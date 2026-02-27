Пять лет назад эту девушку не взяли в команду Ф-1. Теперь в честь Лауры назвали поворот

Обратите внимание во время Гран-при Австралии Формулы-1 на один нюанс: шестой поворот трассы «Альберт-парк» в Мельбурне будет назван в честь главного стратега «Ред Булл» Ханны Шмитц и гоночного инженера «Хааса» Лауры Мюллер. И если про Шмитц в последние годы немало писали благодаря её важнейшим тактическим решениям, приносившим победы Максу Ферстаппену, то Мюллер — первая в истории женщина, ставшая гоночным инженером в Ф-1 — известна гораздо меньше. Исправим это ниже в материале.

Но прежде уточним: поворот будет переименован в рамках специальной инициативы In Her Corner («В её повороте»), учреждённой Австралийской корпорацией Гран-при. По ней каждый год в Мельбурне будут чествовать проявивших себя девушек из паддока Ф-1. Шмитц и Мюллер —заслуженные застрельщицы проекта.

Как Мюллер пришла в гонки?

Лаура с детства смотрела Формулу-1 и как немка являлась огромной фанаткой Михаэля Шумахера. Мюллер даже сама мечтала стать гонщицей, но то были лишь детские размышления, не более того — она даже не представляла, что надо пойти в картинг. Так что Лаура выбрала «обычную» жизнь и после школы не знала, чем хочет заняться.

Взяв в обучении годичную паузу, Мюллер вдруг осознала: раз она по-прежнему любит машины и гонки, нужно двигаться в этом направлении и попробовать найти работу в автоспорте. Поэтому Лаура решила изучать механическую инженерию в Мюнхенском техническом университете — там она окончила бакалавриат и магистратуру. Любопытно, что при этом в школе Мюллер вообще не проявляла интереса к физике.

Лаура Мюллер Фото: Haas F1 Team

Уже на втором курсе университета началась практика в гоночных командах, и постепенно акцент начал смещаться с учёбы на работу. Первое место практики — команда Phoenix Racing, где немка отвечала за данные и помогала гоночному инженеру. И пошло-поехало: Формула «Рено» 2.0, DTM, чемпионат мира по гонкам на выносливость WEC, Европейская серия Ле-Ман… В какой-то момент Мюллер сформировала женский дуэт с гонщицей Софией Флёрш, став её гоночным инженером в DTM.

Немка хранила в душе мечту о Формуле-1. В 2021 году Лаура впервые отправила резюме в «Хаас» — команда тогда как раз приходила в себя после коронавирусного кризиса и вновь набирала персонал. С первой попытки Мюллер не взяли, однако в начале 2022 года Лаура всё же получила оффер и стала инженером симулятора.

Лаура Мюллер и Эстебан Окон Фото: Haas F1 Team

Почему «Хаас» продвинул именно Лауру?

Немка быстро себя проявила и начала двигаться вверх по карьерной лестнице: третий инженер по производительности, затем один из инженеров по производительности, работающий в бригадах инженеров на Гран-при.

«Лаура пришла к нам для работы на симуляторе, — вспоминал позднее босс «Хааса» Аяо Комацу. — Потом она работала на этапах. В последнюю пару лет мы ротировали перформанс-инженеров. Если же говорить о роли гоночного инженера, то она проявляла интерес к этой должности. И при общении по радио она говорит очень чётко и очень спокойно. Когда я узнал, что придёт Эстебан Окон, то мог увидеть, что комбинация из Эстебана и Лауры должна сработать очень хорошо. Она очень упорно работает».

Лаура Мюллер и Эстебан Окон на командном брифинге Фото: Haas F1 Team

На вопрос, не хотел ли «Хаас» как-то выделиться, став первой командой Ф-1 в истории, которая отдаст должность гоночного инженера женщине, Комацу однозначно отвечает — дело вообще не в этом.

«Если вы посмотрите, как много женщин-инженеров у нас сейчас в офисе, то, определённо, их больше, чем прежде. Я не выбрал Лауру, потому что она женщина. Нас не волнует национальность или пол. Значение имеет только работа. То, как ты вписываешься в команду, как выжимаешь максимум скорости.

Знаете, некоторые люди, когда сталкиваются с проблемой, находят первый ответ и на этом останавливаются: «О, здорово, я нашёл решение». Но когда она находит первое решение, то знает, что возникает 10 новых вопросов, на которые надо найти ответы. Её решительность впечатляет меня больше всего».

Лаура Мюллер и Эстебан Окон Фото: Haas F1 Team

Что говорят Мюллер и Окон о работе друг с другом?

Пусть первый сезон Окона в «Хаасе» оказался не слишком успешным, его гоночного инженера в этом никто не винит — Лаура и Эстебан вполне довольны работой друг с другом.

Вот резюме от французского пилота: «Работать с Лаурой здорово. У неё большой опыт в разных категориях. Она работала в DTM, я тоже — это общий момент для нас. Очень впечатляет то, как много она работает: просто не считает часы!

Помню, как на «Сузуке» нам было непросто, шли встречи и брифинги, потому что скорость не устраивала. Так Лаура за весь день даже бутерброда не съела! В какой-то момент она сказала: «Эстебан, я, наверное, схожу за едой, а то уже полвосьмого или восемь вечера». И я такой: «Ты что, ещё не ела?!» И нет, она не ела, потому что полностью была погружена в работу».

Лаура Мюллер Фото: Haas F1 Team

А как самой Лауре новая роль и её подопечный?

«Работать с Эстебаном здорово. Мы очень похожи по характеру, — объясняет Мюллер. — Сработаться оказалось нетрудно. Для него главным было привыкнуть к новой обстановке, для меня — к новой роли. Конечно, нужно привыкнуть и друг к другу — например, как выстроить коммуникацию. Но я бы сказала, что всё прошло легче, чем я ожидала. Конечно, были и остаются недопонимания или маленькие ошибки, однако ничего такого.

Как и большинство гонщиков, Эстебан хочет иметь машину, которая как можно лучше меняет направление движения, но в то же время стабильна в управлении. Недостаточная поворачиваемость раздражает его сильнее всего. В плане общения по радио хорошо, что он опытен: значит, ему нужно меньше рекомендаций. Ты не должен перегружать пилота слишком сложными вещами. А у тебя как инженера нет безлимитного времени, чтобы передать сообщение — лучше всего говорить прямо.

Лаура Мюллер и Эстебан Окон Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Мы доверяем друг другу. Он очень весёлый — больше, чем люди представляют. Эстебан может быть очень осторожным, а я больше рискую. Когда мы изучаем трассу, я еду на велосипеде и иногда выдаю что-нибудь сумасшедшее. Он беспокоится, что я получу травму. Мы потом смеёмся над этим».