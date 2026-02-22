«Макларен» в 1998-м психологически уничтожил соперников ещё до старта. Мощь MP4/13

Творение Ньюи, «Мерседеса» и компании было настолько хорошо, что пилоты не могли и не желали скрывать потенциал на тестах.

Предсезонные тесты Формулы-1 в основном обсуждаются спортивными медиа и болельщиками как небольшой разгон перед сезоном. После перерыва в пару месяцев мы, заметно изголодавшись по высоким скоростям и насыщенным событиями уикендам, радостно бросаемся на отчёты о первых робких кругах, которые команды проводят на предсезонных тестах. Мы обсуждаем потенциальный баланс сил, технические новшества и проблемы. Но каждый раз делаем одну оговорку: «Это только предсезонка, выводы делать ещё очень рано». Почти всегда такой комментарий справедлив: команды работают по разным программам, скрывают реальные режимы двигателя, играют с топливной загрузкой, проверяют надёжность. Настоящую скорость прячут до первой квалификации.

Почти всегда. Но в 1998 году по ходу общих предсезонных тестов стало очень быстро понятно, что «Макларен» и Эдриан Ньюи построили ракету – McLaren MP4/13. Про эту историю сейчас и расскажем.

Переход Ньюи и новые правила

Эдриан Ньюи принял приглашение Рона Денниса присоединиться к команде из Уокинга в 1996 году, однако, как и сейчас, сначала великий конструктор должен был провести некоторое время в «дачном» отпуске, чтобы ни в коем случае не передать секреты чемпионского «Уильямса» в набирающий силу «Макларен». По этой причине «повелитель воздуха» не принимал участия в создании MP4/12 для сезона 1997, он полностью сконцентрировался на подготовке автомобиля для нового регламента сезона-1998.

Ньюи стал новым техническим директором команды (должность, которую долгое время на его предыдущем месте работы удерживал Патрик Хэд) с внушительной зарплатой в $ 2 млн. Деннис верил, что с приходом Ньюи команда сможет сделать качественный шаг вперёд, и готов был за это платить. А вот конкуренты были скептичны. К середине 90-х Формула-1 стала настолько сложной, что казалось: эпоха гениев-одиночек закончилась. Один человек уже неспособен перевернуть расклад.

Презентация нового «Макларена» Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Что изменилось в 1998 году? ФИА уже тогда боролась за безопасность и увеличение количества обгонов. Решение первое – уменьшить скорость в поворотах за счёт внедрения шин с канавками вместо сликов (три канавки на передних, четыре – на задних шинах). Решение второе – уменьшить ширину автомобилей с 2000 мм до 1800 мм. Вспомним невероятный завал на Гран-при Бельгии, в котором никто не пострадал — кажется, безопасность действительно стала выше.

Нил Оутли главный инженер «Макларена» в 1998 году «Мы с самого начала чувствовали, что MP4/13 получится сильной машиноЙ. Уже на первых тестах стало ясно: всё работает как надо. В Барселоне болид без проблем прошёл свой первый «боевой» круг уже на второй день – это был очень хороший знак. Машина была быстрой, стабильной и внушала уверенность».

Роль «Мерседеса» и «Бриджстоуна»

Одной из главных задач разработки концепции нового шасси стал поиск идеального расположения центра тяжести, чтобы нивелировать нестабильность машины в поворотах из-за более узкой базы. Ньюи нашёл два решения: удлинить машину и посадить гонщика глубже в кокпите. Помог и моторист – компания «Илмор», которая производила эксклюзивные для «Макларена» силовые установки под брендом «Мерседес». Инженеры поставщика двигателей, познакомившись с ранней концепцией Ньюи, расположили коленчатый вал максимально низко и облегчили головки цилиндров, выполнив их из специального алюминиевого сплава. Аэродинамически MP4/13 также выделялся за счёт низкого носа и удлинённых боковых понтонов.

Мика Хаккинен чемпион мира 1998, 1999 годов «Этой зимой инженеры проделали огромную работу, чтобы повысить эффективность двигателя в плане мощности, потребления топлива, веса, надёжности и многого другого. В этом году двигатель стал значительно лучше».

Другим обновлением для команды стал переход к новому шинному поставщику. Использовавшая до 1997 года «Гудьир» команда перешла к «Бриджстоуну», сразу став премиальным клиентом японской марки. В 1997-м у американских шинников в клиентах были сразу четыре топ-команды: «Уильямс», «Феррари», «Бенеттон» и, собственно, «Макларен». Каждая со своей концепцией автомобиля, со специфическими требованиями, которые в «Гудьире» пытались удовлетворить, но, поскольку требования были подчас взаимоисключающими, получалось, мягко скажем, не очень.

Дэвид Култхард за рулём MP4/13 Фото: Mark Thompson/Getty Images

С «Бриджстоуном» у «Макларена» не было конкурентов за фокус внимания. Разве что «Бенеттон», но влияние Рона Денниса сыграло свою роль, и японские шинники максимально учитывали потребности своего нового главного клиента во время разработки комплектов на новый сезон. А совершенно новая концепция главного типа резины позволила нивелировать преимущество «Гудьира» в опыте работы в Формуле-1.

