пройдёт первый этап чемпионата. Как прошли тесты и чем команды удивили паддок — в обзоре «Чемпионата».

Сюрпризы от «Феррари»

Наибольшее внимание на этой неделе было приковано к «Феррари» — команда из Маранелло в каждый из дней удивляла соперников. Сначала в паддоке обнаружили на SF-26 необычный закрылок на выхлопной трубе — предполагается, что он позволяет выхлопным газам усиливать работу диффузора и тем самым увеличивает сцепление на задней оси.

На второй день в паддоке случился настоящий шок: на «Феррари» дебютировала необычная система DRS на заднем антикрыле — она не просто отклоняет верхнюю рабочую плоскость, а вращает её на 180 градусов. Какое именно преимущество даёт такой вариант активной аэродинамики, пока не до конца ясно, однако эксперты полагают, что «макарена», как называют свою систему в Маранелло, даёт машинам порядка 8-10 дополнительных км/ч. Как бы там ни было, такая система требует более сложной механизации — и вряд ли инженеры переделывали систему просто для красоты.

Шарль Леклер на вторых тестах в Бахрейне Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Но даже не это стало главным сюрпризом. На фоне опасений относительно стартов, которые возникли у пилотов ещё не прошлой неделе, в ФИА провели несколько тестов стартовой процедуры. Она немного изменилась — теперь перед запуском огней светофора гонщикам дают дополнительную команду, чтобы они лучше понимали, сколько осталось времени на раскручивание турбины. Однако даже в таких условиях «Феррари» стартовала со своего места намного эффективнее других машин.

Впрочем, эти три дня для «Феррари» прошли не совсем идеально. Во второй день тестов Льюис Хэмилтон полдня провёл в боксах из-за технических проблем. Что сломалось в машине, «Скудерия» не раскрывает, но представители команды подчёркивают, что проблема не была связана с силовой установкой. Как бы там ни было, именно «Феррари» формально стала быстрейшей на этой неделе — во второй половине заключительного дня Шарль Леклер проехал круг за 1:31.992 и опередил всех остальных почти на 0,9 секунды.

У «Мерседеса» и «Макларена» отличные шасси

После шейкдауна в Барселоне и первых тестов в Бахрейне в паддоке сходились во мнении, что «Мерседес» выглядит на трассе лучше всех. И на этой неделе немцы во многом подтвердили свою сильную форму: W17 в руках Расселла и Антонелли уверенно держится на траектории, обладает хорошим балансом и позволяет проходить длинные серии с минимальным разбросом времени на круге.

Более того, в последний день тестов «Мерседес» представил модифицированное заднее антикрыло, по краям которого расположены микрозакрылки, позволяющие стабилизировать поток воздуха и улучшить сцепление на задней оси. Однако стоит отметить, что в том, как стартует болид, уверенности у пилотов нет. «Это был худший старт из всех моих плохих стартов», — рассказал Расселл после одной из тренировок процедуры. Ещё одна проблема немцев — отказ силовой установки в финальный день тестов, из-за чего механикам пришлось её спешно менять.

Джордж Расселл на тестах в Бахрейне Фото: Sona Maleterova/Getty Images

В целом всё то же самое можно сказать и про «Макларен»: используя те же двигатели, в Уокинге рискуют столкнуться с теми же проблемами на стартах гонок и такими же поломками. При этом, как и в случае с «Мерседесом», новое шасси «Макларена» держится на трассе очень уверенно и, судя по всему, обладает хорошим балансом. В плане скорости на круге разница между двумя машинами тоже минимальна: в первый день «Мерседес» был быстрее на одну сотую секунды, во второй — на шесть сотых, а в третий Норрис и вовсе превзошёл в протоколах Расселла.

Судя по всему, «Феррари», «Мерседес» и «Макларен» сейчас находятся примерно на одном уровне, а вот «Ред Булл», если исходить из результатов каждого из дней, немного отстаёт. Впрочем, как это всегда бывает с зимними тестами, узнать реальную расстановку сил можно будет только на первых этапах чемпионата — причём даже Гран-при Австралии с необычной конфигурацией трассы в Мельбурне будет не слишком показательным.