Официальная презентация нового болида «Макларена» с «несчастливым» индексом MP4/13 прошла в Уокинге 5 февраля 1998 года. Что примечательно, тогда машина была выкрашена в яркий оранжевый цвет. Более привычная серо-чёрно-белая цветовая схема появилась на машине 16 февраля. Обкатка машины прошла на «Поль Рикаре», она выявила несколько детских болезней, однако к первым «массовым» тестам в Барселоне команда подошла уже во всеоружии.

Рон Деннис руководитель «Макларена» в 1998 году «Мы довольны результатами, которые получили в аэротрубе. Мы потратили почти 12000 часов, работая над аэродинамикой, и очень ждём увидеть плоды этой работы на трассе. Уверенность в данном случае – это не сила, это слабость. Мы с осторожностью смотрим в будущее, но если мы правильно сделали «домашнюю работу», то результаты не заставят себя ждать».

Разгром на тестах и на старте сезона

«Макларен» приехал в Испанию на несколько дней позже других участников, 10 февраля. Но уже на второй день Мика Хаккинен стал быстрейшим, оторвавшись на 1,2 секунды от ближайшего преследователя.

12 февраля Мика снова быстрейший. 16 февраля Култхард опережает ближайшего соперника на три секунды! Скрывать темп было бессмысленно. Ещё когда появились первые данные о показателях нового мотора «Мерседес», в стане конкурентов началась лёгкая паника, а когда они увидели, на что способен этот мотор в связке с детищем Ньюи, маскироваться уже было поздно, да и в «Макларене» будто и не пытались, скорее, наоборот, говорили соперникам: «Бойтесь!».

Дэвид Култхард на зимних тестах 1998 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

19 февраля Хаккинен перебивает результат Култхарда – 1:21.41, что было на пять секунд медленнее времени поула Гран-при Испании – 1997… Но тот поул был поставлен на более стабильной в поворотах машине и на сликах.

Соперники начали искать способы остановить «Серебряные стрелы» или хотя бы чуть их притормозить в кабинетах ФИА. Кое-что получилось. Инновационная тормозная система «Макларена», которая с помощью дополнительной педали тормоза позволяла гонщику дозировать тормозное усилие на правое или левое заднее колесо и которая ещё в 1997 году была признана легальной, в итоге оказалась вне закона. Однако случилось это уже ко второму этапу в Бразилии.

А в Австралии «Макларен» устроил соперникам показательное деклассирование. Первый ряд на старте, дубль на финише и преимущество над Френтценом, который финишировал третьим, в целый круг! При этом в Мельбурне мир увидел, наверное, первую редакцию «правила папайи». Между пилотами было джентльменское соглашение: гонку выигрывает машина, оказавшаяся впереди после первого поворота. Из-за неразберихи Хаккинен лишний раз заехал в боксы и выпустил вперёд Култхарда, которого команда попросила вернуть позицию Мике. Но главное, что соперников у «Макларена» не было.

Мика Хаккинен на Гран-при Бразилии — 1998 Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

А что на «Интерлагосе»? «Макларену» ведь пришлось демонтировать свою хитрую тормозную систему, как это сказалось на результатах? Поул и победа Хаккинена, второе место в субботу и воскресенье у Култхарда, Михаэль Шумахер – третий в минуте отставания. Соперники чешут головы, «Макларен» пьёт шампанское.

В Аргентине Шумахер наконец одерживает победу, однако по возвращении в Европу «Макларен» снова сильнее всех: Имола, Барселона и Монако завершаются под God Save the Queen.

Михаэль Шумахер и чемпионский «Макларен» Фото: Marcus Brandt/Getty Images

Из 16 гонок того сезона девять закончились победой «Макларена», из них – семь совместных подиумов и пять победных дублей. К середине сезона связка «Феррари» и «Гудьир» смогла подобраться ближе, а Шумахер таки бросил вызов Хаккинену, но не повлиял на триумфальный для «Макларена» итог: чемпионский титул и Кубок конструкторов.

Может показаться, что чемпионство летающего финна было переопределено невероятной машиной, однако не зря именно Мику Михаэль всегда выделял в череде своих соперников. Из девяти побед команды в том сезоне Мика добыл восемь, идеально раскрывая всю силу того технического шедевра, который ему предоставил «Макларен». Мика пилотировал на пределе машины, да и сам находился на пике формы. Он и его машина идеально подходили друг другу.

Чемпионский финиш Хаккинена на Гран-при Японии Фото: Marcus Brandt/Getty Images

McLaren MP4/13, первый «Макларен» Эдриана Ньюи, навсегда останется в истории Формулы-1 как одна из лучших машин, когда-либо выходивших на старт. А то, насколько машина была хороша, «Макларен» не скрывал ни секунды, получив не только технологическое, но и психологическое преимущество над соперниками ещё до старта сезона.