Лучшие круги команд за три дня:



1. «Феррари» — 1:31.992 (Леклер, третий день)

2. «Мерседес» — 1:32.803 (Антонелли, второй день)

3. «Макларен» — 1:32.861 (Пиастри, второй день)

4. «Ред Булл» — 1:33.109 (Ферстаппен, третий день)

5. «Альпин» — 1:33.421 (Гасли, третий день)

6. «Хаас» — 1:33.487 (Берман, третий день)

7. «Ауди» — 1:33.755 (Бортолето, третий день)

8. «Рейсинг Буллз» — 1:34.149 (Линдблад, третий день)

9. «Уильямс» — 1:34.342 (Сайнс, третий день)

10. «Кадиллак» — 1:35.290 (Боттас, третий день)

11. «Астон Мартин» — 1:35.974 (Стролл, первый день).

У «Ред Булл» всё же есть преимущество

«Ред Булл» на зимних тестах не блистал временем на круге или какими-то удивительными новинками, однако и у Милтон-Кинса, судя по всему, есть козырь в рукаве — и это двигатель. Ещё на первых тестах в Бахрейне в «Мерседесе» обратили внимание на то, что у «Ред Булл» очень мощный гибрид, а на прямых RB22 везёт всем чуть ли не секунду. Соперники, похоже, смогли подтянуться к австрийцам, но, по словам всё того же Расселла, гибрид «Ред Булл» по-прежнему эффективнее, чем у других команд.

Кроме того, по слухам, при создании двигателя инженеры команды (силовую установку, напоминаем, создавали в самом «Ред Булл», а от «Форда» в нём только наклейка и финансовая поддержка), как и в «Феррари», были готовы к сложной процедуре старта и сделали турбину немного компактнее. Другими словами, на старте гонки «Ред Булл» тоже должен быть чуть эффективнее машин с двигателями «Мерседес».

Тренировка старта на тестах в Бахрейне Фото: Mark Thompson/Getty Images

У «Астон Мартин» всё стало ещё хуже

То, что у «Астон Мартин» большие проблемы, стало ясно ещё на первых тестах в Бахрейне, но теперь ситуация выглядит ещё хуже. Проблемы с надёжностью продолжаются: в среду Стролл вылетел с трассы, судя по всему, из-за отказавшего привода, а во время работы Алонсо в четверг вышла из строя батарея. В итоге к финальному дню заездов у «Астон Мартин» не осталось запчастей для силовой установки, и программа была сокращена до шести кругов. То есть в общей сложности «Астон Мартин» проехал за эти три дня 128 кругов — даже меньше, чем в первую неделю тестов!

Сообщается, что в «Хонде» разобрались в причинах проблем и устранят уже к этапу в Австралии. К тому же обновления шасси к первой гонке готовит Эдриан Ньюи. Но даже если всё это правда, это не вернёт команде упущенного времени и не позволит собрать столько же данных, сколько есть в распоряжении соперников, чтобы двигаться вперёд. И в данный момент кажется, что со стартом сезона «Астон Мартин» будет одним из худших середняков. А ведь ещё месяц назад на команду возлагали огромные надежды…

«Альпин» и «Хаас» — лучшие из середняков

В середине пелотона увереннее всех в Бахрейне смотрелась «Альпин». Французы в каждый из дней проходили порядка 120 кругов, а в итоговых протоколах A526 стабильно была в числе шести быстрейших машин. В плане лучших кругов «Альпин» оказалась быстрейшей из остальных, опередив «Хаас», блеснувший на первой неделе тестов в Бахрейне, на несколько сотых. Американцы, впрочем, тоже выглядели неплохо и проехали немалую дистанцию — в пятницу команда поставила рекорд по числу пройденных за один день кругов (170).

«Ауди» в классификации лучших кругов заняла седьмую строчку. У немцев не обошлось без технических проблем, зато в первый и второй дни болиды «Ауди» демонстрировали самую высокую максимальную скорость среди всех команд. «Рейсинг Буллз» и «Уильямс» пока отстают, а «Кадиллак» по-прежнему выглядит как главный аутсайдер чемпионата. Если, конечно, «Астон Мартин» не окажется ещё хуже.

Общее число пройденных кругов:



1. «Мерседес» — 432 круга

2. «Рейсинг Буллз» — 407

3. «Хаас» — 404

4. «Макларен» — 395

5. «Уильямс» — 368

6. «Альпин» — 359

7. «Ауди» — 357

8. «Ред Булл» — 329

9. «Феррари» — 324

10. «Кадиллак» — 266

11. «Астон Мартин» — 128.